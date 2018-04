Test: Samsung Galaxy S9+

Takket være den fantastiske skjermen på 6,2 tommer og det doble kameraets utrolige egenskaper, finnes det ikke en bedre Android-telefon enn Samsung Galaxy S9+ i samme størrelse. Den likner riktignok mye på fjorårets S8+, men fingeravtrykkleseren er bedre plassert og den har fått stereohøyttalere. Samtidig er AR Emoji-funksjonen unødvendig, og prisen vil være vanskelig å forsvare for mange. Dette er toppmodellen for deg som vil ha den største skjermen og det beste kameraet i samme telefon.

Takket være den store skjermen og de fantastiske kameraene, er Samsung Galaxy S9+ den mest avanserte store smarttelefonen du kan kjøpe akkurat nå – tross at den er til forveksling lik forgjengeren S8+.

Galaxy S9+ er altså først og fremst en liten oppgradering av S8+, men det er en oppgradering av en Android-telefon som har ligget nær toppen av vår liste over de beste telefonene i 11 måneder. Det er viktig å huske på.

Vi har testet Galaxy S9+ i flere uker nå, og fotoegenskapene i svakt lys og den store skjermen er de mest opplagte høydepunktene. Samtidig er det først og fremst den grandiose 6,2 tommer store «Infinity»-skjermen som gjør telefonen verdt de ekstra pengene, mens begge telefoner er utstyrt med forbedret kamera med 12 MP og en maksimal blenderåpning på f/1.5.

Dette er de første telefonene med en slik blenderåpning, og det gir Galaxy S9 og S9+ en ytelse i svakt lys som til og med overgår Google Pixel 2, vårt tidligere førstevalg blant de beste telefonkameraene.

Enkelte lenker i denne artikkelen tar deg til sider skrevet på engelsk. Vi arbeider hele tiden med oversettelser og oppdatering av disse lenkene.

Denne lillafargen som kalles Lilac Purple, er ny av året.

Galaxy S9+ drar også nytte av to objektiver på baksiden, og den har dermed de samme telefotomulighetene som fjorårets Note 8. (S9 har bare ett objektiv på baksiden). Hovedkameraet kan også filme i supersakte film med 960 bilder i sekundet, og 8 MP-frontkameraet kan brukes til å utstyre ansiktet ditt med AR-rekvisitter og -masker. Dette er Samsungs svar på Apples Animoji, men i motsetning til resten av telefonen så er ikke dette noe å rope hurra for.

Samsung har lyttet til de negative tilbakemeldingene på fjorårets modeller, og har flyttet fingeravtrykkleseren fra plasseringen ved siden av kameraet til en midtstilt posisjon. Den nye plasseringen fungerer mye bedre, men den nye Intelligent Scan-teknologien som kombinerer irisskanning og ansiktsgjenkjenning gjør samtidig at du ikke trenger den like mye som før. En annen svakhet ved S8+ var fraværet av stereohøyttalere, og det er også endelig på plass denne gangen.

Hvis du lukter at den plutselige vektleggingen av stereohøyttalere, ansiktsopplåsing, AR Emoji og vertikalt plasserte 12 MP-objektiver er Samsungs forsøk på å gjenskape funksjonene til iPhone X, så har du nok rett. Galaxy S9+ prøver å gjøre alt Apple gjør, men den har også en større skjerm og 3,5 mm-kontakt. Ikke minst utfordrer den også Google Pixel 2 XL på fotosiden.

Det interessante er at det er ikke Apple og Googles telefoner som er de største konkurrentene til S9+ – det er Samsungs egne telefoner. Galaxy S8+ kan være det rette valget for de som blir skremt av prislappen til S9+ , mens Galaxy Note 9 kan bli et godt alternativ for de som kan ha nytte av en enda større skjerm og en S-Pen på kjøpet.

Akkurat nå er Galaxy S9+ den beste store Android-telefonen du får kjøpt, men den er dyr og posisjonen vil utfordres av Samsungs egen Note 9 om noen måneder.

Se video av vårt førsteinntrykk av Galaxy S9 og S9+ nedenfor.

Synes du Samsung Galaxy S9+ blir for stor? Les vår test av Samsung Galaxy S9

Lanseringsdato og pris

Lanseringsdato for Samsung Galaxy S9+: 16. mars 2018

9790 kr er et stort prishopp fra forrige modell

Billigere enn iPhone X

Samsung Galaxy S9+ spesifikasjoner Størrelse: 158,1 x 73,8 x 8,5 mm

Vekt: 189 g

Skjermstørrelse: 6,2 tommer

CPU: Exynos 9810

RAM: 6 GB

Lagring: 64 GB

Kamera: Dobbelt kamera med 12MP bak, 8 MP foran

Batteri: 3500 mAh



Den offisielle slippdatoen til Samsung Galaxy S9+ var fredag 16. mars. Prisen på 9790 kr er ganske mye stivere enn lanseringsprisen til S8+ på 8490 kroner, og den er også 1000 kroner dyrere enn lillebroren Galaxy S9. Prisforskjellen mellom den vanlige modellen og pluss-modellen øker altså sammenlignet med i fjor.

Velger du å kjøpe med abonnement, kan du få Galaxy S9+ for rundt 400-600 kroner i måneden. Kjøper du den med Telenors Swap-avtale får du den til 439 kr i måneden, mens Netcom tar 429 kroner med sin tilsvarende Svisj-løsning.

Design

Samsungs elegante glass-og-metall-design videreføres

Kun små endringer

Du vil merke lite forskjell i størrelse fra S8+.

Samsungs designvalg som dreier seg rundt å kombinere to glasspaneler med en metallramme i midten, gjør fortsatt Galaxy S9+ til en av de flotteste smarttelefonene du kan kjøpe akkurat nå. Den er veldig lik S8+, men det betyr jo ingenting med mindre du oppgraderer hvert år og forventer en årlig redesign.

Image 1 of 3 Samsung Galaxy S9+ (venstre) og Galaxy S9 (høyre) er både støv- og sprutsikre. Image 2 of 3 Fingeravtrykkleseren har fått en bedre plassering, men den er fortsatt mindre enn på andre Android-telefoner. Image 3 of 3 Baksiden suger til seg fingermerker. Har har vi nettopp tørket av den!

Samsung har gjort en liten, men viktig endring på baksiden av de nye telefonene. Fingeravtrykkleseren er igjen plassert på baksiden, men den er nå på midten i stedet for ved siden av kameraet. Som kjent gjorde plasseringen av fingeravtrykkleseren på S8+ at den var vanskelig å nå uten å grise til glasset på kameraet, så den nye plasseringen er bedre. Samtidig skal det sies at fingeravtrykkplaten er mindre enn på de fleste andre Android-telefoner.

I Norge får du kjøpt S9+ i de tre fargene sort, blå og lilla, og vår testenhet i sort ble raskt full av fingermerker. Dermed har du en god grunn til å investere i et stilig deksel til den nye telefonen din.

Image 1 of 4 Den er like stor som en ekte New York Hotdog. Image 2 of 4 Den kurvede skjermen og det slanke designet er en vellykket kombinasjon. Image 3 of 4 Vi anbefaler at du investerer i et deksel. Image 4 of 4 Du har tre ulike farger å velge mellom i norske butikker.

Utover fingeravtrykkleseren er det lite som er forandret med Galaxy S9+. Kantene øverst og nederst har blitt noen millimeter smalere og det har også gjort telefonen litt kortere, men det er fortsatt en veldig stor telefon.

Du må fortsatt strekke deg for å rekke frem til hjørnene av skjermen, og det kan for eksempel gjøre det knotete å navigere deg rundt i Google Maps på farten. Er du usikker på om en større telefon er det rette for deg, så bør du nok velge den mindre Galaxy S9. S9+ er en stor telefon for folk med store hender.

I motsetning til enkelte av rivalene, har Samsung valgt å beholde både 3,5 mm-kontakten og microSD-kortleseren. Ikke minst finner du fortsatt den dedikerte Bixby-knappen på siden av telefonen. Nei, du kan fortsatt ikke endre funksjonen til knappen uten tredjepartsprogramvare – og ja, det er fortsatt like lett å ta feil av den og volumknappene.

Skjerm

Kurvet 6,2 tommer Quad HD+ Super AMOLED

90 prosent av fronten er skjerm

Mangler fingeravtrykkleser i skjermen

Den 6,2 tommer store skjermen i Galaxy S9+ er voldsomt imponerende. Det er fortsatt den samme «Infinity Display»-skjermen som før, men når den er så god så er det helt OK for oss.

S9+ har den samme kurvede skjermen som i fjor, men kantene har blitt litt smalere.

Skjermforholdet på 18,5:9 har blitt standard for slike telefoner med heldekkende skjerm. Den kan vise QuadHD+-oppløsning, men ser også fantastisk ut i Full HD 1080p. Det er kombinasjonen av de futuristiske kurvede linjene, de sterke fargene, og den høye kontrasten, som får den til å skille seg ut.

Vi kan ikke annet enn å være imponert over at Samsung har laget en skjerm som fyller 90 prosent av fronten til S9+. Kantene er ekstremt små, du slipper det sorte feltet du finner på iPhone X, og resultatet er at det føles litt som å holde en vakker lysstråle i hånden.

Dessverre har den vakre lysstrålen en tendens til å oppfatte falske trykk, noe som er resultat av den kurvede skjermen og vårt faste grep rundt kantene. Det er ikke særlig gøy å se tekstmeldinger forsvinne, bare fordi vi kom borti Backspace med lillefingeren.

Tidligere har ryktene gått om at S9-modellene skulle få fingeravtrykkleser i skjermen, men dette er ikke på plass til tross for at vi har sett at kinesiske merker leverer denne teknologien allerede. Dermed spares nok den funksjonen til Note 9, eller kanskje til og med til Galaxy S10.