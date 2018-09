Anmeldelse: iPhone 8

Lad ikke navnet på iPhone 8 snyde dig – det her er bestemt en iPhone 7S, en gradvis opgradering til den 4,7 tommer store iPhone 7 med et par tilføjelser her og der, men der er intet, som blæser dig bagover sammenlignet med andre smartphones i 2018.

Apples iPhone 8 er den bedste iPhone, du kan købe i 2018, hvis du kræver en traditionel hjemme-knap, med en Touch ID-fingeraftryksssensor, der er let at bruge. Den har kræfter som en iPhone X men uden de radikale nyskabelser.

Det er en iPhone hele vejen igennem, så hvis du har ejet en Apple-telefon fra iPhone 6 og fremad, ved du stort set, hvad du får med denne smartphone. Der har kun været subtile forskelle i løbet af de sidste to år.

(Opdatering: Vi har for nyligt tilføjet indtryk af den nye røde iPhone 8 og opdateret vores liste med iPhone 8-priser, så du kan få det bedste tilbud på Apple-telefonen)

iPhone-pessimister og Android-fans (nogle gange de samme mennesker) vil hurtigt påpege de umiddelbart mindre forbedringer i forhold til iPhone 7 fra 2016, men for folk med en iPhone 6S eller ældre, er det et mindre problem.

Selvom den måske ikke har meget mere at byde på end telefonens direkte forgænger, har iPhone 8 stadig så meget kørende for sig, at den vil være en spændende opgradering for folk med ældre iPhones. Den kører også betaversionen af iOS 12 uden problemer.

Læs vores anmeldelse af iPhone 8 Plus

Der er ekstra kræfter under motorhjelmen, som understøtter Apples nye AR-fremstød (augmented reality), en forbedret skærm og kamera, en skinnende glasbagside og tilføjelse af trådløs opladning – plus, hvis du opgraderer fra en iPhone, der er ældre end iPhone 7, vil den støv- og vandafvisende opbygning være en bonus.

iPhone 8 mod iPhone X

Apple har ikke genopfundet hjulet her – hvis du hungrer efter innovation (i iPhone-boblen i hvert fald), skal du kigge på den nyere iPhone X.

Du har sikkert allerede hørt det, men forskellen mellem disse to telefoner er ret markant – og den første forskel er prisen. iPhone X starter ved $999 / £999 / AU$1,579, hvis du vil have 64GB-modellen, mens iPhone 8 starter ved $699 / £699 / AU$1,079 for den samme kapacitet.

Så hvad får du for de ekstra penge – og er det værd at købe? Først og fremmest er det skærmen – du får en 5,8 tommer skærm uden kanter med en opløsning på 1.125 x 2.436, og det er en skærm med OLED-teknologi, og det er overlegent i forhold til den 4,7 tommer skærm med 750 x 1.134 opløsning, som du finder på iPhone 8. Du vil opleve en kæmpe forskel mellem de to.

Den anden store forskel, som er værd at bemærke, er hvordan du låser telefonerne op – med iPhone 8 er det Touch ID fingeraftrykssensoren, som det har været i årevis. Med iPhone X låser du telefonen op med dit ansigt ved hjælp af Face ID.

Touch ID er velkendt og hurtigt, mens Face ID føles futuristisk og genkender ansigter hurtigt nok – men det vil ikke være noget for alle, der ikke bryder sig om drastiske forandringer. For disse mennesker vil iPhone 8 være langt mere tiltalende.

Kanten i toppen af iPhone X indeholder et kamera, der giver muligheder for Animoji, hvor en emoji kan animeres ved at følge dit ansigt – funktionen er låst til iPhone X og telefonens TrueDepth-kamera, så det er ikke muligt på en iPhone 8.

iPhone X har to kameraer, hvor iPhone 8 har et enkelt, og det giver mulighed for at lave en baggrund ude af fokus og mere omfattende foto-oplevelser, selvom dette også er muligt på iPhone 8 Plus.

Kort sagt – iPhone 8 er det sikre og billigere valg. Den gør de iPhone-ting, du ønsker, og det er en solid pakke, som du kender tilbage fra iPhone 6.

iPhone 8 pris og tilgængelighed

Lanceringspris (64GB): $699 (£699, AU$1,079)

Lanceringspris (256GB): $849 (£849, AU$1,329)

Blev sat ned fra 22. september, 2017

iPhone 8 indtager nyt terræn, når det handler om prisen på Apples mest mainstream-telefon ved endnu engang at hæve prisen.

Basis-udgaven af iPhone 8 vil koste dig 699 (£699, AU$1,079), hvilket er en stigning fra $649 (£599, AU$1,079) som var prisen på iPhone 7. Det er dog ikke kun dårligt nyt, da iPhone 8 er udstyret med 64GB lagringsplads til den pris, mens forgængeren kun kunne prale med 32GB. Du betaler mere, men du tvinges også til at få mere intern lagringsplads fra iPhone 8. Det kunne være værre.

Hvis 64GB intern lagringsplads ikke lyder som nok til alle dine billeder, videoer, apps og spil, kommer iPhone også i en 256GB-udgave, der koster $849 (£849, AU$1,329).

Den gode nyhed er dog, at Apple stadig sælger iPhone 7 og iPhone 6S, så hvis den seneste iPhone er en smule udenfor din prisramme, kan du stadig vælge de telefoner, den afløser, og nu til en reduceret pris.

iPhone 8 er nu tilgængelig i hele verden, efter den officielle lancering den 22. september i en række lande herunder USA, Storbritanien og Australien. Herefter blev den introduceret i Østeuropa og siden Mellemøsten fra den 29. september.

Design

Glasbagsiden ser godt ud og føles ligeså, og den muliggør trådløs opladning

Fronten har stadig store kanter, og er nærmest identisk med de tre seneste generationer

iPhone 8 byder på den mest radikale ændring i designet på en iPhone i tre år – men glæd dig ikke for tidligt.

En af de store opgraderinger, som Apple har givet den nye iPhone, er glasbagsiden – det er en opgradering i forhold til det aluminiumskabinet, der har været brugt siden iPhone 5, og tilføjelsen betyder en helt ny funktion i form af trådløs opladning.

Når det dog handler om størrelse, form og udseende bruger iPhone 8 det samme formsprog som iPhone 7, 6S og 6, og forfra er det stort set umuligt at adskille de fire generationer af telefoner.

iPhone 8 er en brøkdel af en millimeter tykkere (7,3mm mod 7,1mm), bredere (67,3mm mod 67,1mm) og højere (138,4mm mod 138,3mm) end en iPhone 7, men det bemærker du ikke. Det vi prøver at sige er, at de minder om hinanden. De minder meget om hinanden.

Den er også tungere, og vejer 10g mere end iPhone 7, hvilket kan være lettere at bemærke, men det gør ikke den store forskel, og vi var stadig i stand til komfortabelt at holde telefonen i håndfladen.

Argumentet om, at man ikke skal reparere noget, der ikke er i stykker, kan bruges her, og Apple har bestemt ikke har problemer med at sælge store mængder af sine smartphones i de seneste år, men i et år hvor Samsung og LG dramatisk har reduceret kanterne omkring skærmen for at give os slående og futuristiske designs, falder iPhone 8 fladt på maven.

Det er ikke fordi, at trenden er gået Apples næse forbi – iPhone X uden kanter er vidne herom, men det betyder, at iPhone 8 og iPhone 8 Plus ser endnu mere bedagede ud ved siden af konkurrenterne, som nu også inkluderer en konkurrent fra egen lejr.

Der er stadig en udbuling ved kameraet, som let kan bekæmpes med et cover, men for dem der gerne vil vise den skinnende nye bagside af telefonen, øges chancen for skader, når den placeres på en plan overflade.

Tænd/sluk-knappen er stadig let at ramme på højre side af telefonen, det samme er den centrerede hjemmeknap med Touch ID-fingeraftrykssensor, som er placeret i kanten under den 4,7 tommer skærm. Kontakten til aktivering af lydløs og lydstyrkeknapperne er placeret på venstre side af telefonen, og igen er de placeret, så de er lette at komme til.

Det virker alt sammen, designet er funktionelt, og det er ikke en grim telefon – men kig på prisen, og det er svært ikke at føle sig lidt snydt ved første øjekast.

En sidste bemærkning om glasbagsiden – vi foretrækker hvordan den ser ud og føles sammenlignet med metalkroppen på iPhone 7 og de andre, men det gør også telefonen endnu glattere.

Hvis du er tilbøjelig til at tabe din smartphone, bør der følge en stor advarsel med en iPhone 8, så invester i en beskyttende cover, da der er glas, der kan gå i stykker, på begge sider nu.

Apple siger, at glasset er ekstra holdbart, men vi oplevede, at det dog kan ridses, og hvis du vælger telefonen i Space Grey-farven, er den også en magnet overfor fingeraftryk. Den sølv-model, som vi testede, var mere tilgivende på den front, hvilket betød mindre tid brugt på at rengøre den med vores skjorteærme. Apple tilbyder også en slående guld-farvet model, og nu også en Product Red iPhone 8, hvis du ventede på den særlige farve.

Skærm

4,7 tommer Retina HD-skærm, magen til iPhone 7

Apples True Tone-teknologi forbedrer farver og kontraster

På papiret er der ingen forskel på skærmen på en iPhone 8 og skærmen på den telefon, den afløser. Både den nye og iPhone 7 byder på en 4,7 tommer IPS-skærm med en 750 x 1334 opløsning, hvilket betyder en pixeltæthed på 325ppi.

Det er faktisk den samme skærmstørrelse og opløsning, som på iPhone 6 der blev lanceret i 2014.

Selvom det på papiret kunne ligne den gamle historie om, at Apple nægter at lade sig presse til at opgradere specifikationerne, har fabrikanten ikke helt undladt at pille ved skærmen, og man har tilføjet True Tone-teknologi.

Det betyder, at det omgivende lys omkring telefonen måles, og skærmen kalibreres til at tage sig bedst ud under netop de lysforhold, du befinder dig i. Det resulterer i stærkere farver og forbedret kontrast, hvilket får skærmen til at se bedre ud, end de foregående iPhone-skærme.

Hvis du placerer en True Tone-iPhone ved siden af en iPhone uden teknologien, kan du se en forbedring, men skærmen på iPhone 8 har stadig ikke helt det samme farvestærke udtryk eller klarhed som QHD+ AMOLED-skærmen på Galaxy S8.

Farvegengivelsen er også forbedret, nu hvor Apple fokuserer på, hvad der rent faktisk får skærmen til at se godt ud, frem for at hæve pixel-tallet blot for at papiret ser bedre ud. Men en opgradering til Full HD ville have gjort en reel forskel i kvalitet og klarhed.

Spil og videoer ser lyse og levende ud, og selve skærmen er responsiv, og præsterer generelt solidt. Det er svært at kritisere skærmen, for det den kan, da det kun er når den placeres ved siden af rivalerne, at man opdager, at den mangler noget klarhed.

Det faktum, at skærmen er mindre end på mange af flagskibs-rivalerne betyder også, at den er lettere at holde og bruge med én hånd, og vi var i stand til at strække vores tommelfinger komfortabelt til de fleste områder på skærmen, hvilket ikke altid er lige så let på den større iPhone 8 Plus.

I was working on this idea of blending app design with the #iPhoneX notch. 📲🤗 pic.twitter.com/lj2AhxWNeESeptember 18, 2017