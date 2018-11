Paras VPN-palvelu 2018: kokosimme turvallisimmat ja tehokkaimmat erillisverkot

Parhaat VPN-palvelut 2018 1. ExpressVPN

2. IPVanish

3. VyprVPN

4. NordVPN

5. Hotspot Shield Lue yksityiskohtaiset analyysimme jokaisesta listaamastamme VPN-palvelusta alta.

Itselleen sopivimman VPN-palvelun löytäminen riippuu käyttötarkoituksesta. Aiotko katsoa urheiluotteluita tai tv-ohjelmia, jotka eivät ole nähtävissä Suomessa? Onko työpaikkasi tai joku maa blokannut pääsyn haluamallesi verkkosivustolle? Vai tarvitsetko vain salatun lisäsuojauksen? VPN-palvelut eli virtuaaliset erillisverkot tuovat ratkaisun muun muassa näihin kaikkiin tarpeisiin. Listasimme vuoden 2018 parhaat VPN-palvelut auttaaksemme oikean palvelun löytämisessä.

Kymmenestä parhaasta VPN-palvelusta koostuva listamme helpottaa juuri sinulle sopivan VPN-palvelun löytämistä. Listaukseemme on koottu hyödyllisiä vinkkejä sekä tekniset perustiedot kustakin palvelusta. Olemme kokeilleet oppaastamme löytyvät tuotteet perusteellisesti. Päivitämme kattavaa osto-opastamme säännöllisesti, jotta löydät aina luotettavimman ja ajankohtaisimman palvelun.

Mikäli aiot rekisteröityä VPN-palvelun käyttäjäksi, suosittelemme tutustumaan ensin oppaaseemme. Oppaamme avulla voit varmistaa, että valitset asennettavaksi oikean palvelun ja vältyt sellaisilta palveluilta, jotka voivat olla haitallisia.

Suomalaisen käyttäjän on hyvä tietää, että monet VPN-palveluntarjoajat hinnoittelevat tuotteensa verkkosivuillaan Yhdysvaltain dollareissa, ja siksi hinnat on myös tässä osto-oppaassa ilmoitettu pääosin dollareina. Kun klikkaat tuotteen ostoskoriin, muuttuvat hinnat euroiksi.

Mikä on paras VPN-palvelu?

Tällä hetkellä paras VPN-palvelu on ExpressVPN. Kyseessä on huippunopea ja turvallinen VPN-palvelu, jolla surffaat myös estetyillä verkkosivuilla helposti.

Myös niukasti kakkoseksi jäänyt IPVanish on luotettava ja suositeltava VPN-palvelu. Palvelun ominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa erityisesti vertaisverkon ja torrenttien käsittelyssä.

Kolmanneksi parhaiten testissämme menestyi VyprVPN, joka häikäisee erinomaisella nopeudellaan. Tässä listamme kokonaisuudessaan:

Huippunopea ja laajalla yksityisyyden suojalla varustettu VPN-palvelu

Palvelinten määrä: Yli 2 000 | Palvelinsijaintien määrä: 148 | IP-osoitteiden määrä: 30 000 | Tuettujen laitteiden enimmäismäärä: 3

Laaja valikoima turvallisia VPN-asiakkuussovelluksia

Erinomainen ympärivuorokautinen asiakastuki

Huippunopeat VPN-palvelimet 94 maassa

30 päivän tyytyväisyystakuu

Tukee vain kolmea samanaikaista liitäntää

ExpressVPN tarjoaa yli 2 000 palvelinta 148 paikkakunnalla 94 eri maassa ja sillä on laaja valikoima räätälöityjä asiakasohjelmia mobiili- ja työpöytäohjelmistoille, kuten Windows-, Mac-, Linux-, iOS-, Android- ja jopa muutamalle BlackBerry-laitteelle.

Kaiken lisäksi ExpressVPN tarjoaa VPN-palvelun myös reitittimelle, VPN-lisäosan selaimelle sekä DNS-vuotosuojauksen useille suoratoistolaitteille ja älytelevisioille.

ExpressVPN on tehnyt käyttäjilleen runsaasti hyödyllisiä ja ymmärrettäviä verkko-oppaita, jotka auttavat alkuun pääsyssä. Palveluntarjoajan verkkosivuilta löytyy ympärivuorokautinen chat-palvelu, jossa voi kysyä palveluun liittyvistä asioista.

Käyttäjä saa lisäksi P2P-tuen, vakaan suorituskyvyn ja pysäytyskatkaisimen (kill switch), jonka ansiosta IP-osoite pysyy piilotettuna myös silloin, jos verkkoyhteys katkeaa.

Palvelun miinuspuoli on, että se tukee vain kolmea samanaikaista yhteyttä käyttäjää kohti ja on siihen nähden hintava. Jos haussa on kuitenkin luotettava, huippunopea ja erittäin turvallinen palveluntarjoaja, on ExpressVPN sopiva valinta. Vaikka palvelu ei varsinaisesti ole saatavilla ilmaisena kokeiluversiona, on käyttäjän mahdollista saada rahat takaisin 30 päivän palautusoikeuden ansiosta, jos palveluun ei ole tyytyväinen.

Loistava palvelin torrenteille ja P2P-liikenteelle

Palvelinten määrä: Yli 1 000 | Palvelinsijaintien määrä: Yli 60 | IP-osoitteiden määrä: Yli 40 000 | Tuettujen laitteiden enimmäismäärä: 10

Ei verkkoliikennelokeja

Erinomainen latausnopeus

Määritettävä ohjelmisto

Ei ilmaista kokeilua

Monet VPN-palveluntarjoajat yrittävät erottautua muista palveluntarjoajista ilmaissopimuksilla ja halvoilla kaupallisilla tuotteilla. IPVanish luottaa puolestaan laatuun. Se mainostaa verkkosivuillaan olevansa maailman nopein VPN-palvelu, ja että sillä on yli 40 000 jaettua IP-osoitetta ja yli 1 000 VPN-palvelinta yli 60 maassa. IPVanish tarjoaa lisäksi rajoittamattoman P2P-liikenteen ja kymmenen samanaikaista liitäntää, eikä ylläpidä asiakaslokeja. Palveluntarjoaja on myös vastikään lisännyt verkkosivuilleen ympärivuorokautisen chat-tuen.

IPVanish on keskimääräistä VPN-palvelua hintavampi, mikä saattaa aiheuttaa närää joidenkin kuluttajien keskuudessa. Palvelun nopeus, sijaintipaikan valinta ja erinomaiset asiakasohjelmat ovat kuitenkin ominaisuuksia, joita on hankala peitota. Havaitsimme viimeisimmässä Windows-asiakasohjelmaa koskevassa testissämme, että palvelu on mahdollisesti muita kilpailijoita alttiimpi yksittäiselle verkko-ongelmalle. Sekään ei horjuta IPVanishin asemaa loistavana VPN-palveluna.

Jos etsit laadukasta VPN-palvelua, suosittelemme tutustumaan tähän palveluntarjoajaan. Mikäli palvelu ei tyydytä, on sillä seitsemän päivän palautusoikeus.

Loistava suorituskyky ja turvallisuus

Palvelimien määrä: Yli 700 | Palvelinsijaintien määrä: 73 | IP-osoitteiden määrä: Yli 200 000 | Tuettujen laitteiden enimmäismäärä: 3–5

Erittäin nopea suorituskyky

Hyvät vuositarjoukset

Tehokkaat, määriteltävät asiakasohjelmat

Kuukausipaketit ovat kalliimpia kuin vuosipaketit

VyprVPN on hyvin varustettu sveitsiläisen Golden Frog -yhtiön omistama VPN-palvelu. Palvelu tarjoaa 73 palvelinsijainta ja rajoittamattoman datankäytön.

Lisäksi VyprVPN sisältää mainioita lisäominaisuuksia, kuten käyttöä helpottavat automaattiset yhteysasetukset, pysäytyskatkaisimen sekä parannetun tietoturvan yhtiön yksityisomistuksessa olevan Chameleon-protokollan ja "VyprDNS:n" ansiosta. Käyttäjän on kuitenkin syytä huomioida, että palvelu ylläpitää muun muassa yhteysaikoihin ja IP-osoitteisiin liittyviä lokeja.

VyprVPN tarjoaa laajan valikoiman asiakasohjelmia, ja sen Windows-version käyttöjärjestelmä on helppokäyttöinen. Parasta tässä VPN-palvelussa on kuitenkin sen huomattava nopeus.

On hyvä olla tietoinen siitä, että palvelulla ei ole palautusoikeutta, mutta sitä voi kokeilla kolmen päivän kokeilujakson ajan ilmaiseksi. Palvelu on saatavilla joko kolmen liitännän perus- tai viiden liitännän premium-pakettina sekä kuukausi- että vuositilaushintaan.

Huipputurvallinen palveluntarjoaja

Palvelinten määrä: Yli 4 050 | Palvelinsijaintien määrä: Yli 60 | IP-osoitteiden määrä: Ei ilmoitettu | Tuettujen laitteiden enimmäismäärä: 6

Laadukkaita asiakasohjelmistoja sekä mobiili- että työpöytäkäyttöön

Tukee jopa kuuden laitteen yhtäaikaista käyttöä

Hyvä suorituskyky

NordVPN on panamalainen VPN-palveluntarjoaja. Vaikka yritys sijaitsee Keski-Amerikassa, jota ei perinteisesti tunneta uraauurtavien teknisisten innovaatioiden maanosana, ovat yrityksen nykyiset VPN-palvelut ja tuotteet kärkikastia kaikilla mahdollisilla osa-alueilla.

NordVPN tarjoaa käyttäjilleen yli 3 500 palvelinta 60 maassa, 2048-bittisen salauksen, kuuden laitteen tuen, vahvan DNS-vuotosuojauksen, automaattisen pysäytyskytkimen, mahdollisuuden käyttää omia IP-osoitteita ja salakirjoitetut proxy- eli välityspalvelinlaajennukset Chrome- ja Firefox-selaimille. Tilauksen voi maksaa esimerkiksi bitcoineilla, PayPalin kautta tai luottokortilla.

Maksuvaihtoehtona on myös älykäs SmartPlay-ominaisuus, jota voi käyttää maantieteellisten aluerajausten kiertämiseen ja useiden suoratoistopalveluiden lukitusten poistamiseen.

Suorituskyvyltään tämä VPN-palvelu on varsin mainio ja nopeudeltaan lyhyillä etäisyyksillä vaikuttava. Pitkilläkin etäisyyksillä tulokset olivat kelvollisia, etenkin, kun ottaa huomioon, että palvelun vahvat yksityis- ja turvallisuuskäytännöt saattavat monesti hidastaa yhteyksiä. Liputamme yhtiön tarjoaman tiukan tietosuojan puolesta.

NordVPN:n valikoimaan kuuluu kolme eri palvelukokonaisuutta: kuukausi- ja vuositilaus sekä kahden vuoden paketti. Voit testata palvelua seitsemän päivän ajan ennen varsinaista ostopäätöstä. Löydät ilmaisen kokeiluversion täältä.

Mainio VPN-palvelu yksityiseen verkkoselailuun

Palvelinten määrä: 2 500 | Palvelinsijaintien määrä: 25 | IP-osoitteiden määrä: Ei ilmoitettu | Tuettujen laitteiden enimmäismäärä: 5

Alhainen myyntihinta

Erinomainen latausnopeus

Seitsemän päivän ilmainen kokeilujakso

Vain muutama palvelinsijainti

AnchorFree-yhtiön omistama Hotspot Shield Premium tarjoaa kaikki tarvittavat VPN-palvelun ominaisuudet houkuttelevaan hintaan ja lisäksi elinikäisen lisenssin. Palvelu tukee yksityistä selausta, sallii pääsyn kaikkiin sisältöihin ja tukee viiden laitteen yhtäaikaista käyttöä.

Palvelu sai erinomaisen tuloksen suorituskykyä koskevissa testeissämme ja sen latenssi kasvoi vain vähän. Sekä lataus verkkoon että verkosta olivat hieman nopeampia, kun yhteys oli kytkettynä.

Toivomisen varaa jää palvelusijaintien määrään, ja palvelu voisi olla vielä konfiguroitavampi. Siitä huolimatta Hotspot Shield Premiumin korkeat nopeudet ja alhaiset myyntihinnat ovat tekevät palvelusta houkuttelevan vaihtoehdon. Palvelua voi testata ilmaiseksi seitsemän päivän kokeilujakson ajan.

Tuttuun tapaan edullisimmaksi tulee yhden vuoden tilaussopimus, paitsi jos palveluun haluaa sitoutua loppuelämäkseen.

Kyseistä VPN-palvelua on epäilty asiakkaiden tietojen myymisestä mainostajille ja muille yhteistyökumppaneille. Syytökset esittänyt Center for Democracy & Technology -kansalaisjärjestö ei ole maininnut, että vastaavaa ongelmaa olisi ilmennyt maksullisen version kanssa. AnchorFree kiistää kaikki siihen kohdistetut syytökset.

(Image: © Tunnelbear)

VPN-palvelu helppokäyttöisyyttä kaipaavalle kuluttajalle

Palvelinten määrä: Noin 1 000 | Palvelinsijaintien määrä: Yli 20 | IP-osoitteiden määrä: Ei ilmoitettu | Tuettujen laitteiden enimmäismäärä: 5

Erittäin käyttäjäystävällinen palvelin

Laaja valikoima asiakasohjelmistoja

Läpinäkyvä tietosuojakäytäntö

Etäyhteydet voivat toimia hitaammin

Kanadalainen VPN-palvelu TunnelBear on syytä painaa mieleen useastakin syystä, ennen kaikkea sen helppokäyttöisyyden vuoksi. Palvelu tarjoaa laajan valikoiman asiakasohjelmistoja sekä työpöytä- että mobiilikäyttöön.

Verkkosivuilla on vältetty vaikeaselkoista jargonia ja VPN-palvelun toiminta on selitetty yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi. Yksityiskohtien ja etenkin yhteysasetuksista puuttuvat vaihtoehdot yhteyden perusteelliseen määrittämiseen saattavat karkottaa ammattimaisemmat käyttäjät. Tämä palvelu onkin todella suunniteltu erityisesti aloittelijoille.

TunnelBear tarjoaa palvelimia yli 20 maassa eri puolilla maailmaa ja tukee viiden laitteen yhtäaikaista käyttöä. TunnelBear tunnetaan vahvasta, läpinäkyvästä ja selkeästi selitetystä yksityisyysmenettelystään.

TunnelBearin suorituskyky toimii hyvin lyhyemmillä etäisyyksillä, ja myös yhteys Yhdysvaltoihin on vakaa. Pidemmät etäisyydet, kuten vaikkapa yhdistäminen Singaporeen, saattavat laskea VPN-palveluille tyypilliseen tapaan nopeutta merkittävästi.

Monista muista listauksemme vaihtoehdoista poiketen TunnelBear tarjoaa myös ilmaisen, tosin 500 megatavun datankäyttöön rajatun, VPN-palvelun. TechRadarin erikoistarjouksen ansiosta datankäyttökattoa voi lisätä 5 gigatavuun asti. Rajattoman datankäytön saa maksamalla 4,16 dollarin kuukausimaksun.

VPN-palvelu rajoittamattomilla yhteyksillä

Palvelinten määrä: 348 | Palvelinsijaintien määrä: 50 | IP-osoitteiden määrä: Ei ilmoitettu | Tuettujen laitteiden enimmäismäärä: Määrittelemätön

Tuettuja laitteita yhdistettävissä määrittelemättömästi

Ilmaisversio tarjoaa 10 gigatavua dataa käyttöön joka kuukausi

Selkeä ja yksityiskohtainen tietosuojakäytäntö

Keskinkertaiset nopeudet

Windscribe on laadukas kanadalainen VPN-palvelu, jolla on asiakasohjelmia muun muassa Windowsille, Macille ja iOS-käyttöjärjestelmälle. Palveluntarjoaja lanseerasi vastikään oman sovelluksen myös Androidille, mutta sen on luonnehdittu olevan mahdollisesti epävakaa, joten Android-version suhteen on hyvä käyttää toistaiseksi omaa harkintaa.

Windscribe tarjoaa myös useisiin selaimiin korkeatasoisia lisäosia, joilla voi esimerkiksi estää mainoksia. Windscriben maksuversion parhaimpiin ominaisuuksiin lukeutuu se, että yhdellä tunnuksella voi suojata rajattoman määrän eri laitteita. Näin ollen samaa tiliä voi käyttää vaikka koko perhe, olipa perheenjäseniä sitten kuinka paljon tahansa.

Palveluntarjoajalla on myös kiitettävän selkeä tietosuojakäytäntö ja sen Windows-versiota on helppo käyttää. Suorituskyvyltään Windscribe on kuitenkin keskinkertainen, eikä huimia nopeuksia kannata odottaa.

Palvelun ilmaisversio tarjoaa yhdelle laitteelle 10 gigatavua dataa käytettäväksi joka kuukausi. Datan latausmäärä on kuitenkin rajallinen. Maksullinen vaihtoehto puolestaan mahdollistaa rajattoman datankäytön niin monelle laitteelle kuin haluat.

Tilauksen voi maksaa joko kuukausilaskutuksella 9 dollarin hintaan tai koko vuoden kerralla, jolloin kuukausikohtaisen käytön hinnaksi tulee 4 dollaria. TechRadarin erikoistarjouksella voit saada palvelun käyttöösi puoleen hintaan.

Monipuolinen VPN-palvelu

Palvelinten määrä: Yli 1 000 | Palvelinsijaintien määrä: Yli 70 | IP-osoitteiden määrä: Ei ilmoitettu | Tuettujen laitteiden enimmäismäärä: 5

Vaikuttavat nopeudet

Laaja valikoima asiakkuusohjelmia

Tukee bitcoin-maksamista

Ei sovi torrent-käyttäjille

KeepSolidin suorituskyky on vaikuttava, ja testimme osoittivat, ettei tämä VPN-palvelu juuri hidastanut latausnopeuksia.

Palvelu toimii lukuisilla eri alustoilla, joihin lukeutuvat muun muassa Windows, Mac, iOS, Android, Linux ja Windows 10 -puhelimet. Lisäasetuksia on saatavilla myös muille laitteille.

Tiedostojen jakajille tämä VPN-palvelu ei välttämättä sovellu parhaiten, sillä suurin osa sen palvelimista ei tue torrentteja. Torrent-tuettuja palvelimia on ainoastaan viisi, ja ne löytyvät Kanadasta, Ranskasta, Luxemburgista, Romaniasta ja Yhdysvalloista.

Myös palvelun tietosuojassa on aukkoja. Osa istuntojen tiedoista tallentuu (mikä ei ole täysin tavatonta VPN-palvelun käytössä), ja lisäksi havaitsimme testeissämme DNS-vuotoja.

KeepSolid tarjoaa seitsemän päivän ilmaisen kokeilujakson ja seitsemän päivän tyytyväisyystakuun kaikille kolmelle tilauspaketilleen. Vaihtoehtoina ovat elinikäinen sopimus, hintatasoltaan mainio yhden vuoden sopimus sekä kuukausittain veloitettava paketti.

Lukuisia ominaisuuksia ja mukauttamismahdollisuudet

Palvelinten määrä: 1 109 | Palvelinsijaintien määrä: 44 | IP-osoitteiden määrä: Ei ilmoitettu | Tuettujen laitteiden enimmäismäärä: 5

Asiakasohjelmat sisältävät useita älykkäitä ominaisuuksia

Hyvät suoritustasot

Tukee torrentteja

Käyttöliittymä on paikoin epäselkeä

CyberGhost on romanialais-saksalainen palvelu, jolla on 10 miljoonaa käyttäjää ja laaja kattaus useita ominaisuuksia tarjoavia sovelluksia eri alustoille, joihin lukeutuvat esimerkiksi Windows, Mac, iOS ja Android.

Vaikka kyseisten alustojen asiakasohjelmien käyttöliittymissä on havaittu pieniä ongelmia, sisältää palvelu monia mainioita ominaisuuksia.

CyberChostin useimmat palvelimet tukevat torrentteja, joten palvelu soveltuu myös niille käyttäjille, jotka haluavat jakaa tiedostoja. Yhteysnopeuksien osalta palvelun suorituskyky osoittautui testeissämme loistavaksi.

Palvelua voi käyttää myös maksuttomasti, tosin muutamin rajoituksin. Ilmaisversio toimii maksuversiota hieman hitaammin, sisältää mainoksia ja sitä voi käyttää ainoastaan yhdellä laitteella kerralla.

Maksuversion tilaajat saavat käyttöönsä rajattomasti datankäyttöä ja 30 päivän tyytyväisyystakuun.

Käyttäjäystävällinen VPN-palvelu

Palvelinten määrä: Ei ilmoitettu | Palvelinpaikkojen sijainti: Yli 30 | IP-osoitteiden määrä: Ei ilmoitettu | Tuettujen laitteiden enimmäismäärä: Ei ilmoitettu

Todella helppokäyttöinen

14 päivän tyytyväisyystakuu

Rajoittamaton ilmainen käyttäjätili

Ei juuri määritettäviä asetuksia

ZenMate on aloittelijoille sopiva VPN-palvelu, joka pyrkii houkuttelemaan uusia käyttäjiä selkeillä verkkosivuillaan. Asiat on selitetty yksinkertaisesti, ilman turhaa ja vaikeasti ymmärrettävää jargonia.

Myös palvelun alustojen asiakassovellukset ovat käyttäjäystävällisiä. ZenMaten Windows-versio on erittäin helppokäyttöinen ja virtaviivainen: sovellus on helppo asentaa ja sen sulkeminen vaatii ainoastaan muutaman napinpainalluksen.

Aloittelijoille suunniteltu palvelu saattaa olla turhan simppeli ammattilaisen tarpeisiin. Esimerkiksi omaa turvallisuusprotokollaa ei voi valita (käytössä on ainoastaan L2TP), eikä yksittäisen kaupungin määrittäminen ole mahdollista. Myös suorituskyvyltään ZenMate häviää kilpailijoilleen.

Tekniikkamaailman ulkopuolelta tuleville tulokkaille ZenMate on kuitenkin oikein käypä vaihtoehto tutustua VPN-palveluun.

ZenMate on saatavilla sekä maksuttomana että maksullisena premium-versiona. Ilmainen palvelu tosin toimii ainoastaan selaimen lisäosien avulla ja sen nopeudet ja palvelinten valinta ovat rajallisia.

Premium-tilaus puolestaan sisältää 14 päivän tyytyväisyystakuun palveluun tyytymättömmille. Saatavilla on kolme tilausvaihtoehtoa: kuukausilaskutus, kuuden kuukauden tai vuoden kertasopimus. Palvelu tarjpaa TerchRadarin lukijoille vuoden sopimuksen erikoistarjoushintaan, jolloin kuukausikohtaiseksi hinnaksi jää 4,99 dollaria.

Mitä VPN-palvelimella voi katsoa?

Sen lisäksi, että voit surffailla turvallisesti verkossa, VPN-palvelu mahdollistaa omien suosikkisarjojen ja urheiluotteluiden katsomisen myös ulkomailla ollessa. Jos olet yrittänyt toistaa lomamatkallasi tabletillasi suomalaista TV-ohjelmaa, olet todennäköisesti saattanut saada ilmoituksen, ettei sinulla ole oikeutta tarkastella kyseistä sisältöä. VPN-palvelun avulla voi vaihtaa IP-osoitteesi kotimaahasi, jolloin ongelma poistuu.

Tutustu tarkempiin ohjelmakohtaisiin oppaisiimme:

Mikä on paras VPN-palvelu eri tarpeisiin?

Paras VPN-palvelu Androidille

Paras VPN-palvelu Android-käyttöjärjestelmälle on ExpressVPN. Palvelu sijoittui ensimmäiseksi sekä Android-puhelimille että -tableteille tekemissämme testeissä. Palvelua voi käyttää muissakin laitteissa, mutta erityisen hyvin ExpressVPN sopii Androidin käyttäjille. Palvelun Android-sovellus on erittäin käyttäjäystävällinen ja soveltuu mainiosti myös niille, joilla ei ole aiempaa kokemusta VPN:n käytöstä. Lukuisten kehittyneiden valintavaihtoehtojen vuoksi palvelu on oikein käypä myös kokeneemmille käyttäjille. Palvelua voi testa Androidilla ilmaiseksi 24 tunnin ajan.

Paras VPN-palvelu torrent-käyttöön

Paras vaihtoehto itsensä suojaamiseen torrentteja ladatessa on ExpressVPN. Palvelun tehokas salaus ja tunneliominaisuudet tekevät siitä ensisijaisen valinnan sekä Windows- että Mac-käyttöön. Varman anonyymiteetin takaa yhtiön sijainti: yhtiön päämaja on Britannian Neitsytsaarilla, joka tunnetaan tiukasta yksityisyydensuojastaan.

Muistathan myös TechRadarin lukijoille suunnatun tarjouksen, jonka ansiosta saat 15 kuukautta 12 kuukauden hinnalla.

Paras VPN-palvelu Kodille

Kodia käyttävälle striimaajalle paras VPN-palvelu on IPVanish. Tämän palveluntarjoajan erinomainen suorituskyky ja yhtesnopeudet takaavat sen, että saat kaiken ilon irti striimauksesta ja onnistut toivon mukaan välttymään puskureilta. Windows-version käyttöliittymä on intuitiivinen ja sen asetuksia voi säätää kehittyneempään käyttöön sopiviksi. IPVanishilla ei ol ilmaista kokeiluversiota, mutta yhtiö tarjoaa seitsemän päivän tyytyväisyystakuun.

Paras VPN-palvelu Macin käyttäjille

Ensisijainen vaihtoehto Applen tietokoneille on niin ikään ExpressVPN. Sen Macille tarkoitettu sovellus on äärimmäisen helppokäyttöinen ja tukee hyvin Applen mobiililaitteille tarkoitettua iOS-versiota. ExpressVPN takaa Mac-käyttäjille nopean VPN-palvelun ja laadukkaan asiakastuen. Ilmaista kokeiluversiota ei ole, mutta 30 päivän tyytyväisyystakuu mahdollistaa täyden version testaamisen.

Paras VPN-palvelu Netflixin katseluun

Jos pidät sarjojen ja elokuvien katselusta Netflixissä ja haluat nähdä myös maasi ulkopuolisen sisällön, on paras valinta ExpressVPN. On kuitenkin hyvä muistaa, että maarajoitusten kiertäminen on Netflixin sääntöjen vastaista ja näin ollen mahdolliset riskit ovat käyttäjän omalla vastuulla. ExpressVPN tekee suoratoistosta nopeaa ja mukavaa ja tukee Netflixin katsomista useassa eri maasssa. ExpressVPN sopii hyvin VPN-palvelun käyttään tutustuville aloittelijoille 30 päivän tyytyväisyystakuun vuoksi.

Paras VPN-palvelu Chromen käyttäjille

Jos haussa on yksinkertainen ratkaisu turvallisen ja yksityisen selaamisen varmistamiseen, suosittelemme kokeilemaan ExpressVPN:n Chromelle tarkoitettua lisäosaa. Kyseinen lisäosa on äärimmäisen helppokäyttöinen, nopea ja sisältää hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten suojan DNS-vuotoja vastaan sekä pysäytyskytkimen (kill switch). Myös palvelun turvallisuuteen ja tietosuojaan voi luottaa, sillä ExpressVPN ei kerää tietoja istunnoista, dataliikenteestä tai kirjautumisista.

Paras VPN-palvelu iPhonelle ja iOS-käyttöjärjestelmälle

ExpressVPN on ensisijainen valinta Applen iOS-käyttöjärjestelmän tukemille laitteille. Palvelu sopii erityisesti iPad- ja iPhone-käyttäjille sen nopean suorituskyvyn, valtavan palvelinverkoston ja laajan suoratoistopalveluvalikoiman ansiosta. Palvelua voi hyödyntää esimerkiksi Netflixin tai Hulun sisältöjen toistamisessa. Lisäksi sovelluksen lataaminen, asentaminen ja konfiguroiminen on helppoa ja sen avaaminen ja sulkeminen tapahtuu vain yhdellä napinpainalluksella.

Mikä on VPN-palvelu? VPN-palvelujen suosio on kasvanut viime vuosina sitä mukaan, kun internet on moninaistunut ja kasvanut yhä suuremmaksi. VPN eli virtuaalinen erillisverkko (virtual private network) on palvelu, jolla voi kasvattaa omaa tietoturvaansa. VPN-verkkoa voi käyttää suojaamaan sekä yksityistä että niin sanottua avointa verkkoa. Sen teknologiaan kuuluvat laajakaistayhteydet ja hotspot-asemat. VPN on näin ollen kelpo ratkaisu turvalliseen ja yksityiseen liikkumiseen internetissä. Se sallii käyttäjän – olipa kyseessä yksityishenkilö tai organisaation edustaja – lähettää ja vastaanottaa tietoja niin, että oma verkkoyhteys pysyy salattuna. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjä voi luoda niin sanotun suojatun tunnelin yrityksen oman verkon sisäisten järjestelmien käyttämiseen. Näin ollen käyttäjä voi surffata verkossa huoletta täysin yksityisesti ja katsella esimerkiksi Netflixistä ohjelmia, jotka eivät ole Suomessa muuten saatavilla. Kaikki VPN-yhteyden kautta kulkeva verkkoliikenne on yksityistä eikä kukaan ulkopuolinen voi katkaista yhteyttä kesken kaiken, ainakaan teoriassa. Näin ollen VPN on paras yleisesti tunnettu tapa selata verkkoa yksityisesti – vaikkakaan ei aina täysin anonyymisti. On kuitenkin hyvä muistaa, että jo olemassa olevalta ongelmalta ei VPN-yhteyskään suojaa. Jos laitteen tietoturva on vaarantunut haittaohjelmien vuoksi, ei VPN-palvelu pelasta vakoilun uhriksi joutumiselta. Siksi on syytä muistaa pitää huolta myös virustorjunnasta.

Mihin VPN-palvelua voi käyttää? Yksi suurimmista huolenaiheista verkossa surffaamisessa on yksityisyyden säilyttäminen. VPN-palvelun käyttäjä voi ainakin teoriassa estää internet-palveluntarjoajaa ja valtionjohtoa näkemästä omaa selaushistoriaansa. VPN-yhteydestä onkin tullut suosittu väline myös sananvapausliikkeen edistämisessä. VPN-palvelu mahdollistaa sen, että voit kiertää organisaation ja kolmansien osapuolten ylläpitämän sensuurin. VPN:n ansiosta sinun ei tarvitse myöskään pelätä, että mahdollinen työnantajasi vastainen näkemys- tai mielipide-ero paljastuisi. VPN-yhteyttä voi käyttää sijainnin "huijaamiseen". Käytännössä se tarkoittaa sitä, että käyttäjä määrittää sijaintinsa niin, että hän voi käyttää myös niitä palveluita, joita hänen kotimaassaan ei ole tarjolla. Sellaisia voivat olla esimerkiksi TV-ohjelmat tai joku verkkotuote, joka on saatavilla tai nähtävissä ainoastaan tietyssä maassa, laki- tai lisenssisyistä. VPN-palvelu tarjoaa lisäksi suojaa hakkereita vastaan. Vaikka hakkerin uhriksi päätyminen saattaa tuntua epätodennäköiseltä, on aina mahdollista, että joku yrittää murtautua laitteelle etenkin, jos käyttää julkista internetyhteyttä esimerkiksi kahvilassa tai kirjastossa. Tällöin ulkopuolinen hakkeri voi päästä käsiksi arvokkaisiin tietoihin kuten salasanoihin. VPN-palvelun käyttö on yleistynyt myös yrityksissä ja liike-elämässä monestakin syystä. VPN-yhteys helpottaa esimerkiksi työskentelyä työmatkoilla ja etäpäivinä ja mahdollistaa pääsyn työpaikan omaan intranetiin ilman kyberhyökkäyksen riskiä. VPN-palveluiden kasvava kysyntä näkyy markkinoilla. Tarjoalla on kaikkiaan noin 400 erilaista VPN-palvelua mobiili- ja pöytäkonekäyttäjille. Sopivin palvelu riippuu käyttötarkoituksesta. Mieti siis, haluatko kirjautua suoratoistopalveluiden, kuten Netflixin aluekohtaisille sivustoille toisesta sijainnista, päästä sisään toimistosi lähiverkkoon tai vain yksinkertaisesti liikkua internetissä turvallisesti. Kun henkilökohtainen tarve on kartoittettu, on helpompaa valita omiin tarpeisiin räätälöity palvelu. VPN-yhteyttä voi käyttää lisäksi, jos haluaa välttyä internet-yhteyden rajoituksilta. Jotkut internet-palveluntarjoajat ovat nostaneet esimerkiksi Yhdysvalloissa Netflixin suoratoistonopeutta 10 megabittiin sekunnissa ja katkaisseet niin sanotut rajoittamattomat sopimuksena, mikä voi tarkoittaa sitä, ettei älypuhelimella voi katsoa 480 pikseliä parempilaatuista videota. Suomessa rajoitukset ovat toistaiseksi olleet harvinaisempia, mutta on hyvinkin mahdollista, että ilmiö rantautuu joskus myös tänne. VPN-palveluntarjoaja NordVPN arvioi, että rajoitukset kiertävän VPN-palvelun ansiosta käyttäjät ovat pystyneet katsomaan Netflixiä jopa kolminkertaisella nopeudella. Ennen kaikkea VPN auttaa suojatumaan suurimmalta verkkouhalta eli tietojenkalastelulta. Verkossa liikkuessa on aina riski joutua petosten tai haittaohjelmien uhriksi, joten siihen on hyvä varautua etukäteen.

Ilmainen vs. maksullinen VPN-palvelu: Kumpi vie voiton? Osa palveluntarjoajista tarjoaa VPN-palveluita ilmaiseksi kuluttajille. Moni saattaakin miettiä, ovatko ilmaiset VPN-palvelut riittävän hyviä, jotta omat eurot kannattaa säästää maksuversion ostamisen sijaan johonkin muuhun. Odotetusti eroavaisuuksia löytyy ja useimmiten ilmaispalveluissa onkin rajoituksia etenkin datankäytössä. Esimerkiksi Avira Phantom VPN -palvelun ilmaisvaihtoehto rajoittaa datankäytön 500 megatavuun kuukaudessa, PrivateTunnel puolestaan tarjoaa 2 gigatavua, kun taas ZPN runsaan 10 gigatavun katon. Ilmaisilla tuotteilla ja palveluilla on usein myös erinäisiä käyttörajoituksia. Useimmat yritykset eivät halua, että niiden kaistanleveyttä käytetään torrenttien lataamiseen, joten ne saattavat estää P2P-vertaisverkon käytön. Yksi esimerkki tällaisesta palveluntarjoajasta on ZPN. Hide.me:n 2 gigatavun ilmaisversiossa on muutamia tyypillisiä rajoituksia. Kyseinen palveluntarjoaja mainostaa tarjoavansa "parhaan mahdollisen kaistanleveyden", mutta todellisuudessa nopeudesta pääsevät nauttimaan etusijassa ainoastaan maksavat asiakkaat. Ilmaisversion käyttäjien on tyydyttävä jäljelle jääviin rippeisiin. Myös sijainteja on vain kolme: Kanada, Alankomaat ja Singapore. Holan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu palvelu taas reitittää liikennettä ilmaisasiakkaidensa kautta erillisten palvelimien sijaan, mikä tarkoittaa sitä, että kirjautumalla palveluun, käyttäjä sallii myös muiden käyttäjien käyttää omaa kaistanleveyttään (suojatusti). CyberGhost on hyvä esimerkki mainoksia vilisevästä, istuntoaikaa rajaavasta ja heikon palvelutason maksuttomista VPN-palveluista. Yhtiön ilmaisversiolla ei ole minkäänlaisia takuita. Erinäisistä rajoituksista huolimatta ilmaisversiot ovat kelpoja yksinkertaisiin tarpeisiin, kuten vaikkapa suojaamaan kannettavan tietokoneen langatonta hotspot-liikennettä satunnaisen matkan ajaksi. Vaativampaa suojausta tarvittaessa on parempi turvautua maksuversioon. VPN-palvelun välitön etu on se, että käyttäjä voi luottaa oman henkilökohtaisen datansa pysyvän turvassa jopa julkista wifi-yhteyttä käyttäessä. Paikalliset urkkijat näkevät yhteyden, mutta eivät osaa yhdistää sitä tai sen sijaintia tarkemmin. VPN antaa myös käyttäjälle uuden digitaalisen identiteetin muokkaamalla IP-osoitetta tarvittaessa toiseen maahan sopivaksi. Se vaikeuttaa sitä, että verkkosivut tai muut ihmiset pystyisivät seuraaman VPN-palvelua käyttävän liikkeitä verkossa. Lisäksi VPN-palvelu mahdollistaa valtiontason sensuurin ohittamisen. Arkisemmin palvelu näyttäytyy niin, että kuluttaja välttyy "ei saatavilla maassasi" -viesteiltä Youtube-videoita tai suoratoistopalveluiden sisältöä katsellessaan. Parasta VPN-palvelussa on se, että käyttö ei vaadi suurta teknologista ammattitaitoa tai harrastaneisuutta. Käyttääksesi yhteyttä sinun tulee valita vain haluamasi maa IP-osoitetta varten ja painaa starttinappulaa. Lopuksi vain katkaiset yhteyden, kun sille ei ole enää käyttöä.

Kuinka valita VPN-palvelu? Itselle sopivimman VPN-palvelun valinta voi olla haastavaa, jos et ole perehtynyt palveluntarjoajien käyttämään tekniseen ammattikieleen. Maksullisen VPN-palvelun valinnassa on otettava huomioon tiettyjä asioita. Listasimme kuusi vinkkiä, jotka auttavat sinua sopivan VPN-palvelun valinnassa. 1. Tarkista, että palvelulla on palvelimia kaikissa maissa ja alueilla, joilla sitä tarvitset. Usempi kuin yksi palvelin per maa auttaa toki latausten levittämisessä, mutta ei automaattisesti takaa loistavaa suorituskykyä. Ei siis kannata olettaa, että 500 palvelinta on välttämättä parempi kuin sadan palvelimen VPN-palvelu. 2. Tarkista tuettujen laitteiden määrä. Tyypillisesti yhtä aikaa voi käyttää 3–5 laitetta, minkä ansioista saat palvelun käytettäväksi sekä pöytäkoneellesi, älypuhelimellesi että tabletillesi. Kannattaa huomoida, että monet palveluntarjoajat painottavat palvelun olevan tarkoitettu vain yhdelle käyttäjälle usean laitteen tukemisesta huolimatta. Jos annat koko perheesi käyttää tiliäsi suoratoistoon ja lataamiseen, voit joutua ongelmiin. 3. Tarkista palveluntarjoajien käyttämät yhteysprotokollat. OpenVPN ja IKeV2 ovat hyviä, nopeita ja turvallisia vaihtoehtoja. Saatat törmätä myös SSTP- ja sitä vanhempaan PPTP-protokollaan ja OpenVPN:n TCP- ja UDP-portteihin. Kuluttajan ei tarvitse ymmärtää jokaisen protokollan nippelitietoja, mutta on hyvä tietää, että useammat vaihtoehdot takaavat usein nopeammat ja luotettavammat yhteydet. 4. Tutustu palvelun tietosuojaselosteeseen. Kaikki VPN-palveluntarjoajat sanovat, etteivät ne kerää tietoja siitä, mitä käyttäjät tekevät verkossa, mutta väistämättä niille tallentuu jotain dataa liikkeistäsi. Osa palveluista tallentaa kirjautumispäiväsi ja datankäyttömääräsi ja poistavat kaiken muun, kun suljet yhteyden. Osa taas saattaa tallettaa IP-osoitteesi ja käyttämäsi palvelimen tiedot ja säilyttää näitä tietoja kuukausia, jopa vuosia. Mikäli tämä huolettaa, suosittelemme tutustumaan palveluiden tietosuojaselosteisiin ja käyttöehtoihin. 5. Tutustu alustakohtaisiin asiakasohjelmiin. Kaikilla palveluilla on listat palvelimista ja painikkeet yhteyden yhdistämiseen ja katkaisemiseen, mutta osa tarjoaa myös muita mittareita, joiden perusteella on helpompi valita itselleen sopivin palvelin. Joidenkin asiakasohjelmien käyttöliittymät näyttävät esimerkiksi palvelimien kuormitustiedot ja ping-ajan. Vakiokäyttäjät arvostavat todennäköisesti suosikit-ominaisuutta, jonne he voivat tallettaa ja palauttaa haluamiaan palvelimia. Jos tiedät, mitä olet tekemässä, mahdollisuus määrittää omia verkkoasetuksia auttaa muokkaamaan palvelua halutunlaiseksi. 6. Tarkista hinta. Suhtaudu varauksella todella halpoihin hintoihin. Monet alhaisen hintaluokan palveluiden ominaisuuksista saattavat olla rajallisia, eikä ilmoitettu hinta välttämättä sisällä vielä veroa, jolloin ilmoitettu hinta on todellisuudessa korkeampi. Monesti halpa hinta saattaa lisäksi koskea ainoastaan ensimmäistä laskutuskautta, jonka jälkeen maksut saattavat nousta automaattisesti moninkertaisiksi. Etsi hinnoitteluun johtava linkki ja tutustu tarkempaan hintaselosteeseen. Suosittelemme myös käyttämään maksamiseen PayPalia, jonka kautta on helppo tarkistaa ja perua tilaus tarvittaessa. Kun löydät itsellesi sopivimman VPN-palvelun, tutustu ensin mahdolliseen ilmaisversioon, ennen kuin siirryt maksusopimuksiin. Kun kokeilujakso on päättynyt, jatka kuukauden tilauksella ja testaa palvelua niin paljon kuin mahdollista. Pitkäkestoisempaan tilaukseen kannattaa sitoutua vasta sitten, jos palvelu yhä tyydyttää kuukauden testauksen jälkeen.