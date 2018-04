Netflix' CEO: 8 milliarder dollars til shows og film er "ikke så meget som det lyder"

At skabe det rette indhold til et publikum koster penge. Mange penge. Netflix bruger store summer i 2018 og har sat 8 milliarder dollars af til nye produktioner og udvikling af eksisterende serier .

For de fleste af os er dette store tal. For Netflix' CEO Reed Hastings og Netflix, er dette imidlertid ikke nok.

Hastings indrømmede ved TED-konferencen 2018, at trods de voldsomme beløb må der gøres endnu mere – taget i betragtning at Disney vil konkurrere med Netflix med en ny tjeneste og Amazon pumper milliarder i sine TV-shows.

"Der er så mange gode shows på andre tjenester, så vi har en lang vej at gå", sagde Hastings, og nævnte, at beløbet ikke er så stort, som det lyder, og at det spredes globalt.

Korrekt!

Slik og broccoli

For at sikre, at pengene bliver brugt på de rigtige steder – ikke som på Marco Polo eller Everything Sucks – afslørede Hastings lidt mere om, hvordan Netflix' algoritme fungerer.

"Det gør de, overraskende, ved at guide os frem til de shows og de film, som folk vil se næste gang – frem for en bedømmelse af, om noget er godt eller dårligt".

"Hvad der sker, når vi vurderer, er at vi er metakognitive mht. kvalitet – det er det, vi stræber efter," sagde han.

"Det virker meget bedre at tilfredsstille folk på baggrund af de valg, de faktisk foretager."

Hastings gjorde opmærksom, at dette ikke betød, at tjenesten kun vil have "low-brow-shows", men at der vil også være mere "broccoli" på programplanen.

"Vi har noget slik," sagde Hastings. "Men vi har også masser af broccoli, og hvis du vælger en god blanding, får du en sund kost".

"Hvad vi vil have, er en bred vifte. Men vi har ikke set et dyk mod bunden".

Netflix gør alt, hvad firmaet kan for at få de rigtige shows og film til tjenesten, og det inkluderer at åbne så mange data som muligt.

Hastings gik endda lige så langt som at kalde Netflix "anti-Apple" i relation til denne åbenhed.

"De lukker sig inde, vi gør det modsatte. Alle får alle oplysninger," forklarede han. "Jeg får alle store beslutninger, der bliver foretaget hele tiden, også dem, jeg ikke har noget at gøre med."

Forvent flere beslutninger i fremtiden. Netflix har allerede fjernet Cannes på grund af de restriktive franske love. Og det bliver ved: Netflix er ikke bange for at tackle Hollywood med film som Bright trods deres store budgetter.

Hastings forklarer: “Jeg elsker at konkurrere med Disney og HBO, det er den slags, der holder mig i gang.

Det er hårdt, men enhver er sin egen lykkes smed.

Via Wired og CBC