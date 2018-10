Den sidste Marvel-film på Netflix bliver "Ant-Man and Wasp"

Det er længe siden, vi fik nyheden om, at Disney havde planer om at kappe alle bånd til Netflix i forbindelse med opstart af deres egen streamingtjeneste. Nu bliver planerne til virkelighed.

New York Times afslører, at fra næste års "Captain Marvel" skal alle Marvel-filmene kun lanceres på Disneys nye streamingtjeneste og altså ikke på Netflix.

Vi kan forvente, at årets Marvel-film "Black Panther", "Avengers: Infinity War" og "Ant-Man and the Wasp" bliver frigivet på Netflix, men sidstnævnte vil med stor sandsynlighed være den sidste.

Det er også blevet bekræftet, at serier, der er produceret i samarbejde med Netflix, f.eks. "Daredevil", "Jessica Jones" og "Lukas Cage", fortsat vil være at finde på Netflix (men det vidste vi allerede).

At Disney har fokus på at sikre sig eksklusivt indhold til den nye streamingtjeneste forstår man godt – for i maj i år var Netflix kortvarigt mere værd end den 95 år gamle Disney-koncern, og det gav nok underholdningsgiganten stof til eftertanke.

