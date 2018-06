LG V40 kan få hele fem kameraer

Som kjent er det ikke lenge siden LG V35 ThinQ kom ut, men i mobilverdenen går alt fort og nå begynner vi å høre rykter om LG V40.

Til Android Police forteller nemlig en kilde nær LG at selskapets neste flaggskip skal få så mye som fem kameraer.

Vi vet foreløpig ikke noe sikkert om hva kameraene skal brukes til og hvor de sitter, men vi regner med at to av dem vil sitte på forsiden og at et av disse vil være et infrarødt kamera som tar seg av ansiktsgjenkjenning. De tre andre vil sannsynligvis befinner seg på baksiden, og utgjøre et trippelobjektivkamera på linje med det vi finner i Huawei P20 Pro.

Slike trippelkameraer ser ut til å være årets store trend blant ryktene rundt kommende modeller, og selv om vi kun har sett en slik løsning i én telefon til nå så var det kameraet så bra at det virker naturlig at flere følger etter. Det samme ryktet går også om Samsung Galaxy S10, så vi er spente på å se hvordan dette utvikler seg.

Skjermhakket er tilbake

Den samme kilden melder også at V40 i likhet med LG G7 vil få et skjermhakk som kan skjules, noe som gjør det enda mer sannsynlig at telefonen har en ansiktsgjenkjenningsløsning i samme gate som Face ID.

Samtidig sier kilden også at LG V40 kommer til å beholde fingeravtrykkleseren på baksiden, på samme måte som LG V35 og G7. Betyr det at telefonen vil ha to ulike typer biometrisk gjenkjenning? Eller skal de to kameraene på forsiden brukes sammen for å gi oss bedre selfiebilder?

Telefonen skal for øvrig utstyres med den samme Qualcomm Snapdragon 845-prosessoren som sitter i de aller fleste toppmodellene nå om dagen. Alt tyder på at LG V40 skal slippes mot slutten av 2018, og det stemmer godt med at selskapets V-telefoner stort sett har blitt annonsert sent i september.