Vi vil have super hurtige internetløsninger

Antallet af de hurtige internetforbindelser er steget markant med hele 88,7 pct. i løbet af 2017. Samtidig er der flere mobile bredbåndsabonnementer end indbyggere i Danmark, viser den seneste telestatistik.

Forbrugerne vil have lynhurtige netforbindelser, når de skal tjekke mails, surfe indkøb eller streame de nyeste tv-serier. Derfor er antallet af bredbåndsforbindelser på mindst 100 Mbit/s download steget markant i løbet af sidste år fra 412.000 til 777.000. Næsten hvert tredje eller 31,0 pct. af alle fastnet bredbåndsabonnementer har nu downloadhastigheder med mindst 100 Mbit/s mod 16,7 pct. for et år siden.

”Endnu engang kan jeg konstatere, at de danske forbrugere vil have de lynhurtige internetløsninger. Det vidner om, at Danmark er godt gearet til den digitale fremtid. Samtidig ligger det fint i tråd med de politiske ambitioner, som vi netop har fremlagt i det nye teleforlig, hvor bredbåndspuljen og andre initiativer skal medvirke til at styrke udrulningen af det hurtige net herhjemme. At forbrugerne tager så positivt imod muligheden for at få ekstra fart på deres bredbånd, kan jeg kun være tilfreds med”, siger teleminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Flere abonnementer end danskere

Tallene viser samtidig, at antallet af mobile bredbåndsabonnementer igen overstiger antallet af indbyggere i Danmark. Hele 7,4 mio. abonnementer er der nu registeret til brug via mobil, tablet og bærbare pc’ere. Samtidig viser statistikken, at den mobile datatrafik fortsat stiger. I 2017 er stigningen på 31,2 pct. fra 2. halvår 2016 til 2. halvår 2017. Det svarer til, at hvert mobile bredbåndsabonnement i gennemsnit har brugt 6,2 GB data i 2. halvår af 2017. En stigning på 1,2 GB i gennemsnit sammenlignet med 2. halvår af 2016.

Foto: Pixabay