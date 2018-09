PS4:n Dualshock -ohjaimen käyttäminen PC:llä

Konsoliohjaimen asentaminen käytettäväksi Windowsin PC:lle ei ole kovin haasteellista. Näytämme tässä oppaassa, kuinka se onnistuu.

PS4:n Dualshock 4 -ohjain on fantastinen vaihtoehto peliohjaimeksi myös tietokoneella. Siinä on kaikki napit, joita tarvitaan suurimmassa osassa tietokonepelejä. Sen kosketusaluetta voi myös käyttää hiirenä.

Ainoa negatiivinen asia on, että ohjaimen kuulokeliitännälle ei löydy tukea, joten jos kuulokkeita haluaa käyttää, on kuulokkeet laitettava kiinni suoraan tietokoneeseen.

Dualshock 4:ää käyttääkseen ei edes tarvitse PS4-konsolia, vaan ohjaimen lisäksi pitää olla vain PC ja USB-kaapeli. Aiemmin Dualshock 4:n käyttämiseen tietokoneella tarvittiin erityistä ohjelmistoa, mutta Sony on tehnyt ohjaimen yhdistämisestä PC:hen aiempaakin helpompaa.

PS4-ohjainta voi myös käyttää tietokoneella langattomasti Bluetoothin kautta. PC:ssä on oltava Bluetooth-toiminto tai sitten on ostettava erillinen adapteri (Sony DualShock 4 USB Wireless Adaptor), jonka saa liitettyä PC:n USB-porttiin. Virallinen versio on Sonyn, mutta minkä tahansa Bluetooth 2 -tuetun adapterin pitäisi toimia.

PS4 Dualshockin käyttäminen Steamissä

Suosittu videopelialusta Steam on julkaissut päivityksen, joka mahdollistaa PS4 Dualshockin käyttämisen PC:llä Steam-pelejä pelattaessa.

Dualshock 4:n liittäminen ja käyttäminen PC:llä on helppoa. Lisäksi Dualshock 4:llä voi käyttää televisiolle hyvin sopivaa Steamin ison kuvan tilaa (Big Picture Mode).

PS4:n DualShock -ohjaimen käyttö Steamillä vaatii Steamin lataamisen ja päivittämisen. Kun viimeisin päivitys on asennettu, pitää vain kytkeä DualShock 4 kiinni (tai yhdistää Bluetoothin avulla) ja kaikki on kunnossa!

Tämä ratkaisu ei valitettavasti sovi kaikille, joten kerromme seuraavaksi, miten voi pelata muita kuin Steam-pelejä tietokoneella.

PS4:n ohjaimen käyttäminen PC:llä

1. Lataa DS4Windows

PS4 DualShock 4 -ohjaimen käyttäminen on melko yksinkertaista, mutta pelkkä kytkentä kiinni tietokoneeseen ei sentään riitä. Tarvitaan ylimääräinen ohjelma, jotta sen saa toimimaan PC:llä.

Tuon ohjelman nimi on DS4Windows, joka tekee PS4-ohjaimen tietokoneen yhdistämisestä erittäin yksinkertaista. Se ikään kuin huijaa PC:n ajattelemaan, että yhdistetty DualShock 4 on Xbox 360 -ohjain, joka on Windowsin tukema laite.

DS4Windowsin viimeisimmän version saa GitHub-sivustolta.

2. Asenna DS4Windows

Etsi zip-tiedosto, klikkaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse "Extract All".

Seuraavaksi avautuu ikkuna, jossa kysytään, minne käyttäjä haluaa purkaa tiedostot. Ne voi purkaa joko kansioon, johon zip-tiedosto ladattiin tai johonkin toiseen kansioon.

Kun tiedostot on purettu kansioon, näkyy kaksi tiedostoa. DS4Updater.exe on ohjelma, joka pitää DS4Windowsin päivitettynä. Tämä tiedosto kannattaa suorittaa myöhemmin, jos vastaan tulee ongelmia.

Toista tiedostoa, DS4Windows.exe, tuplaklikkaamalla saa aloitettua PS4 Dualshock -ohjaimen asennuksen PC:lle.

3. DS4Windowsin asennus

Kun DS4Windowsin käynnistää ensimmäistä kertaa, kysyy ohjelmisto, minne käyttäjä haluaa tallentaa asetukset ja profiilit. Suosittelemme oletusvalintaa "Appdata".

Sitten avautuu uusi ikkuna. Klikkaa 'Install the DS4 Driver' salliaksesi PS4 Dualshock -ohjaimen käyttämisen Windows 8:lla, Windows 8.1:llä ja Windows 10:llä.

Jos käytössä on Windows 7 tai vanhempi versio, pitää klikata myös 'Install 360 Driver'.

4. PS4-ohjaimen liittäminen PC:hen USB:n kautta

Seuraavaksi on vuorossa PS4:n Dualshock 4 -ohjaimen yhdistäminen PC:hen. Sen voi siis tehdä kahdella tavalla – joko USB-kaapelilla tai Bluetoothin kautta.

Jos haluaa yhdistää PS4:n Dualshock 4 -ohjaimen PC:hen USB-kaapelilla, tarvitsee vain tavallisen microUSB-kaapelin. Sellaisen joka tulee monien älypuhelimien mukana.

Kun kaapeli on yhdistetty ohjaimeen ja tietokoneeseen, pitäisi Windowsin tunnistaa se. Sen jälkeen voi pelata PC-pelejä PS4:n ohjaimella.

5. PS4-ohjaimen liittäminen PC:hen Bluetoothin kautta

Yksi parhaista jutuista PS4 DualShock 4 -ohjaimen käyttämisessä PC:llä on langattomuus, joka antaa paljon joustavuutta pelaamiseen.

PS4 DualShock 4 -ohjain käyttää Bluetoothia, joten PC:ssä tai kannettavassa on oltava sisäänrakennettu Bluetooth-toiminto. Jos niin ei ole, voi toki ostaa USB-adapterin (Sony DualShock 4 USB Wireless Adaptor). Se on pieni, huomaamaton ja melko halpa. Virallisen version saa ostettua Suomessa noin 25 eurolla.

PS4-ohjaimen saa yhdistettyä Bluetoothin kautta tietokoneeseen painamalla PS-näppäintä ja SHARE-näppäintä samaan aikaan pohjassa kolme sekuntia, kunnes ohjaimen yläosassa oleva valopalkki alkaa vilkkua.

Sen jälkeen pitää laittaa PC:n Bluetooth-toiminto päälle. Windows 10:ssä on painettava alapalkin oikean alareunan puhekuplaa, joka avaa toimintokeskuksen. Siellä täytyy klikata 'Bluetoothia' ja valita 'Wireless Controller' (langaton ohjain).

Voi olla, että tuossa vaiheessa kysytään laiteparikoodia ('pair code'), joka on 0000. Nyt ohjain on yhdistetty onnistuneesti tietokoneeseen.

Alla englanninkielinen video, jossa vertailemme keskenään Linuxin, Windowsin ja Macin käyttöjärjestelmiä.