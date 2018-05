G7 ThinQ har en veldig lyssterk skjerm som er lett å bruke i direkte sollys, og det må kunne kalles ironisk for resten av telefonen har store problemer med å tiltrekke seg oppmerksomhet.

Den virker som en grei men ikke spesielt omfattende oppgradering fra fjorårets LG G6, og den er utstyrt med 6,1 tommer skjerm, AI-drevne kameraer, kraftige Boombox-høyttalere, rask prosessor og Googles nyeste Android-versjon 8.0 Oreo.

Den gjør ikke noe voldsomt førsteinntrykk på designfronten. Den har verken kurvet OLED-skjerm som Samsung Galaxy S9, trippelt kamera som Huawei P20 Pro eller verdien for pengene vi forventer å få fra OnePlus 6. Tross det kontroversielle sorte feltet på skjermen, har den heller ikke TrueDepth-kameraet til iPhone X.

LG legger vekt på at dette er en smart men ikke prangende telefon. Som ThinQ-endelsen hinter til, er selskapet opptatt av å fremheve AI-en i alle sine smartenheter, uansett hvor fjasete dette tilnavnet er. Heldigvis er gjennomføringen av AI-konseptet mer vellykket enn navnet LG-en har valgt.

G7 ThinQ har fått en dedikert AI-knapp på venstre side av telefonen, men LG tvinger deg ikke til å bruke deres egen AI-assistent slik Samsung gjør med Bixby. Denne knappen leder i stedet til Google Assistant, og telefonen kan oppfatte kommandoer på relativt stor avstand ved hjelp av fjernfeltsmikrofoner. Kort oppsummert kan vi si allerede nå at det fungerer bedre enn Bixby-knappen til Samsung.

Det doble kameraet er utstyrt med AI som kan gjenkjenne ulike motiver og automatisk justere innstillingene så bildene blir best mulig. Telefonen kjenner også igjen situasjoner med svakt lys og aktiverer en Super Bright-modus der bilder og video blir fire ganger mer lyssterke på bekostning av oppløsningen.

LG ThinQ ser ordinær ut, og den bærer preg av en vegring mot å ta sjanser.

Vi har testet en preproduksjonmodell av LG G7 ThinQ i en uke, og på samme måte som med LG V30S ThinQ som var den første LG-telefonen med AI-kamera og Super Bright-modus, leverer G7 ThinQ også bedre bilder enn forgjengeren. Vi setter også fortsatt pris på vidvinkelkameraet til LG som lar deg fange mer av motivet, og LGs robuste videoprogramvare kommer også godt med. LG har også endelig oppgradert frontkameraet til 8 MP.

Maskinlæring er ment å bidra til bedre bilder, men akkurat som med megapiksler betyr det ingenting hvis ikke sluttresultatet er bra. Den ferdige kameraprogramvaren og den endelige prisen på telefonen vil avgjøre om G7 ThinQ blir et godt kjøp, eller om vi kan begynne å telle ned dagene til LG V40 blir lansert.

Pris og slippdato

Prisen er ikke kunngjort, men den skal i hvert fall bli billigere enn iPhone X

G7 ThinQ kommer sannsynligvis i salg i juni.

LG G7 ThinQ skal komme i salg i midten av mai i Korea, altså rundt to uker etter lanseringsdatoen 2. mai. LG slipper alltid flaggskiptelefonene sine på hjemmebane først.

De har også annonsert at den vi slippes i USA i juni, og vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet sikkert om andre territorier følger etter rundt samme tid.

Vi venter fortsatt på offisiell pris og slippdato.

Hvor mye vil LG G7 koste? Det har ikke LG gått ut med enda, men de har i hvert fall nevnt at den vil koste mindre enn andre flaggskiptelefoner. Ryktene sier riktignok at den vil koste mer enn G6 og spekulasjonene ligger på rundt 8.100 kroner, og det er i hvert fall mye mindre enn iPhone X.

Denne informasjonen vil oppdateres når vi får tilgang til offisiell informasjon om pris og tilgjengelighet.

Supersterk LCD-skjerm og glassutførelse

Den lyssterke 6,1 tommer store skjermen gjør G7 ThinQ brukervennlig i sterkt sollys.

På-knappen er flyttet til siden, mens fingeravtrykkleseren forblir på baksiden.

Glass på baksiden, hodetelefonutgang, og IP69-sertifisering.

Den 6,1 tommer store skjermen tar opp nesten hele fronten til LG G7, med unntak av det sorte feltet øverst og den smale kanten nederst. Den stilrene unibody-utformingen og heldekkende skjermen er en stor oppgradering fra metalldesignen til LG G5 som kom for to år siden, selv om det betyr at du må klare deg uten utbyttbart batteri.

Feltene på høyre og venstre side av det sorte hakket kan skjules med sort eller fremheves med ulike farger. Uansett får du ekstra plass til statusikoner, klokken og batteriindikatoren.

LG kaller de nye feltene til høyre og venstre for kamerafeltet en «ekstra skjerm», men det er det ikke. Ikke på samme måte som den ekstra skjermen på LG V10 og V20 i hvert fall. Her er det kun plass til klokka, batteriindikatoren og små varslingsikoner.

Denne utvidelsen av skjermen gjør også at skjermformatet blir på hele 19,5:9. Liker du ikke det kontroversielle sorte feltet, kan du alltids skjule det ved å maskere skjermhjørnene. Vil du derimot fremheve den iPhone-inspirerte designdetaljen kan du i stedet gi feltene på hver side ulike farger og gjennomsiktighet. (Det sorte feltet forblir alltid sort). Det er riktignok mulig å se hvor skjermen slutter selv om du kamuflerer feltene, men kun når du ser nøye etter i god lys.

Viktigere er det at hele skjermen leverer enormt høy lysstyrke, og den topper seg på 1000 nits. De fleste smarttelefoner når sjeldent høyere enn 500 eller 600 nits, og det gjør G7 ThinQ veldig brukervennlig til utendørsbruk. LG omtaler skjermen som «Super Bright», og påstår samtidig at den er 30 prosent mer energieffektiv enn skjermen til LG G6 i samme modus.

Samsung Galaxy S9+ (øverst) mot LG G7 ThinQ (nederst) i sterkt sollys. G7 kommer best ut.

«Super Bright»-funksjonen forblir aktivert i tre minutter, og begrensningen er der for å spare batteri og for å hindre at telefonen blir for varm. Det ga oss akkurat nok tid til å lese meldinger mens vi var ute og gikk på en solfylt dag, men det samme kan også Samsung Galaxy S9+ gjøre med sin skjerm som også kan nå opp til 1000 nits. Den er riktignok bare en av få andre telefonen som kan det, men den er også G7 ThinQs kanskje fremste rival.

G7 ThinQ har en velkjent og lett tilgjengelig fingeravtrykkleser på baksiden, og den er plassert rett under de vertikalt plassert doble kameralinsene. Den fungerer derimot ikke som en knapp som lar deg vekke telefonen, slik som på tidligere LG-modeller. Designerne har i stedet lyttet til tilbakemeldingene de har fått, og flyttet denne knappen til venstre side av telefonen der den hører hjemme.

Husker du hvordan LG pleide å plassere både vekkeknappen og volumknappene på baksiden? Det førte riktignok til rene linjer på sidene og det gjorde det enkelt å holde telefonen uten å trykke på noen av knappene, men løsningen forble for ukonvensjonell. LG G7 er en telefon man umiddelbart blir komfortabel med, og det er positivt.

På-knappen returnerer til høyre side av telefonen, mens fingeravtrykkleseren forblir på baksiden.

Som nevnt har også G7 ThinQ en ekstra knapp som er dedikert til AI, og den er plassert på venstre side. Denne tok vi feil av mer enn en gang da vi egentlig skulle trykke på volum ned-knappen, og dette er det samme problemet vi har hatt med Samsungs Bixby-knapp. Heldigvis er det mulig å deaktivere LGs AI-knapp, og de vurderer også å la brukerne gi den en annen funksjon om de ønsker.

Knappen er også bedre enn Samsungs. Et enkelt trykk starter Google Assistant, et dobbelttrykk åpner Google Lens, mens et langt trykk gjør telefonen klar for å motta stemmekommandoer. Løsningen er mye mer intuitiv enn Samsungs, og vi kan godt se for oss at vi kommer til å bruke den.

LG G7 kommer i fargene Raspberry Rose, New Moroccan Blue, New Aurora Black og New Platinum Gray.

LG G7 har et enklere og mer ordinært utseende enn den kurvede Galaxy S9 og Apples kantløse iPhone X, men LG gjør til gjengjeld telefonen tilgjengelig i fargevalgene Raspberry Rose, New Moroccan Blue, New Aurora Black og New Platinum Gray. Dessverre for oss er det kun de blå og sorte variantene som blir tilgjengelig i Norge.

AI-drevne kameraer

Dobbelt 16MP bakkamera, der ett av dem har vidvinkelobjektiv.

AI-programvaren gjenkjenner motiver og tilpasser innstillinger.

Super Bright-funksjonen gir fire ganger sterkere lys med en fjerdedels oppløsning.

Frontkameraet med 8 MP er en stor forbedring fra tidligere LG-telefoner.

LG G7 ThinQ byr på imponerende kameraspesifikasjoner, og kombinerer dem med AI-programvare som prøver å gjenkjenne motiver. Maskinlæringsteknologien kategoriserer motiver i 19 ulike moduser, og justerer samtidig farger og lysstyrke etter behov.

Det doble kameraet med større blenderåpning og bildevinkel gir bedre bilder.

Når du starter AI-kameraet får du en strøm av gjettinger på hva motivet er, som for eksempel person, dyr, mat osv. Så prøver den å bli mer spesifikk, og gjetter til og med på produktnavn og dyrearter. Noen ganger gjetter den riktig og justerer innstillingene som forventet, og noen ganger bommer den helt med komisk resultat. Det er vanskelig å ikke le når telefonen gjetter at en sandwich med kjøttboller er en puddel. Vi håper i hvert fall den tok feil!

Super Bright-kameraet er mer presist, og gjør lysfølsomheten fire ganger sterkere under svake lysforhold. Det er også dobbelt så sterkt som den tilsvarende funksjonen i LG V30S ThinQ. Ulempen er at oppløsningen samtidig reduseres til 4 MP, mens 4K-video kuttes til 1080p. Huawei P20 Pro gjør noe liknende med sitt 40 MP-kamera, der resultatet blir bilder med 10 MP. (De deler altså begge oppløsningen på 4).

Triks som AI-drevet motivgjenkjenning og «Super Bright»-modus, gjør at G7 ThinQ er med å konkurrere om tittelen for beste kamera.

16 MP-kameraet som er utstyrt med et imponerende rask f/1.6-objektiv og et f/1.9 vidvinkelobjektiv, gjør bruk av to Sony IMX 351-sensorer som måler 1/3,1 tommer. G7 ThinQs sensorer er altså mindre enn hva som er typisk for flaggskipmodeller nå om dagen – sensoren i S9 er på 1/2,55 tommer, mens Pixel 2 har en sensor på 1/2,6 tommer. LG påstår at de ikke trenger en stor sensor for å ta imponerende bilder, og vi er nødt til å teste den ferdige kameraprogramvaren før vi kan avgjøre om de har rett.

Det vi allerede kan si er imidlertid at 8 MP-kameraet på forsiden er en stor forbedring, og vi liker også vidvinkelkameraet på baksiden veldig godt. Med en bildevinkel på 107 grader fanger vi mer av det vi ser foran oss, der vanlige kameralinser typisk har en bildevinkel på 71 grader. Det er også interessant at det doble kamera gjør det mulig å bruke portrettmodus uten å beskjære bildet. Det kommer godt med når du vil ta portrettbilder med uklar bakgrunn.

Boombox-høyttalere

Kraftige høyttalere leverer mye bass.

DTS:X 3D-lyd og 32-bit HiFi Quad DAC.

G7 ThinQ er utstyrt med det LG kaller Boombox-høyttalere, og de spiller mer enn høyt nok. Hele telefonen brukes til å produsere rik bass, og når du legger den på en hul gjenstand som en guitarkasse bidrar det til ekstra tyngde. Våre foreløpige tester viser at lyden er langt kraftigere enn den du får fra Samsung Galaxy S9.

Legger du telefon på noe hult, får du mye sterkere lyd fra vibrasjonene i telefonen.

Telefonen er fylt med gode lydspesifikasjoner, og du får både DTS:X 3D-lyd gjennom kablede hodetelefoner, og 32-bit HiFi Quad DAC som skal levere 50 prosent mindre støy. Det vil du kanskje merke hvis du er audiofil, men vi opplever den ensomme nedovervendte høyttaleren som et problem. Det er veldig fort gjort å dekke over den når du holder telefonen i landskapsmodus og ser på YouTube.

Spesifikasjoner og programvare

Brikkesett på flaggskipnivå med Snapdragon 845, 4 GB RAM og 64 GB lagring.

Variant med 6 GB RAM og 128 GB lagring skal komme, men når er et mysterium.

Android 8.0 Oreo med LG-grensesnitt og Smart Bulletin.

Med G7 ThinQ unngår LG fellen de gikk i da de slapp G6 med Snapdragon 821, mens alle konkurrentene var utstyrt med Snapdragon 835. Når man skal slippe et skikkelig flaggskip, må man ha et brikkesett som holder flaggskipnivå.

LG G7 ThinQ blir rask, men sannsynligvis ikke den raskeste på markedet.

LG G7 ThinQ er heldigvis utstyrt med årets flaggskipbrikkesett Snapdragon 845, og den har også 4 GB RAM, 64 GB lagring og microSD-kortleser som kan gi deg mer plass om nødvendig. Alt dette gjør at LG G7 har ytelse nok til å holde følge med konkurrentene i 2018.

Det er lite sannsynlig at den blir raskest, men den blir nok likevel rask nok for de aller fleste. Enkelte telefoner, som for eksempel Samsung Galaxy S9+, er utstyrt med 6 GB RAM, og det skal komme en variant av G7 som har 6 GB RAM og 128 GB lagring. Dessverre har ikke LG gått ut med informasjon om når. Foreløpig er det også usikkert om den i det hele tatt kommer til Europa og USA, men den kan dukke opp under det enda mer forvirrende navnet LG G7+ ThinQ.

LG G7 ThinQ er utstyrt med den nyeste utgaven av Android Oreo, og grensesnittet er relativt likt det vi har sett i tidligere LG-telefoner. Blant annet finner du den velkjente Smart Bulletin-funksjonen ved å skyve til venstre på hjemskjermen.

Batteritid

Batteriet på 3000 mAh er mindre det du finner i V30.

Programvaren bør sørge for heldags batteritid.

Trådløs lading og kablet lading med QuickCharge 3.0

Akkurat som med ytelsestestene, må vi også teste batteriet mer før vi kan avgjøre hvor lenge batteriet til G7 ThinQ holder. Noen tanker har vi imidlertid allerede gjort oss.

Med LCD-skjerm og mindre batteri, må vi ta en grundig titt på batteriytelsen i den endelige testen.

G7 ThinQ har batterikapasitet på 3000 mAh, og det er mindre enn LG V30 som har 3300 mAh. Dette kompromisset har de inngått for å bevare telefonens dimensjoner, men den er likevel en tanke tykkere enn V30. LCD-skjermen gjør oss også bekymret, når vi vet at OLED-skjermer er kjent for å spare batteri.

Den gode nyheten er vi foreløpig regner med at G7 ThinQ vil holde en hel dag, og grunnen er smart programvare som veier opp for det mindre batteriet og den lyssterke LCD-skjermen.

Vi skal teste både batteritiden og oppladingstiden grundig i tiden fremover. G7 bruker USB-C og støtter QuickCharge 3.0 og trådløse lading. Uoffisielt støtter den også QuickCharge 4.0, men da må du få tak i en lader som gjør det samme.

Vår foreløpige dom

LG G7 ThinQ er helt fri for overraskelser, og vi opplever den som en telefon med risikovegring. Her flyttes på-knappen tilbake på siden av telefonen der den hører hjemme, og forsiden er dekket av skjerm mens baksiden er av glass. Den er til og med utstyrt med det typiske iPhone-hakket stadig flere Android-telefoner adopterer om dagen.

Den lyssterke skjermen gjør seg godt i sterkt sollys, men G7 ThinQ mangler funksjoner som gjør at den skiller seg ut.

Den 6,1 tommer store skjermen lyser ekstremt sterkt, og høyttaleren spiller veldig høyt. Resten av høydepunktene involverer AI-programvare, og dreier seg først og fremst om 16 MP-kameraet på baksiden og 8 MP-kameraet på forsiden. De ser ut til å være konkurransedyktige i dagens marked, tross at maskinlæringsteknologien ikke alltid er helt overbevisende.

Og det var det. G7 ThinQ tar ingen store sjanser – den er ikke kurvet, den har ikke lær på baksiden, og prøver ikke å flytte alle knappen til baksiden slik G4 gjorde. Du kan heller ikke bytte batteriet eller noe annet for den saks skyld, slik du kunne med G5. Dette er også LGs tredje telefon med heldekkende skjerm, så det kan heller ikke sies å være et salgsargument ett år etter at LG G6 kom ut. Samtidig er det godt mulig at dette er LGs beste flaggskiptelefon på mange år, forutsatt at prisen blir fornuftig og du først og fremst bryr deg om gode grunnfunksjoner.