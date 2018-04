Nokia 8 -arvostelu review

Nokia 8:ssa on paljon hienoja ominaisuuksia, kuten tehokas suoritin, kaksikennoinen kamera ja täydellisen kokoinen QHD-näyttö. Puhelin ei kuitenkaan oikein meinaa erottua kilpailijoistaan. Nokia 8 on hyvä puhelin, mutta sillä on vielä matkaa tullakseen erinomaiseksi.

Nokian paluu on yksi vuoden kiinnostavimmista puhelinuutisista. Arvostelemamme Nokia 8 nousee uuden malliston lippulaivaksi ja on oletettavasti tämän mallisukupolven viimeinen julkistus.

HMD Global paljasti aikaisemmin vuonna 2017, että se julkistaisi joukon uusia Nokia-puhelimia. Tarkemmin ottaen yritys oli ostanut lisenssin käyttää Nokian nimeä omissa puhelimissaan. HMD Global julkaisi saman vuoden aikana Nokia 3:en, Nokia 5:en ja Nokia 6:en, jotka sijoittuvat hintaluokkansa puolesta markkinoiden keskivaiheille.

Valmistaja sai myös paljon PR-huomiota lanseeraamalla uuden version jo klassikoksi muodostuneesta Nokia 3310:stä. Nyt valmistaja julkaiseekin vihdoinkin sen lippulaivamallin, jota olemme odottaneet.

Osa artikkelimme linkeistä johtaa englanninkielisille sivuille. Teemme jatkuvasti töitä saadaksemme entistä useamman sivun suomen kielelle.

Nokia 8 hinta ja julkaisupäivä

Julkaistu syyskuussa (64 Gt) ja lokakuussa (128 Gt) 2017

64 Gt julkaisuhinta 600 €, nykyhinta noin 399 €

128 Gt julkaisuhinta 620 €, nykyhinta noin 499 €

Puhelimen julkaisuhinta oli alun perin 600 euroa, mutta tällä hetkellä (maaliskuu 2018) Nokia 8:an 64 gigatavun versio maksaa noin 399 euroa. Siitä julkaistiin lokakuussa 2017 myös suuremmalla RAM-muistilla ja tallennustilalla varustettu malli, jonka hinta on tällä hetkellä noin 499 euroa. Molemmat niistä ovat merkittävästi edullisempia kuin Samsung Galaxy S8 ja jopa halvempia kuin edullisten puhelinten kuningas OnePlus 5T.

Tärkeimmät ominaisuudet

Kaksikennoinen takakamera ottaa tyylikkäitä boke-kuvia

Uusi Bothie-tila mahdollistaa samanaikaisen kuvaamisen etu- ja takakameralla

Nokia 8 on valmistajan ensimmäinen lippulaiva moneen vuoteen, joten Nokia on päättänyt panostaa huomattavasti puhelimen kameraan. Nokian puhelimet olivat oikeastaan tunnettuja hyvistä kameroista, kuin ne kulkivat vielä Windows Phone -nimellä vuonna 2014.

Nokia 8:ssa on tuplakennolla varustettu takakamera, joka pystyy ottamaan niin sanottuja boke-kuvia. Termillä tarkoitetaan kuvia, joissa kuvattavan tausta sumennetaan tarkoituksellisesti DSLR-kameroista tuttuun tapaan. Kamera käyttää sekä RGB- että mustavalkokennoa saavuttaakseen paremman kuvanlaadun myös hämärässä valossa.

Kamera on kehitetty yhteistyössä Zeissin kanssa, vaikka meille ei varsinaisesti selvinnytkään, mitä tunnettu saksalainen linssibrändi oli käytännössä tehnyt.

Puhelimen kamerasta on haluttu selvästi tehdä markkinoiden paras, sillä Nokia 8:sta löytyy paljon ylimääräisiä ominaisuuksia.

Olet ehkä kuullutkin uudesta Bothie-tilasta, jonka avulla käyttäjä voi kuvata sekä etu- että takakameralla samanaikaisesti. Ominaisuus onkin täydellinen vaikkapa reagointivideoihin tai haastatteluihin.

Myös videon ääni kuulostaa erinomaiselta Nokian OZO 3D -äänitekniikan ansiosta, joka saa ääneen aidomman tilantunnun.

Muotoilu ja näyttö

Yksi tyylikkäimmistä Nokia-puhelimista koskaan

Yhdestä metallikappaleesta valmistettu runko, joka on saatavilla neljässä eri värissä

Eloisa 5,3-tuuman QHD-näyttö, joka on kirkas ja tarkka

Image 1 of 4 Image 2 of 4 Image 3 of 4 Image 4 of 4

Yksi puhelimen tärkeimmistä seikoista on sen muotoilu. Nokia 8 onkin ehkäpä tyylikkäin Nokia-puhelin koskaan.

Puhelin on valmistettu yhdestä alumiinikappaleesta ja siinä on metalliset reunat. Myös puhelimen takakuori on metallia, mutta sen tuntuma riippuu valitsemastasi viimeistelystä.

Puhelin on saatavilla neljällä eri värivaihtoehdolla, joista kaksi ovat mattapintaisia ja kaksi kiiltäviä. Mattapinnoitteen värit ovat teräs tai karkaistu sininen, kiiltävän pinnoitteen vaihtoehdot taas kupari ja sininen.

Arvosteluamme varten käytimme teräksistä ja kiiltävän sinistä vaihtoehtoa. Jälkimmäinen vaihtoehto on mielestämme näistä tyylikkäämpi, mutta vaatii myös suojakuoren, sillä se keräsi muutaman naarmun jo noin viikon käytön jälkeen.

Puhelin on ohut, sillä se on paksuimmasta kohdastaan vain 7,9 millimetrin paksuinen. Rungon reunat ovat pyöristetyt, joten puhelin istuu mukavasti käteen.

Nokia 8:an tekniset tiedot Paino: 160 g

Mitat: 151,5 x 73,7 x 7,9 mm

Käyttöliittymä: Android 7.1.1, päivitettävissä Oreoon

Näytön koko: 5,3 tuumaa

Resoluutio: 1440 x 2560

Suoritin: Snapdragon 835

RAM-muisti: 4 Gt

Tallennustila: 64 Gt

Akku: 3090 mAh

Takakamera: 13 MP + 13 MP, kaksikennoinen

Etukamera: 13 MP

Puhelin sopii mainiosti myös heille, joilla on vaikeuksia käyttää suurinäyttöisiä puhelimia, sillä siinä on kompakti 5,3 tuuman näyttö. Se on QHD-resoluutiolla varustettu LCD-näyttö, jonka kirkkaus on huimat 700 nittiä – mikä on paljon älypuhelimelle. Näyttöä on siis helppo katsoa jopa suorassa auringonvalossa.

Videoiden katselu on sulavaa Nokia 8:lla, vaikka kyseenalaistamme hieman QHD-näytön tarpeellisuuden näin pienessä puhelimessa.

Jos haluat kuitenkin erinomaisen näytön videoille, on Nokia 8:an näyttö hyvä vaihtoehto siihen. Nokia ei vielä yllä Sony Xperia XZ Premiumin 4K-näytön tasolle, mutta toistaa silti loistavat 554 pikseliä tuumaa kohden.

Antenninauhat ovat sijoitettu sekä puhelimen ylä- että alaosaan, jotta kenttä pysyisi mahdollisimman hyvänä puhelinta pideltäessä. Näkyvät antenninauhat eivät kuitenkaan häiritse puhelimen yleisilmettä.

Näytön alapuolelta löytyy sormenjälkitunnistin, joka on sijoitettu kahden navigointinäppäimen väliin. Sormenjälkitunnistin toimii nopeasti ja tunnistaa sinut yleensä heti ensimmäisellä yrityksellä. Painike on kuitenkin melko pieni, joten sormi täytyy sijoittaa tarkasti sormenjälkitunnistimen päälle.

Samsung Galaxy S8:sta ja iPhone 7:stä poiketen Nokia 8 ei ole vedenkestävä, mutta se on silti IP54-standardin mukaisesti roiskeenkestävä, joten sitä voi käyttää huoletta myös vesisateella.