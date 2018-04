Parhaat halvat kannettavat 2018: 10 läppäriä pikkurahalla

Yleisesti ottaen paras tapaa säästää kannettavan hinnassa on ostaa se loppuvuoden alennusmyynneistä. Järkevästi hinnoiteltuja valioyksilöitä on kuitenkin mahdollista löytää jo alkuvuonnakin, kunhan vain tietää mitä etsii. Edulliset kannettavat ovat oikeastaan jo niin yleisiä ja tasokkaita, että ne ovat saaneet jopa suurimmat valmistajat muuttamaan strategiaansa.

Hyvä esimerkki tästä ovat Googlen Chromebookit, sarja pilvipohjaisia halpoja kannettavia, jotka ovat varta vasten tarkoitettuja netin selaamiseen. Nopean verkkopohjaisen muistinsa ansiosta Chromebookit voivat päihittää nettisurffailussa paljon kalliimmatkin kilpailijansa. Täytyykin muistaa, että kaikki käyttäjät eivät tarvitse valtavasti tehoa, vaan arvostavat ennen kaikkea helppokäyttöisyyttä ja sulavaa arkikäyttöä. Myös Microsoft on tehnyt suuria harppauksia kehittäessään Windows 10:tä entistä kevyemmäksi pilvipohjaiseksi käyttöjärjestelmäksi. Huhujen mukaan uusi Windows 10 S tulee käymään läpi kunnollisen ravistelun ennen kuin se liitetään osaksi olemassa olevia Windows 10 Home- ja Pro-versioita.

Testattuamme lukuisia eri malleja kokosimme listan kymmenestä parhaasta edullisesta kannettavasta. Kaikki suosituksemme ovat erinomaisia vaihtoehtoja sinulle, jos haluat edullisen kannettavan, mutta et halua tinkiä sen suorituskyvystä. Arviomme perustuvat aina perusteellisiin käyttökokemuksiimme ja mittaustuloksiimme. Mallit eivät ole paremmuusjärjestyksessä, koska uskomme, että jokainen lukijamme painottaa eri asioita kannettavan ostossa.

Acer Swift 3

Entistä enemmän vastinetta rahalle

Prosessori: Intel Core i3 - i7 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4 Gt - 8 Gt | Näyttö: 14-tuumainen FHD (1920 x 1080) ComfyView IPS | Muisti: 128 Gt - 256 Gt SSD

Tehokas hintaansa nähden

Upea akunkesto

Tylsä muotoilu

Alaspäin suunnatut kaiuttimet

Acer Swift 3 on yksi harvoista edullisista kannettavista, johon on saatavilla lähes MacBook Pron tasoinen prosessori, luonnollisesti puolet Applea halvemmalla. Acer Swiftistä löytyy useampi eri hintainen malli, mutta keskihintainen malli riittänee suurimmalle osalle erinomaisesti.

Acer Switch 3

Surface 3:n seuraaja

Prosessori: Intel Pentium Quad Core N4200 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4 Gt | Näyttö: 12,2-tuumainen (1920 x 1200) IPS LCD | Muisti: 64 Gt

Laadukas viimeistely

Hyvä näyttö

Hankala saranasysteemi

Ei sovellu pelaamiseen

Acer Switch 3 on vaikuttava laite. Kannettava käyttää energiapihiä, mutta yllättävän tehokasta Intel Pentium -prosessoria ja Switchin muutkin komponentit ovat hintaansa nähden erinomaiset. Parasta laitteessa on kuitenkin näppäimistöstä irrotettava näyttö, joka tekee Switchistä ohuen Windows 10 -tabletin. Koneesta on helppo löytää yhteyksiä Microsoftin loistavaan Surfaceen.

Asus Transformer Mini T102HA

Pieni ja joustava

Prosessori: Intel Atom x5-Z8350 | Näytönohjain: Integrated Intel HD Graphics | RAM: 4 Gt | Näyttö: 10,1-tuumainen HD (1280 x 800) LED-kosketusnäyttö | Muisti: 64 Gt

Sekä tabletti ja kannettava yhdessä laitteessa

Suuri kovalevy

Pieni koko voi vaatia totuttelua

Myönnettäköön, että Asus Transformer Mini T102HA ei ole ehkä kaikkein tarttuvin nimi. Toisaalta sillä ei ole kovin paljon merkitystä, koska tämä kannettava on ennen kaikkea järkiostos. Laite tarjoaa paljon vastinetta rahoillesi, sillä se on sekä kannettava että tabletti ja siitä löytyy jopa sormenjälkitunnistin nopeuttamaan kirjautumista. Vakuuttavalla suorituskyvyllä ja magnesiumseoksesta valmistetulla ulkokuorella varustettu kannettava kestää käytössä vuosien ajan.

Samsung Chromebook Pro

Ensimmäinen uuden sukupolven Chromebook

Prosessori: 0,99 Ghz Intel Core m3-6Y30 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 515 | RAM: 4 Gt | Näyttö: 12,3-tuumainen QHD (2400 x 1600) kosketusnäyttö | Muisti: 32 Gt eMMC

Loistava, eloisa näyttö

S-pen tuki Chrome OS:ssä

Pieni näppäimistö

Huonot kaiuttimet

Samsungin upea 12,3-tuumaisella QHD-kosketusnäytöllä varustettu 2-in-1 -kone tukee kaikkien uusien Chromebookien tavoin automaattisesti Android-sovelluksia, joten voit hyödyntää koko Google Play -kaupan laajaa sisältöä. Luomuksen näyttö kääntyy saranoiden varassa täydet 360 astetta ja tukee myös Samsungin S-pen -kynää. Chromebook Pron näppäimistö on harmillisesti hieman pienehkö ja vaatii totuttelua, mutta loistava käytettävyys kosketuskynän kanssa hyvittää tämän puutteen.

Lenovo Yoga Book (Windows 10)

Tulevaisuuden netbook

Prosessori: 1,44 GHz Intel Atom x5-Z8550 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 400 | RAM: 4 Gt | Näyttö: 10,1-tuumainen FHD (1920 x 1200), IPS-kosketusnäyttö | Muisti: 64 Gt flash-muisti (sekä enintään 128 Gt microSD-kortilla)

Käsittämättömän ohut ja kevyt

Yllättävän tarkka näppäimistö

Valitettavan tehoton

Vanhanaikainen microUSB-liitäntä

Futuristinen Windows 10 -versio Lenovon Yoga Bookista on kuin suoraan Black Mirror-sarjasta. Koneesta löytyy monia erikoisuuksia, kuten kosketusnäppäimistö, joka toimii samalla Wacomin kosketuslevynä. Yllättävintä on kuitenkin se, että laite on todella halpa. Luonnollisesti halpa hinta tarkoittaa myös heikkoa Intel Atom -prosessoria, mutta muilla osa-alueilla Lenovon Yoga Book on todellinen harppaus tulevaisuuteen.

Acer Chromebook 14

Ei pelkkä MacBook Air -kopio

Prosessori: Intel Celeron N3160 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 400 | RAM: 4 Gt | Näyttö: 14-tuumainen FHD-näyttö (1920 x 1080) | Muisti: 32 Gt SSD

Huipputasoinen viimeistely

Kunnollinen näppäimistö ja kosketuslevy

Full HD -näyttö

Pyörittää heikosti videoita

Sulavalinjainen ja ohut Acer Chromebook 14 on upea kannettava. Vaikkei koneen näyttö olekaan paras mahdollinen, on se silti riittävän hyvä Full-HD -näytöksi. Koneen näppäimistö ja kosketuslevy täyttävät odotukset ja myös akunkesto on tyydyttävä, vaikka se ei todellisuudessa ylläkään Acerin lupaamaan 12 tuntiin.

HP Pavilion 15

Täydellinen läppäri opiskelijalle

Prosessori: AMD kaksiytiminen A9 APU - Intel Core i7 | Näytönohjain: AMD Radeon R5 – Nvidia GTX 1050 | RAM: 6 Gt - 16 Gt | Näyttö: 15,6-tuumainen HD (1366 x 768) – FHD (1920 x 1080); valittavissa myös kosketusnäytöllä | Muisti: 512 Gt SSD - 1 Tt HDD

Ohuempi ja kevyempi

Monta eri versiota

Vetelä näppäimistö

Tämä on suoraan sanottuna köyhän opiskelijan kannettava, mutta siihen nähden se on ehdottomasti hintansa väärti. HP Pavilion 15:ssä on riittävästi tehoa selvitäksesi lukukaudesta toiseen ja se tarjoaakin kaikki tarvitsemasi perusominaisuudet lyömättömään hintaan. Voit siis huoletta säästää rahaa myös opintolainasi lyhentämiseen.

Dell Inspiron 11 3000

Värikäs ja edullinen

Prosessori: Intel Celeron N3060 | Näytönohjain: Intel HD Graphics | RAM: 2 Gt | Näyttö: 11,6-tuumainen HD (1366 x 768) heijastamaton, LED-taustavalaistu näyttö | Muisti: 32 Gt eMMC

Monta värivaihtoehtoa

AC Wi-Fi

Vain HD-näyttö

Jos etsit hieman väriä elämääsi, niin Dell Inspiron 11 3000 on hyvä vaihtoehto sinulle. Tämä 11,6-tuumaisella näytöllä varustettu ilopilleri saattaa olla joidenkin mielestä liian pieni, mutta meidän mielestänne koko sopii loistavasti mukana kannettavaan laitteeseen. Tämä kannettava erottuu varmasti joukosta!

Lenovo IdeaPad 110s

Yksinkertainen ja luotettava

Prosessori: Intel Celeron N3160 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 400 | RAM: 2 Gt | Näyttö: 11,6-tuumainen, heijastamaton HD-näyttö (1366 x 768) | Muisti: 32 Gt

SD-korttipaikka

AC Wi-Fi

Vain HD-näyttö

Lenovo IdeaPad 110s ei kuulu valmistajan huippumalleihin, mutta se seuraa silti Lenovon ikonista muotoilua. Vaikka näyttö onkin vain 11,6-tuumainen eikä resoluutiokaan ole juuri 15 vuotta vanhaa televisiota parempi, niin ainakin näyttö on heijastamaton. Koneesta löytyy laaja valikoima erilaisia liitäntöjä, joten ainakaan niistä ei tarvitse tinkiä halvasta hinnasta huolimatta.

HP Stream 14

Suuri ja värikäs

Prosessori: Intel Celeron N3060 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 400 | RAM: 4 Gt | Näyttö: 14-tuumainen HD (1366 x 768) SVA BrightView WLED-taustavalaistu | Muisti: 32 Gt eMMC

Suurehko näyttö edulliseksi kannettavaksi

25 Gt ilmaista tallennustilaa Dropboxiin vuodeksi

Vain HD-näyttö

Lähtöhinnaltaan alle 300 euroa maksava HP Stream 14 tarjoaa loistavaa vastinetta rahoillesi, jos etsit sopivaa laitetta netin selailuun. Kannettava on jopa halvempi kuin osa Chromebookeista, mutta siinä on silti suurempi näyttö ja Windows 10 -käyttöjärjestelmä. HP Stream 14 saa kiitosta myös hyvästä ergonomiastaan ja tyylikkäästä muotoilustaan, joka pesee monen 15-tuumaisen kannettavan. Stream 14 on HP:n edullisin Windows-kannettava.

Acer Aspire E5-575

Todella vaikuttava hintaisekseen

Prosessori: Intel Core i3-6100U | Näytönohjain: Intel HD Graphics 520 | RAM: 4 Gt - 32 Gt | Näyttö: 15,6-tuumainen HD-näyttö(1366 x 768) | Muisti: 1 Tt kovalevy

Metallinen ulkokuori

Intel Core -prosessori

Edelleenkin pelkkä HD-näyttö

Painava

Acer Aspire E5-575 on hintaansa nähden todella vaikuttava kannettava. Tämän hintaisissa läppäreissä ei nimittäin yleensä näe Intelin U-sarjan Core i3 -prosessoria. Hyvin suunnitellusta Aspiresta löytyy myös valtava yhden teran kovalevy. Myöskään akunkestosta ei olla tingitty edullisesta hinnasta huolimatta, sillä Acer lupaa akun kestävän yli 12 tuntia.

