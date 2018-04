Samsung Galaxy S8 -arvostelu review

Samsung Galaxy S8:an pitäisi olla listasi kärkipäässä, jos etsit uutta puhelinta. Sen suuri reunaton näyttö on kaunis ja erittäin laadukas. Sormenjälkitunnistimen sijoittaminen hankalaan paikkaan puhelimen taakse, sekä huonosti toimivat iirisskanneri ja kasvojentunnistus olivat heikkoja päätöksiä Samsungilta. Nämä ongelmat eivät kuitenkaan kaada ostopäätöstä. Puhelimesta löytyy nyt myös aiempaakin upeampi kamera ja parempi akku, jotka tekevät Galaxy S8:sta yhden parhaista lippulaivamalleista. Galaxy S8 on kiistämättä kallis puhelin, mutta se on mielestämme silti rahojesi arvoinen.

Samsung Galaxy S8 on puhelin, joka on täysin erilainen kuin kaikki muut näkemäsi puhelimet. Olemme nyt testanneet sitä muutaman kuukauden ajan ja kaikki on sinä aikana toiminut odotetusti.

Se on uskomattoman kallis maailmassa, jossa keskihintaiset puhelimet selviävät suurimmasta osasta tavallisten ihmisten tehtävistä. Puhelinta käytettyään huomaa kuitenkin nopeasti, miksi siitä haluaisi maksaa kalliimman hinnan.

S8:an näyttö on upea. Se on markkinoiden selkein sekä terävin ja varustettu myös loistavalla värintoistolla, mikä tekee erityisesti elokuvien katselusta nautinnollista. Kaiken lisäksi tämä iPhone 7 Plussaa suurempi näyttö on saatu mahdutettua runkoon, joka tuntuu pikemminkin iPhone 7:än kokoiselta.

Galaxy S8 ei ole silti täydellinen. Samsung tuntui olevan niin keskittynyt näyttöön, että se unohti muutaman muun tärkeän ominaisuuden. Esimerkiksi sen sormenjälkitunnistin on sijoitettu käsittämättömän huonolla tavalla. Jos haluat tämän puhelimen, sinun täytynee totutella käyttämään mielummin sen iirisskanneria.

Jos taas etsit hieman Galaxy S8:aa isompaa puhelinta paremmalla akunkestolla, suosittelemme mieluummin Galaxy S8 Plussaa.

Osa artikkelimme linkeistä johtaa englanninkielisille sivuille. Teemme jatkuvasti töitä saadaksemme entistä useamman sivun suomen kielelle.

Galaxy S8 onnistuu kuitenkin pääsemään edellä mainittujen ongelmien ylitse ja tarjoamaan äärimmäisen vaikuttavan paketin viimeisintä tekniikkaa ja huippuunsa viimeisteltyä muotoilua.

Samsung Galaxy S8:an hinta

Julkaistiin maaliskuussa 2017

Suositushinta 829 euroa, hinta tällä hetkellä noin 699 euroa

Samsung Galaxy S8 ei ole millään mittapuulla markkinoiden halvin puhelin. Se on itse asiassa yksi kalleimmista, joten joudut todella maksamaan sen upeasta näytöstä.

Hinta putosi kuitenkin reippaasti jo Galaxy Note 8:an julkistuksen myötä ja erityisesti helmikuun 2018 jälkeen, kun Samsung lanseerasi uuden Galaxy S9:än. Sen jälkeen hinta tuntuu vakiintuneen Suomessa noin 699 euroon.

Image 1 of 4 Image 2 of 4 Image 3 of 4 Image 4 of 4

Testasimme uutta Galaxy S8:aa viikon ajan heti puhelimen julkaisun jälkeen. Katso alta englanninkielinen video ensivaikutelmistamme.

Ärsyttävän hankala sisäänpääsy

Puhelimen heikot biometriset ominaisuudet pidentävät lukituksen avaamista

Sormenjälkitunnistin on hölmösti sijoitettu

Kasvojentunnistus on ärsyttävä

Puhelimen suurin ongelma on sen lukituksen avaaminen. Suurin osa nykypäivän älypuhelimista aukeaa joko sormenjälkitunnistimen tai kasvojentunnistuksen avulla, jottei käyttäjän tarvitse näpytellä suojakoodiaan lukuisia kertoja päivässä.

Olemme oppineet pitämään ominaisuuksista, sillä ne parantavat puhelimen turvallisuutta ja nopeuttavat sen käyttöä.

Samsung sai hiottua biometrisen tunnistuksen erinomaiseksi jo Galaxy S6:en kohdalla, mutta harmiksemme valmistaja notkahti kummallisesti Galaxy S8:an kohdalla.

Puhelimen saa avattua kasvojentunnistuksella, sormenjälkitunnistimella tai iirisskannerilla, mikä tekee S8:sta yhden kaikista turvallisimmista puhelimista (kunhan kukaan ei tiedä suojakoodiasi, jolla ominaisuudet saa ohitettua).

Poistaakseen puhelimen näytön reunat, Samsung on joutunut siirtämään sormenjälkitunnistimen puhelimen takapuolelle. Ratkaisu on nähty muissakin puhelimissa, mutta valmistaja on jostakin käsittämättömästä syystä sijoittanut skannerin siten, että siihen on todella hankala ylettää, jos puhelinta pitelee normaalisti.

Puhelimen joutuu siis kääntämään kämmenellään luonnottomaan asentoon saavuttaakseen sormenjälkitunnistimen hankalan sijainnin. Kaiken lisäksi skanneri on muotoiltu nyt pitkulaiseksi, jonka vuoksi sormenjälki täytyy rekisteröidä usein monta kertaa ennen onnistunutta lukituksen avausta.

Galaxy S8 meinaa myös välillä lipsahtaa kädestä sormenjälkitunnistinta kurotettaessa – ilmiö, jota et toivoisi näin kalliilta puhelimelta. Skannerin vaikeaan sijaintiin tottuu jossain määrin muutamassa kuukaudessa, mutta sen sijainti ei ole silti missään nimessä optimaalinen.

Entäpä sitten iirisskanneri? Se on oikeastaan Samsungin paras luomus tähän mennessä (erityisesti pahamaineiseen Note 7:ään verrattuna), mutta sekään ei toimi täydellisesti.

Ajoittain iirisskanneri toimii vaivattomasti pelkästään puhelinta kääntämällä. Parhaimmillaan puhelin siis aukeaa jo samalla, kun nostat sen kasvojasi kohti. Toimiessaan iirisskaneri vaikuttaa ylivoimaisesti parhaalta tavalta avata puhelin.

Hämärässä kävellessä iirisskanneri taas epäonnistuu kerta toisensa jälkeen. Päädyimme siis pullistelemaan silmiämme S8:lle yrittäen saada sitä tunnistamaan meidät. Sellainen toiminta saattaa kuitenkin herättää tarpeetonta hämmästystä, kun seisoo juna-asemalla aamuruuhkassa.

Välillä iirisskanneri ei toiminut kuitenkaan edes optimaalisissa oloshuhteissa kirkkaassa päivänvalossa. Tällöin jouduimme käynnistämän puhelimen, ennen kuin se tunnisti jälleen käyttäjän iirikset.

Olemme nähneet iPhone X:n tapauksessa, että sormenjälkitunnistin voi korvata hyvällä kasvojentunnistuksella, mutta Samsung Galaxy S8 ei yllä sille tasolle. Lopputuloksena onkin vain hankalasti sijoitettu sormenjälkitunnistin ja epäluotettava iirisskanneri.

Viikon jälkeen opimme oikeat temput skannerin käyttöön, mutta puhelinta on yhä ärsyttävää pitää juuri tietyllä tavalla, jotta tunnistus toimisi. Se ei myöskään toiminut kunnolla kävellessä tai aurinkolasien kanssa. Silmälasien kanssa se kuitenkin toimi ongelmitta.

Puhelin käyttää oletuksena kasvojentunnistusta, mutta me jätimme sen pois laskuistamme heti kättelyssä. Tunnistus epäonnistuu aivan liian usein, se ei toimi hämärässä ja se on huijattavissa tavallisella valokuvalla. Ei jatkoon.

Ominaisuus on ärsyttävä, sillä et edes tiedä missä kulmassa puhelinta täytyisi pitää, jotta se lukisi kasvosi parhaiten.

Samsungin kasvojentunnistus vaikuttaa yhä heikommalta, kun sitä vertaa Applen FaceID:hen, joka toimii saumattomasti ja on myös merkittävästi Samsungin versiota turvallisempi.

Käyttäjät odottavat tänä päivänä lippulaivamalleilta yksinkertaista ja turvallista toimintoa, jolla puhelimen saa avattua nopeasti. Samsung tarjoaa kuitenkin joko hankalan kurotuksen sormenjälkitunnistimeen tai puhelimen pitämisen optimaalisesti kasvojesi edessä, vaikka valmistaja on onnistunut kehittämään hyvän sormenjälkitunnistimen jo kaksi vuotta aikaisemmin.

Päädyimme lopulta käyttämään Smart Lock -ominaisuutta, johon pystyy asettamaan eri sijainteja, joissa puhelin ei lukitse itseään. Puhelin voi siis toimia lukitsematta vaikkapa kotona ja töissä, mutta näiden alueiden ulkopuolella se vaatii kirjautumisen toimiakseen.

Lyhyesti sanottuna Samsung vaikuttaa kuitenkin tehneen virheen biometristen ominaisuuksien suhteen. Kuulimme aiemmin huhuja, että valmistaja olisi yrittänyt kehittää malliin näytön lasin alle sijoitettua sormenjälkitunnistinta, joka olisi varmasti kaikista optimaalisin ratkaisu. Toistaiseksi kukaan ei ole kuitenkaan onnistunut vielä tuomaan ominaisuutta tuotantoon asti.

Bixby otti verkkaisen lähdön

Bixby ei tee meihin vieläkään vaikutusta

Ominaisuus vaatii vielä paljon kehitystyötä

Bixby Vision on turha lisäsovellus kameraan

Yksi Galaxy S8 suurista uutuuksista on Samsungin oma Bixby-ääniohjausjärjestelmä, jonka on tarkoitus kilpailla Applen Sirin, Amazonin Alexan ja Googlen Assistantin kanssa.

Samsung Galaxy S3:en ja S4:en käyttäjät saattavat muistaa, että Samsung yritti kilpailla Sirin kanssa jo S Voicellaan, mutta kilpailu vaikutti hieman päämäärättömältä. Google onkin kehittynyt samassa ajassa erittäin pitkälle.

Valmistaja palaa nyt saman kilpailun pariin lanseeramalla oman keinoälyisen apurinsa. Samsungin oma usko vaikuttaa olevan kova, vaikka ääniohjausjärjestelmää liittyy kilpailuun näin myöhäisessä vaiheessa.

Tavoitteena on tehdä Bixbystä välttämätön kumppani päivittäiseen elämääsi, joka osaa muistuttaa sinua asioista, kertoo mitä katselet ja on aina vain yhden painikkeen painalluksen päässä.

Samsung on itse asiassa niin ylpeä Bixbystään, että valmistaja päätti omistaa toiminnolle oman fyysisen painikkeen puhelimen sivulla.

On suorastaan ironista, että erittäin tiukasti suunnitellussa puhelimella oli tilaa melko turhalle Bixby-painikkeelle, mutta sen sormenjälkitunnistin täytyi sijoittaa hankalasti.

Bixby tukee yhä ainoastaan englantia, koreaa ja mandariinikiinaa, joten sen kanssa kommunikointi ei onnistuttu kummallakaan kotimaisella. Kaiken lisäksi äänentunnistus ei ole erityisen hyvätasoinen.

Kokeilimme ominaisuutta hetken, mutta koska se ei tue montaa kolmannen osapuollen sovellusta tai ymmärrä käyttäjää kunnolla edes englanniksi, intomme ominaisuuden hyödyntämiseen laski pikaisesti. Bixby kehittyy todennäköisesti paremmaksi ajan myötä, mutta tällä hetkellä käyttäjät valitsevat varmasti mieluummin Google Assistantin.

Mitä Bixby sitten merkitsee uuden puhelimen ostajalle? Ei oikein mitään. Se on parhaimmillaankin vain keskikertainen ja huonoimmillaan suorastaan käyttökelvoton.

Bixby Vision, kameran kulmassa näkyvä pieni pikakuvake, osaa analysoida erilaista tietoa näkemästään kuvasta. Se kykenee esimerkiksi kertomaan, mistä pystyt ostamaan kuvassa näkyvän tuotteen sekä tunnistamaan kuvia ja antamaan niistä erilaisia lisätietoja. Ominaisuus toimii sekä live-kuvan että tallennetun kuvan kanssa.

Kuvantunnistuksen tulokset näyttävät kuitenkin pelkästään Pinterestin hakutuloksia, eikä ostosominaisuus ei tunnista juuri mitään. Bixby Vision toimii hitaasti ja prosessoi näkemäänsä hitaasti.

Puhelimen kotinäytön vierestä löytyvä Bixby Home on sen sijaan paljon parempi. Se toimii sulavasti, siihen saa liitettyä omia suosikkiominaisuuksia ja se on helposti saavutettavissa aina puhelinta käytettäessä.

Ominaisuus ei ole mikään uraauurtava, mutta se on kätevä lisä käyttökokemukseen. Bixby on kuitenkin harmillisen hidas joka kerta, kun Home-sivun avaa ensimmäisen kerran, sillä se yrittää muistaa mihin käyttäjä jäi viime kerralla.

Bixby Homen kautta pystyy myös poistamaan fyysisen Bixby-painikkeen pois käytöstä. Tämä oli kätevä ominaisuus, sillä Bixby-painiketta tuli painettua usein yrittäessämme säätää puhelimen äänenvoimakkuutta – jälleen yksi huonosti sijoitettu toiminto.

Bixbystä löytyy myös muistutustoiminto, jonka avulla pystyy asettamaan erilaisia hälytyksiä. Voit vaikkapa pyytää Bixbyä muistuttamaan sinua ostamaan banaaneja, kun kuljet lähikaupan ohi tai hälyttämään tiettyyn aikaan muistuttaakseen sinua soittamaan jollekin.

Tässä ei ole varsinaisesti mitään uutta, joten Samsung Galaxy S8:aa ei kannata ostaa Bixbyn takia.

Samsung on varsin innoissaan Bixbystä, sillä se uskoo järjestelmän kykenevän ymmärtämään tulevaisuudessa myös asiayhteyksiä. Tällä hetkellä se tukee vain kourallista Samsungin omia ohjelmia, eikä se osaa toimia kolmannen osapuolen ohjelmien kanssa. Valmistaja näyttää kuitenkin panostavan tosissaan omaan ääniohjausjärjestelmäänsä ja uskoo vahvasti sen tulevaisuuteen.

Kuvittele, että pelkän ostomuistutuksen sijasta saisit ilmoituksen, kun jollain lähikaupoistasi on tarjous banaaneista. Entäpä jos voisit ottaa kokeilemistasi kengistä kuvan ja saisit välittömästi linkin nettikauppaan, josta saat samat kengät edullisempaan hintaan. Tai jos voisit pyytää puhelintasi tekemään asioita, joista olet puhunut aiemmin, kuten "Bixby, voisitko lisätä Facebookiin ottamani kuvat tämän päivän juoksulenkiltä?", ja puhelin osaisi tehdä sen puolestasi.

Samsung lupaa meille tämän maailman. Ostamalla S8:an, ostat myös palan tätä lupausta. Emme voi kuitenkaan tällä hetkellä suositella pelkän tulevaisuuden lupauksen perusteella, sillä Samsung saattaa hyvin luopua ominaisuudesta kokonaan, jos se ei onnistu odotetusti.

Päivitys: Galaxy S9:än julkaisun myötä Samsung julkaisi myös uuden Bixby 2.0:an, joka on saatavilla myös S8:lle. Päivityksen myötä Bixby kehittyi kyllä eteenpäin aiemmasta, mutta emme olleet siihen vieläkään täysin tyytyväisiä. Voit lukea ominaisuudesta lisää Samsung Galaxy S9 -arvostelustamme.