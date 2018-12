Vil du have en forsmag på det kommende 5G-mobilnet?

Hos teleselskabet Telia er man i fuld gang med at gøre klar til femte generations mobilnetværk, 5G, som blandt andet kommer til at betyde superhurtige internethastigheder, når det rulles ud i de kommende år.

Samtidig danner netværket den infrastruktur, der er en forudsætning for udviklingen indenfor Internet of Things (IoT), for eksempel i forhold til understøttelse af selvkørende biler.

5G-netværket forventes først at være klar herhjemme efter 2020, men allerede nu er blandt andre Telia ved at teste teknologien i samarbejde med nogle af deres erhvervskunder.

”Vi har i løbet af året opbygget et landsdækkende Narrowband IoT-netværk. Her er vi i fuld gang med en række trials sammen med både store og små højteknologiske virksomheder. Mange af de standarder, vi bruger i disse trials, er allerede vedtaget som kommende 5G-standarder fra 2020. Sat lidt på spidsen, har vi altså allerede i dag, kunder, der er aktive på 5G”, fortæller teknisk direktør i Telia Danmark, Henrik Kofod, i en pressemeddelelse.

Åben invitation

Henrik Kofoed udsender i samme forbindelse også en åben invitation til danske virksomheder, der gerne vil være med til at teste og køre trials på IoT og 5G.

”Hvis man sidder som virksomhed og overvejer fremtidens digitale muligheder, indenfor IoT og 5G, så tag fat i Telia. Selvom vi allerede kører flere trials på de nyeste teknologier, så er vi meget åbne for at teste med så mange forskellige virksomheder, som muligt. Så man skal endelig tage fat i os,” understreger han.

Teleskabet har i den seneste uge gennemført en række demonstrationer af 5G i Telias hovedkvarter i København, hvor blandt andre repræsentanter for offentlige myndigheder og større erhvervskunder haft chancen for at få et smugkig på den teknologiske fremtid. Du kan downloade en video fra Telias 5G-demonstration, hvor Henrik Kofod også fortæller mere her.

Danmark i front?

Telia er naturligvis ikke det eneste teleselskab, der arbejder med 5G-teknologien i Danmark. TDC Group har siden 2017 testet mobilt internet med 5G-hastighed – i øvrigt som de første i Skandinavien – og har en udtalt ambition om at blive den ledende leverandør af 5G i Danmark.

Og teleskabet 3 har for eksempel benyttet den årlige Roskilde Festival i de seneste par år til at afprøve teknologier, der peger i retning af fremtidens netværk. I år valgte 3 festivalen som "legeplads" for at teste, hvordan de kan optimere deres eksisterende netværk, så det er gearet til 4,5G/5G-udrulningen.

Fra politisk hold ønsker man, at Danmark skal i front, når det drejer sig om 5G. Det fremgår af det teleforlig, som regeringen indgik i maj med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti under overskriften ”Aftale om Bredbånd og mobil i digital topklasse - Fremtidens telepolitik for hele Danmark”.

Samtidig indgår det som et nøgleelement i aftalen, at det "er i udgangspunktet markedet selv, der skal udrulle telenet i Danmark. Det offentlige skal kun blande sig, der hvor markedet kan have vanskeligt ved at nå ud."

Så vi kan kun håbe på, at teleselskaberne ikke bare er indstillede på at løfte opgaven, men også rustede til det, så Danmark vitterlig kan komme i front – og helt ud i krogene - med det vigtige 5G-netværk.

Her på TechRadar kunne vi for nylig konstatere med en vis tristhed, at Danmark halter efter vores efter vores nabolande, hvad angår den nuværende den 4G-dækning i Norden. Men forhåbentlig sætter vi turbo på fremover og tager førstepladsen i 5G-kampen.

Foto: Pixabay