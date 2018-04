Anmeldelse: iPhone X

iPhone X var en stor satsning for Apple, men den betalte sig. At man fjernede hjem-knappen og ændrede designet var et risikabelt træk, men der var behov for forandring efter flere år med meget ens mobiler på markedet. Med et førsteklasses design, ekstra ydeevne og en forside dækket helt af skærmen, er dette – indtil videre – den bedste iPhone Apple nogensinde har lavet. Det er umuligt at give topkarakterer til noget, der er så dyrt, men denne mobil er det nærmeste Apple kommer på perfektion med sine smartphones.

iPhone X er det store skridt fremad, Apple havde brug for. Bortset fra deres første iPhone 2007 er denne nye iPhone det produkt med størst indvirkning på Apples smartphones nogensinde.

Apple selv kalder den selv for fremtidens smartphone, og den udtrykker alt det, de har forsøgt at opnå i årtier. Men selvom iPhone X tilbyder en førsteklasses brugeroplevelse, er det også en stor risiko at løbe for hele mærket, nu hvor Apple vil tage lederskabet inden for udvikling af smartphones tilbage.

De funktioner som man har fjernet er Touch ID (fingeraftryklæser) og Hjem-knappen. De nye funktioner introducerer andre metoder til at navigere rundt og åbne mobilen på, og Apple har hævet prisen for dette. Dette er også et risikabelt skridt for et firma, som sidste år blev kendt for at fjerne det traditionelle stik til hovedtelefonerne.

Men iPhone X er mobilen, vi i årevis har ventet på fra Apple. Mobilen har bevæget sig væk fra det trættende design, vi har set på tidligere iPhones – og som man bare måtte affinde sig med, hvis man skulle have en ny.

Se vores anmeldelse af designet på iPhone X i videoen her.

De har været en brændende interesse for denne mobil – alle vil vide, om den nye iPhone X er prisen værd primært. Dels fordi Apple rent faktisk lancerer en ny iPhone, og dels fordi alle taler så meget om den, at man ikke engang tænker på prisen.

Så ... er iPhone X virkelig prisen værd? Vil den ændre en industri, hvor mange af de specifikationer, Apple har lagt ind, som f.eks. trådløs opladning, heldækkende skærm og ansigtsgenkendelse allerede findes på markedet?

Kan Apple kombinere alt dette, få det til at fungere og skabe den største iPhone nogensinde?

iPhone X specifikationer Vægt: 174 g

Dimensioner: 143,6 x 70,9 x 7,7 mm

Styresystem: iOS 11

Skærmstørrelse: 5,8 "

Skærmopløsning: 1125x2436

Processor: A11 Bionic

RAM: 3 GB*

Lagringsplads: 64 GB / 256 GB

Batteri: 2716 mAh*

Kamera bag: 12 MP+12 MP (begge OIS)

Kamera foran: 7 MP *Ifølge kinesiske firmaer

iPhone X - pris og lanceringsdato

Blev lanceret den 3. november

Den dyreste på markedet

Fås som 64 GB eller 256 GB

Det er næsten håbløst at diskutere prisen på iPhone X – det er den dyreste på markedet, men det er de fleste iPhone-brugere mere end villige til at se bort fra.

Selvom fokus i denne anmeldelse er på teknologien, vil vi stadig nævne pris og lanceringsdato.

iPhone X koster fra ca. 7800 kroner for en standard 64 GB-model. Hvis du vil have en større 256 GB-model, kan det mærkes: ca. 10250 kroner for dette luksusprivilegium.

Det siges, at Apple vil lancere en billigere version i 2018. Man vil formentlig udgive modellen med den heldækkende skærm til en lavere pris, men uden OLED ... Dette rygte er endnu ikke bekræftet.

Det første problem med i det hele taget at få fat i produktet er nu forbi, og du kan vælge imellem forskellige iPhone X-farver, der er færre i år, og du kan altså også vælge imellem to GB-modeller.

Visse links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Skærm

Den bedste skærm på en iPhone

Klare, vibrerende farver

"Notch" i toppen irriterer en smule, men er ikke i vejen

Den første ting, du vil lægge mærke til på din nye iPhone, er svær at overse: den nye skærm skinner direkte ind i dine øjne, når du først ser på den.

Den 5,8 tommer OLED-skærm er simpelthen den bedste, Apple nogensinde har sat i en iPhone. Den er lysår foran iPhone 8 og 8 Plus af mange årsager: farverne skarpheden, kvaliteten og det faktum, at den dækker hele telefonens front.

Den har længere skærm, og selvom den ser større ud end iPhone 8 Plus med sin 5,5 tommer skærm, er det kun i højden – den går bare helt op.

Den udvidede skærm er en helt anden oplevelse på iPhone X

OLED-teknologien betyder, at du får en mørkere sort og en mere blændende hvid – alt fra hjemmesider til dine egne billeder ser bare lidt pænere ud.

Nogle vil hævde, at Samsung jo har brugt OLED-skærme på deres mobiler siden den første Galaxy udkom, men Apple hævder, at det først er nu, at teknologien er god nok til at blive sat i deres mobiler.

Hvis det lyder defensivt, så tag et kig på iPhone X-skærmen og du vil opdage, at skærmen til fulde lever op til Apples pletfri omdømme.

Det er ikke den fedeste eller mest farverige skærm på en smartphone, men den er ren, klar og har ikke grimme farveforskelle, når du bevæger den. Det er en fantastisk skærm at se på, og det er jo derfor, du køber en mobil.

Skærmen er også blevet bedømt som den bedste i verden i velrenommerede DisplayMate test, der hævder, at det er den lyseste og mest realistiske OLED-skærm på markedet. Det viser, at Apple kan tilpasse Samsung-teknologien rigtig godt.

Mange taler om en "rammefri" skærm, men det er ikke hele sandheden. Der er en slags sort kant på forsiden, men den stjæler ikke opmærksomheden fra den fantastiske skærm – kanten giver blot fingrene noget at støtte sig til, og man undgår ufrivillig berøring af skærmen.

Apple vil måske gøre denne sorte ramme mindre i fremtiden og tilbyde en mere visuel attraktiv iPhone, men på X er oplevelsen stadig imponerende.

Når vi er ved det visuelle: den meget omtalte "notch" øverst på skærmen på iPhone X er der delte meninger om. Apple har fjernet den del af toppen af skærmen for at få plads til det nye TrueDepth-kamera, og det ses på skærmen.

I portrættilstand lægger man ikke mærke til det, og den måde notifikationspanelet omslutter den på, er pænt.

Men vender du telefonen til landskabstilstand, bliver ulemperne tydelige. Det er irriterende, når man ser film: da vi ville se fuldskærm (en af fordelene ved en større skærm), blev nogle elementer skåret af på grund af denne "notch".

Jo længere skærmen er, desto smallere bliver billedet, hvilket betyder at der er mindre områder at skrive på. Vi bemærkede det ikke i starten, men når man skifter til X fra en ældre iPhone, er det meget mere tydeligt, at der er mindre plads at skrive på.

Når vi taler om den lange skærm: 8: 9-formatet er noget vi har set på flere mobiler i år og i Android-verdenen er apps allerede programmeret til at fylde hele skærmen.

På iPhone X er det ikke tilfældet, og mange apps har mørke kanter både øverst og nederst på skærmen. Men det bliver snart bedre, og hver dag dukker der nye apps op til en længere skærm.

Indbyggede apps har fået plads under tastaturet, hvor hjem-knappen plejede at sidde.

Problemet med den sorte kant på skærmen er, at iPhone X ligner enhver anden telefon fra Apple – selv iPhone 3GS. Da skærmen er den største forskel fra de andre mobiler, ser man helst, at alle apps fylder skærmen. Der er meget få apps tilbage med sorte kanter, og de fleste fylder hele skærmen og kanterne.

Med den nye iPhone X-skærm får vi også en ny funktion fra Apple: HDR-afspilning. Mobilen kan nu afspille film kodet i HDR10 og Dolby Vision-format, og i kombination med OLED- skærmen bliver billederne meget dybere og mere realistiske.

Hvis du f.eks. ser en scene med eksplosioner, er effekten helt utrolig på iPhone X – ligesom på alle andre OLED-skærme.

Men det er meget sværere at se detaljer i mørkere scener i HDR-film – det skal forbedres.

Sammenlignet med LCD-skærmen på iPhone 8 Plus er der tidspunkter, hvor du ser mindre af filmen, men hvis du sætter dem ved siden af hinanden, kan du se, at kvaliteten er meget højere på iPhone X.

Som iPhone 8 og 8 Plus har X også den velkendte True Tone-skærm, som efterligner lysforholdene omkring den og justerer lyset. Det er ikke tilstrækkelig grund nok til at købe mobilen, men det er en lille ekstra bonus, som du vil elske.