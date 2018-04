De beste smartklokkene i 2018: Velg riktig klokke blant disse toppmodellene

En smartklokke er det ultimate tilbehøret til en smarttelefon. Den forteller deg hva klokka er, åpenbart, men den kan også gi deg viktige varsler rett fra håndleddet, samt kjøre egne apper.

Det som er enda mer imponerende, er at mange av dagens beste modeller også har en haug med andre triks på lager, for eksempel å la deg søke på internett kun ved bruk av stemmen, logge treningsøkten eller la deg betale i kassen uten å måtte ta fram lommeboken.

Og, de ser i tillegg helt fantastiske ut. Trodde du at en smartklokke er en meningsløs dings for teknologinerder? Tenk om igjen. Alternativene nedenfor er velbygd og kraftige – og de kan faktisk også gjøre deg litt sprekere.

Image 1 of 5 Image 2 of 5 Image 3 of 5 Image 4 of 5 Image 5 of 5

1. Apple Watch 3

Verdens beste smartklokke

Operativsystem: watchOS 4 | Kompatibilitet: iOS | Skjerm: 1,53 tommer OLED | Prosessor: S2 tokjerner | Remstørrelse: Varierer avhengig av klokkestørrelsen | Lagring: 8 GB / 16 GB | Batteritid: 18 timer | Lading: Trådløs | IP-klassifisering: IPX7 | Tilkobling: WiFi, Bluetooth, NFC

Fantastiske treningsfunksjoner

Varianten uten 4G gir mer for pengene

4G er en unødvendig kostnad

Batteritiden er for dårlig til søvnmåling

Apple Watch 3 (eller Apple Watch Series 3, hvis du er prippen) er den beste smartklokken du kan kjøpe akkurat nå. Ja, det er i grunnen bare Apple Watch 2 med ny innmat – men den nye innmaten utgjør en stor forskjell.

LTE/4G var den store nyheten da den ble lansert, men dette er ikke så nyttig som man kanskje tror. En slik modell koster langt mer, og LTE/4G tømmer batteriet. I tillegg er ikke LTE/4G-varianten til salgs i Norge ennå.

Men, varianten vi uansett virkelig liker, er den uten, som er mye billigere og tilbyr all intelligensen til Watch 2, men med lengre batteritid og raskere ytelse når du blar mellom apper. Dette er en oppgradering – av en av de beste smartklokkene i verden – som er gjort riktig.

Klokken er fortsatt vanntett for svømming på grunt vann, så du kan både svømme med den samt ubekymret ta deg en joggetur i regnet. GPS om bord hjelper på treningsmotivasjonen, og klokken kommer levert med operativsystemet watchOS 4.

Les den utdypende anmeldelsen av Apple Watch 3.

Du kan også ta en titt på videoen med den utdypende anmeldelsen av det som er vår favoritt blant smartklokkene.

Image 1 of 5 Image 2 of 5 Image 3 of 5 Image 4 of 5 Image 5 of 5

2. Ticwatch E

Masse funksjoner i en rimelig Android-variant du aldri har hørt om

Kompatibilitet: Android 4.3+, iOS 8+ | Skjerm: 1,4 tommer, 400 x 400 OLED | Prosessor: MediaTek MT2601 | Lagring: 4 GB | Batteritid: Opptil 24 timer | Lading: Magnetisk ladekabel | IP-klassifisering: IP67 | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Nøyaktig GPS og pulsmåler

Utrolig mye for pengene

Designet vil ikke tilfredstille alle

Lademåten er ikke veldig elegant

Du har kanskje ikke engang hørt om Ticwatch, og det er fordi det er et ganske lite og nytt merke på smartklokke-markedet. Dette er imidlertid det beste av Android Wear du kan kjøpe akkurat nå.

Hovedgrunnen er den lave prisen og det faktum at alt faktisk fungerer veldig godt. Vi lar oss også begeistre over Ticwatch E grunnet innebygget GPS, nøyaktig pulsmåler og et flott design.

Alle treningsfunksjonene du forventer, er her – du kan til og med bruke den på en løpetur uten å ha med deg telefonen, selv om du da ikke vil kunne motta telefonsamtaler slik man kan med Apple Watch 3. Den har et førsteklasses design, men ikke alle vil like det – så se godt på bildene over så du er sikker på at klokken er noe for deg.

Det virkelige høydepunktet er den lave prisen, med tanke på at den ligger på om lag halvparten av det mange andre klokker på denne listen koster.

Les den utfyllende anmeldelsen av Ticwatch E

Image 1 of 5 Image 2 of 5 Image 3 of 5 Image 4 of 5 Image 5 of 5

3. LG Watch Style

LGs nyeste har både stil og substans

Kompatibilitet: Android 4.3+, iOS8.2+ | Skjerm: 1,2 tommer 360 x 360 P-OLED | Prosessor: Snapdragon Wear 2100 | Lagring: 4 GB | Batteritid: Opptil 24 timer | Lading: Trådløs | IP-klassifikasjon: IP67 | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth

Ser virkelig bra ut

Rett priset

Skuffende batteritid

Mangler NFC og utvidede tilkoblingsmuligheter

LG Watch Style (utviklet i samarbeid med Google) tilbyr alt man virkelig liker fra de beste Android-smartklokkene, men kvitter seg med svakheter og erstatter dem med kule, nyttige funksjoner og en haug med ... stil.

Sammenlagt ender du da opp med en ekstremt fristende klokke som virkelig viser hva Googles plattform innen Android Wear kan tilby. Men, det er noen ting vi misliker litt, blant annet batteritiden, som er kortere enn det man bør kunne forvente.

Med det sagt er det imidlertid lett å si hvorfor Style er en av de smartklokkene vi har lyst til å ha rundt håndleddene våre.

Med en pris som nylig har blitt satt ned, tilbyr den like mange nyttige funksjoner som tidligere smartklokke-forsøk, men hever seg med et slankt, feiende flott design og en rekke funksjoner vi gleder oss over – for eksempel talestyrte Google Assistant og et oppdatert, forbedret brukergrensesnitt.

Les den utfyllende anmeldelsen av LG Watch Style

Image 1 of 7 Image 2 of 7 Image 3 of 7 Image 4 of 7 Image 5 of 7 Image 6 of 7 Image 7 of 7

4. Ticwatch S

Enda en sofistikert og rimelig smartklokke

Kompatibilitet: Android 4.3+, iOS 8+ | Skjerm: 1,4 tommer 400 x 400 OLED | Prosessor: MediaTek MT2601 | Lagring: 4 GB | Batteritid: Opptil 24 timer | Lading: Magnetisk ladekabel | IP-klassifikasjon: IP67 | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Rimelig

Behagelig å ha på og fint design

Mangler NFC

Remmen kan ikke byttes

Ticwatch er igjen å finne på listen, nå på fjerdeplass. Denne gangen er det med Ticwatch S, som er bemerkelsesverdig lik tidligere nevnte Tickwatch E.

Forskjellene er begrenset, men denne klokken veier litt mer. Den er også litt større, dette fordi den har en bredere ramme for å kunne gi nøyaktig tid.

Remmen er også annerledes – på denne klokken sitter GPS-sensoren i remmen. Selskapet hevder dette gjør GPS'n mer nøyaktig enn hvis den sitter inne i klokken, men vi har ikke merket noen stor forskjell.

Dette betyr imidlertid at du ikke kan bytte ut remmen på Ticwatch S, slik du kan på Tickwath E, noe som er synd.

Denne klokken er også litt dyrere enn Tickwatch E, men hvis du liker designet, kan denne være noe å gå for ettersom den uansett er langt rimeligere enn mange av de andre beste smartklokkene på markedet i dag.

Les den utfyllende anmeldelsen av Ticwatch S

Image 1 of 5 Image 2 of 5 Image 3 of 5 Image 4 of 5 Image 5 of 5

5. Fitbit Ionic

Merket for de aktive leverer en flott smartklokke

Operativsystem: Fitbit OS | Kompatibilitet: Android, iOS | Skjerm: 1,42 tommer | Processor: Tokjerner 1.0GHz | Remstørrelse: Stor | Lagring: 2,5 GB | Batteritid: 2-3 dager | Lading: Magnetisk ladekabel | IP-klassifikasjon: 50 meter | Connectivity: Wi-Fi, Bluetooth

Lyssterk skjerm

Mange ulike treningsfunksjoner

Tregt brukergrensesnitt

Alvorlig mangel på apper

Fitbit Ionic kom uansett til å bli et vanskelig steg for selskapet – å prøve å komme seg inn på smartklokke-markedet etter å ha drevet med aktivitetsarmbånd, er tøft.

Innsatsen har gitt resultater på noen områder: nemlig trening, noe åpenbart, ettersom du kan logge alle mulige former for økter, fra løping og vektløfting til svømming. Den kommer også med kroppsvektveiledning, og du kan betale for ting med Fitbit Pay.

Da den først ble lansert, var prisen virkelig høy, og den var litt for dyr til at vi med god samvittighet kunne anbefale den. Den gode nyheten er at prisen har falt i løpet av de siste månedene, og du kan nå få kjøpt den for noen hundrelapper mindre enn veiledende pris.

Er du fan av Fitbit og leter etter mer enn det du får med et vanlig aktivitetsarmbånd, er dette et godt alternativ.

Les den utfyllende anmeldelsen av Fitbit Ionic

Image 1 of 5 Image 2 of 5 Image 3 of 5 Image 4 of 5 Image 5 of 5

6. Misfit Vapor

En av de billigere alternativene på listen

Operativsystem: Android Wear 2.0 | Kompatibilitet: Android, iOS | Skjerm: 1,3 tommer 360 x 360 AMOLED | Prosessor: Tokjerner 1,0 GHz | Remstørrelse: 20 mm | Lagring: 4 GB | Batteritid: 2 dager | Lading: Trådløs | IP-klassifikasjon: 50 meter | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth

Stor, fargerik AMOLED-skjerm

Lav pris

Tykt design

Mangler Android Pay

Misfits første fullblods smartklokke kommer på sjetteplass, og en av grunnene til det er den lave prisen.

Misfit Vapor har en veldig klar og lyssterk 1,3 tommer AMOLED-skjerm, et førsteklasses design – selv om den er litt tykk – og i tillegg det nye operativsystemet Android Wear 2.0.

Det passer ikke helt perfekt ettersom funksjonaliteten til Misfit Activity-appen er begrenset, men denne vil i det store og hele passe deg godt hvis du ser etter en klokke som både ser bra ut og har grunnleggende trenings- og varselfunksjoner.

Les den utfyllende anmeldelsen av Misfit Vapor

Image 1 of 5 Image 2 of 5 Image 3 of 5 Image 4 of 5 Image 5 of 5

7. Samsung Gear Sport

Den oppdaterte og sprekere Samsung-klokken med stil

Operativsystem: Tizen OS | Kompatibilitet: Android, iOS | Skjerm: 1,2 tommer 360 x 360 Super AMOLED | Prosessor: Tokjerner 1.0GHz | Remstørrelse: Liten (105 x 65 mm) Stor (130 x 70 mm) | Lagring: 4 GB | Battertid: 2 dager | Lagring: Trådløs | IP-klassifikasjon: 50 meter | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth

Flott skjerm

Kan bruke Spotify offline

Dårligere batteritid

Virkelig mangel på apper

Tross alvorlig mangel på apper fortjener Samsung Gear Sport en plass på denne listen. Den har den samme førsteklasses byggkvaliteten vi forventer fra Samsung, og den har en virkelig skarp skjerm.

Det som frister mest med klokken, er at man kan spille av sanger i Spotify offline, og når man kombinerer det med innebygget GPS, har du en løpeklokke som kan levere millioner av sanger mens du er på farten.

Den er også vanntett ned til 50 meter, som betyr at du kan ta med denne følgesvennen på en real svømmetur – og den er i tillegg også kompatibel med iOS.

Den har ikke batteritiden til Gear S3, det går litt kortere tid mellom hver gang man må lade. Men til gjengjeld får du det noe slankere designet, og med gummiremmen i boksen er det tydelig at dette er smartklokken for treningsglade Samsung-fans.

Les den utfyllende anmeldelsen av Samsung Gear Sport

Image 1 of 2 Image 2 of 2

8. Garmin Forerunner 735XT

En treningsklokke som imponerer på smartklokke-markedet

Operativsystem: Garmins eget | Kompatibilitet: Android, iOS | Skjerm: 1,23 tommer, transflektiv | Prosessor: Ukjent | Remstørrelse: 23 mm | Lagring: Ikke tilgjengelig | Batteritid: 7 dager | Lading: Ladeklemme | IP-klassifikasjon: 5ATM | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth

Virkelig lang batteritid

Suveren sporing

Ikke den beste aktivitetsmåleren

Lettvektig på utsiden

Greit, vi vet at dette ikke er en fullblods smartklokke – men det er en suveren løpeklokke med tilkoblingsmuligheter som en smartklokke, og dette er nok til å dekke manges behov.

Varslene er grunnleggende, men gir nok informasjon, og du kan styre musikken fra håndleddet.

Ja, det blir kanskje litt for grunnleggende for enkelte, men hvis du på noen som helst måte er interessert i trening, kan denne klokken gjøre alt – og den er en halvgod aktivitetsmåler også. I tillegg overgår den ekstremt lange batteritiden mange av de andre alternativene på denne listen.

Les den utfyllende anmeldelsen av Garmin Forerunner 735XT

Image 1 of 4 Image 2 of 4 Image 3 of 4 Image 4 of 4

9. Samsung Gear S3

En eldre klokke, men prisen har falt

Operativsystem: Tizen OS | Kompatibilitet: Android, iOS | Skjerm: 1,3 tommer 360 x 360 Super AMOLED | Prosessor: Tokjerner 1.0GHz | Lagring: 4 GB | Batteri: 380mAh | Lading: Trådløs | IP-klassifikasjon: IP68 | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth

Animert skjerm på hele tiden

Knallgod aktivitetsmåler

Veldig stor på håndleddet

GPS-sporingen er halvgod

Dette er forgjengeren til tidligere nevnte Gear Sport, men Samsung Gear S3 er nå mye, mye billigere enn da den ble lansert, og den får derfor en plass på listen over de beste smartklokkene.

Aktivitet er denne klokkens fokus, og det er flere flotte aktivitetsmålerfunksjoner samt pulsmåler og innebygget GPS. Merk deg at den ikke kan logge svømmeturer, men den er vanntett.

Vi likte spesielt godt designløsningen med at man kan dreie på rammen rundt skjermen, og Tizen-operativsystemet har nylig blitt forbedret, så det fungerer også meget bra.

Les den utfyllende anmeldelsen av Samsung Gear S3

Image 1 of 5 Image 2 of 5 Image 3 of 5 Image 4 of 5 Image 5 of 5

10. Apple Watch

Den originale iPhone-skreddersydde smartklokken er blitt billigere

Operativsystem: watchOS 4 | Kompatibilitet: iOS | Skjerm: 1,53 tommer OLED | Prosessor: S1 System-in-Package (SiP) | Remstørrelse: Varierer avhengig av stil | Lagring: 8 GB (bare 2 GB og 75 MB satt av til henholdsvis musikk og bilder) | Batteri: 18 timer | Lading: Trådløs | IP-klassifisering: IPX7 | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Stilig design

Smart brukergrensesnitt

Mangler GPS

Batteriet varer én dag

Klokken til salgs som den "rimelige" Apple Watch-varianten er fortsatt verdt å se nærmere på. Greit nok, den er ikke vannavstøtende, og den mangler LTE/4G og GPS som Apple Watch 3 har, men den koster heller ikke det samme.

Å sjekke om du har fått en melding eller se hvem som ringer, og sådan raskt kunne ta en avgjørelse, er mulig med denne klokken, noe som er meget nyttig når du trener eller befinner deg i en annen situasjon der det å ta fram telefonen er upraktisk.

Oppdateringene man får med Apples watchOS 4, gjør virkelig at denne klokken tar et steg videre, selv om innmaten er flere år gammel. Den er kjappere, mer brukervennlig og kommer med nye urskiver som gjør at klokken føles mer personlig.

Klokken selges fortsatt fra Apple, så skikkelige kupp er kanskje vanskelige å finne, men Apple Watch Series 1 kan bli funnet billigere hvis du er god til å lete.

Les den utfyllende anmeldelsen av Apple Watch