Ensiarviossa iPhone XS Max

Tässä ovat meidän ensimmäiset mietteemme Applen uudesta lippulaivasta. Päivitämme arviota sitä mukaa, kun ehdimme testata laitetta tarkemmin.

Apple mullisti iPhonet viime vuonna erinomaisella iPhone X:llä, mutta Plus-mallit jäivät tuolloin ilman päivityksiä. Kaikki muuttuu tänä vuonna Applen julkistettua iPhone XS Maxin, joka yhdistää massiivisen 6,5 tuuman näytön pienemmän iPhone XS:n ominaisuuksiin. Näihin lukeutuvat muun muassa tuki kahdelle SIM-kortille, paranneltu kamera, huippunopea A12 Bionic -suoritin sekä mahdollisuus valita jopa 512 gigatavua tallennustilaa.

Hinta ja saatavuus

iPhone XS Max julkistettiin tänään yhdessä iPhone XS:n kanssa ja kaksikko saapuu myyntiin 21. syyskuuta. Ennakkotilaukset käynnistyvät tosin viikkoa aiemmin 14. syyskuuta ensimmäisten maiden aallossa, joihin myös Suomi lukeutuu.

Puhelin tulee saataville 64, 256 ja 512 Gt:n versioina. Puhelimen hinnat Suomessa ovat 1 279 € (64 Gt), 1 449 € (256 Gt) ja 1 679 € (512 Gt). iPhone XS Max on siis ylivoimaisesti markkinoiden kallein puhelin.

Muotoilu

Aiempien Plus-mallien tapaan iPhone XS Max on entistä kookkaampi versio iPhone XS:stä. Laite on lisäksi valmistettu IP68-luokituksen mukaisesti, joten se on pöly- ja vesitiivis kahden metrin syvyyteen asti ja pystyy olemaan veden alla puolen tunnin ajan.

iPhone XS Max on mitoiltaan 157,5 x 77,4 x 7,7 millimetriä, mikä tekee siitä lähes samankokoisen kuin Samsung Galaxy Note 9 (161,9 x 67,4 x 8,8 mm). Painoa puhelimelle kertyy peräti 208 grammaa, mutta se tuntuu silti yllättävän kevyeltä kädessä.

iPhone XS Maxia ei pysty siitä huolimatta käyttämään enää yhdellä kädellä.

Malli tulee myyntiin kolmella eri värivaihtoehdolla: tummanharmaana (space grey), hopeisena sekä kultaisena. iPhone säilyttää edelleen etu- ja takakannen osalta lasisen pinnoitteen, jonka Apple väittää olevan markkinoiden kestävin.

Näyttö

Laitteen näyttö on hulppeat 6,5 tuumaa, minkä johdosta iPhone XS Maxissa on Applen historian kookkain ruutu. OLED-paneelin resoluutio on 2 688 x 1 242, joka vastaa erottelukyvyltään pienemmän iPhone X:n 458 pikseliä tuumaa kohden. Yläreunassa on edelleen pieni näyttölovi, mutta näin ison näytön kohdalla tilaa jää reilusti käytettäväksi sen molemmin puolin.

Toivottavasti iPhone X:lle suunnitellut sovellukset toimivat yhtä hyvin myös uudella resoluutiolla, mutta voimme kommentoida asiaa tarkemmin vasta kun pääsemme hypistelemään kännykkää hieman lisää.

Näyttö tukee lisäksi edellisen iPhone X -sukupolven lailla True Tone -teknologiaa sekä 120 hertsin virkistystaajuutta. Sovellukset toimivat lisäksi jaetun ruudun tilassa – aivan kuten aiemmissa iPhonen Plus-malleissa.

Apple väittää myös, että näytön dynaaminen alue olisi jopa 60 % laajempi, minkä vuoksi kännykällä otetut kuvat ja videot näyttävät yksityiskohtaisemmilta kuin koskaan aiemmin. Kokeilimme sillä Bethesdan uutta The Elder Scrolls: Blade -peliä, joka näytti kieltämättä vakuuttavalta. Havaitsimme pientä nykimistä, kun selailimme pelin valikoita, mutta se saattoi johtua myös beta-vaiheessa olevasta pelistä.

Kamera

iPhone XS Maxin kameraratkaisu on samanlainen kuin viime vuonna julkaistussa iPhone X:ssä. Apple on tosin parantanut kokoonpanoa niin ohjelmiston kuin komponenttien osalta.

Puhelimen takana on edelleen kaksi 12 megapikselin sensoria, mutta näiden pikselikoko on nyt kasvatettu 1,4 mikrometriin ja varustettu laajakulmaobjektiivilla. Toinen 12 megapikselin kamera on lukittu kaksinkertaisella zoomilla sekä f/2,4-aukolla.

Apple on parantanut ohjelmistoa ja esittelee uuden Smart HDR -tilan ilman suljinviivettä. Toiminnon avulla iPhonen Neural Engine -tekoäly valitsee itse useamman kuvan sarjasta valotuksen osalta onnistuneimmat otokset ja yhdistää nämä sitten parhaaksi mahdolliseksi HDR-kuvaksi.

Ohjelmiston avulla voi myös vaikuttaa jälkikäteen bokeen, eli syväterävyysalueen ulkopuolisten alueiden sumeuteen, kuvan ottamisen jälkeen. Uusien kuvakäsittelyominaisuuksien myötä iPhonen kuvat saattavatkin nousta kilpailemaan vastaavilla ominaisuuksilla varustetun Google Pixel 2:n kanssa kameratoiminnoiltaan.

Akunkesto

Isomman näytön lisäksi iPhone XS Maxissa on myös Applen suurin akku. Yhtiö lupaa puhelimen akun kestävän yli 1,5 tuntia pidempään kuin iPhone X:ssä. Puhekäytössä akun odotetaan kestävän 25 tuntia ja vastaavasti Internet-käytössä noin 13 tunnin ajan.

Lupaamme testata akkukeston huolella, kunhan saamme puhelimen testattavaksi arvosteluamme varten. iPhone Plus -malleissa oli järkyttävän hyvät akkukestot, joten odotuksemme ovat suuret iPhone Maxin suhteen.

Ensivaikutelmamme

iPhone Max on selkeästi suunniteltu iPhone Plussan omistajille – kuluttajille, jotka haluavat kaikkein isoimman laitteen, näytön ja akun. Sen käyttäminen vaatii kahta kättä, mutta sen ulkomitat vastaavat yhä hyvin pitkälti Plus-malleja.

Kun mukaan lisätään tuki kahdelle SIM-kortille, päivitetty kamera sekä huippunopea A12 Bionic -suoritin, näyttäisi vahvasti siltä, että Apple tuo markkinoille yhtiön parhaimman iPhonen.

Jos laitteen koko tai (käsittämätön) hinta ei järkytä, iPhone XS Max on yksi markkinoiden parhaista uusista älypuhelimista. Siihen on pakattu Applen paras osaaminen kestävämmän akun ja entistä näyttävämmän näytön osalta.

Mutta aiemmat huomiomme koosta ja hinnasta kannattaa pitää mielessä. iPhone XS Max on kaikin puolin jättiläismäinen puhelin, emmekä malta odottaa pääsevämme selvittämään, onko kyseessä vain ylisuuri iPhone XS vai kenties sen tehokkaampi versio.