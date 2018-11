Beste Android-nettbrett i 2018: For deg som vil holde deg til Googles OS

Det er ikke bare lett å finne frem til det beste Android-nettbrettet – for noen vil det være den absolutt sprekeste enheten på markedet, mens andre helt bare vil ha en rimelig kompanjong til smarttelefonen din. Heldigvis finnes det nok av ulike produkter som kan passe for ulike behov.

Vi holder oss alltid oppdatert på de nyeste og beste Android-nettbrettene, enten det er snakk om spreke nettbrett fra Samsung eller budsjettvalg fra Asus. Våre anbefalinger er basert på en kombinasjon av funksjoner, byggekvalitet, design, spesifikasjoner og verdi for pengene.

Vi holder denne listen fortløpende oppdatert etter hvert som det kommer ut nye gode nettbrett, så kom gjerne tilbake på et senere tidspunkt for å se hva som er nytt og best til en hver tid.

1. Samsung Galaxy Tab S4

Android-nettbrett på sitt beste

Vekt: 482 g | Mål: 249,3 x 164,3 x 7,1 mm | OS: Android 8 Oreo | Skjermstørrelse: 10,5 tommer | Oppløsning: 2560 x 1600 | Prosessor: Snapdragon 835 | RAM: 4 GB | Lagring: 64 GB | microSD-leser: ja | Batteri: 7300 mAh | Kamera: 13 MP | Frontkamera: 8 MP

PC-aktig Dex-grensesnitt

Skarp HDR-skjerm

Dyrt i forhold til hva du får

Kan ikke erstatte en laptop

Samsung vet hva som skal til for å lage et godt Android-nettbrett, og de har overgått Galaxy Tab S3 med sin nyeste modell. Tab S4 er fortsatt utstyrt med AMOLED-skjerm med HDR, men den har i tillegg blir skarpere enn før.

Innsiden av det nye nettbrettet er utstyrt med en Snapdragon 835-brikke og 4 GB RAM som gir glimrende ytelse, og du får Android Oreo helt fra start. Hvis du vil ha et nettbrett som passer godt til mediekonsumering, vil også de AKG-justerte høyttalerne komme godt med. Til produktivitet har du også nytte av støtte for tastatur, S-Pen og det skrivebordaktige Dex-grensesnittet.

Les hele vår test av Samsung Galaxy Tab S4

2. Samsung Galaxy Tab S3

Verdens første nettbrett med HDR-støtte

Vekt: 429 g | Størrelse: 237,3 x 169 x 6 mm | Operativsystem: Android 7 | Skjermstørrelse: 9,7" | Oppløsning: 1.536 x 2.048 piksler | CPU: Snapdragon 820 | RAM: 4 GB | Lagringsplass: 32 GB | Batteri: 6000 mAh | Kamera: 13 MP | Frontkamera: 5 MP

Fantastisk design

HDR-skjermen er nydelig

Tastatur koster mye ekstra

Kan ikke erstatte en laptop

Det er fortsatt mye å like med Galaxy Tab S3, og det gjelder spesielt HDR-skjermen, de fire kraftige høyttalerne og S-Pennen som er inkludert i esken. I tillegg er tastaturet du får som tilleggsutstyr en stor fordel.

Ser du mye på TV-serier og filmer vil du sette pris på den gode skjermen, og spesielt om du ser på HDR-innhold på Netflix eller Amazon Prime. Snapdragon 820-brikken på innsiden gjør Tab S3 litt svakere enn enkelte konkurrenter, men den burde holde til lett produktivitetsarbeid, og da kommer de 4 gigabytene med RAM og det store batteriet godt med.

Les vår test av Samsung Galaxy Tab S3

3. Asus ZenPad 3S 10

iPad-dreperen blant Android-nettbrettene

Vekt: 430 g | Størrelse: 240,5 x 163,7 x 7,2 mm | Operativsystem: Android Marshmallow | Skjermstørrelse: 9,7" | Resolution: 1536 x 2048 piksler | CPU: Mediatek MT8176 | RAM: 4 GB | Lagringsplass: 32/64GB | Batteri: opptil 10 timer | Kamera: 8 MP | Frontkamera: 5 MP

Sterk, høyoppløselig skjerm

Kort reaksjonstid

Middelmådig batterilevetid

Ikke særlig bra byggekvalitet

Nei, det er ikke en iPad du ser bilde av over. Det er et av de siste nettbrettene fra Asus, ZenPad 3S 10, det nest beste Android-brettet på markedet akkurat nå.

Kraften i dette nettbrettet er god, og skjermen er skarp og lys.

Batterilevetiden og byggekvaliteten er imidlertid ikke på nivå med det beste på markedet. Men med lavere pris enn Samsung Galaxy Tab S3, anbefaler vi denne om du er opptatt av hva produktet koster.

Les hele vår test av Asus ZenPad 3S

4. Google Pixel C

Googles eget nettbrett er fantastisk

Vekt: 517 g | Mål: 242 x 179 x 7 mm | OS: Android 7 Nougat | Skjermstørrelse: 10,2 tommer | Oppløsning: 2560 x 1800 | CPU: Nvidia Tegra X1, fire kjerner | RAM: 3 GB | Lagring: 32 GB | Minnekortleser: nei | Batteri: 10 timer | Kamera: 8 MP | Frontkamera: 2 MP

Fantastisk skjerm

Premium design

Tilbehøret koster

Litt tung

Googles første forsøk på å lage sitt eget nettbrett kunne ikke vært noe særlig mer vellykket. På et tidspunkt var dette det beste Android-nettbrettet på markedet, og det er fortsatt mulig å anbefale av flere ulike grunner.

Designet er lånt fra flotte Google Pixel, og har blitt videreutviklet for å gjøre det mulig å veksle sømløst mellom nettbrett- og laptopbruk. Tunge Android-brukere vil også sette pris på at den kjører helt standard OS.

Pixel C er ikke billig, men de beste produktene innenfor mobile enheter er sjeldent det. Tross at den begynner å virke utdatert, vil den skarpe skjermen med oppløsning på 2560 x 1800 punkter fungerer knallbra til medieavspilling.

Les hele vår test av Google Pixel C

5. Samsung Galaxy Tab S2

Samsungs eldre flaggskip er et supert Android-nettbrett

Vekt: 256/389 g | Størrelse: 198,6 x 134,8 x 5,6 mm / 237,3 x 169 x 5,6 mm | Operativsystem: Android 6.0.1 | Skjermstørrelse: 8,0/9,7" | Oppløsning: 1536 x 2048 piksler | CPU: Åttekjerner | RAM: 3 GB | Lagringsplass: 32/64 GB | Batteri: 4.000/5.870 mAh | Kamera: 8 MP | Frontkamera: 2,1 MP

Tynt og lett design

Strålende skjerm

Batterilevetiden er så som så

Kameraet er middelmådig

Det er mange grunner til å investere i en Samsung Galaxy Tab S2, spesielt om du leter etter en av de beste Android-nettbrettene på markedet, med til en lavere pris enn Galaxy Tab S3 (se ovenfor).

Nettbrettet fungerer bra til å lese og surfe på nettet, og den nye 4:3-skjermen og størrelsen i seg selv er ypperlig for de fleste bruksområder. Videoer fungerer bedre på forgjengeren på grunn av størrelsesforholdet, men det er ikke akkurat dårlig her heller.

Tab S2 fås både med 8- og 9.7-tommers skjerm, for å utfordre både Apples iPad og iPad mini, der det minste produktet er billigere og lettere å bære med seg.

Den er også forbausende tynn, svært kraftfull og utstyrt med en super versjon av TouchWiz-grensesnittet til Samsung.

Les vår test av Samsung Galaxy Tab S2

6. Huawei MediaPad M3 8

Det beste lavpris-nettbrettet du kan kjøpe akkurat nå

Vekt: 322 g | Størrelse: 215,5 x 124,2 x 7,3 mm | Operativsystem: Android 6.0 | Skjermstørrelse: 8,4 tommer | Oppløsning: 1600 x 2560 piksler | CPU: Kirin 950 | Lagringsplass: 32/64 GB | Batteri: 5100 mAh | Kamera: 8 MP | Frontkamera: 8 MP

Stereohøyttalere med svært god lyd

Lagd i slankt, lett og stilig aluminium

Uinteressant kamera

Funker dårlig til spill

Huawei MediaPad M3 8.0 topper vår liste over de beste billige nettbrettene, og på denne lista kommer produktet helt oppe på en fjerdeplass, takket være en strålende skjerm, mye kraft og god valuta for pengene.

Det er et slankt nettbrett, og rammen av aluminium gjør det både vakkert å se på og praktisk å bruke.

Nettbrettet har en sylskarp skjerm, og det kommer med høyttalere som kan spille imponerende høyt til å være et så slankt nettbrett. I tillegg er produktet langt billigere enn de fleste andre Android-nettbrettene på denne lista.

Les vår test av Huawei MediaPad M3 8.0

7. Lenovo Tab 4 10 Plus

Fornuftig pris, stor skjerm og relativt god byggekvalitet

Vekt: 506 g | Mål: 247 x 170 x 8,4 mm | OS: Android 7.1 Nougat | Skjermstørrelse: 10,1 tommer | Oppløsning: 1280 x 800 | CPU: Snapdragon 625 | RAM: 2 GB | Lagring: 16 GB | Minnekortleser: ja | Batteri: 7000 mAh | Kamera: 5 MP | Frontkamera: 2 MP

Solid skjermkvalitet

Overkommelig pris

Svake høyttalere

FIklete fingeravtrykkleser

Lenovo Tab 4 10 Plus er en av få nye nettbrett som ikke bare skraper sammen billige komponenter i et forsøk på å tiltrekke seg kjøpere som synes iPad er for dyr.

Den er bare en tanke billigere en Apples rimeligste iPad, og den har mer lagring også. Dermed får du mer for pengene her.

Som med de fleste Android-nettbrett, kan ikke Lenovo Tab 4 10 Plus sitt design helt måle seg med iPad. Er du fast bestemt på å holde deg på Android-siden, så er dette imidlertid en av få alternativer til mellomklassepris.

Høydepunktene er blant annet en skjerm som gjør seg godt til tegneserier og filmer, i tillegg til GPS og utvidbar lagring. Det koster nesten halvparten av Samsung Galaxy Tab S4, men Galaxy Tab S3 kan være et godt alternativ om du er villig til å betale litt mer.

Les hele vår test av Lenovo Tab 4 10 Plus

8. Lenovo Yoga Tab 3 Pro

Den tar uttrykket «Netflix and chill» til et nytt nivå

Vekt: 665 g | Størrelse: 246,9 x 179,1 x 4,6 mm | Operativsystem: Android 5.1.1 | Skjermstørrelse: 10,1 tommer | Oppløsning: 2560 x 1600 piksler | CPU: Firekjerners Intel Atom | RAM: 2 GB | Lagringsplass: 16/32 GB | Batteri: 10.200 mAh | Kamera: 13 MP | Frontkamera: 5 MP

Integrert prosjektor

Nydelig lyd

Tung

Grensesnitt som ofte skaper teknisk trøbbel

Lenovo Yoga Tab 3 Pro er fullpakket med multimediafunksjoner, og har et unikt og lett gjenkjennelig design.

Nettbrettet har et innebygd stativ som tar bort vekten fra hendene dine. Den integrerte prosjektoren gjør at du kan nyte underholdning på storskjerm når du er borte fra TV-en din, selv om skjermen er så sylskarp at du ofte føler du ikke trenger prosjektoren uansett.

All teknologien gjør produktet mindre håndterlig enn de fleste andre nettbrett. Dessuten kunne brukergrensesnittet vært bedre. Men alt i alt er dette et ganske så unikt nettbrett.

Les hele vår test av Lenovo Yoga Tab 3 Pro