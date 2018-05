TDC tester som de første i Skandinavien 5G

Siden 2017 har TDC Group testet mobilt internet med 5G-hastighed. I de kommende år er det den endelige standard, der kommer op at hænge i mobilmasterne.

- Vi er meget tilfredse med forløbet af testen. I TDC Group har vi stor lyst og pligt til at digitalisere Danmark, og her er 5G et vigtigt og naturligt skridt på vejen. Derfor glæder jeg mig over, at vi med denne test lægger os allerforrest i udviklingen af 5G i Danmark, siger koncernstrategidirektør Lasse Pilgaard.

Og han forsætter:

- 5G har den spændende egenskab, at den udnytter en langt større del af frekvensbåndene og derfor tillader langt højere hastighed og kapacitet. Vores test er foretaget på det høje 3,5 GHz-frekvensbånd, men lavere frekvensbånd vil også spille en vigtig rolle, hvorfor de fleste lande allerede er begyndt at frigøre det lave 700 Mhz-frekvensbånd til fremtidig 5G-brug.

- Dette er kun første skridt på en længere rejse, hvor vi har en ambition om at være den ledende leverandør af 5G i Danmark. Dette er en af de højeste strategiske prioriteter i koncernen, hvorfor vi vil komme til at præsentere en lang række yderligere tests over de kommende år.

TDC forventer at kunne etablere de første 5G-antenner i mobilnetværket i løbet af 2019.

Testen

Testen

I testen blev der opnået en hastighed på 1,9 gigabit pr. sekund. Lasse Pilgaard understreger vigtigheden af, at lige netop TDC Group er så langt fremme allerede nu.

- TDC står for størstedelen af alle netværksinvesteringer i Danmark og bliver afgørende for udrulningen af 5G i Danmark. Vi har tre år i træk haft Danmarks bedste mobilnetværk, vi har kapaciteten og kunderne til at gøre 5G til virkelighed, og vi er allerede i gang med at øge og arbejde med store datamængder med udrulningen af vores NB-IoT-netværk direkte på mobilnettet, fortæller Lasse Pilgaard.

FAKTA

· TDC Group tester som de første i Skandinavien 5G på den endelige teknologiske standard.

· Testen er gennemført sammen med Huawei, som også i dag er leverandør til TDC Groups mobilnet.

· Hastigheden er på 1,9 gigabit pr. sekund og cirka 65 gange så høj som gennemsnitshastigheden i TDC Groups 4G-net i dag.

· De store fordele med 5G er i øvrigt en kraftig forøget kapacitet og lav latency (forsinkelse).

· Testen er foretaget på et frekvensbånd på 3,5 GHz, og båndbredden for denne frekvens er 100 MHz. Det forventes sammen med et lavere 700 MHz-frekvensbånd at blive fremtidens 5G-frekvensbånd i hele Europa.