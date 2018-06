Bethesda annoncerede VR-spillene Prey og Wolfenstein på E3 2018

På E3 2018 har Bethesda vist, at de virkelig tror på VR. Dette slås fast med annonceringen af de to helt nye VR-spil i to af deres største spilserier: Wolfenstein og Prey.

Vi får frigivelsesdatoen for Prey VR senere i år. Navnet på spillet kender vi dog: Prey Typhon Hunter. VR-versionen (der også kommer som en almindelig udgave) vil være en gratis multiplayer-opdatering og er en form for vedhæng til den kommende Prey DLC med navnet Moon Crash.

Her spiller man mod hinanden, og Morgan Yu kæmper mod mimics i et katten-efter-musen-lignende scenarie, hvor sidstnævnte forsøger at skjule eller forvandle sig til dagligdagsgenstande for at få bugt med Yu.

Der kommer dog ikke kun én VR-tilstand, men to – den anden er Transtar VR – et slags "escape room", hvor spillerne er TranStar-ansatte, der skal løse forskellige gåder, så de kan slippe ud fra Talos I-rumstationen.

Mere VR end nogensinde

Wolfsteins VR-tilstand vil i modsætning til Prey-versionen få sin helt egen unikke titel, der frigives i løbet af 2019. Navnet er Cyber Pilot, og er et VR-spil, der foregår to årtier efter den handling, vi så i Wolf Einstein II: The New Colossus.

Modstandsbevægelsen er blevet langt mere teknisk, og spillerne vil derfor træde ind i rollen som hacker, der har fået til opgave at demontere de nazistiske styrker i Paris med deres egne maskiner.

Dette kommer i kølvandet på Bethesdas succes med VR-versioner af spil i Doom, Fallout og TES-serierne. Det er godt at se, at man fortsætter med at eksperimentere med platformene. Præcis hvilke VR-headsets man så kan bruge i disse spil, er endnu uklart, men Oculus Rift og HTC Vive er sandsynligvis oplagte kandidater.