Arvostelussa Moto E5

Motorolan Moto E5 on veteraanivalmistajan viimeisin halpapuhelin, jonka saa Suomessa useista liikkeistä 149 eurolla ja jossa on useita pieniä kivoja ominaisuuksia.

Laitteessa on 18:9-kuvasuhteen näyttö 720p:n resoluutiolla, 13MP:n kamera ja 4 000 mAh:n akku. Kaikki tuo auttaa varmasti kääntämään katseita – ja hyvällä syyllä.

Markkinoilla on kuitenkin paljon vaihtoehtoja ja kilpailijoita, kuten Nokia, Honor ja Huawei. Onko tämä Moto-perheen uusin jäsen siis suosittelemisen arvoinen?

Hinta ja saatavuus

Julkaistiin keväällä 2018 Suomessa

Hinta 149 euroa

Moto E5 maksaa Suomessa (marraskuussa 2018) 149 euroa. Moto E5 pystyy tarjoamaan tähän hintaluokkaan‚ esimerkiksi Xiaomin puhelimia halvemmalla, jotain erityistä.

Avainominaisuudet

4,000 mAh:n näyttö

5,7-tuumainen näyttö, jossa on 18:9:n kuvasuhde ja 720p:n resoluutio

Tämän hintaluokan puhelimissa ei tavallisesti ole oikeastaan mitään selkeästi erottuvia ominaisuuksia. Moto E5 pystyy kuitenkin tuosta poiketen tarjoamaan paljon huomiota herättäviä juttuja.

Ensimmäinen niistä on näytön korkeus. Lenovo on mainostanut paljon laitteen 5,7-tuumaista MaxVision-näyttöä, jossa on 18:9:n kuvasuhde ja 720p:n resoluutio. Muotoilu ja koko on siis samaa luokkaa kuin esimerkiksi Samsung Galaxy 8:ssa – ja tämän puhelimen saa yhden railakkaan illanvieton hinnalla. Se tarkoittaa kerrankin sitä, että halvemmalla voi myös pysyä mukana puhelinmarkkinoiden uusimmissa trendeissä.

Lisäksi laitteessa on vaikuttava 4 000 mAh:n akku. Tuo ei itsessään ole mitenkään erityistä, sillä Moto E5 Plussassa on esimerkiksi 25 prosenttia isompi akku, mutta se on kuitenkin mukava lisä.

Kalleimmissa puhelimissa on paljon energiaa syöviä suorittimia, kirkkaampia näyttöjä ja jopa pienempiä akkuja. Moto E5 tarjoaa toivoa parempaa akunkestoa tavoitteleville. Moto E5:n takapuolella taas on sormenjälkilukija.

Muotoilu

Vankalta ja kestävältä tuntuva muotoilu

Ei ylimääräistä hohtoa

Halvemman puhelimen ostaminen tarkoittaa tavallisesti joitakin uhrauksia etenkin muotoilun suhteen. Tuon hypyn tekevät voivat odottaa tavallisesti suorakaiteen muotoista lasia ja joitakin pieniä merkkejä laadukkaammista materiaalista (kiiltävää muovia, ehkä lasinen takaosa) ja valtavaa painoa.

Moto E5 ei selvästikään yritä erottua joukosta tuossa suhteessa, ainakaan mitä tulee takaosaan. Se on valmistettu mattaharmaasta polykarbonaatista ja tuntuu asiallisen bisnesmäiseltä. Räikeitä värejä kaipaavien kannattaa siis katsoa muualle.

Tyylin rikkovat vain Motorolan logo, hyvin toimiva sormenjälkilukija ja kamera. Puhelimessa on takana 13 MP:n kamera ja LED-salama.

Laitteen yläosassa on kuulokeliitäntä, oikealla ovat äänenvoimakkuusnäppäimet ja virtapainike, vasemmalle on sijoitettu SIM-kortin paikka ja pohjassa on USB-portti.

Etuosassa tulevat esiin laitteen parhaat puolet. Lenovo on onnistunut sovittamaan 5,7-tuumaisen 720p:n resoluution näytön 18:9:n kuvasuhteeseen. Laitetta on siis helppo pitää ja käyttää kädessä, vaikka se onkin hieman liian pitkä.

Näytön yläpuolella on 5 MP:n selfie-kamera, kaiutin ja LED-salama kameralle. Viimeisin on kiva lisä selfieistä tykkääville.

Näytön koon lisäksi laite ottaa kaiken irti muotoilustaan. Puhelin on painava (174 grammaa), mutta se on hyvin tasapainossa ja sisällä on lisäksi iso akku. Moto E5 ei ole vedenkestävä. Gorilla Glass -näyttölasin ansiosta laite vaikuttaa siltä, että se kestää muutamia iskuja.

Näyttö

5,7-tuumainen näyttö (720 x 1440 pikseliä)

18:9-kuvasuhde

Kirkkauden taso ei aina vakuuta

18:9-kuvasuhteen näyttö on muotoilussa nykytrendien mukainen, etenkin kun huomioidaan puhelimen hinta.

Se on oikeista kohdista kapea, mikä mahdollistaa käyttämisen yhdellä kädellä. Tilaa on kuitenkin tarpeeksi videoiden nautinnolliseen katseluun.

5,7 tuuman ja resoluution 720 x 1440 näyttö ei riko mitään ennätyksiä, mutta emme huomanneet päivittäisessä käytössä myöskään mitään ongelmia terävyyden suhteen.

Värimaailma on kohtuullinen, vaikka ajoittain huomasimme näytön värien tuntuvan hieman väsähtäneiltä. Lenovo on tehnyt teksteistä hieman isompia, mikä saattaa osoittautua siunaukseksi heikkonäköisille. Se auttaa myös poistamaan signaalin vääristymistä, joka on on seurausta venytetystä 720p:n näytöstä.

Kirkkaus oli myös pieni ongelma, ainakin auringossa. Sisätiloissa kaikki näkyi hyvin, mutta ulkona – etenkin kameraa käyttäessä – tuli vastaan enemmän ongelmia.

LG G7 ThinQ -laitteesta tutun superkirkkaan tilan (super bright mode) kaltainen ominaisuus olisi voinut olla tervetullut lisä epäkäytännöllisyydestään huolimatta.

Joitakin mutkia vedettiin siis selvästi suoraksi, jotta näyttö ja kuvasuhde sopivat yhteen tähän hintaan. Nuo uhraukset olivat kuitenkin pääosin sen arvoisia.

Olisimme siis toivoneet eloisampaa värimaailmaa ja parempaa kirkkautta, mutta tämäkin riittää varsin mainiosti puhelimen kohdeyleisölle.