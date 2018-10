LG V40 har en spennende ny cinemagraf-modus

LG ser ut til å fortsette å holde fokus på kameraene i sine telefoner, og det er tilfellet med LG V40, som med forgjengeren LG V30. Som vi har meldt tidligere så forventer vi at LG V40 kommer med hele fem kameraer, og nå kan vi også avsløre en helt ny cinemagraf-modus i den nye modellen.

Funksjonen har fått navnet «Cine Shot», og er bygget inn i kamera-appen. «Cine Shot» tar videoer på seks sekunder og lar deg deretter velge hvilke deler av filmen som skal fryses og hvor du fortsatt ønsker bevegelse. Det skaper cinemagraf-bilder som er veldig populære nå for tiden, Dette skaper en illusjon av bevegelse i et stillbilde, og funksjonen tar i bruk alle kameraene på baksiden og fungerer også med kameraene på forsiden.

Vi testet denne funksjonen på en LG V40 i et demorom mens vi så på en god gammel platespiller på bordet. Nesten alt som normalt sett ville vært i bevegelse er fryst i tiden, meg selv inkludert. Til og med den sydende New York-trafikken bak meg i det store vinduet står stille. Ja, det er vitterlig et foto. Men om du ser nøye etter, så ser du at platen på platespilleren spinner som om dette er en video.

Vi oppnådde denne effekten ved å filme seks sekunder i «Cine Shot», som funksjonen gjorde til et bilde etter litt stabilisering. Jeg brukte fingeren min til å male over det jeg ønsker at skulle være i bevegelse, og jeg kunne også enkelt bruke et «viskelær» om jeg gjorde noe feil. Det var også en hendig angre-funksjon om jeg ønsket å gjøre noe på nytt.

Det var også flere muligheter når det kommer til avspilling, som å sløyfe videoen (på som standard). Etter at du har lagret ditt cinemagrafiske underverk så har du ikke muligheten til å gjøre endringer. For eksempel ville jeg ikke kunne gjøre trafikken i bakgrunnen levende igjen uten å ta bildet på nytt. Du kan heller ikke importere gamle videoklipp for å kjøre de gjennom «Cine Shot».

Vi forsøkte oss også ute på gata. Bak meg ser man de umiskjennelige gule drosjene i New York flommende gjennom gatene, men alt annet i dette bildet står stille. Dette skaper en veldig kul effekt om komposisjon og timing blir gjort riktig.

Vi kunne eksportere «Cine Shot»-bildene på to måter: Som en MP4-fil på ca 15,6 MB, og som en GIF-fil på ca 8 MB. Men det er mer sannsynlig at man vanligvis laster disse direkte opp til Instagram eller lignende. På Instagram vil video autostarte og for dine venner vil det se ut som et helt vanlig bilde til de legger merke til bevegelsen.

Cinemagraf-bilder er ikke noe nytt. Du kan finne cinemagraf-apper tilgjengelig på både Play Store og App Store, og du har sikkert lagt merke til at Google Photos noen ganger lager cinemagrafer av dine bilder.

Fordelen her er at «Cine Shot» er bygget inn som en standard funksjon i kamera-appen, altså den som folk flest bruker. Så langt vi har kunnet teste denne funksjonen så er den også bedre enn den vi tidligere har sett i Moto Z3 Play.