Nokia 6 (2017) -arvostelu review

Nokia 6 on onnistunein valmistajan kolmesta uutuudesta onnistunein. Puhelin on erittäin kohtuullisesti hinnoiteltu, sillä se maksaa vain 230 euroa. Puhelin ansaitsee suosituksemme kiitos sen Full HD -näytön, hyvän suorituskyvyn ja tasokkaan kameransa.

Päivitys: Nokia julkaisee vuonna 2018 uuden mallin, joka on nimetty hämmentävästi myös Nokia 6:ksi. Uutuus on kuitenkin hinnoiteltu täysin eri hintaluokkaan, sillä se on kirjoitushetkellä ennakkotilattavissa 999 eurolla. Tämä arvostelu on tehty vuoden 2017 mallista.

Nokian puhelimet ovat tehneet paluut. Takavuosien suomalainen ylpeys on palannut markkinoille kiitos suomalaisen HMD:n, joka osti lisenssin käyttääkseen Nokian nimeä puhelimissa ja tableteissa seuraavan kymmenen vuoden ajan. Nokia 6 lienee julkaistun trion mielenkiintoisin uutuus.

Vaikka Nokia 6 oli julkaisuhetkellään valmistajan lippulaiva, painii se hintansa puolesta edullisten puhelinten joukossa. Hämmästyttävän halvalla hinnalla saa kuitenkin erittäin tyylikkään puhelimen.

Kokonaan metallirunkoisesta puhelimesta löytyy 5,5-tuuman Full HD -näyttö, Snapdragon 430 -suoritin, 3 gigatavua RAM-muistia, 32 gigatavua sisäistä muistia, 16 megapikselin kamera, 8 megapikselin etukamera, sormenjälkitunnistin ja 3 000 mAh:n akku – mikä kuulostaa erittäin hyvältä paperilla.

Jos etsit Nokialta tämän hetken lippulaivaa, suosittelemme tutustumaan hämmentävästi samalla nimellä kulkevaan Nokia 6:een. Uutuuteen on päivitetty merkittävästi parempi suoritin ja lisää RAM-muistia.

Osa artikkelimme linkeistä johtaa englanninkielisille sivuille. Teemme jatkuvasti töitä saadaksemme entistä useamman sivun suomen kielelle.

Hinta ja saatavuus

Julkaisuhinta: 229 euroa

Nykyhinta: 229 euroa

Nokia 6 julkaistiin 2.8.2017

Nokia 6 maksaa 229 euroa, mikä pudottaa sen todella edullisten puhelinten joukkoon. Teknisiä tietoja tarkastelemalla se tarjoaa myös varsin hyvää vastinetta rahoillesi.

Nokialta löytyy myös Nokia 3 ja Nokia 5, jotka sijoittuvat melkein samaan hintaluokkaan Nokia 6:en kanssa. Suosittelemmekin niistä kiinnostuneita harkitsemaan myös tätä mallia.

Nokia 6 on saatavina Suomessa mattamustana tai hopeisena.

Muotoilu ja näyttö

Metallinen alumiinikuori tuntuu ja näyttää vaikuttavalta

Sen terävät kulmat tekevät puhelimesta hieman epämukavan kädessä

5,5-tuumainen Full HD -näyttö sopii täydellisesti pelaamiseen

Nokia 6:en ulkokuori on tehty yhdestä alumiinipalasta, minkä vuoksi puhelin vaikuttaa huomattavasti hintaistaan laadukkaammalta.

Se ei varsinaisesti tarjoa mitään suuria yllätyksiä muotoilunsa puolesta, vaan rungossa on tunnistettavissa lähinnä piirteitä vanhoista Nokian älypuhelimista.

Puhelin on sopivan painoinen ja vaikka puhelin onkin varsin suuri 5,5-tuumaisella näytöllään, tuntuu se kädessä sopivalta ja on helppo käyttää.

Huomasimme kuitenkin, että Nokia 6:en tasaiset sivut ja terävät nurkat eivät ole yhtä mukavia kädessä kuin pyöristetyillä reunoilla varustetut puhelimet, kuten Nokia 5 ja 3. Eron huomaa lähinnä, jos puhelinta pitää kädessä pidemmän aikaa.

Kuvia Nokia 6:en muotoilusta

Image 1 of 8 Image 2 of 8 Image 3 of 8 Image 4 of 8 Image 5 of 8 Image 6 of 8 Image 7 of 8 Image 8 of 8

Nokia 6 on huomattavasti paremman näköinen Moto G5:een ja Moto G5 Plussaan verrattuna

Kaikki fyysiset näppäimet ovat hyvin sijoitettu puhelimen oikeaan reunaan ja puhelimen päältä löytyy myös tavallinen kuulokeliitäntä. Micro USB -portti on sijoitettu puhelimen pohjaan suoraan kaiuttimen viereen.

Puhelimen hintaan nähden olemme positiivisesti yllättyneitä, että siitä löytyy sormenjälkitunnistin, joka toimii iPhoneista tuttuun tapaan myös kotinäppäimenä. Kotipainike on sijoitettu puhelimen etuosaan ja sitä reunustavat kosketuksella toimivat takaisin-näppäin ja monikäyttöpainike. Sormenjälkitunnistin toimii hyvin, vaikka se onkin hieman lippulaivamalleja hitaampi.

Nokian 5,5-tumainen Full HD -näyttö on kirkas ja selkeä. Näytössä on laajat katselukulmat ja se on ylipäätään erinomainen puhelimen hintaan nähden. Jopa videoiden katsominen ja pelaaminen onnistuvat mukavasti Nokian näytöllä.