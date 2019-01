Alvorlig sikkerhedbrist i Apple FaceTime opdaget i sidste uge

Apples FaceTime-applikation er røget ud i et stormvejr på de sociale medier, efter opdagelsen af en alvorlig sikkerhedsbrist. Fejlen som i første omgang blev opdaget af 9to5Mac , tillader brugere at høre lyden fra modparten i et opkald, før denne har accepteret opkaldet eller sågar selvom opkaldet afvises.

I visse tilfælde kan fejlen i FaceTime desuden aktivere modtagerpartens kamera på iPhone før opkaldet er besvaret, hvilket lader parten der ringer op, se hvad der foregår i den anden ende, uden modtagerens vidende.

Opdatering:De seneste rapporter vedrørende Apples FaceTime-smuglyttefejl noterer sig, at Apple var vidende om problemet i sidste uge, takket være moderen til en amerikansk teenager, som opdagede det under et spil Fortnite.

Siden publiceringen af vores oprindelige nyhed, har Apple deaktiveret Group FaceTime og sendt TechRadar følgende udtalelse: ”Vi er opmærksomme på problemet og har fundet en løsning, som vil blive sendt ud via en softwareopdatering senere på ugen.”

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJJanuary 28, 2019

Holdet bag TechRadar var i stand til at genskabe fejlen – vi brugte en iPhone X til at ringe op til en iPhone 8 og en iPhone XS Max , men fejlen kan genskabes på enhver Apple-enhed, som bruger iOS 12 eller derover. MacRumors bekræfter desuden, at fejlen også kan genskabes på MacOS Mojave .

Image: Apple

Desværre var det forbavsende let, at lytte med på et opkald. Det fungerede således:

Du starter et videoopkald til en anden iPhone-bruger via FaceTime og swiper så op for at åbne menu indstillinger før opkaldet er besvaret. Tilføj dit eget nummer eller Apple ID som endnu en bruger til opkaldet og FaceTime antager nu, at et gruppeopkald er startet.

Dette aktiverer automatisk modtagerens mikrofon og giver dig adgang til lyd, til trods for at telefonen stadig ringer eller selvom opkaldet bliver afvist i den anden ende. Bruger modtageren tilfældigvis power-knappen til at afvise opkaldet, aktiveres modtagerns kamera, og lader dig se hvad der foregår i den anden ende.

Dette er naturligvis en alvorlig sikkerhedsbrist og Cupertino-firmaet er opmærksomme på at rette fejlen hurtigst muligt. I mellemtiden har Apple valgt at deaktivere gruppeopkald i FaceTime.