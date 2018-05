De 10 beste Android-telefonene i 2018: Hvilken burde du kjøpe?

Oppdatering: Mye har skjedd med smarttelefoner i 2018, og vi har fått en hel skare nye modeller på vår liste over de beste Android-telefonene, inkludert nykommere fra Samsung og Sony.

Android skiller seg fra Apple-telefoner på en viktig måte – antallet modeller på markedet som kjører Googles høyaktuelle mobil-OS.

Alle de store navnene er her: Samsung, Sony, LG, Huawei og Google er i front. De enorme valgmulighetene når det gjelder skjermstørrelse, prosessorkraft, programvare og design gjør at det å finne den beste Android-telefonen kan være ekstremt vanskelig.

Selv om vi allerede har hatt en hel del storlanseringer i år – vi venter spent på hvor på listen Huawei P20 og P20 Pro kommer til å ende opp – så er det fortsatt mange telefoner man kan se frem til. Ryktene går om både HTC U12, LG G7 og OnePlus 6.

Vil de klare å toppe vår liste over de beste Android-telefonene? Tiden vil vise.

For å hjelpe deg med å finne en passende telefon har vi samlet kremen av Android-mobiler som i skrivende stund er å få fatt på. Vi har rangert de basert på hvordan maskinvaren yter, på hvor mye man får ut av OS-oppgraderinger, og selvfølgelig på hvor bra de tar seg ut, hvordan de føles å eie, og skrytefaktoren på kontoret.

Her er de, altså – de beste Android-telefonene man får kjøpt i dag.

1. Samsung Galaxy S9 Plus

Rett og slett den beste Android-telefonen.

Lanseringsdato: mars 2018 | Vekt: 189 g | Mål: 158,1 mm x 73,8 mm x 8,5 mm | OS: Android 8 | Skjermstørrelse: 6,2 tommer | Oppløsning: 1440 x 2960 | CPU: Snapdragon 845 / Exynos 9810 | RAM: 6 GB | Lagring: 64 GB/128 GB | Batteri: 3500 mAh | Kamera: Dobbelt 12 MP | Frontkamera: 8 MP

Byggkvalitet helt i særklasse

Fortreffelige kameraer for dårlige lysforhold

Batteriet holder ikke ut like lenge som enkelte andre på listen

Samsung har nok en gang kapret topplasseringen, og kan dermed smykke seg med å være den beste Android-telefonen i verden akkurat nå.

Samsungs siste, Galaxy S9 Plus, er på toppen av listen takket være utrolig flott design, en nydelig skjerm, og kraft i monn.

Alt som har gjort Samsung-telefoner bra de siste par årene har også fått plass i denne 6,2-tommers-enheten – som nesten ikke har ramme – den har maskinvare i toppsjiktet og Android-programvare som er enkel i bruk.

Samsung har også lagt til to kameraer på baksiden, for å forbedre fotografering i dårlige lysforhold, fingeravtrykkleseren er nå litt bedre plassert, for ikke å snakke om at man kan filme video i 960 bilder i sekundet.

Les hele anmeldelsen: Samsung Galaxy S9 Plus

2. Samsung Galaxy S9

En flott telefon om man har små hender

Lanseringsdato: Mars 2018 | Vekt: 163 g | Mål: 147,7 mm x 68,7 mm x 8.5 mm | OS: Android 8 | Skjermstørrelse: 5,8 tommer | Oppløsning: 1440 x 2960 | CPU: Snapdragon 845 / Exynos 9810 | RAM: 4 GB | Lagring: 64 GB/128 GB | Batteri: 3000mAh | Kamera: 12 MP | Frontkamera: 8 MP

Førsteklasses byggkvalitet

Glimrende skjerm

Batteritiden er ikke av de beste

Én enkelt kamerasensor på baksiden

Samsung Galaxy S9 er den nest beste Android-telefonen i verden, kun overgått av storebroren, som har et ekstra kamera på baksiden.

Det er likevel mye å like ved S9, den har en røslig 5,6-tommers Infinity Display-skjerm, kraftig prosessor(er), 4 GB RAM, og et flott 12 MP frontkamera.

Batteritiden er ikke helt på høyde med forgjengeren S8, og rent visuelt ligner den også veldig på sistnevnte. Likevel er de forandringene som faktisk er her velkomne. Dette er en imponerende totalpakke.

Les hele anmeldelsen: Samsung Galaxy S9

3. Google Pixel 2 XL

Kameraet over alle kameraer er stjernen

Vekt: 175 g | Mål: 157,9 mm x 76,7 mm x 7,9mm | OS: Android 8 | Skjermstørrelse: 6 tommer | Oppløsning: 1440 x 2880 | CPU: Snapdragon 835 | RAM: 4 GB | Lagring: 64 GB / 128 GB | Batteri: 3520 mAh | Kamera: 12 MP | Frontkamera: 8 MP

Supert kamera

Alle tiders kamera

Mangler hodetelefonutgang

Skjermen har ikke rare innsynsvinkelen

Googles Pixel-telefoner ble voksne i 2017, og Pixel 2 XL er selskapets toppmodell. Det har et imponerende slankt kantdesign, to fremovervendte høyttalere, og et simpelthen fantastisk kamera.

Hvis du er ute etter en smarttelefon, og kamerakvalitet prioriteres, så kan du gi deg med letingen. Kameraet på Google Pixel 2 XL er et av de mest imponerende vi har hatt gleden av å knipse med.

Under panseret finner man mer enn nok krutt, og skjermen på 6 tommer gir en mer enn nok plass å boltre seg på.

Når sant skal sies føles ikke byggkvaliteten ut som noe helt i toppsjiktet – hvilket er synd, prisen tatt i betraktning – og man må ha hodet ganske sentrert i forhold til skjermen om man skal unngå et blåskjær, men likevel er det ingen tvil om at dette er et flott produkt.

Les hele anmeldelsen: Google Pixel 2 XL

4. Huawei Mate 10 Pro

En batterikriger med knall kamera

Vekt: 178 g | Mål: 154,2 mm x 74,5 mm x 7,9 mm | OS: Android 8 | Skjermstørrelse: 6 tommer | Oppløsning: 1080 x 2160 | CPU: Kirin 970 | RAM: 6 GB | Lagring: 128 GB | Batteri: 4000 mAh | Kamera: 20 MP + 12 MP | Frontkamera: 8 MP

Flott entusiastkamera

Et av de beste batteriene innen denne type mobil

Ingen hodetelefonutgang

Har ikke trådløs lading

Huawei begynner å bli ordentlig gode på å lage konkurransedyktige flaggskip om dagen. Mate 10 Pro er den hittil beste telefonen fra den kanten.

Det som gjør at den skiller seg ut er batteritiden. I det henseende overgår den nær sagt alle de andre telefonene på listen, men den har også en høvelig mengde kraft under panseret, hvilket gjør at den takler det aller meste av oppgaver den blir fôret med.

Er man av typen som vil ha bra kameraytelse bør man også ta en titt på Mate 10 Pro. Man finner bedre ytelse i automodus på telefoner lengre opp på listen, men for kameraentusiaster er Mate 10 Pro et verktøy som gir en flust av moduser og innstillinger.

Les hele anmeldelsen: Huawei Mate 10 Pro

5. Samsung Galaxy Note 8

Når det gjelder å være størst, er Note 8 best

Vekt: 195 g | Mål: 162,5 mm x 74,8 mm x 8,6 mm | OS: Android 7.1 | Skjermstørrelse: 6,3 tommer | Oppløsning: 1440 x 2960 | CPU: Exynos 8895 | RAM: 6 GB | Lagring: 64 GB / 124 GB / 256 GB | Batteri: 3300 mAh | Kamera: 12 MP | Frontkamera: 8 MP

Samsungs beste smarttelefonkamera

«Infinity Display»-skjermen er alle tiders

Veldig dyr

Høytalerne er noe spake

Tre Samsung-telefoner på topp fem? Det kan virke noe ekstremt, men det er en god grunn til hvorfor det er tilfellet – alle sammen er ekstraordinært bra telefoner.

Galaxy Note 8 når ikke helt opp til S9-søsknene, men er en triumferende representant for en serie telefoner som er tilbake på rett kjøl etter det potensielle banesåret Note 7-oppstyret gav de.

Men nok om andre telefoner. Hva gjør Galaxy Note 8 til en verdig femtemann i rekken? Det finnes ingen tvil om at denne brettmobilen fyller en litt smalere nisje, men den ikoniske S Pen-styrepinnen fungerer nå enda bedre, er mer nøyaktig og har flere nivåer trykksensitivitet, hvilket gjør at den fungerer flott til skisser og tegninger.

For ikke å snakke om den enorme 6,3-tommers QHD Infinity Display-skjermen. Super for filmer og spill, og når skjermen er på denne størrelsen er ikke bare flervindu-modus noe som er mulig, det gir faktisk mening!

Les hele anmeldelsen: Samsung Galaxy Note 8

6. LG V30

Et steg fremover som oser selvtillit, og et drøss nyttige egenskaper

Vekt: 158 g | Mål: 151,7 mm x 75,4 mm x 7,4 mm | OS: Android 7.1 | Skjermstørrelse: 6 tommer | Oppløsning: 1440 x 2880 | CPU: Snapdragon 835 | RAM: 4 GB | Lagring: 64 GB | Batteri: 3300 mAh | Kamera: 16 MP + 1 3MP | Frontkamera: 5 MP

Overøset med gode egenskaper

Strømlinjeformet design

Ganske dyr

Ikke like bra kamera som på Samsung-mobilene

Akkurat når man skulle tro hele listen var et eneste stort ras Samsung-mobiler dukker LG V30 opp!

Denne videreutviklingen av G6 fra 2016 forbedrer forgjengeren på mange måter, inklusive et forbedret design, større og mer fargerik skjerm, samt oppdaterte prosessorer under panseret.

Kort og godt: det man får er en super smarttelefon med så mange nyttige egenskaper at den er regelrett sprekkeferdig. Alle tiders til gaming, filmtitting, fotografi og musikk.

Designet er ikke fullt så imponerende som hos Samsung-telefonene ovenfor, ei når det doble kameraet helt opp som en allround-vinner, men totalt sett er dette en virkelig imponerende smarttelefon.

Les hele anmeldelsen: LG V30

7. Samsung Galaxy S8

Fortsatt en knall Android-telefon, nå med lavere pris

Vekt: 155 g | Mål: 148,9 mm x 68,1 mm x 8 mm | OS: Android 7 | Skjermstørrelse: 5,8 tommer | Oppløsning: 1440 x 2960 | CPU: Exynos 8895 | RAM: 4 GB | Lagring: 64 GB | Batteri: 3000 mAh | Kamera: 12 MP | Frontkamera: 8 MP

Fantastisk skjerm

Massevis med kraft

Høy pris

Irriterende biometrisk opplåsing

Samsung Galaxy S8 har mistet tronen til Galaxy S9, men forskjellene mellom de to er ikke så enorme.

Det betyr at Galaxy S8 fortsatt er et bra kjøp, særlig nå som prisen har sunket såpass.

Man får fortsatt en fantastisk skjerm, et futuristisk design og et flott kamera, hvilket betyr at om man vil spare noen slanter, så er S8 et solid valg.

Les hele anmeldelsen: Samsung Galaxy S8

8. Samsung Galaxy S8 Plus

Samsungs storskjermede flaggskip fra fjoråret er fortsatt imponerende

Vekt: 173 g | Mål: 159,5 mm x 73,4 mm x 8,1 mm | OS: Android 7 | Skjermstørrelse: 6,2 tommer | Oppløsning: 1440 x 2960 | CPU: Exynos 8895 | RAM: 4 GB | Lagring: 64 GB | Batteri: 3500 mAh | Kamera: 12 MP | Frontkamera: 8 MP

Flott skjerm

Ytelse som gjør at det går unna

Fortsatt litt dyr

Fingeravtrykkleser som ikke fungerer bra nok

Med sine 6,2 tommer er størrelsen til Galaxy S8 Plus noe som kan virke avskrekkende på noen og enhver, men vi synes mobilen var enkel i bruk, og grunnen til at den ligger under lillebroren er prisen.

Alt vi liker med Galaxy S8 finner man også her, siden Samsung i dette tilfellet kun forandret på skjermstørrelsen, snarere enn å tukle med innmaten.

Det samme kraftige kameraet, med en oppløsning på 12 MP, og spesifikasjoner som fortsatt befinner seg i toppsjiktet, åpner for at man kan bruke denne telefonen til det aller meste. Den har også ny biometrisk opplåsing, hvilket gjør at man (potensielt) kan låse opp telefonen raskere enn noengang.

Les hele anmeldelsen: Samsung Galaxy S8 Plus

9. Google Pixel 2

Den perfekte Android-telefonen for folk med små hender

Vekt: 143 g | Mål: 145,7 mm x 69,7 mm x 7,8 mm | OS: Android 8 | Skjermstørrelse: 5 tommer | Oppløsning: 1080 x 1920 | CPU: Snapdragon 835 | RAM: 4 GB | Lagring: 64 GB / 128 GB | Batteri: 2700 mAh | Kamera: 12 MP | Frontkamera: 8 MP

Ytelse som gjør opplevelsen fløyelsmyk

Lys og fargerik Full HD-skjerm

Uinspirert design

En telefon med stor skjerm er ikke for alle. For de som heller er ute etter et mer enhåndsvennlig produkt som likevel har kraft og ytelse i flaggskip-klassen vil like Google Pixel 2.

Et rimelig kantkåt design kommer ikke akkurat til å gi noen bakoversveis, men den kan brukes med en hånd, har en skarp og klar Full HD-skjerm, og stock Android 8 Oreo.

I likheten med storebror Pixel 2 XL har Pixel 2 også Googles utrolige 12 MP-kamera. Det tar virkelig imponerende bilder.

Det at man går ned i størrelse gjør at Pixel 2 koster en del mindre, men den er langt fra billig, så når man først skal bruke en slik sum synes vi man like gjerne kan legge til litt og gå for Pixel 2 XL, såfremt størrelsen ikke er avskrekkende.

Les hele anmeldelsen: Google Pixel 2

Sony Xperia XZ2

Den første telefonen som klarer å ta opp 4K HDR på en skikkelig måte

Lanseringsdato: April 2018 | Vekt: 198 g | Mål: 153 mm x 72 mm x 11,1 mm | OS: Android 8 | Skjermstørrelse: 5,7 tommer | Oppløsning: 1080 x 2160 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 6 GB | Lagring: 64 GB | Batteri: 3180 mAh | Kamera: 19 MP | Frontkamera: 5 MP

Kan brukes en hel dag på en opplading

Flott lydkvalitet

Designet kan ikke måle seg med konkurrentene

«Dynamic Vibration» er en gimmick

Sonys frontalangrep på 2018-flaggskipene startet med Xperia XZ2. Dette er den første telefonen i verden som klarer å ta opp video i 4K HDR, og man kan også se på disse på Full HD-skjermen (som også har støtte for HDR).

Hovedkameraet har også blitt forbedret i at det har fått en ny 19 MP-sensor som fungerer bedre under dårlige lysforhold enn tidligere generasjoner.

To fremoverstilte stereohøyttalere gir en hel grei lydkvalitet, men man mangler hodetelefonutgang, og Sonys nye «Dynamic Vibration System» føles rett og slett ut som en gimmick.

Les hele anmeldelsen: Sony Xperia XZ2

