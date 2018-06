Samsung Galaxy S10 kan ha en trekameraløsning

Samsung Galaxy S9 Plus, med sitt dobbeltkamera, er en av de beste kameratelefonene på markedet, men det må på mange måter se seg slått — i alle fall om kriteriet er antall objektiver — av Huawei P20 Pro.

Nå kan det likevel se ut som om selskapet tar sikte på å tette luken ved å lansere Samsung Galaxy S10.

Ifølge Kim Dong-won, en analytiker fra KB Securities, i en korrespondanse som The Investor har fått fatt i, har Samsung vurdert å la Galaxy S10 få tre kameraer på baksiden, samtidig som de også vurderer en 3D-sensor, hvilket kan brukes til AR-innhold.

Dette gir mening siden Samsungs S9-modeller ikke inneholdt de helt store forandringene sammenlignet med fjorårets, hvilket antageligvis betyr at de er ute etter å levere et i større grad oppgradert og forandret produkt neste år.

Må holde tritt med Apple

Hvis man tar med i regningen at det går rykter om at Apple også tar sikte på tre kameraer for neste års iPhone, så er det ikke vanskelig å se for seg at Samsung har lyst til å holde tritt med konkurrentenes telefoner — såfremt det har bruksverdi.

Påstanden er selvsagt åpenbar, så selv om påstander fra analytikere alltid bør tas med en klype salt, så gir akkurat denne påstanden en hel del mening.

Det vi imidlertid ikke vet er detaljene og egenskapene til trekameraløsningen som ryktes være i Galaxy S10. To opplagte bruksområder er likevel tapsløs zoom, og mer detaljerte fotografier generelt.

Antageligvis er det ikke lenge til vi finner ut av om dette stemmer eller ei siden Samsung Galaxy S10 brått kan finne på å bli lansert tidligere enn man forventer — en kilde påstår eksempelvis at den vil være på vei ut i januar — men slike rykter hører vi hvert år, og det stammer som oftest fra Samsung-ledelsen som promoterer telefoner bak lukkede dører på CES.

Kilde: Phone Arena