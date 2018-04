OnePlus 6 kan være rett rundt hjørnet

Vi har rykter hørt om OnePlus 6 så lenge nå at den er nødt til å være rett rundt hjørnet, men hvis du trenger klarere bevis så skal du vite at OnePlus har bekreftet at 5T er utsolgt på produsentens egne nettsider over hele Europa.

Det samme skjedde i USA for et par uker siden, og det betyr nok at OnePlus 5T er vanskelig å få tak i over store deler av verden.

Den er fortsatt tilgjengelig hos enkelte norske forhandlere som ProShop og Multicom, men dette er nok ikke det beste tidspunktet å kjøpe. Vi må jo regne med at OnePlus vil komme raskt i gang med å selge telefoner igjen, og det er dermed veldig sannsynlig at OnePlus 6 vil dukke opp snart.

Foran skjema

Samtidig er det verdt å nevne at pressemeldingen der OnePlus forteller at 5T er utsolgt, også sier at dette skjer tidligere enn ventet. Dermed er det mulig vi fortsatt må vente en stund til. På den andre siden hinter de ferskeste ryktene at vi skal få en kunngjøring i april, så den nye telefonen kan i beste fall dukke opp i løpet av et par uker.

Vi vet allerede mye om OnePlus 6, og den skal blant annet være utstyrt med brikkesettet Snapdragon 845, 8 GB RAM, 256 GB lagring, et sort felt på skjermen i iPhone X-stil og hodetelefonutgang. Alt som skal til for å være en ekte flaggskiptelefon i 2018 altså.

Vi forventer å høre flere detaljer om OnePlus 6 veldig snart.