De beste aktivitetsmålerne i 2018: Disse 10 armbåndene har best kontroll på helsa di

En aktivitetsmåler er perfekt for å få oversikt over treningen og helsen din på en lettvint og nøyaktig måte. Tenk på det som en elektronisk finger på pulsen som hele tiden måler tilstanden din, hvor godt du sover og hvor mange skritt du tar.

Markedet er i dag fylt til randen med fantastiske produkter, og de fleste gjør en ganske god jobb med å måle det grunnleggende. Vi er imidlertid kun interessert i det beste, og det burde du også være.

På denne listen finner du ikke de aller mest høyteknologiske dingsene til håndleddet – da bør du heller sjekke ut listen over de beste smartklokkene, som inkluderer Apple Watch 3, LG Watch Style og Samsung Gear Sport. Her finner du heller ikke Fitbit Ionic, som tross merkenavnet er en smartklokke og priset deretter.

Denne guiden gir deg oversikten over de beste aktivitetsmålerne man kan kjøpe, og rangerer alle med utgangspunkt i funksjoner, pris, design og kvaliteten på operativsystemet du kommer til å bruke på telefonen din.

1. Moov Now

Vår favoritt akkurat nå

Skjerm: Nei | Pulsmåler: Nei | Vanntett: Ja | Aktivitetsmåling: Ja | GPS: Ja, gjennom telefonen | Batteritid: 6 måneder | Kompatibilitet: Android/iOS

Bra batteritid

Billig

Begrensede funksjoner

Ingen skjerm

Moov Now er offisielt vår favoritt blant alle aktivitetsarmbåndene som finnes i verden for øyeblikket. Den er billig, gir deg alt du kunne ønske deg i en aktivitetsmåler til daglig bruk, og batteriet varer i hele seks måneder.

Moov Now er imidlertid ikke bare designet som en skritteller – den kan logge boksing og øvelser på treningsstudio, i tillegg til at den har svømmemodus, løpetrening og søvnmålings-funksjoner. Det er mye!

Den har ikke GPS eller enkelte av de mer avanserte funksjonene man finner i andre aktivitetsarmbånd på denne listen, men ser du etter en flott måler til daglig bruk, som ikke koster voldsomt mye, så er Moov Now perfekt for deg.

2. Samsung Gear Fit 2 Pro

Samsung følger hakk i hæl på andreplass

Skjerm: Ja, 1,5 tommer AMOLED | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Ja | Aktivitetsmåling: Ja | GPS: Ja, gjennom telefonen | Batteritid: 3 dager | Kompatibilitet: Android/iOS

Veldig stilig design

Støtter Spotify offline

Klumsete å konfigurere

Dyr til å være en aktivitetsmåler

Samsung Gear Fit 2 Pro representerer ikke en stor forandring fra Gear Fit 2, men det er blitt gjort enkelte forbedringer av det som allerede var en god måler, noe som gjør at Gear Fit 2 Pro kommer på en andreplass.

Gear Fit 2 Pro har et fantastisk design som ser virkelig bra ut på håndleddet – med en stor, nydelig AMOLED-skjerm som gjør det enkelt å lese av all statistikken.

Den kommer også med GPS, så du kan la telefonen ligge hjemme mens du tar deg en løpetur, og den har en knallgod pulsmåler som burde gi deg den mest nøyaktige målingen av pulsen som er mulig fra håndleddet. I tillegg kan Gear Fit 2 Pro logge svømming.

Hva er i vente? Vi vet ikke nøyaktig når Gear Fit 3 kommer, men vi forventer at Samsung lanserer en ny måler med nye funksjoner innen utgangen av 2018.

3. TomTom Spark 3

Musikk, aktivitetsmåling og navigasjon på håndleddet

Skjerm: Ja, svart-hvitt | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Ja | Aktivitetsmåling: Ja | GPS: Ja | Batteritid: 2 uker | Kompatibilitet: Android/iOS

Musikk uten telefonen

GPS-navigasjon

Vanskelig menysystem

Halvgod lydkvalitet

TomTom Spark 3 kommer på tredjeplass, og den tilbyr en rekke gode funksjoner fra håndleddet, inkludert muligheten til å høre på musikk uten å ha med telefonen.

Du kan laste opp musikk direkte til TomTom Spark 3, så du trenger ikke ha med deg både telefonen og bluetooth-hodetelefonene dine på løpetur, bare sistnevnte.

I tillegg har Spark 3 GPS, pulsmåler og navigasjon, noe som gjør dette til en perfekt følgesvenn når du løper i områder du ikke kjenner så godt, og til å utforske nye steder.

Hva er i vente? Selskapet bak Spark 3 virker ikke å jobbe med nye aktivitetsmålere for øyeblikket, så vi kan ikke forvente at det kommer en TomTom Spark 4 med det første.

4. Huawei Band 2 Pro

En slank og god måler med imponerende batteritid

Skjerm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Ja | Aktivitetsmåling: Ja | GPS: Ja | Batteritid: 21 dager i standbymodus | Kompatibilitet: Android/iOS

Bra priset

Nøyaktig skritteller

Klossete app

Ikke veldig innovativt design

På fjerdeplass finner vi Huawei Band 2 Pro, en slank måler som klarer å levere en solid mengde funksjoner tross sitt minimalistiske design – for en imponerende liten sum.

Band 2 Pro har pulsmåler, måling av maksimalt oksygeninntak, GPS, skritteller, søvnmåling og imponerende batteritid. Den lille skjermen passer like bra til løping som til dress, selv om skjermen er vanskeligere å lese enn skjermene på noen av konkurrentene.

Ser du etter en dings som kommer til å gi deg helt nøyaktig måling, er ikke denne den rette. Men hvis du vil ha en rimelig måler som passer godt for dem som såvidt har tatt steget inn i verdenen av aktivitetsmålere, så er dette en meget god start.

5. Garmin Vivofit 4

Garmins nyeste – og billigste

Skjerm: Ja, farge-LCD | Pulsmåler: Nei | Vanntett: Vannavstøtende | Aktivitetsmåling: Ja | GPS: Nei | Batteritid: 1 år | Kompatibilitet: Android/iOS

Ekstremt lang batteritid

Fargeskjerm

Ingen GPS eller pulsmåler

Ingen varsler på telefonen

Garmin Vivofit 4 er en av de beste aktivitetsmålerne selskapet noensinne har laget, og det betyr at den kommer med på denne listen sammen med en rekke andre fantastiske produkter.

Vi liker spesielt godt batteritiden til Vivofit 4, som innebærer at du ikke må lade den på et helt år. Det betyr at du kan ha den på deg hele dagen, og så hele natten for søvnmåling, uten å bekymre deg over å måtte lade.

Du får ikke varsler på telefonen med denne måleren, men du kan glede deg over fargeskjermen som alltid er på, nøyaktig – men noe begrenset – aktivitetsmåling og en solid app på telefonen som gir deg god oversikt over all statistikken.

6. Polar M430

En løpeklokke med masse tilleggsfunksjoner

Skjerm: Ja, svart-hvitt | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Ja | Aktivitetsmåling: Ja | GPS: Ja | Batteritid: 20 dager | Kompatibilitet: Android/iOS

God batteritid

Pålitelig og nøyaktig

Kunne sett bedre ut

Irriterende lademåte

Polar M430 har mye bra, inkludert GPS, pulsmåler og lang batteritid. Totalt sett er den også pålitelig og nøyaktig, noe som ikke alle aktivitetsmålere kan skryte på seg.

M430 er designet primært for dem som liker å løpe, og den kan blant annet måle tempo, lengde og fart, men med alt dette samt vanlig aktivitetsmåling er den et godt valg også for dem som vil måle andre typer aktivitet og trening enn løping.

Med tanke på all teknologien du får, har Polar M430 en pris det står respekt av. Det er kanskje ikke måleren som ser best ut, men den er både funksjonell og komfortabel.

7. Garmin Vivosport

En Garmin med god battertid

Skjerm: Ja, farge- og berøringsskjerm | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Vannavstøtende | Aktivitetsmåling: Ja | GPS: Ja | Batteritid: 7 dager | Kompatibilitet: Android/iOS

Liten til å ha GPS

God batteritid

Kjedelig design

Mangler svømmemodus

Den er ikke så stilig som mange Fitbit-produkter, men det er grunner til at Garmin Vivosport likevel kommer før Fitibit på denne listen.

Den er billigere enn de fleste Fitbit-produkter, og den kommer med innebygget GPS samt syv dager batteritid på én lading.

Den kan ikke logge økter i bassenget, men tross mangelen på svømmemodus leverer Vivosport når det kommer til annen trening, og den er meget god til å måle jogging og sykling.

8. Garmin Vivosmart 3

Garmin dropper GPS, men kommer på åttendeplass

Skjerm: Ja, svart-hvitt | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Vannavstøtende | Aktivitetsmåling: Ja | GPS: Nei | Batteritid: 6 dager | Kompatibilitet: Android/iOS

Batteriet varer i seks dager

Pulsmåler

Ikke så fint design

Kunne vært mer omfattende data

Garmin Vivosmart 3 er blant de dyrere treningsarmbåndene, men den tilbyr nesten alt du kan ønske deg fra en aktivitetsmåler.

Med seks dager batteritid, pulsmåler og funksjoner som sier noe om hvor godt trent du er for alderen, er dette en dings som passer bedre for dem som er på treningssenter, enn for løpere.

Vivosmart HR+, forgjengeren, hadde GPS innebygget. Vivosmart 3 har imidlertid ikke GPS, noe som er en skam med tanke på dem som eventuelt ville ønsket å ta med seg denne på løpetur.

Likevel burde du absolutt vurdere Garmin Vivosmart 3, særlig hvis du ser etter et armbånd som gjør en god jobb med å måle ulike treningsformer, som også har seks dager batteritid.

9. Fitbit Charge 2

Den beste måleren fra Fitbit

Skjerm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Nei | Aktivitetsmåling: Ja | GPS: Ja, gjennom telefonen | Batteritid: 4 dager | Kompatibilitet: Android/iOS/Windows

Stor skjerm

Behagelig rem

Begrenset med varsler på telefonen

Kun GPS via telefon

Fitbit Charge 2 er den beste Fitbit-måleren du kan kjøpe i dag. Den er dyrere enn enkelte andre Fitbit-varianter, men ser du etter noe du kan ha med deg på joggetur, er dette et godt alternativ som ikke koster like mye som en vanlig løpeklokke.

Den kobler seg opp til telefonens GPS, har en stor skjerm som viser treningsdataene, har pulsmåler samt nye funksjoner vi tidligere kun har sett i Fitbit Blaze.

Det er kanskje ikke den billigste på denne listen, men det er den beste Fitbit-måleren man kan få kjøpt for øyeblikket.

Hva er i vente? Ryktene tilsier at Fitbit Charge 3 er på vei, og at vi kanskje kan komme til å se den lansert innen utgangen av året. Med det sagt pleier det å ta en stund før Fitbit lanserer nye produkter, og ettersom de nylig har kommet med en smartklokke, anbefaler vi ikke å vente på en ny versjon av Charge.

10. Fitbit Blaze

Et solid produkt, men ikke banebrytende

Skjerm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Nei | Aktivitetsmåling: Ja | GPS: Ja, gjennom telefonen | Batteritid: 5 dager | Kompatibilitet: Android/iOS/Windows

Bra batteritid

Spennende målingsfunksjoner

Begrenset mengde varsler

Spesielt design passer ikke for alle

Vil du ha en aktivitetsmåler som ser mer ut som en klokke? Da vil du like Fitbit Blaze – som er en av de beste aktivitetsklokkene.

Det som er den første aktivitetsmålerklokken fra Fitbit, er en dings som ser merkelig ut – men den vil nok likevel passe til manges behov. Den kommer med automatiske målingsfunksjoner, noe som gjør at du kan begynne rett på økten, og så måler klokken i vei.

Med god batteritid og en rekke funksjoner sammenlignet med andre Fitbit-produkter, er dette kanskje det rette alternativet for deg.

Hva er i vente? Tidligere forventet vi å se en ny Fitbit Blaze 2, men det virker nå som om selskapet har erstattet den produktrekken med Fitbit Versa. Den utfyllende anmeldelsen av Fitbit Versa kommer snart, men i mellomtiden kan du lese om førsteinntrykket vårt her.

