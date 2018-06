Fart og dekning blir jekket opp i sommer-Norge

«Telenor fortsetter med 4G-oppgraderingen av mobilnettet. For å møte kundenes behov gjennom sommeren, prioriterer vi i tillegg utvalgte turistmål og feriesteder der vi erfaringsmessig vet det er behov for ekstra stor kapasitet.»

Dette skriver Telenor i pressemelding.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge understreker hvor viktig mobilnettet er for festivaler og mindre steder som i turistsesongen får mangedoblet innbyggertallet.

– Smarttelefonen er blitt allemannseie og kundene ønsker tilgang til et raskt nett nær sagt uansett hvor de ferdes. Økende bruk av sosiale medier som Snap og Facebook setter også nye krav til hastighet. Samtidig er et robust mobilnett avgjørende for at lokalt næringsliv skal kunne betjene kunder i høysesongen, sier Amundsen.

Krevende å bygge dekning overalt

Trafikken flytter seg sommertid fra storbyene til ferieområdene. Dekningsdirektøren medgir at det ikke alltid er like lett å bygge dekning der turistene ferdes. Eksempler på dette er Hvaler, Hvasser og Sørlandet, spesielt fra Risør til Mandalsregionen.

– En del av turistattraksjonene befinner seg langt utenfor allfarvei, og ofte uten strømtilførsel. Da er det vanskelig å levere mobildekning. Et eksempel på dette er deler av veien mellom Norddal og toppen av platået ved Trollstigen i Geiranger. Men dette er heldigvis unntakene. Stort sett har vi svært god dekning landet rundt, understreker Amundsen.

Tid for festivaler

Sommertid er festivaltid. Når mange mennesker samles på et begrenset område krever dette ekstra mobilkapasitet.

– Telenor vet hvor viktig det er med god mobildekning på festivalene. Dette gjelder både for arrangører og festivaldeltakere. Derfor har vi rigget ekstra mobilkapasitet på over 50 forskjellige arrangementer over hele landet, forteller dekningsdirektør Bjørn Amundsen, men legger til at er praktisk umulig å utvide kapasiteten for alle som ønsker det.

Pressemelding: Telenor