Test: Apple HomePod review

Ved å ta for oss HomePod tester vi egentlig to ting samtidig: en tradisjonell høyttaler plukket fra øverste hylle, og en smarthøyttaler. I førstnevnte kategori er HomePod glimrende, med fantastisk lyd og et forbløffende intuitivt oppsett av enheten. Dog, i sistnevnte kategori klarer ikke Siri å hevde seg, og det at man ikke kan komme seg unna økosystemet til Apple, særlig når det gjelder mye av hovedfunksjonaliteten, smerter virkelig.

Apples enheter har gått gjennom en enorm forandring de siste 15 årene, hengende på lasset i det Apple skiftet branding fra det «nyoppstartede» selskapet som gav oss iPoden, til dagens teknologigigant.

HomePod stjeler navnet til det ikoniske ovennevnte produktet, men et og et halv tiår etter lanseringen av iPod møter man de samme spørsmålene man alltid møter når man vurderer Apple-produkter: Hvor mye ekstra er man villig til å betale for en enhet som glir sømløst inn i Apple-økosystemet?

Man skal heller ikke glemme at HomePod er sist når det gjelder smarthøyttalere, selv om dette er normal prosedyre for selskapet fra Cupertino: La resten av industrien gjøre de store byksene, med nye formfaktorer og nisjer, identifisér problemene, kom sent og godt med noe som «bare fungerer» — generelt sett til en dyrere pris enn konkurrentene.

Dette er også tilfellet med HomePod, bare ikke helt på samme måte som tidligere. Det er ingen tvil om at lydkvaliteten til Apples nye høyttaler er førsteklasses, men i et marked der Amazon lenge har fått boltre seg fritt med sitt smarthøyttaler/stemmeassistent-system, og Google ikke har vært langt bak, er det da mulig å hevde seg med en enhet som ikke er plettfri? Er den verdt pengene?

Apple HomePod, pris og utgivelsesdato

The HomePod is understated in the house.

Som ventet er ikke HomePod en billig høyttaler — vi snakker en relativt heftig sum, $349 i USA eller £319 i Storbritannia. Norsk pris er ikke kjent i skrivende stund, men om man regner drøyt ti kroner på den amerikanske dollaren, så pleier man å treffe ganske greit med Apples produkter. Noen steder begynte salget av HomePod så tidlig som i januar, og utsendingen av de første enhetene rundt 9. februar. Her hjemme i Norge venter vi fortsatt på en offisiell annonsering.

Prisen er en av de aller høyeste på smarthøyttalermarkedet — og helt klart den høyeste om man leter i mainstream-sjiktet — men Apples plan er å mildne inntrykket via å bake inn både Siri og en lydkvalitet myntet på audiofile.

Oppsett og konfigurering

Soleklart den smarthøyttaleren det er enklest å gjøre klar til bruk

Klarer å orientere seg i rommet, alt ettersom hvor den er plassert

It's a heavy box to bring home...

Apple HomePod er, vel, veldig Apple i måten man bruker den på. På samme måte som med AirPods er det bare å holde telefonen i nærheten av enheten, og den sender over både Apple ID og Apple Music-preferanser, sammen med alle de tungvinne Wi-Fi-passordene du er stolt av at du husker (men som du aldri trenger å fylle inn).

Oppsettet ble bare avbrutt av at vi trengte å oppgradere til iOS 11.2.5 på vår iPhone, hvilket er nødvendig for å i det hele tatt få høyttaleren til å fungere.

Det ovennevnte synliggjør et viktig aspekt ved HomePod: Du trenger en iPhone eller en iPad for å få konfigurert den.

Det er vanskelig å finne noen gode grunner til hvorfor du skulle kjøpe denne høyttaleren om du ikke allerede er eier av en av disse produktene, men akkurat dette kravet gjør at den mulige brukergruppen uansett blir tynnet ut via krav til maskinvare.

The speaker glows pleasantly during setup

Samtidig viser konfigurasjonsprosessen en av de positive sidene ved HomePod: det flotte lyset på toppen av enheten (som skifter form, og blir til en flerfarget Siri-logo når man tar i bruk stemmekommandoer).

Hele seansen er vederstyggelig kjapp — sammenlign den med den enormt langdryge konfigurasjonsprosessen man må gjennom med Amazon Echo eller Sonos One, og du kommer til å være sjeleglad for at du ikke trenger å bruke evigheter på å vifte iPhonen din rundt i rommet for å kalibrere lydnivåene.

Holding your phone near the speaker calls up this box

I tillegg får man en del fordeler i hverdagsbruk. Eksempelvis om man trenger å ta i bruk et nytt Wi-Fi-nettverk, og man allerede har innloggingsinformasjonen lagret på telefonen. Man bare holder mobilen i nærheten, og det er det hele — slikt viser hvordan Apple virkelig knuser konkurrentene når det gjelder brukervennlighet, hvilket er en av de virkelige styrkene til enheten.

HomePod finner faktisk ut hvor den er i rommet bare ved å spille av litt musikk. Den prosesserer det den får tilbake av ekko, og om den står rett ved en vegg vil den sende riktige deler av frekvensspekteret i den retningen, mens lyd i spekteret rundt stemmer og hovedinstrumenter vil sendes ut mot rommet.

Seven steps and the speaker is ready to go.

Hvis ikke den står nær en vegg vil HomePod kaste lyd 360 grader ut fra enheten, men vi regner med at man i de fleste tilfeller ender opp med å plassere den tett oppimot vegger, eller i hyller.

Etter at man har satt opp og konfigurert kan man ta med seg iPhone-en knyttet opp mot enheten ut av huset, uten at det påvirker hvorvidt eksempelvis familiemedlemmer eller romkamerater kan ta i bruk høyttaleren eller ei. Man kan selvsagt også velge å låse andre brukere ute, ved hjelp av sin personlige informasjon (Apple-ID), hvis man ikke har lyst til at andre skal kople seg på og rote.

(Takk og pris kan man også velge at eksterne personer med andre telefoner enn din ikke lager krøll i musikkhistorikken — hvis man for eksempel prøver å få Apple Music til å lage automatiserte spillelister som speiler ens egen smak, og ikke romkameratens, som til enhver tid prøver å køe Justin Bieber og Vaiana-filmmusikken.)

Design

Stilrent design

Mye tyngre enn man skulle tro

Hvis du vurderer å kjøpe HomePod, så anbefaler vi å gjøre det på en egen handledag. Grunnen er simpelthen at denne høyttaleren er ganske så tettpakket. Vi snakker 2,5 kg i en 17,2 cm høy sylinder.

Den føles en hel del tyngre enn man skulle tro, ut i fra utseendet. Årsaken er alle de innebyggede høyttalerelementene. Hele syv for diskant og mellomtone, og en relativt stor basshøyttaler, alle med hver sin effektforsterker, samt seks mikrofoner spredd utover slik at Siri skal kunne høre deg hvor enn du måtte befinne deg.

Med en gang du har bestemt deg for plasseringen har du enda et viktig anliggende fore: hvordan skal du gi enheten strøm? Den har én eneste kabel, hvilket for øvrig også er det eneste som ligner på noen form for fysisk tilkopling, og det betyr at man dessverre ikke har noen form for AUX-inngang, og dermed ikke kan kople til platespillere eller andre eksterne enheter.

We do not recommend placing your HomePod in front of a fire for any length of time.

Alt man har er en kompakt liten høyttaler dekket av «akustisk duk», laget for å beskytte enheten samtidig som den slipper gjennom så mye lyd som mulig. HomePod ser like hverdagslig ut som en skulle tro — det er ikke noe dekorative detaljer her i gården — det eneste stedet hvor denne akustiske duken ikke befinner seg er på toppen, hvor man istedenfor finner en rund speilblank skive.

Dette er, som nevnt, arnestedet til et pulserende lys som forteller en når Siri hører etter og prosesserer kommandoer. Dette er også stedet hvor man finner pluss- og minus-tegnene man bruker til å justere volumet.

Pushing the speaker against a wall brings the best audio performance.

Det er synd at det ikke er noen haptisk feedback fra knappene, men gitt at man i de aller fleste tilfeller kommer til å bruke stemmestyring, så er ikke dette noe stort problem.

HomePod er ikke den peneste høyttaleren på markedet, men den er stilren og enkel i formen. Noen synes sikkert at man burde fått en mer ekstravagant høyttaler for en slik ekstravagant pris, men selve byggkvaliteten er det ingenting å utsette på.

Vær likevel advart — Apple HomePod kan etterlate seg en hvit ring om man lar den stå på enkelte overflater (for det meste dyrt, porøst treverk). Apple har anerkjent at problemet eksisterer, og mener at det bør være mulig å fjerne med vask, eller at det forsvinner av seg selv etter noen dager. Enkelte forbrukere mener på sin side at denne ringen forblir på overflaten for godt. Uansett, vi anbefaler at du tenker deg godt om før du bestemmer deg for hvor du vil ha høyttaleren stående, siden silikonet enheten står på har en tendens til å reagere med underlaget på grunn av all vibrasjonen fra basselementet.

Vi hadde eksempelvis vår høyttaler stående på et treunderlag da vi testet den (tynt og billig trevirke), men fant ikke noen tegn til flekkdannelse. Dog virker det som om mer porøse trevirker (typisk av det dyrere slaget) i større grad er i faresonen.

Når det gjelder prosessering har HomePod Apples A8-prosessor innenbords, opprinnelig laget for iPhone 6 fra 2015. Det høres kanskje litt gammelt ut, men gitt at den ble laget som sentralenhet for en hel smarttelefon så er det ganske mye prosessorkraft for «bare» en høyttaler, selv om denne sender og mottar kommandoer til og fra skyen både titt og ofte.

Lydkvalitet

Sublim lydkvalitet

Ingen Bluetooth-streaming eller AUX-inngang

Kvaliteten på lyden fra Apple HomePod er, for å si det enkelt, førsteklasses. Den fyller med enkelhet et helt rom med lyd, og separerer enkeltkomponentene i en sang slik at alle elementene gjøres klare og hørbare.

HomePod er helt klart i sitt ess om den plasseres oppimot en vegg, der den klarer å dra lydene fra hverandre på en god måte, og elementer som for eksempel stemmer trer frem med en enorm bredde.

Alle er sikkert vant med å høre på musikk fra enheter av varierende kvalitet gjennom en lang dag, der man tar i bruk alt fra dårlige in-ears til puslete TV-høyttalere. Når man så kommer hjem til en HomePod vil antageligvis effekten være at selv de som ikke bryr seg stort om lydkvalitet kommer til å eksponeres for en ny auditiv verden, der subtile detaljer i musikk, som har tidligere har gått de hus forbi, anskueliggjøres.

You can ask Siri to read the news or a message out when in the kitchen if you've got your hands full.

Særlig er bassen verdt å trekke frem som kraftig, men som all lyd som kommer fra enheten, er også denne kontrollert, og særlig skarpe toner rundes av på en god måte. Høres man eksempelvis på elektronika får man mer klarhet enn til vanlig, og i bassgitarer kan man høre den minste reverb-effekt — har man et utrent øre kommer man til å få bakoversveis.

Likevel er det helheten av det hele som imponerer — at man kan høre pumpende bass (et ørlite hakk for mye i noen tilfeller, må sies) samtidig som man har krystallklare stemmer liggende over er en nydelig opplevelse.

Noen ganger kan man dog få inntrykk av at ting blander seg litt sammen på en måte som ikke er tilsiktet — bassgitarer kan bli noe grumsete, og instrumenter som fioliner kan i noen tilfeller overdøves — men sammenlignet med en billighøyttaler er kvaliteten milevis bedre.

HomePod spiller også høyt. Det er en grunn til at Siri spør deg om du virkelig vil spille på det aller høyeste volumet. Også imponerende i denne sammenhengen er om man råker på lydeffekter i en sang, om det skulle være vannplask, regn eller falsk platestøy, så er slike diskanttunge lyder utrolig kontrollerte og delikate.

Faktisk er lydkvaliteten så god at den krasseste kritikken vi kan rette mot høyttalerens auditive egenskaper er måten man kommuniserer med den. Instanser der man må si «Hey, Siri» om og om igjen for å i det hele tatt å få kontakt gnager på tålmodet, og om man er i et rom der mange personer snakker samtidig er man pent nødt til å hysje på venneflokken, ellers er det fort gjort at tilfeldige ord blir plukket opp av HomePod, og så sitter man plutselig der med en spilleliste full av sanger man aldri har hørt om før.

The base of the speaker is on the only place you'll find an Apple logo

Det hadde vært kjekt med en funksjon der man kunne ha snakket direkte, uten behovet for en nøkkelfrase.

Sammenlignet med nye Amazon Echo og Sonos One er HomePod rett og slett bedre. Ikke bare er den lettere å sette opp og konfigurere, hvilket er en fryd i seg selv, lyden fra Apples løsning er den med klart mest bredde og klarhet. Det føles rett og slett ut som om mer informasjon når ørene våre.

Amazon Echo er den med soleklart dårligst kvalitet av de tre, men det er ikke dermed sagt at den ikke er brukbar. Hvis man hører på den for seg selv vil man nok synes at lydkvaliteten er gangbar, særlig om man tar i betraktning prisen. Likevel må det nevnes at HomePod rett og slett knuser Echo når det gjelder lydkvalitet. Musikk gjennom Apples løsning høres, vel, korrekt ut.

Sonos One ligger, forståelig nok, mye nærmere HomePod i lydkvalitet, men når likevel ikke helt opp — den eneste måten vi klarer å beskrive det på er at den høres «smalere» ut, med mangel på både volum og bredde, noe Apples løsning har i rikt monn.

Det er ikke slik at Sonos One ikke har klar og uttrykksfull lyd — det har den virkelig — men HomePod har simpelthen mer kraft og dybde.

Likevel må man på en eller annen måte få musikk til selve enheten, og det er her problemene starter. Hvis du ikke er tilfreds med å strømme ting som allerede ligger lagret på en iPhone, så må du ha et Apple Music-abonnement — og selv strømming rett fra telefonen må gjøres via AirPlay.

Vi sier «må» fordi du rett og slett ikke kan strømme til HomePod via Bluetooth. Det hadde ikke vært et stort problem om man bare har lyst til å bruke Apple-produkter til å strømme med, men hvis du har enheter fra andre produsenter, som kan ta i bruk Bluetooth, så kommer man ikke langt.

Et annet relatert problem er mangelen på AUX-inngang. Man kan rett og slett ikke spille av noe fra CD- eller vinylsamlingen med HomePod.

Vi kan til en viss grad skjønne hvorfor Apple ikke tilbyr Bluetoothstrømming — på tross av at det finnes Bluetooth-støtte i enheten, som brukes til «snakking» mellom HomePod og andre smartenheter — men at den ikke har en AUX-inngang kan vanskelig forsvares.

Kort oppsummert: hvordan får du mest mulig ut av HomePod? Med ovennevnte Apple Music. Hvilket i praksis vil si at du er nødt til å bruke 99 kroner i måneden hvis du vil bruke din nyinnkjøpte høyttaler.

You'll barely use the volume buttons on the top of the speaker.

Hvis du allerede har Apple Music så er selvsagt ikke dette noe problem — men om man eksempelvis er Spotify-bruker, så vil det ikke være mulig å bruke dette abonnementet uten å strømme det via telefonen, hvilket ikke er ideelt — du kan fortsatt kontrollere musikken via stemmekommandoer i denne modusen, men det er tregt og lite responsivt.

Det at man i praksis er låst til Apple Music gjør mangelen på støtte for tapsløs lyd i Apples økosystem enda rarere. En slik støtte finner man eksempelvis hos Tidal, og ville ha passet perfekt sammen med HomePod, siden den nærmest er skreddersydd for lyd av høy kvalitet.

Kanskje det kommer i fremtiden, eller kanskje Apple mener lyden man har tilgjengelig nå er bra nok — og som vi allerede har sagt, den er (mer enn) bra nok.

Likevel er det nærmest smertefullt at man bare kan bruke Apple Music. Det bidrar til ytterligere å synliggjøre hvor nedgravd man må være i Apple-økosystemet for å virkelig få noe ut av HomePod.

Apropos fremtiden, når Apple kommer ut med AirPlay 2 senere i år vil man få muligheten til å kople sammen to HomePod-enheter for å få støtte for stereo. Vi har fått dette demonstrert, og det lyder, vel, som to høyttalere som lager mer lyd sammen enn hver for seg. Kvaliteten var like bra som tidligere, men litt mer spredd utover, og dermed hørtes det hele hakket bedre ut.

Tar man i bruk AirPlay 2 kan man i tillegg spre lyden utover enda flere høyttalere — ikke bare HomePods — men også andre enheter med AirPlay 2-støtte.

Vi prøvde dette med Apple TV, og selv om lyden var nydelig, måtte vi kontinuerlig knote med innstillingene for å få TV-en til å spille lyden gjennom høyttalerne. Det ville vært virkelig flott å kunne ha to HomePods på hver side av TV-en, og få lyden automatisk ut av disse hver gang man spilte av noe fra Netflix eller andre tjenester.