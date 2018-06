Anmeldelse af: LG G7 ThinQ

LG G7 ThinQ er en smartphone helt uden overraskelser eller risiko. Det er meningen, at den skal være intelligent, ikke prangende. Den har et AI-drevet kamera, en kraftig ‘Boombox’-højttaler og en klar 6,1”-skærm. Det er en fornuftig, men ikke monumental opgradering af LG G6.

Opdatering: Vores dybdegående test af LG G7 ThinQ er nu gennemført. Her er vores fulde anmeldelse af den nye LG-smartphone.

G7 ThinQ – LG’s bedste telefon i årevis – er udstyret med en ‘Super Bright LCD’-skærm, som er klar og tydelig selv i direkte sollys, hvilket er ironisk da resten af telefonen har store problemer med at skille sig ud fra mængden.

Det er en fornuftig, men ikke markant opgradering af sidste års LG G6 , den er udstyret med en større skærm på 6.1-tommer, den har AI-kamera, en kraftig ‘Boombox-højttaler’, et hurtigere chipset, samt Google’s Android 8.0 Oreo -software.

Det er måske ikke umiddelbart noget, der får pulsen til at stige. LG G7 har ikke en buet OLED-skærm ligesom Samsung Galaxy S9 , ikke et kamera med tre linser som Huawei P20 Pro eller en lige så fordelagtig pris som OnePlus 6 . Og til trods for det kontroversielle indhak i toppen af skærmen, så har den heller ikke Apples smarte 3D TrueDepth-kamera, som man ser det på iPhone X .

LG understreger, at dette er en intelligent, og ikke blot en smart og ‘flashy’ telefon. Som ‘ThinQ’-betegnelsen antyder, er firmaet fast besluttet på, at AI skal knyttes sammen med alle deres mobile enheder, og det uanset hvor akavet det ellers lyder. Heldigvis virker den nye ThinQ-telefon noget mere logisk end navnet.

Se vores LG G7 ThinQ-video herunder for at se telefonen i brug

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Der er en dedikeret AI-knap på venstre side af telefonen, og LG tvinger ikke brugeren til at benytte deres egen virtuelle assistent ligesom Samsung gør med Bixby. Denne knap sender brugeren videre til Google Assistant, og bruger fjernfelts stemmegenkendelse for bedre at forstå kommandoerne. Den er kort sagt bedre end Bixby-knappen.

Kameraets AI bruger den dobbelte linse til at kategorisere motivet og justere indstillingerne så man via enhedens maskinlæring nærmest er garanteret vellykkede fotos. Det kan også genkende lavtlys-situationer og skifte til ‘Super Bright Mode’ for at gøre billeder og videoer fire gange så lyse som på G6’eren, selv om det samtidigt sænker opløsningen.

LG ThinQ er en mere almindeligt udseende telefon fra LG. Den er nydelig, men på ingen måde overraskende.

Vi testede LG G7 igennem flere uger og bemærkede den forbedrede billedkvalitet i forhold til G6. Det så vi også med LG V30S ThinQ , som var den første LG-telefon med AI-kamera og Bright Mode. Den er ikke bedre end Google Pixel 2 , Google Pixel 2 XL eller Samsung Galaxy S9 og S9 Plus – mest på grund af LG-kameraets mindre billedsensor – men det er stadigvæk et skridt fremad for LG, og dette er en af de eneste telefoner på markedet med vidvinkel-kamera.

Det bagudvendte kamera var i stand til at fange mere end det vi umiddelbart så foran os, og LG’s robuste video-værktøjer gjorde det nemmere at optage 4K-video i en overbevisende kvalitet. Front-kameraet er blevet opgraderet til 8MP, så det er her vi oplever den største forbedring på kamera-siden, om ikke andet så fordi de tidligere LG-telefoner kun var udstyret med 5MP-kameraer.

Google Lens dukker op efter to tryk på den nye AI-knap

Maskinlæring er blot en af metoderne til at opnå overlegne billeder. På samme måde som med antallet af megapixels, så er det, der betyder mest, hvordan billederne ser ud, når kameraets billedbehandling er gennemført. Vi har et udførligt galleri med eksempler senere i anmeldelsen.

LG G7 vinder på gennemførthed, også selvom den ikke har mange markante funktioner. Der er ikke satset stort på hverken design eller batteritid, men den tager sig godt ud i de fleste farver og holder uden problemer en hel dag igennem.

Dens største svaghed er prisen, hvor konkurrenterne i samme leje gør tingene en anelse bedre på næsten alle områder. Det er dog en god og solid telefon, der gør hvad man forventer og ikke ret meget andet.

Pris

Pris i Danmark: fra 5.990 til 6.490 kroner

LG G7 ThinQ er tilgængelig på markedet nu, men der er ikke mulighed for at købe telefonen med abonnement hos nogen af de større udbydere – ikke endnu i hvert fald.

Til gengæld kan telefonen købes uden SIM-kort hos forskellige forhandlere til priser, der ligger mellem 5.990 kroner og 6.490 kroner.

LG G7 ThinQ koster mellem 5.990 og 6.490 kroner alt efter hvor man køber den.

Super Bright LCD og glas-design

6,1” Super Bright LCD-skærm gør det lettere at se skærmen udendørs

Det gamle indhak er væk til fordel for en ‘Ny Anden Skærm’, som viser forskellige status-ikoner

Sleep/wake-knap er flyttet over på siden, fingeraftryks-scanneren er fortsat placeret på bagsiden

Bagside af glas, 3,5mm hovedtelefonstik og IP69 vandafvisning

LG G7'erens design domineres af den store 6,1”-skærm, der optager næsten hele fronten, bortset lige fra et indhak i toppen og en tynd kant i bunden. Designet, med glas på både front og bagside, giver et rent look, som er et stort fremskridt i forhold til det rodede metal-look på LG G5 – også selv om det betyder, at man må undvære det udskiftelige batteri.

Indhakket i højre og venstre side kan skjules med sort eller understreges med forskellige farver og forløb. Under alle omstændigheder giver det noget ekstra skærmplads til diverse statusikoner, klokken og hvor meget liv der er tilbage i batteriet.

LG kalder området til højre og venstre for indhakket i toppen for den ‘Nye Anden Skærm’ – det er det dog ikke. I det mindste ikke lige som det var på LG V10 og LG V20 , hvor den sekundære skærm viste detaljerede notifikationer. Her viser den klokken, batteritiden og forskellige mindre notifikationer.

Indhakket er også LG’s måde at udvide skærmen til et 19,5:9 forhold på – det giver en anelse mere plads til at alle de mange statusikoner. Og hvis man ikke bryder sig om at se på indhakket, kan man altid ‘skjule’ det ved at afmaske hjørnerne af skærmen. Eller, hvis man tværtimod vil understrege denne Apple-lignende detalje, kan man skifte farve på den og ligefrem lægge farveforløb på (det midterste indhak vil dog altid være sort).

Ganske vist kan man stadigvæk se de sorte LCD-sider rundt om indhakket, men kun hvis man ser grundigt efter og kun i en særlig belysning. LCD’en benytter også en always-on skærm, selv om det mest er en fordel ved OLED.

Hvorfor LCD? LG vil gerne fremhæve, at skærmen kan blive meget klar med et maksimum på hele 1.000 nits. Det gør den perfekt til udendørs brug, hvor en normal smartphone kun kan klare 500 eller måske 600 nits. LG kalder dette for deres Super Bright Display, og siger at den er 30% mere energibesparende ved denne indstilling end skærmen på LG G6.

Samsung Galaxy S9 Plus (øverst) kontra LG G7 ThinQ (nederst) i direkte sollys. G7 virkede en del tydeligere i denne test.

Telefonens Super Bright Display-indstilling holder i tre minutter, en begrænsning som skal spare på batteriet og sørge for, at enheden ikke bliver overophedet. Det var lige passende til at læse beskeder på telefonen, mens vi gik rundt udenfor i direkte sollys under vores foreløbige test.

Problemet er, at den Samsung Galaxy S9 Plus vi havde med, også viste en maksimal lysstyrke på over 1.000 nits. Det er en af de få andre telefoner, der kan gøre dette, men det er også LG’s største smartphone-konkurrent. I nogle tilfælde virkede G7’eren tydeligere uden at forvrænge billederne på skærmen, men ikke altid.

LG G7 ThinQ har en fingeraftryks-sensor på bagsiden som er let at nå, lige under kameraets dobbelte linser. Den har dog ikke en ekstra funktion som sleep/wake-knap, sådan som man ser det på andre LG-enheder. LG’s design-afdeling har flyttet tænd-og-sluk-knappen tilbage på højre side af telefonen – hvor den hører til – efter respons fra brugerne.

Før i tiden, omkring LG G4 , sad sleep/wake-knappen og volume-knappen bag på telefonen. Det gav ganske vist renere sider, og det var nemmere at holde på telefonen uden at komme til at trykke på disse knapper ved et uheld, men det har altid virket en smule akavet. LG G7 virker som en konventionel telefon, som man umiddelbart føler sig tilpas med, og det er meget behageligt.

Sleep/wake-knappen vender tilbage til den højre side af telefonen. Fingeraftryks-scanneren bliver på bagsiden, men den har ingen knap-funktion.

Der er også en ekstra knap: den nye dedikerede AI-funktion, som sidder på venstre side af metalrammen. Ikke så få gange kom vi til at trykke forkert på denne Google Assistant-genvej, fordi vi forvekslede den med volume-knappen på venstre side. Det er det samme problem, vi har med Samsungs Bixby-knap. Heldigvis kan man slå AI-knappen fra på LG-telefonen, og firmaet overvejer at lade brugerne få mulighed for at indstille den til andre funktioner i fremtiden.

LG’s AI-knap er dog bedre end Samsungs. Et enkelt tryk aktiverer Google Assistant, et dobbelt sender en direkte frem til Google Lens, og et langt tryk på knappen giver mulighed for at bruge stemme-kommandoer med Assistant. Det er et langt mere intuitivt system end Samsungs, og et som vi sagtens kan se nytten af.

I Danmark vil LG G7 være tilgængelig i farverne New Moroccan Blue og New Aurora Black.

LG G7 har et rent, omend simplere look end den buede Samsung Galaxy S9 og Apple’s helt rene OLED-front. Telefonen findes i en række forskellige farver: Raspberry Rose, New Moroccan Blue, New Aurora Black og New Platinum Gray. I Danmark kan man imidlertid kun vælge mellem to af dem, nemlig New Moroccan Blue og New Aurora Black.