Test: Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 er telefonen som skal ta over stafettpinnen fra Galaxy S8 – en av de beste telefonene vi noen gang har testet – men oppgraderingene er få og små. Riktignok finnes det en del justeringer som noen vil finne interessante, men utover det er designet likt som Galaxy S8, og hvis Samsung hadde vært interessert i å kopiere Apples navnestrategi kunne dette vært en S-modell.

Den største nyheten er det nye kameraet på baksiden som bringer med seg en ny innovativ dobbeltlukker-løsning, og telefonen er også mer robust bygget og har enormt med krefter på innsiden.

Skjermen er også mer lyssterk, og sammen med stereohøyttalerne gjør det S9 god til videotitting. Ikke minst retter den opp en stor svakhet fra S8, ved å gjøre det enkelt å låse opp telefonen med ansiktsgjenkjenning eller en finger.

Hvis det nå høres ut som vi prøver å lete etter positive sider med en ganske uinspirert telefon, så er det delvis sant. Vi må bare passe på at du som synes S9 er til forveksling lik S8, får vite om endringene som faktisk er gjort.

Samtidig må disse pluss-poengene ses på bakgrunn av den høye prisen, og selv om den riktignok ikke ligger på iPhone X-nivå så er den likevel blant de aller dyreste alternativene der ute. Den større Samsung Galaxy S9 Plus med 6,2-tommers skjerm er for ordens skyld enda dyrere.

Hvis du er på jakt etter en erstatter til din 2016-modell blir dermed spørsmålet om de nye funksjonene gjør Galaxy S9 verdt en oppgradering, eller om den rimeligere Galaxy S8 fortsatt er verdens beste telefon?

Er ikke Galaxy S9 stor nok? Les vår test av Samsung Galaxy S9 Plus

Pris og lanseringsdato

Samsung Galaxy S9 spesifikasjoner Størrelse: 147,7 x 68,7 x 8,5 mm

Vekt: 163 g

Skjermstørrelse: 5,8 tommer

CPU: Exynos 9810

RAM: 4 GB

Lagring: 64 GB

Kamera: 12 MP bak, 8 MP foran

Batteri: 3000 mAh





Samsung Galaxy S9 ble sluppet 16. mars, og ordinær pris ligger vanligvis på 8790 kroner uten abonnement. Det innebærer en heftig økning på 1200 kroner sammenlignet med lanseringsprisen til Galaxy S8 i mars i fjor, og sistnevnte er nå å få kjøpt for så lite som 6000 kroner. Velger du å kjøpe S9 med abonnement, kan du forvente å betale mellom 400 og 600 i måneden.

I motsetning til hva som er vanlig selges ikke Galaxy S9 med ulike valg for intern lagring, og det eneste alternativet er 64 GB.

AR Emoji

Mest en gimmick

Trenger bedre ansiktsgjenkjenning

Det tok litt tid før vi skjønte greia med AR Emoji – og så ganske kort tid før vi gikk lei.

Det er bare å si det som det er: dette er et opplagt svar på Apples Animoji som fikk mye oppmerksomhet da iPhone X kom, og som gjør bruk av TrueDepth-kameraet på forsiden av Apples toppmodell.

Samsungs variant fremstår mest som en litt fattig versjon av det samme, men den har samtidig litt mer personlighet. Når du vil lage din egen avatar, er det bare se i frontkameraet og smile så lager telefonen en digital utgave av deg.

Når prosessen er ferdig kan du justere hår, hudfarge og antrekk, men vi skulle ønske det fantes flere tilpasningsmuligheter. Hårfargene er ikke særlig nyanserte, og klesutvalget er også ganske begrenset.

Dette kan kanskje virke som en bagatell, men hvis AR Emojien din ikke ligner på deg så blir jo funksjonen mindre interessant for både deg og vennene dine.

EmojiGIF-ene er morsomme, men man går fort lei.

Da vi prøvde oss på å lage en avatar, ente vi flere ganger opp med merkelige ansiktsformer og feil farge på øyene. Derfor ble vi nødt til å prøve flere ganger.

Vi måtte også venne oss til at avateren ikke alltid så ut som oss, men det viste seg etter hvert at den automatisk genererte animerte GIF-en man får plutselig kan vise seg å likne fra ulike vinkler.

GIF-ene er også det beste med denne funksjonen, men det er bare et tidsspørsmål før man går lei av dem også. De er bakt inn i standardtastaturet til Galaxy S9, men de fungerer ikke på Twitter eller i Gmail – kun i apper som WhatsApp og Facebook Messenger.

Du kan også spille inn en video av deg som AR Emojien mens du snakker, og det er da ting virkelig begynner å rakne. Galaxy S9 klarer å plukke opp de viktigste trekkene dine, men avataren får også en flimrende munn eller et blinkende øye hver gang kameraet mister deg.

Dessverre er det nok nødvendig med bedre maskinvare for at dette skal fungere skikkelig, for frontkameraet til Galaxy S9 ser ikke ut til å takle oppgaven særlig godt.

AR Emojier er morsomme nok en stund, men de er absolutt ingen grunn til å kjøpe denne telefonen i seg selv.

Bixby har blitt bedre

Bixby Voice henger fortsatt etter

Bixby Vision har blitt mye nyttigere

Bixby Vision gir flere resultater, men alle er ikke like treffsikre.

Vi ble rimelig skuffet over Bixby som ble levert med Galaxy S8 i fjor – de lovte at den skulle være den ultimate digitale assistenten, men det var den rett og slett ikke.

Den kunne ganske enkelte ikke gjøre nok – den forsto ikke hva vi ville basert på kontekst, og den kunne ikke starte eller kontrollere nok apper. Det er kanskje forståelig at det tar tid å utvikle slike funksjoner, men Google Assistant var jo allerede tilgjengelig på telefonen og den fungerte veldig bra.

Heldigvis har Samsung gitt Bixby en skikkelig oppdatering i S9, og Bixby-knappen på siden av telefonen er fortsatt på plass så du får rask tilgang til funksjonen. Knappen fungerer omtrent som en walkie-talkie og du trykker når du vil si noe og slipper når du er ferdig, men programvaren henger dessverre litt etter.

Bixby kan tidvis misforstå hva vi mener, og du kan fort ende opp med å legge inn en alarm i stedet for å starte en nedtelling. Du kan også be den om å ta et bilde og sende til en venn, men prosessen tar fort 30 sekunder og er også avhengig av at Bixby faktisk finner vennen du mener. Da frister det egentlig mer å gjøre det manuelt.

Galaxy S9 minner oss stadig på at den kan ta diktat, men funksjonen er ikke spesielt presis. Det fungerer riktignok greit nok og det er imponerende tatt i betraktning at vi snakker til en minirobot i en mobiltelefon, men teksten må nesten alltid redigeres før den sendes.

Bixby Vision, som lar kameraet gjenkjenne ting og søke dem opp på nett, har derimot gjort store fremskritt, og det beste med funksjonen er faktisk at den er avskrudd som standard. Dermed slipper du at det danser små ildfluer over skjermen hver gang du skal ta et bilde av bilen, hunden, moren din eller skittentøyskurven (for å vise at du har vasket klær), mens telefonen prøver å finne ut hva du ser på.

Bixby blir stadig bedre og nærmer seg nivået til Siri, men den er fortsatt et stykke unna Google Assistant-nivå.

Når du faktisk velger å skru på Vision, er den også ganske nyttig. Bixby gjør generelt en mye bedre jobb med å forstå hva den ser enn hva den hører, og den gir presise søkeresultater på nett fra ting som tegneserier, lamper og naturbilder.

Oversettelsesverktøyet som kan oversette tekst i sanntid, er også veldig effektivt. Du får riktig nok noen merkelige svar innimellom, men det er stort sett lett å lese teksten som er ferdig oversatt. Samsung gjør et stort poeng av denne funksjonen, men den er egentlig litt smal. Du må være i et fremmed land og ha tilgang til data, mens du har en tekst foran deg som er helt umulig å forstå noe av.

Selv om det er fint at Bixby har blitt oppgradert og det nå gir litt mer mening å ha den dedikerte knappen på siden av telefonen, så er den mer en gimmick enn en nødvendig funksjon.

Du vil fortsatt få mye bedre stemmestyring av telefonen din ved å knytte knappen til Google Assistant i stedet (ved hjelp av en tredjeparts-app du laster ned). Du får kanskje færre muligheter, men det som er der fungerer veldig bra.

Forbedret biometri

Intelligent Scan er presis, men ikke like sikker

Det har blitt mye enklere å låse opp telefonen

Intelligent Scan veksler mellom ansiktsgjenkjenning og irisskanning.

Hvis du leste testen vår av Galaxy S8 i fjor, fikk du nok med deg at de biometriske opplåsningsfunksjonene nærmeste gjorde telefonen ubrukelig. Fingeravtrykkleseren var for vanskelig å nå, irisleseren var for uforutsigbar, og ansiktsgjenkjenningen for dårlig.

Samsung har heldigvis gjort noe med det, og nå fungerer faktisk alle de tre funksjonene helt sømløst om hverandre.

Ansiktsgjenkjenningen og irisleseren kombineres i funksjonen Intelligent Scan, og dermed blir opplåsing med ansiktet ditt en mye enklere oppgave. Hastigheten er også blitt mye høyere, og mens fjorårets funksjon kun fungerte i 30-50 prosent av tilfellene, fungerer den nesten hver gang med Galaxy S9. Samtidig er også fingeravtrykkleseren enklere å nå.

I svakt lys kan fortsatt irisleseren være litt treg og ikke alltid like interessert i å slippe deg inn, og Apples FaceID går den en høy gang når det gjelder nøyaktighet og brukervennlighet. Samtidig er det så enkelt å legge fingeren på fingeravtrykkleseren på baksiden, at det aldri ble noe problem.

Fingeravtrykkerleseren er under kameraet, og mye lettere å treffe enn før.

Likevel har også de biometriske systemet noen svakheter. Den første er at 2D-bildet S9 tar av ansiktet ditt, ikke er like sikkert som for eksempel fingeravtrykkleseren eller Apples FaceID.

For oss er dette imidlertid ikke noe stort problem, og fingeravtrykkleseren er uansett mer praktisk når du skal betale for ting. Biometrisk gjenkjenning handler jo først og fremst om enkelhet og ikke om sikkerhet.

Vi klarte heller ikke å lure Galaxy S9 med et bilde av ansiktet vårt, så du kan være ganske trygg på at eventuelle tyver vil få problemer med å åpne den. Det er jo egentlig alt vi kan forvente.

Det andre problemet er mer frustrerende – det er nemlig vanskelig å låse opp telefonen mens den ligger på et bord. Grunnen er at synsvinkelen til kameraet er for liten, og kameraet ser deg ikke med mindre du lener deg over det. Her har Apples FaceID fordel av en mye større synsvinkel.

Nye høyttalere

AKG-lyden er kraftig

Mangler litt tyngde, men en stor forbedring fra S8

Nå kommer lyden ut av ørehøyttaleren i tillegg til høyttaleren på undersiden.

Den andre nøkkelfunksjonen Samsung er opptatt av i Galaxy S9, er de forbedrede høyttalerne. Hvis du er lei av at lyden bare kommer ut fra bunnen av telefonen, kan du nå glede deg over at ørehøyttaleren har fått mulighet til å spille av lyd rett mot deg.

Lydsystemet har også fått støtte for Dolby Atmos, og lyden får en ny romfølelse når den kommer strømmende mot deg.

Med tanke på hvor tynn denne telefonen er, så er lydkvaliteten den leverer ganske imponerende. Faktisk kan volumet bli i overkant høyt, og vi opplevde flere ganger å måtte skru ned lyden mens vi så på videoklipp fra sosiale medier.

Kvaliteten er ikke den beste på markedet, og du får definitivt litt mer guffe og klarhet fra iPhone X. Samtidig er ikke målet nødvendigvis å erstatte en bluetooth-høyttaler, men heller å gi deg en grei lydopplevelse når du lytter til musikk eller podcaster uten hodetelefoner.