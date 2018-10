Paras Android-puhelin 2018: Valitsimme syksyn tasokkaimmat Android-laitteet

Android-puhelimissa on yksi keskeinen ero verrattuna Applen laitteisiin; erilaisten mallien ja valmistajien määrä on moninkertainen, joten valinnanvaraa on paljon!

Monet eri vaihtoehdot näytön koon, prosessorin tehon, ohjelmiston ominaisuuksien ja muotoilun osalta tekevät parhaan Android-puhelimen valinnasta haastavaa.

Android-markkinoilla onkin tapahtunut valtavasti vuonna 2018, kun etenkin Huawei on rynnistänyt uusilla tuotteillaan.

Päivitämme listausta aina tarpeen mukaan eli kun riittävän hyvä uusi puhelin ilmestyy!

Löytääksesi sinulle parhaiten sopivan Android-puhelimen, olemme keränneet yhteen parhaat tällä hetkellä markkinoilta löytyvät mallit. Olemme arvostelleet puhelinten suorituskyvyn, käyttöjärjestelmän sekä tietenkin sen, minkä mallin muotoilu on sitä tasoa, että pääset ylpeilemään sillä työkavereillesi.

Tässä ne siis ovat – markkinoiden parhaat Android-puhelimet tällä hetkellä.

1. Samsung Galaxy S9 Plus

Android-puhelin numero yksi

Julkaisu: Maaliskuu 2018 | Paino: 189 g | Mitat: 158,1 x 73,8 x 8,5 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8 | Näyttö: 6,2 tuumaa | Resoluutio: 1 440 x 2 960 | Suoritin: Exynos 9810 | RAM: 6 Gt | Tallennustila: 64 Gt/128 Gt | Akku: 3 500 mAh | Kamera: 12 MP + 12 MP | Etukamera: 8 MP

Erittäin laadukas rakenne

Kamera on erittäin hyvä heikossa valaistuksessa

Akunkesto ei ole yhtä hyvä kuin joillakin listamme puhelimilla

Samsung on taas kerran napannut parhaan Android -puhelimen paikan.

Samsungin viimeisin Galaxy S9 Plus on listamme ensimmäisenä sen uskomattoman hienon muotoilun, upean näytön sekä puhelimen tehokkuuden vuoksi.

Kaikki se, mikä on tehnyt Samsungin puhelimista mahtavia viimeisten muutaman vuoden aikana, on mahdutettu tähän 6,2-tuumaiseen puhelimeen. Näytön ympäriltä on poistettu reunukset lähes kokonaan, ja puhelimen ohjelmisto on kehitetty viimeisen päälle.

Samsung on lisännyt puhelimeen kaksoiskameran parantaakseen kuvausominaisuuksia heikossa valaistuksessa, minkä lisäksi puhelimesta löytyy paremmin sijoitettu sormenjälkitunnistin sekä 960 fps -hidastustoiminto kuvaamista varten.

Lue perusteellinen arvostelumme: Samsung Galaxy S9 Plus

2. Samsung Galaxy S9

Paras puhelin kompaktimmassa koossa

Julkaisu: Maaliskuu 2018 | Paino: 163 g | Mitat: 147,7 x 68,7 x 8,5 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8 | Näyttö: 5,8 tuumaa | Resoluutio: 1 440 x 2 960 | Suoritin: Exynos 9810 | RAM: 4 Gt | Tallennustila: 64 Gt/128 Gt | Akku: 3 000 mAh | Kamera: 12 MP | Etukamera: 8 MP

Laadukas rakenne

Erittäin hyvä näyttö

Akunkesto voisi olla parempi

Ei kaksoiskameraa

Samsung Galaxy S9 on toiseksi paras Android-puhelin, sillä laitteesta uupuu Plus-mallin tapainen kaksoiskamera.

S9 tarjoaa kuitenkin paljon huikeita ominaisuuksia, kuten upean 5,8-tuumaisen Infinity Display -näytön, tehokkaan suorittimen, 4 gigan RAM-muistin sekä uskomattoman hyvän 12 MP:n kameran.

Akunkesto ei ole aivan yhtä vahva kuin S8:ssa, jonka S9 korvaa. Muotoilultaan S9 on hyvin samanlainen kuin edeltäjänsäkin. Pienet puhelimessa ilmenevät erot ovat kuitenkin tervetulleita ja kokonaisuutena laite on todella hyvä.

Lue perusteellinen arvostelumme: Samsung Galaxy S9

3. Huawei P20 Pro

Kaikkien aikojen paras Huawei

Julkaisu: Huhtikuu 2018 | Paino: 180 g | Mitat: 155 x 73,9 x 7,8 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8.1 | Näyttö: 6,1 tuumaa | Resoluutio: 1 080 x 2 240 | Suoritin: Kirin 970 | RAM: 6 Gt | Tallennustila: 128 Gt | Akku: 4 000 mAh | Kamera: 40 MP + 20 MP + 8 MP | Etukamera: 24 MP

Uskomaton kamera

Huikea akunkesto

Käyttöliittymä ei markkinoiden paras

Vain Full HD -näyttö

Mitäs tämä on? Huawein puhelin listakolmosena? Voit uskoa silmiäsi, sillä totta se on.

Huawei oli vuosia Android-markkinoilla sympaattinen haastaja, josta ei kuitenkaan ollut todellista uhkaa suurimmille nimille. Vuosi 2018 toi kuitenkin kiinalaisfirman mukaan tasapäiseen taisteluun kauniin P20 Pronsa ansiosta.

Takana oleva kolmoiskamera antaa kuvaamiseen loistavaa joustavuutta ja erinomaisen hämäräkuvaustoiminnon. Puhelimen akunkesto on luokkansa parhaimmistoa. Lisäksi takakannen kiinnostava väritys erottaa P20 Pron kiinalaisten Android-puhelinten harmaasta massasta.

Lue perusteellinen arvostelumme: Huawei P20 Pro

4. LG G7 ThinQ

LG:n uutuus on vaikuttava tekele

Julkaisu: Toukokuu 2018 | Paino: 167 g | Mitat: 153,2 x 71,9 x 7,9 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8.1 | Näyttö: 6,1 tuumaa | Resoluutio: 1 440 x 3 120 | Suoritin: Snapdragon 845 | RAM: 6 Gt | Tallennustila: 64 / 128 Gt | Akku: 3 000 mAh | Kamera: 2 x 16 MP | Etukamera: 8 MP

Mielenkiintoinen Boombox-kaiutin

Houkutteleva design

Pienehkö akku

Suorituskyky ei aivan yhtä hyvä kuin muilla lippulaivamalleilla

LG G7 ThinQ on kelpo askel eteenpäin edeltäjästään LG G6:sta. Lippulaivauutuuden muotoilu ja ominaisuudet ovat hivenen rohkeampia kuin aikaisemmin.

Näytössä on ultrakirkas-toiminto, jonka 1 000 nitin kirkkaus on sisätiloissa lähes sokaiseva, mutta rannalla kirkkaassa auringossa snappaillessa tästä on hyötyä. Kameran tekoäly puolestaan tunnistaa kuvauskohteen ja säätää asetukset sen mukaisesti parhaan mahdollisen otoksen aikaansaamiseksi.

Takana on kaksoiskamera, joista toisessa superlaajakuvalinssi erilaisen perspektiivin saamiseen.

Parannustoiveemme kuitenkin on, että LG pudottaisi mallin nimestä sanan "ThinQ"...

Lue perusteellinen arvostelumme: LG G7 ThinQ

5. Huawei Mate 10 Pro

Paras akku ja huikea kamera

Paino: 178 g | Mitat: 154,2 x 74,5 x 7,9 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8 | Näyttö: 6 tuumaa | Resoluutio: 1 080 x 2 160 | Suoritin: Kirin 970 | RAM: 6 Gt | Tallennustila: 128 Gt | Akku: 4 000 mAh | Kamera: 20 MP + 12 MP | Etukamera: 8 MP

Upean kunnianhimoinen kamera

Luokkansa johtava akunkesto

Ei kuulokeliitäntää

Ei langatonta latausta

Huawei on kehittymässä erittäin hyväksi puhelinvalmistajaksi kilpailukykyisissä korkeamman hintaluokan lippulaivamalleissa. Mate 10 Pro on huippuluokan Android-phabletti eli niin sanottu puhelimen ja tabletin risteytys.

Loistokas ominaisuus on akunkesto, joka pieksee likipitäen kaikki muut vastustajansa tässä listauksessa. Lisäksi koneistossa riittää vääntöä vaativimpienkin tehtävien suorittamiseen.

Eivätkä hyvää kameraa etsivätkään voi kääntää katsettaan pois Mate 10 Prosta. Listakärjestä löytyy parempia automaattiasetuksia, mutta Mate 10 Pro tarjoaa kattavan valikoiman manuaaliasetuksia kameraintoilijoille.

Lue perusteellinen arvostelumme: Huawei Mate 10 Pro

Etsitkö pienikokoisempaa mallia? Tsekkaa siinä tapauksessa edullisempi lippulaivamalli Huawei P20.

6. Samsung Galaxy Note 9

Paras suurikokoinen Android-puhelin

Paino: 205 g | Mitat: 162 x 76,4 x 9 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8.1 | Näytön koko: 6,4 tuumaa | Resoluutio: 2 960 x 1 440 | Suoritin: Exynos 9810 | RAM: 6 tai 8 Gt | Tallennustila: 128 tai 512 Gt (laajennettavissa jopa 512 Gt:n microSD-kortilla) | Akku: 4 000mAh | Takakamera: 12 MP + 12 MP | Etukamera: 8 MP

Erinomainen S Pen -kosketuskynä

Viimeinkin hyvä akunkesto

Erittäin kallis

Tuntuu suurelta kädessä

Kolme Samsungia TOP6:ssa?! Saattaa näyttää vähän tuhdilta, mutta sille on hyvä syy: Ne kaikki ovat todella, todella hyviä.

Galaxy Note 9 ei aivan yllä S-sarjalaisten tasolle hinta-laatusuhteessa, mutta se on kiistatta yksi parhaista koskaan testaamistamme puhelimista.

Note 9:ssä on erinomainen 6,4-tuumainen näyttö, suuri 4 000 mAh:n akku ja laadukas kaksoiskamera, jonka hämäräkuvausominaisuudet ovat markkinoiden ehdotonta huippua.

Samsungin suuri lippulaiva erottautuu kuitenkin kaikista muista Android-puhelimista erityisesti mukana tulevalla S Pen -kosketuskynällään. Tänä vuonna päivitetyssä mallissa on huomattavasti aiempaa parempi kosketuskynä, johon on pakattu kauan odotettuja Bluetooth-ominaisuuksia.

Note 9 on ollut perinteisesti business-käyttäjien suosiossa, mutta se on mainio valinta myös viihdekäyttöön.

Lue perusteellinen arvostelumme: Samsung Galaxy Note 9

7. Google Pixel 2 XL

Fokuksessa kamera

Paino: 175 g | Mitat: 157,9 x 76,7 x 7,9 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8 | Näyttö: 6 tuumaa | Resoluutio: 1 440 x 2 880 | Suoritin: Snapdragon 835 | RAM: 4 Gt | Tallennustila: 64/128 Gt | Akku: 3 520 mAh | Kamera: 12 MP | Etukamera: 8 MP

Upea kamera

Hieno muotoilu

Ei 3,5 mm:n kuulokeliitäntää

Kallis Suomessa

Pixel 2 XL on ehkä hieman vanhanaikainen muotoilunsa puolesta, mutta Googlen viime vuonna julkaistu lippulaivapuhelin loistaa yhä etenkin upean kameransa ansiosta.

Mikäli etsit itsellesi uutta älypuhelinta ja kameran laatu on tärkeimpänä listallasi, älä etsi enää! Google Pixel 2 XL:n kamera on yksi parhaista – ellei paras – jota olemme ikinä nähneet yhdessäkään puhelimessa.

Puhelimen sisuskaluista löytyy paljon tehoa, ja 6 tuuman näyttö antaa paljon erilaisia mahdollisuuksia erilaisten toimintojen käyttämiseen.

Puhelimen muotoilu ei ole aivan yhtä inspiroivaa kuin uutuusmalleissa, eikä puhelin tunnu kädessä kaikkein laadukkaimmalta. Tämä on sääli ajatellen puhelimen hintaa. Myöskin näytön katselukulma on suhteellisen pieni. Ei ole kuitenkaan kysymystäkään siitä, etteikö kyseessä olisi huippulaite.

Suosittelemme silti harkitsemaan seuraavan mallin odottamista, sillä Pixel 3 ja 3 XL julkaistaan jo 9.10.

Lue perusteellinen arvostelumme: Google Pixel 2 XL

8. OnePlus 6

Fantastinen lippulaivamalli kohtuulliseen hintaan

Paino: 177 g | Mitat: 155,7 x 75,4 x 7,8 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8.1 | Näyttö: 6,28 tuumaa | Resoluutio: 1 080 x 2 280 | Suoritin: Snapdragon 845 | RAM: 6/8 Gt | Tallennustila: 64/128/256 Gt | Akku: 3 300 mAh | Kamera: 16 MP + 20 MP | Etukamera: 16 MP

Mahtavat tehot

Houkutteleva design

Erinomainen hinta-laatusuhde

"Vain" Full HD

Ei ole sattumaa, että OnePlus 6 on kuukaudesta toiseen Elisan ja Telian myydyin puhelin. Laite on nimittäin onnistunut voittamaan suomalaiset puolelleen erinomaisella hinta-laatusuhteellaan.

OnePlus 6:ssa on viimeisin Snapdragon 845 -suoritin ja joko 6 tai 8 gigatavua RAM-muistia. Laitteessa on upea lasinen muotoilu, mutta se ei siitä huolimatta valitettavasti tue langatonta latausta. Muistia on tarjolla joko 64, 128 tai 256 gigaa.

Ja ikään kuin näissä ei olisi jo tarpeeksi, löytyy puhelimesta sekä sormenjälki- että kasvontunnistus, kaksoiskamera ja vedenkestävyys – listamme halvimpaan hintaan.

Lue tästä perusteellinen arvostelumme: OnePlus 6

9. Samsung Galaxy S8 Plus

Samsungin viime vuoden malli kerää yhä katseita

Paino: 173 g | Mitat: 159,5 x 73,4 x 8,1 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 7 | Näyttö: 6,2 tuumaa | Resoluutio: 1 440 x 2 960 | Suoritin: Exynos 8895 | RAM: 4 Gt | Tallennustila: 64 Gt | Akku: 3 500 mAh | Kamera: 12 MP | Etukamera: 8 MP

Edelleenkin upea näyttö

Nopea suorituskyky

Hinta voisi olla jo hieman halvempi

Hölmösti sijoitettu sormenjälkitunnistin

Galaxy S8 Plus -mallin suuri 6,2 tuuman näyttö voi olla joillekin käyttäjille liian suuri. Koimme kuitenkin että puhelimen käyttäminen oli helppoa ja kätevää.

Kaikki mitä rakastamme Galaxy S8 -mallissa, löytyy myöskin tästä mallista. Näytön suuruus onkin ainoa suurempi ero, joka näiden kahden laitteen välillä löytyy. Puhelimesta löytyy sama tehokas 12 MP kamera sekä suuri joukko ensiluokkaisia ominaisuuksia, jotka tekevät puhelimen käytöstä erittäin miellyttävää.

Lue lisää: Samsung Galaxy S8 Plus

Harkitse myös: Etsitkö suurella näytöllä varustettua Android -puhelinta? Sinun kannattaa tutustua myös HTC:n U12 Plussaan. Tämä puhelin ei sovi aivan kaikille, mutta mikäli haluat hieman erilaisen 6-tuumaisen QDH -näytön, hyvän suorituskyvyn ja luotettavan kameran, voisi tämä olla hyvä vaihtoehto.

10. Google Pixel 2

Täydellinen puhelin pienikätisille Android-faneille

Paino: 143 g | Mitat: 145,7 x 69,7 x 7,8 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8 | Näyttö: 5 tuumaa | Resoluutio: 1 080 x 1 920 | Suoritin: Snapdragon 835 | RAM: 4 Gt | Tallennustila: 64/128 Gt | Akku: 2 700 mAh | Kamera: 12 MP | Etukamera: 8 MP

Fantastinen kamera

Istuu mukavasti käteen

Ei kuulokeliitäntää

Kallis Suomessa

Suurella näytöllä varustettu puhelin ei ole paras valinta kaikille. Mikäli etsit pienempää mallia, joka on silti tehokas ja jossa on lippulaivamalleille ominainen suorituskyky, suosittelemme sinua harkitsemaan Google Pixel 2 -mallia.

Puhelimen muotoilu ei ole kauneinta markkinoilla, mutta laitetta saa helposti käytettyä yhdellä kädellä. Puhelimessa on terävä ja selkeä Full HD -näyttö, ja laite tarjoaa parhaan mahdollisen Android-kokemuksen Googlen puhtaalla Android 9 Pie -käyttöjärjestelmällä.

Kuten suurempi versio Pixel 2 XL, myös Pixel 2 -malli on varustettu Googlen upealla 12 MP kameralla, jolla saa otettua todella vaikuttavia kuvia.

Pienempi koko tarkoittaa sitä että Pixel 2 on näistä kahdesta mallista edullisempi. Tästä huolimatta sen hinta jää Suomessa melkoisen korkeaksi, joten mikäli suurempi näyttö ei ole sinulle ongelma, kääntyy suosituksemme ehdottomasti kohti Pixel 2 XL -mallia – tai odottamaan pian saapuvaa Pixel 3:a.