Parhaat tulostimet 2018: arvostelimme vuoden parhaat mustesuihku-, väri-, mustavalko- ja lasertulostimet

Listamme parhaista tulostimista koti- ja toimistokäyttöön on nyt päivitetty. Paranneltu oppaamme auttaa sinua löytämään parhaan printterin juuri sinun tarpeisiisi.

Tällä hetkellä monitoimitulostimia on tarjolla niin kattava valikoima edulliseen hintaan, että ostopäätös on suoraan sanottuna vaikea tehdä. Osa valmistajista tarjoaa jopa erilaisia cashback-kampanjoita tuotteidensa ostajille. Laitteen todellisten kokonaiskustannusten laskeminen vaatii hieman selvittämistä, joten suosittelemme huomioimaan myös laitteiden todelliset käyttökulut pelkän hankintahinnan sijaan. Jotta tämä ei tuntuisi liian vaivalloiselta, olemme koonneet sinulle listan tämän hetken parhaista tulostimista.

Jaoimme listan parhaisiin mustekasettitulostimiin ja parhaisiin lasertulostimiin. Listaltamme löytyy niin perinteisiä laitteita kuin monitoimitulostimiakin. Etsitpä minkälaista tulostinta hyvänsä, löydät listaltamme varmasti sinulle sopivan vaihtoehdon. Oppaamme yhteydestä löytyvä hintavertailumme auttaa sinua löytämään parhaan mahdollisen tarjouksen valitsemallesi tulostimelle.

Osa artikkelimme linkeistä johtaa englanninkielisille sivuille. Teemme jatkuvasti töitä saadaksemme entistä useamman sivun suomen kielelle.

Etsitkö tulostinta yrityskäyttöön? Lue tästä mitkä tulostimet pääsivät 10 parhaan joukkoon yrityskäyttöön tarkoitettujen tulostimien vertailussa.

Parhaat mustekasettitulostimet

1. HP Deskjet 3630

Pieni, edullinen ja kekseliäästi suunniteltu

Tulostusnopeus: Vaihtelee tiedostotyypin mukaan | Paperikoot: A4, A5, A6, B5, reunaton A4, reunaton A5, reunaton B5 | Paperikapasiteetti: 60 arkkia | : | Paino: 4,2 kg

Kompakti

Edullinen

Mustekasetit saattavat olla kalliita

Keskinkertainen tulostuslaatu

HP Deskjet 3630 on hintaansa nähden hyvä tulostin. Laitteessa on kohtuullinen tulostusnopeus ja sen saa yhdistettyä helposti myös mobiililaitteisiin. Sen mustekasetit saattavat olla kuitenkin melko kalliita. Myöskään laitteen viimeistelyn laatu ei ole aivan samalla tasolla HP:n kalliimman Envy-sarjan kanssa. Jos kuitenkin etsit edullista tulostinta, joka ei pilaa sisustustasi, on Deskjet 3630 suotuisa vaihtoehto sinulle.

Lue koko arvostelu: HP Deskjet 3630

2. Epson WorkForce Pro WF-4630

Edullinen vaihtoehto paljon tulostavalle

Tulostusnopeus: 20 sivua minuutissa, mustavalkoinen tai värillinen | Tulostustarkkuus: 4800 x 1200 | Paperikoot: A4, A5, A6, B5, C4 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 10 (Envelope), 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, LT, HLT, LGL, itse määritettävä | Paperikapasiteetti: 330 arkkia | Mitat: 461‎ x 422 x 342 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus) | Paino: 14,35 kg

Ripeä tulostusnopeus

Hyvät verkkotoiminnot

Äänekäs

Tylsä muotoilu

Epsonin WorkForce Pro WF-4630 on järkevä tulostin pienyritykselle, sillä se tarjoaa ripeän tulostusnopeuden, hyvän tulostuslaadun, laajat skannausominaisuudet ja kattavat verkkotoiminnot. XL-mustekasetteja käyttämällä WF-4630 kilpailee tulostuskustannuksissa jo laserprinttereiden kanssa.

Lue koko arvostelu: Epson WorkForce Pro WF-4630

3. Canon Pixma TS8050

Laadukas monitoimitulostin

Tulostusnopeus: mustavalkoinen: 15 sivua minuutissa, värillinen: 10 sivua minuutissa | Tulostuslaatu: 9600 x 2400 | Paperikoot: A4, A5, B5, DL (Envelope) | Paperikapasiteetti: 100 arkkia | Mitat: 372 x 324 x 139 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus) | Paino: 6,5 kg

Pienikokoinen

Loistava tulostuslaatu

Kallis hankintahinta

Kalliit ylläpitokustannukset

Canon Pixma TS8050 on loistava paljon matkustavalle tai jos tarvitset tulostinta vain satunnaiseen käyttöön. Pixma on erinomainen myös valokuvien tulostamiseen ja dokumenttien skannaamiseen. Tulostin on hieman kallis sekä hankintahinnaltaan että ylläpitokustannuksiltaan, mutta se on silti erittäin joustava laite vakuuttavalla tulostuslaadulla.

4. Epson EcoTank ET-4550

Tulostin kahden vuoden musteilla

Tulostusnopeus: 33 sivua minuutissa, mustavalkoinen ja värillinen | Paperikoot: A4, A5, A6, B5, Envelopes (C4, C6, DL, No. 10), 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 10 x 14.8 cm | Paperikapasiteetti: 150 arkkia | Mitat: 515‎ x 360 x 241 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus) | Paino: 7,4 kg

Rahaa säästävä EcoTank -mustejärjestelmä

Kolmen vuoden takuu

Tulostusnopeus voisi olla parempi

Pieni paperikasetti

Tulostimien muste- tai laserkasetit ovat yleensä erittäin kalliita laitteen hankintahintaan nähden. On siis suorastaan ihmeellistä, että Epson on päättänyt haastaa vallitsevan tilanteen sallimalla käyttäjiensä täyttää mustesäiliöt itse suoraan mustepulloista. Kaiken lisäksi pakkauksen mukana tulee riittävästi mustetta noin kahden vuoden käyttöön. Voit siis sanoa hyvästit kalliille mustekaseteille ja nauttia 700 millilitrasta mustetta, joka riittää Epsonin laskelmien mukaan noin 11 000 sivun tulostamiseen. Valmistaja tarjoaa ET-4550:lle myös kolmen vuoden takuun. Tulostimesta ei löydy aivan kaikkia kilpailijoiden ominaisuuksia ja sen tulostusnopeus on myös hieman muita hitaampi. Edulliset käyttökulut ja hyvä tulostuslaatu tekevät laitteesta kuitenkin erittäin houkuttelevan.

5. Canon PIXMA TS9150

Hyvällä tulostuslaadulla on hintansa

Tulostusnopeus: mustavalkoinen: 15 sivua minuutissa, värillinen: 10 sivua minuutissa | Tulostuslaatu: 4800 x 1200 | Paperikoot: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20x25 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 13x13, Envelopes(DL,COM10) | Paperikapasiteetti: 120 arkkia | Mitat: 372 x 324 x 140 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus) | Paino: 6,7 kg

Loistava tulostuslaatu

Tyylikäs muotoilu

Kallis

Hidas tulostusnopeus

Canonin lippulaiva PIXMA TS9150 on loistava monitoimitulostin, joka selviää kiitettävästi myös valokuviesi tulostamisesta. Ei käy kiistäminen, etteikö laite olisi kalliimpi kuin moni muu monitoimilaite, mutta PIXMA TS9150 on kuitenkin kohtuuhintainen huippulaatuiseen tulostusjälkeensä nähden. Jos tulostimen tuotokset miellyttävät silmää, niin myös itse laite on muotoiltu miellyttävästi. Vaikka tulostimen ulkonäkö ei ehkä olekaan kaikkein tärkein tekijä tulostinta ostaessa, on se kuitenkin mukava lisä kotikäyttäjille.

Parhaat lasertulostimet

1. Samsung M2885FW 4-in-1 Multifunction Xpress

Loistava kuvanlaatu, hyvät yhteysominaisuudet ja paljon joustavuutta halpaan hintaan

Tulostusnopeus: 28 sivua minuutissa, mustavalkoinen ja värillinen | Tulostuslaatu: Todellinen resoluutio: 4800 x 600 | Paperikoot: A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5 | Paperikapasiteetti: 250 arkkia | Mitat: 401 x 362 x 367 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus) | Paino: 11,3 kg

Loistava tulostuslaatu

Hyvät yhteysominaisuudet

Monikäyttökasettiin mahtuu vain yksi arkki

Hidas ohjauspaneeli

Tämä houkuttelevasti hinnoiteltu tulostin tarjoaa hyvän 28 sivua minuutissa -tulostusnopeuden ja huikean 4800 x 600 dpi resoluution, joka on kaiken lisäksi optisen sijasta todellinen resoluutio. M2885FW:ssä on kattavat yhteysominaisuudet, sillä laitteet saa yhdistettyä tulostimeen sekä ethernet- ja USB-piuhoilla että langattomilla Wi-Fi- ja NFC-yhteyksillä. Siitä löytyy myös kaksipuolinen tulostus, kelvolliset ekoasetukset ja tuki lukuisille eri laitteille. Samsungin M2885FW onkin erittäin monipuolinen laite. Monikäyttökasettiin saa ujutettua harmillisesti vain yhden arkin kerrallaan, mutta tavalliseen paperikasettiin mahtuu käytännölliset 250 arkkia.

2. Samsung Xpress M2070W

Edullinen monitoimitulostin järkevällä ekojärjestelmällä

Tulostusnopeus: 20 sivua minuutissa, mustavalkoinen ja värillinen | Tulostuslaatu: Todellinen resoluutio: 1200 x 1200 | Paperikoot: A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Envelope (Monarch, Com10, DL, C5), käyttäjän määrittämä | Paperikapasiteetti: 150 arkkia | Mitat: 406 x 359,6 x 253 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus) | Paino: 7,4 kg

Fiksu ekotila

Suhteellisen nopea

Kaksipuolinen tulostus täytyy tehdä manuaalisesti

Tulostimeen ei saa suuremman riittoisuuden mustekasetteja

Samsungin Xpress M2070W tarjoaa paljon vastinetta rahoillesi, sillä se tukee muun muassa älypuhelimista tuttua NFC-teknologiaa ja verkkoasiakirjojen tulostusta. Siitä löytyy myös fiksu ekojärjestelmä, joka täydentää tavallista väriaineen säästötilaohjelmaa poistamalla dokumenteista kuvat ja korvaamalla niiden bittikartat kuvien karkeilla luonnoksilla. Kohtuullisen hyvä 20 sivua minuutissa -tulostusnopeus, modernit yhteysominaisuudet ja tyylikäs tulostuslaatu tekevät tästä monitoimitulostimesta hyvän vaihtoehdon edullista laitetta etsivälle.

3. Brother DCP-9020CDW

Erinomainen monitoimitulostin nykyaikaisilla ominaisuuksilla

Tulostusnopeus: 18 sivua minuutissa, mustavalkoinen ja värillinen | Tulostuslaatu: 600 x 600, Todellinen resoluutio: 600 x 2400 | Paperikoot: A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio | Paperikapasiteetti: 250 arkkia | Mitat: 410 x 483 x 410 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus) | Paino: 23,2 kg

Integroitu pilvipalveluihin

Automaattinen kaksipuolinen tulostus

Laserkasetit voivat olla kalliita

Skanneri voisi olla parempi

Brotherin DCP-9020CDW on lähtötason yritystulostin, joka soveltuu hyvin pieniin toimistoihin. Kohtuullisella 18 sivua minuutissa -tulostusnopeudellaan ja jopa 2400 dpi:n todellisella resoluutiolla varustetun tulostimen ominaisuudet ovat hyvät sen hintaan nähden. Tulostin on nykyaikainen, sillä se osaa ladata skannaukset suoraan Dropboxin ja OneNoten kaltaisiin yleisimpiin pilvipalveluihin. Siitä löytyy myös WPS-suojattu langaton yhteys ja wireless direct printing -ominaisuus. Tulostimen käyttökustannukset ovat maltilliset ja sen hyvä värinäyttö tekee laitteesta helppokäyttöisen. Brother DCP-9020CDW on hyvä monitoimilaite pienyrityskäyttöön.

4. Dell C1760NW

Siisti ja yksinkertainen värilasertulostin

Tulostusnopeus: 15 sivua minuutissa, mustavalkoinen ja värillinen | Paperikoot: A4, A5, A6, ANSI A (Letter), Legal, Executive, Folio, Envelopes (Com-10, C5, Monarch) | Paperikapasiteetti: 150 arkkia | Mitat: 394 x 300 x 225 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus) | Paino: 10,6 kg

Yllättävän pieni

Hyvä työjuhta päivittäiseen tulostukseen

Ei USB host -yhteyttä

Paperikapasiteetti voisi olla suurempi

Dell C1760NW on yksinkertaisesti hyvä värilasertulostin. Se vie myöskin yllättävän vähän tilaa työpöydälläsi pienen kokonsa ansiosta. Kompaktin koon varjopuoli on pienehkö 150 arkin paperikapasiteetti. Tulostuslokeroon mahtuu 100 arkkia ja siinä on myös manuaalisesti toimiva kaksipuolinen tulostus. Tulostimen kaksirivisen LCD-näytön ja navigointinäppäinten yhdistelmä on kohtuullisen helppokäyttöinen. C1760NW saa yhdistettyä laitteisiin ethernet- ja USB-kaapelilla sekä 802.11n Wi-Fi -yhteydellä. Tulostin on tarkoitettu ensisijaisesti pienyrityksille ja yhteiskäyttötoimistoihin ja se riittääkin siihen tarkoitukseen mainiosti 15 sivua minuutissa -tulostusnopeudellaan.

5. Brother HL-3140CW

Loistava diili, jos et tarvitse kaksipuolista tulostusta tai ethernet-liitäntää

Tulostusnopeus: 18 sivua minuutissa, mustavalkoinen ja värillinen | Tulostuslaatu: 600 x 600, Todellinen resoluutio 600 x 2400 | Paperikoot: A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio | Paperikapasiteetti: 250 arkkia | Mitat: 410 x 465 x 240 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus) | Paino: 17,4 kg

Hyvä mustavalko- ja väritulostus

Halpa hankintahinta, kohtuulliset käyttökulut

Ei kaksipuolista tulostusta

Ei ethernet-liitäntää

Emme ihmettele lainkaan, että Brotherin HL-3140CW on ollut yksi Amazonin eniten myydyistä lasertulostimista. Laite on nimittäin erittäin laadukas hintaisekseen värilasertulostimeksi. Luonnollisesti halpa hankintahinta tarkoittaa myös hieman kalliimpia käyttökustannuksia.

Tulostin ei ole parhaimmillaan valokuvien tulostamisessa vaan sopii parhaiten pääasiassa mustavalkoisia asiakirjoja tulostavalle. Brotherissa ei ole automaattista kaksipuolista tulostusta tai ethernet-liitäntää, mutta se tarjoaa loistavan tulostuslaadun, kohtuulliset käyttökustannukset mustavalkotulostukseen ja hyvät langattomat yhteydet edulliseen hankintahintaan.