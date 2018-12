Sådan streamer du Bundesligaen

Er du mere til Robben end Ronaldo, så er det nu, du skal begynde at overveje, hvilke streamingtjeneste, du vil abonnere på.

Den engelske Premiere League er allerede i fuld gang, det samme gælder den italienske Serie A samt den spanske La Liga, men venter du på toppen af den tyske boldcreme, så starter det hele fredag den 24. august, hvor Tysklands suveræne tophold, Bayern München - med blandt andet legenden Arien Robben i hovedrollen - tager imod Hoffenheim, som har overrasket positivt de seneste sæsoner.

Men hvor er det nu lige, at du kan streame tysk fodbold henne? Gennem de senere år har Bundesligaen ført en lidt omtumlet tilværelse herhjemme, men nu har firmaet bag Viaplay Sport købt rettighederne frem til 2022. Det betyder, at hvis du vil streame i stedet for at købe traditionelle tv-pakker, så skal du have fat i Viaplay Sport.

Prisen er 289 kroner om måneden, men så får du blandt andet også adgang til Premiere League, Champions League, Superligaen og Formel 1.

Den nemmeste måde at streame Bundesligaen på, er selvfølgelig blot at tænde den bærbare computer, og så se på den "lille skærm". Men ønsker du at få smidt bolden og de kortbuksede hovedrolleindehavere op på den store skærm, så skal du have fat i en Google ChromeCast. Alternativt kan du investere i Apple TV.

Det hele starter fredag den 24. august klokken 20.30 - og så er der ellers gang i alle de bedste fodboldrækker.

Foto: Pixabay