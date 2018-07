Test: LG G7 ThinQ

G7 ThinQ – LGs beste telefon på årevis – har en veldig lyssterk skjerm som synes godt i direkte sollys, og det er nesten litt ironisk for resten av telefonen har store problemer med å tiltrekke seg oppmerksomhet.

Den virker som en grei men ikke spesielt omfattende oppgradering fra fjorårets LG G6. Den er utstyrt med 6,1 tommer skjerm, AI-drevne kameraer, kraftige Boombox-høyttalere, rask prosessor og Googles nyeste Android-versjon 8.0 Oreo.

Den gjør ikke noe voldsomt førsteinntrykk på designfronten. Den har verken kurvet OLED-skjerm som Samsung Galaxy S9, trippelt kamera som Huawei P20 Pro eller verdien for pengene du får med OnePlus 6. Tross det kontroversielle sorte feltet på skjermen, har den heller ikke TrueDepth-kameraet til iPhone X.

LG legger vekt på at dette er en smart telefon, uten å fremstå som prangende. Som ThinQ-endelsen hinter til, er selskapet opptatt av å fremheve AI-en i alle sine smartenheter, uansett hvor fjasete dette tilnavnet er. Heldigvis er gjennomføringen av AI-konseptet mer vellykket enn navnet LG-en har valgt.

Nedenfor ser du telefonen i bruk

G7 ThinQ har fått en dedikert AI-knapp på venstre side av telefonen, men LG tvinger deg ikke til å bruke deres egen AI-assistent slik Samsung gjør med Bixby. Denne knappen leder i stedet til Google Assistant, og telefonen kan oppfatte kommandoer på relativt stor avstand ved hjelp av fjernfeltsmikrofoner. Kort oppsummert kan vi si at det fungerer bedre enn Bixby-knappen til Samsung.

Det doble kameraet er utstyrt med AI som kan gjenkjenne ulike motiver, og automatisk justere innstillingene så bildene blir best mulig. Telefonen kjenner også igjen situasjoner med svakt lys, og aktiverer en Super Bright-modus der bilder og video blir fire ganger mer lyssterke på bekostning av oppløsningen.

LG ThinQ ser ordinær ut, og den bærer preg av en vegring mot å ta sjanser.

Vi har testet LG G7 ThinQ i flere uker, og på samme måte som med LG V30S ThinQ som var den første LG-telefonen med AI-kamera og Super Bright-modus, leverer G7 ThinQ også bedre bilder enn forgjengeren. Den er ikke bedre enn Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL, Samsung Galaxy S9 eller S9+ – mye takket være den mindre kamerasensoren – men den er likevel et steg opp for LG, og dette er også en av svært få telefoner med vidvinkelkamera.

Vidvinkelkameraet kan fange opp mer av det vi ser foran oss, og LGs robuste videoverktøy gjør den lett å fange flotte 4K-opptak. LG har også endelig oppgradert frontkameraet sitt til 8 MP, og det er der vi ser den største forbedringen ganske enkelt fordi LG har holdt seg til 5 MP så lenge.

Google Lens dukker opp hvis du trykker to ganger på AI-knappen.

Maskinlæring er ment å bidra til bedre bilder, men akkurat som med megapiksler betyr det ingenting hvis ikke sluttresultatet er bra. Senere i testen får du et fullt galleri av eksempelbilder.

LG G7 ThinQ er en komplett telefon, selv om den ikke har noen funksjoner som skiller seg spesielt ut. Den tar ingen store sjanser når det kommer til design eller batteritid, men de fleste fargevalgene ser bra ut og batteriet holder til en dags bruk.

Pris og lanseringsdato

LG G7 ThinQ ligger på 7990 i de fleste norske nettbutikker

LG G7 ThinQ ble offisielt annonsert 2. mai, og den er nå i salg over hele verden inkludert i Norge.

Om LG G7 ThinQ er verdt pengene, er avhengig av tilbudet du finner.

Prisen ligger på 7990 kr i de fleste norske nettbutikker, men vi har allerede sett den på tilbud til 7390. Dermed kan det være at du kan gjøre et kupp om du er heldig.

Samtidig skal det sies at Samsung Galaxy S9 allerede er nede i rundt 6500 kroner i enkelte norske nettbutikker, og da blir prisen til LG G7 ThinQ vanskeligere å forsvare.

Supersterk LCD-skjerm og glassdesign

Den lyssterke 6,1 tommer store skjermen gjør G7 ThinQ brukervennlig i sterkt sollys.

På-knappen er flyttet til siden, mens fingeravtrykkleseren forblir på baksiden.

Glass på baksiden, hodetelefonutgang, og IP69-sertifisering.

Designet til LG G7 preges i stor grad av den 6,1 tommer store skjermen, som opptar det meste av fronten med unntak av hakket øverst og den smale kanten nederst. De rene linjene og den heldekkende skjermen er et stort steg opp fra det kantete metalldesignet til LG G5, selv om det betyr at du må klare deg uten utbyttbart batteri.

Feltene på hver side av det sorte hakket kan skjules eller fremheves med ulike fargesjatteringer. Uansett gir de ekstra plass til statusikoner, klokke og batteriindikator.

LG kaller de nye feltene til høyre og venstre for kamerafeltet en «ekstra skjerm», men det er det ikke. Ikke på samme måte som den ekstra skjermen på LG V10 og V20 i hvert fall. Her er det kun plass til klokka, batteriindikatoren og små varslingsikoner.

Denne utvidelsen av skjermen gjør også at skjermformatet blir på hele 19,5:9. Liker du ikke det kontroversielle sorte feltet, kan du alltids skjule det ved å maskere skjermhjørnene. Vil du derimot fremheve den iPhone-inspirerte designdetaljen kan du i stedet gi feltene på hver side ulike farger og gjennomsiktighet. (Det sorte feltet forblir alltid sort). Det er riktignok mulig å se hvor skjermen slutter selv om du kamuflerer feltene, men kun når du ser nøye etter i god lys. LCD-skjermen har også en alltid på-funksjon, selv om det vanligvis er en teknologi vi kjenner mer fra OLED-skjermer.

Hvorfor LCD? LG liker å skryte av at hele skjermen kan ble veldig lys, og den kan strekke seg helt til 1000 nits. Dermed gjør den seg godt til utendørs bruk, der andre telefoner stopper på 500 eller 600 nits. LG omtaler skjermen som «Super Bright Display», og sier også at den er 30 prosent mer energieffektiv i Super Bright-modus enn skjermen til LG G6.

Samsung Galaxy S9+ (øverst) mot LG G7 ThinQ (nederst) i sterkt sollys. G7 kommer best ut i dette tilfellet.

«Super Bright»-funksjonen forblir aktivert i tre minutter, og begrensningen er der for å spare batteri og for å hindre at telefonen blir for varm. Det ga oss akkurat nok tid til å lese meldinger mens vi var ute og gikk på en solfylt dag, men det samme kan også Samsung Galaxy S9+ gjøre med sin skjerm som også kan nå opp til 1000 nits. Den er riktignok bare en av få andre telefonen som kan det, men den er også G7 ThinQs kanskje fremste rival. I noen tilfeller så G7 mer lyssterk ut uten å forvrenge bildene på skjermen, men ikke alltid.

G7 ThinQ har en velkjent og lett tilgjengelig fingeravtrykkleser på baksiden, og den er plassert rett under de vertikalt plassert doble kameralinsene. Den fungerer derimot ikke som en knapp som lar deg vekke telefonen, slik som på tidligere LG-modeller. Designerne har i stedet lyttet til tilbakemeldingene de har fått, og flyttet denne knappen til venstre side av telefonen der den hører hjemme.

Husker du hvordan LG pleide å plassere både vekkeknappen og volumknappene på baksiden? Det førte riktignok til rene linjer på sidene og det gjorde det enkelt å holde telefonen uten å trykke på noen av knappene, men løsningen forble for ukonvensjonell. LG G7 er en telefon man umiddelbart blir komfortabel med, og det er positivt.

På-knappen returnerer til høyre side av telefonen, mens fingeravtrykkleseren forblir på baksiden.

Som nevnt har også G7 ThinQ en ekstra knapp som er dedikert til AI, og den er plassert på venstre side. Denne tok vi feil av mer enn én gang da vi egentlig skulle trykke på volum ned-knappen, og dette er det samme problemet vi har hatt med Samsungs Bixby-knapp. Heldigvis er det mulig å deaktivere LGs AI-knapp, og de vurderer også å la brukerne gi den en annen funksjon om de ønsker.

Knappen er også bedre enn Samsungs. Et enkelt trykk starter Google Assistant, et dobbelttrykk åpner Google Lens, mens et langt trykk gjør telefonen klar for å motta stemmekommandoer. Løsningen er mye mer intuitiv enn Samsungs, og vi kan godt se for oss at vi kommer til å bruke den.

LG G7 kommer i fargene Raspberry Rose, New Moroccan Blue, New Aurora Black og New Platinum Gray.

LG G7 har et enklere og mer ordinært utseende enn den kurvede Galaxy S9 og Apples kantløse iPhone X, men LG gjør til gjengjeld telefonen tilgjengelig i fargevalgene Raspberry Rose, New Moroccan Blue, New Aurora Black og New Platinum Gray. Dessverre for oss er det kun de blå og sorte variantene som er tilgjengelige i Norge.