De 10 beste billige aktivitetsarmbåndene

Aktivitetsmålere, som startet som enkle skrittellere, har utviklet seg til å bli kraftige treningspartnere på håndleddet.

Nå kan til og med de mer avanserte målerne som tilbyr søvn- og pulsmåling, bli kjøpt for under tusenlappen. Her har vi samlet de beste blant de rimeligere variantene.

Tell antall skritt, kalorier brent, mål puls og søvn og se hvor langt du har gått med denne seneste generasjonen av målere. Det de alle har til felles, er at de kan hjelpe enhver med å komme i bedre form til en rimelig pris.

1. Moov Now

En måler tilpasset deg

Skjerm: Nei, men LED | Pulsmåler: Nei | Vanntett: Ja | Aktivitetsmåling: Ja | Batteritid: 6 måneder | Kompatibilitet: iOS og Android

Nøyaktig måling

Bra batteritid

Ingen skjerm

Pulsmåler koster ekstra

Moov Now er en av de beste aktivitetsmålerne som finnes, takket være et 9-akset-akselerometer – noe som også brukes i navigasjonssystemer til raketter. Den måler derfor ikke bare skrittene du tar og kaloriene du brenner, men også annen bevegelse og aktivitet. Du får med andre ord en høyst personlig tilbakemelding på aktiviteten din.

Moov Now måler innvirkningen på formen din fra løping, repetisjoner på treningssenter og svømmetak, så du kan trene med en virtuell trener som sier hvor bra du gjør det, og hva du kan gjøre for å bli bedre. Den er også vanntett, og den varer i seks måneder før batteriet må byttes.

Les den utfyllende anmeldelsen av Moov Now

2. Huawei Band 2 Pro

En slank og god måler med imponerende batteritid

Skjerm: OLED | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Ja | Aktivitetsmåling: Ja | Batteritid: 21 dager i standbymodus | Kompatibilitet: iOS og Android | Tilkobling: Bluetooth

Bra priset

Nøyaktig skritteller

Klossete app

Ikke veldig innovativt design

Huawei Band 2 Pro kommer på andreplass på listen over de beste rimelige aktivitetsmålerne i verden. Det er fordi den tilbyr en haug med gode funksjoner til en relativt lav pris.

Funksjonene inkluderer standart skritt- og søvnmåling, men den kommer også med pulsmåler, maks oksygenopptak-sensor og GPS, noe som passer bra til løpeturen. I tillegg har den bra batteritid.

I motsetning til Moov Now har Band 2 Pro en liten skjerm, men å bruke den er litt vanskelig – og selv om den viser noen varsler, er det ikke alltid lett å lese dem. Men som en rimelig aktivitetsmåler, er det mye med Band 2 Pro man kan like svært godt.

Les den utfyllende anmeldelsen av Huawei Band 2 Pro

3. Garmin Vivofit 4

Skjerm og et batteri som varer ett år

Skjerm: Farge-LCD | Pulsmåler: Nei | Vanntett: Vannavstøtende | Aktivitetsmåling: Ja | Batteritid: 1 år | Kompatibilitet: iOS og Android | Tykkelse: 9,4 mm | Tilkobling: Bluetooth

Ekstremt lang batteritid

Fargeskjerm

Ingen GPS eller pulsmåler

Litt kjedelig design

Den viktigste tilleggsfunksjonen sammenlignet med den mer grunnleggende Vivofit 3-modellen er at du med Vivofit 4 får en fargeskjerm som alltid er på, og som kan leses av selv i sollys.

Dette har man utrolig nok klart å få til uten at batteritiden har blitt dårligere enn hos Vivofit 3 – batteriet varer fortsatt i ett år. Grunnleggende funksjoner som skrittelling, distanse, kalorier og søvnmåling er dekket – og den merker også automatisk når du begynner å bevege deg takket være det såkalte Move IQ-systemet.

Garmin Connect-appen gjør at du kan skreddersy skjermen, og du kan sette på nedtellinger og alarmer rett fra håndleddet. Det beste er at Vivofit 4 koster om lag 20 prosent mindre enn det Vivofit 3 gjorde da den ble lansert. Med Vivofit 4 går du selvfølgelig glipp av mer førsteklasses funksjoner som pulsmåler og GPS, men det er å forvente til denne prisen.

Les den utfyllende anmeldelsen av Garmin Vivofit 4

4. Xiaomi Mi Band 3

Det er mye som er lett å like med denne, og spesielt prisen

Kompatibilitet: iOS og Android | Skjerm: OLED | Tykkelse: 10,5 mm | Batteri: 20+ dager | Lademetode: proprietær kabel | IP-sertifisering: vanntett | Tilkobling: Bluetooth

Veldig billig

Slankt design

Ikke integrert GPS

Vil du ha det billigste treningsarmbåndet på listen? Her er det, og det er langt ifra ubrukelig. Faktisk kan det gjøre ganske mye, prisen tatt i betraktning.

Du får et batteri som kan vare så mye som en måned, avhengig av hvor mye du bruker det, og du får massevis av treningsfunksjoner på kjøpet. Du får riktignok ikke GPS, men du får til gjengjeld pulsmåler og sporing av daglig gange og trening.

Dette er ikke den mest effektive treningsmåleren du kan kjøpe, men den har et slankt design og den er lett på håndleddet. Skjermen kan også vise deg informasjon om treningen, og den er mye større den den som satt på Mi Band 2.

Hvis prisen er viktig for deg når du skal kjøpe treningsarmbånd, så finnes det ikke noe bedre valg enn Xiaomi Mi Band 3.

Les hele vår test av Xiaomi Mi Band 3

5. Fitbit Flex 2

En enkel variant som fungerer godt

Kompatibilitet: iOS og Android | Skjerm: LED | Tykkelse: 6,8 mm | Batteri: 5 dager | Vanntett: Kan svømmes med | Tilkobling: Bluetooth

Automatisk måling

God app

Ikke så god batteritid

Ingen skjerm

Det er en grunn til at Fitbit var et av de første selskapene som virkelig slo gjennom med aktivitetsmålere – og som fortsatt gjør det sterkt i dag. Grunnen er at det fungerer. Og hva gjelder Fitbit Flex 2, så fungerer det bra – med masse funksjoner til en lav pris.

Flex 2 fikser alt det vanlige – skritteller, lengde og måling av antall brente kalorier, takket være den smarte innmaten som registrerer aktiviteten din. Men Flex 2 går et steg lenger. Den kan nemlig også måle søvnen din, og du kan gjøre øvelser som Flex 2 automatisk oppdager og begynner å måle. Alt synkroniseres automatisk til appen på smarttelefonen, og gir tydelig tilbakemelding som kan hjelpe deg på veien mot bedre form.

Du kan også svømme med Flex 2, den kommer i forskjellige varianter, og den bruker LED-lys og vibrasjoner for å varsle deg om samtaler eller meldinger på den tilkoblede telefonen. Og alt dette burde vare i fem dager før du må lade.

Les den utfyllende anmeldelsen av Fitbit Flex 2

6. Honor Band 3

Standard måling, men rimelig

Kompatibilitet: iOS og Android | Skjerm: OLED | Tykkelse: 10,5 mm | Batteritid: 30 dager | Vanntett: Ja | Tilkobling: Bluetooth

Måler søvn og svømming

Lang batteritid

Grunnleggende måling

Mangler GPS

Nok et veldig billig armbånd som vi kan anbefale: Honor Band 3. Høydepunktene er blant annet at den måler både søvn og svømming nøyaktig, samt at pulsmåleren imponerer.

Den gjør ikke så mye for å skille seg ut fra resten av flokken, og den mangler GPS, men Honor Band 3 har til gjengjeld veldig bra batteritid.

Det kan være vanskelig å finne steder som selger Honor Band 3, men finner du den til salgs til en rimelig pris, kan dette være et godt valg som ditt neste aktivitetsarmbånd.

Les den utfyllende anmeldelsen av Honor Band 3

7. TomTom Touch Cardio

En av de billigere aktivitetsarmbåndene

Kompatibilitet: iOS og Android | Skjerm: Svarthvitt, OLED | Tykkelse: 11,5 mm | Batteri: Opptil 5 dager | Vanntett: Tåler sprut | Tilkobling: Bluetooth

Spennende kroppsfett-scanner

Fin OLED-skjerm

Halvbra batteritid

Tregt brukergrensesnitt

Det som kanskje er en av de mer innovative dingsene på denne listen, TomTom Touch Cardio , er en aktivitetsmåler med innebygget kroppsfett-scanner som burde kunne gi deg et bedre bilde av formen din enn de fleste andre målere.

Trykk på knappen på toppen, og den scanner i vei for å finne ut hvor mye kroppsfett du har, og hvor mye du burde ha.

Den kommer også med all annen teknologi man forventer, inkludert pulsmåler og skritteller så du holder deg sunn og i form.

Les den utfyllende anmeldelsen av TomTom Touch Cardio

8. Misfit Ray

Stil og substans i én pakke

Kompatibilitet: iOS og Android | Skjerm: Nei, men LED | Tykkelse: 12 mm | Batteri: 6 måneder | Vanntett: Kan svømmes med ned til 50 m | Tilkobling: Bluetooth

Stilig design

"Smart" knapp

Svak app

Ikke god til å måle treningsøkter

Misfit Ray er en rimelig og likevel flott aktivitetsmåler som burde passe til enhver som ønsker at teknologien rundt håndleddet gjør at man ser mer stilig ut enn før man tok den på.

Det er mange farger å velge mellom, og den er bygget med anodisert aluminium og har LED-lys. Den har også en såkalt "smart" knapp, som for eksempel kan brukes til å kontrollere deler av ditt smarthjem.

Denne kan du svømme med, og den bruker utbyttbare batterier som holder i seks måneder med kontinuerlig bruk. Det inkluderer også skritt- og søvnmåling, samt vibrasjoner ved varsling om samtaler, meldinger, påminnelser og alarmer.

Les den utfyllende anmeldelsen av Misfit Ray

9. Huawei Fit

Huawei vil være med i konkurransen

Kompatibilitet: iOS og Android | Skjerm: E-blekk | Tykkelse: 11,2 mm | Batteri: 6 måneder | Vanntett: Ja | Tilkobling: Bluetooth

Diskré, klassisk utseende

Vanntett

Ganske lite valuta for pengene

Begrensede funksjoner

Huawei Fit er en enkel dings og en av de letteste å bruke i denne listen, og ser du etter en tradisjonell skritteller uten altfor mange funksjoner, så er dette et alternativ fra Huawei du trolig kommer til å sette pris på.

Den ser bra ut på håndleddet, og den kommer også med pulsmåler. I tillegg har den et design som gjør den vanntett – så denne kan du ha med deg i dusjen. Dessverre er den bare tilgjengelig i noen markeder, og i Norge kan den derfor være noe dyr å få tak i.

Les den utfyllende anmeldelsen av Huawei Fit

10. Misfit Shine 2

Noe helt annet

Kompatibilitet: iOS og Android | Skjerm: nei | Tykkelse: 8 mm | Batteri: 6 måneder | Lademetode: proprietær kabel | IP-sertifisering: vanntett | Tilkobling: Bluetooth

Superlett design

Glimrende batteritid

Ingen skjerm

Ikke pulsmåler

Vi har tatt med enda en raring mot slutten av listen vår, og det er Misfit Shine 2. Den har ikke skjerm, og den prioriterer også design foran treningsfunksjoner.

Den ser bra ut og er både liten og lett, og den kan spore trinn, søvn og mer i tillegg til å gi deg varsler på håndleddet. Den har til og med en smart-knapp som brukes til å styre smarte ting du har hjemme.

Den gir deg derimot ikke like mye treningsdata som mange av de andre på listen, og er først og fremst det beste valget for deg som vil ha noe som ser bra ut.

Les hele vår test av Misfit Shine 2