Test: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

Nvidia GeForce RTX 2080 Ti er et monsterkort som endelig klarer å bikke 60 FPS ved 4K-oppløsning i spill, uten kompromisser og ved bruk av én enkelt GPU. Ikke bare er det langt kraftigere enn Nvidia GeForce GTX 1080 Ti, kortet det tar over for (sammen med Titan Xp), det utvider også grensene for hva datagrafikk kommer til å holde med på fremover, med ray tracing og Tensor-kjerner ment for AI-prosessering.

Oppdatert: Vi har gjort en fullstendig test av Nvidia GeForce RTX 2080 Ti, og kan nå avgi endelig dom over det ultimate grafikkortet for gamere.

Dessverre er prisen for å tre inn i grafikkelitens rekker utrolig høy. Og om man ikke allerede sitter på kremen av kremen av tilknyttet maskinvare (høyoppløselig skjerm og en bra prosessor), så befinner man seg bare i startgropen når det gjelder utgifter.

Pris og tilgjengelighet

Founders Edition-utgaven av Nvidia GeForce RTX 2080 Ti går for relativt obskøne 11.500 kroner. Nvidia har likevel sagt at det skal være mulig å oppdrive kort fra tredjepartsleverandører billigere, men foreløpig har ikke disse prisene duppet under Founders Edition-prisen. Om man skulle få kortet billigere er vi likevel langt unna prisen vi er vant til å betale for Nvidia GeForce GTX 1080 Ti, som nå er helt nede i 6999.

Samtidig har det gått mer enn et år siden AMD annonserte en ny grafikkortserie, hvilket gjør at den nærmeste konkurrenten til RTX 2080 Ti fortsatt ligger på 4999 kroner (lanseringspris, faktisk pris per i dag er fluktuerende), og heter Radeon RX Vega 64.

Spesifikasjoner og egenskaper

Selv om dette kortet er uhorvelig dyrt i forhold til kortet det erstatter, så har Nvidia GeForce RTX 2080 Ti ordentlig imponerende innmat. 11 GB GDDR6 VRAM, 4352 CUDA-kjerner og en boost-klokkefrekvens på 1635 MHz – takket være at Nvidia for første gang selv har overklokket kortet fra fabrikken med 90 MHz. Nvidia GeForce GTX 1080 Ti hadde i sin tid 11 GB GDDR5X VRAM, 3584 CUDA-kjerner, og en maksklokkefrekvens på 1582 MHz.

GPU-en har også to nye typer kjerner som forgjengerne ikke hadde: RT- og Tensor-kjerner. RTX 2080 Tis 68 RT-kjerner tar seg av ray tracing, hvilket muliggjør rendring av langt mer komplekse lys og skygger i sanntid enn 1080 Ti hadde mulighet til å gjøre.

Samtidig har de 544 Tensor-kjernene som mål å bringe AI til entusiastmarkedet, og Nvidia håper at disse kan brukes til å gjøre kantutjevning langt mer effektivt. Ifølge Nvidia er Turing-aritekturen åtte ganger raskere på å prosessere kantutjevning enn Pascal, dette ved hjelp av maskinlæring.

Tensor-kjernene er også drivverket bak en ny teknologi som heter Deep Learning Super Sampling. Denne fungerer ved å øke oppløsningen samtidig som kantutjevning blir implementert.

Under testene våre kjørte vi Epic Infiltrator-ytelsestesten. Denne setter kantutjevningsvarianten TSAA opp mot nye DLSS. Førstnevnte klarte å opprettholde en bilderate på mellom (minimum) 34 FPS og (maksimum) 117 FPS, mens sistnevnte duret og gikk på mellom 35 og 89 FPS.

Man kommer også til å råke på en del nye inn- og utganger på dette nye grafikkortet. For det første har den tradisjonelle koplingen Nvidia har brukt i årevis for å muliggjøre bruk av flere kort samtidig blitt erstattet med NV Link. Denne skal ha mer enn 50 ganger bedre båndbredde enn den foregående teknologien. RTX 2080 Ti har, rent spesifikt, to av disse koplingspunktene, slik at det kan levere opptil 100 GB total båndbredde, hvilket eksempelvis kan brukes til å kjøre bilde ut til flere 8K-skjermer i et surround-oppsett.

På baksiden ser man også at det har blitt lagt til en USB-C-port til video ut, hvilket for tiden begynner å bli en ganske populær løsning på nye skjermer. USB-C 3.1 Gen 2-utgangen støtter ikke bare UHD (4K)-video, men kan også dytte ut strøm verdt 27 W, så det er ikke sikkert at man trenger mer enn én kabel om man skal kople til fremtidens VR-hodesett.

Design og kjøling

RTX 2080 Ti – og hele RTX-serien, basert på Turing – er også første Founders Edition-kort med dobbelvifteløsning fra Nvidia (disse kortene kalles også referansekort, eller «reference designs»).

Vanligvis har kort fra produsenten selv hatt et design som suger luft gjennom et lukket system, via en kjøleribbe på prosessoren, og ut på baksiden av kortet. Dobbelvifteløsninger pleier derimot å dytte luft fra innsiden av maskinen ned på en kjøleribbe som ligger åpent i kabinettet, slik at luften holder seg på innsiden av maskinen.

Dette såkalte blåser-designet, som førstnevnte er et eksempel på, fungerer veldig bra om man vil isolere varmeproduksjonen fra GPU-en fra resten av maskinen, men total kjøleevne har tradisjonelt sett ikke vært spesielt imponerende. Dette er simpelthen fordi én vifte ikke klarer å dytte spesielt mye luft. Design med to, tre eller flere vifter kan flytte langt mer luft, men resultatet er en større menge akkumulert varme i kabinettet. Debatten om hvilket design som er bedre har enda ikke stilnet, men at Nvidia nå skifter gir oss i alle fall muligheten til å se om det å legge til en ny vifte (og skifte design) var en god idé.

Bortsett fra nye vifter har RTX 2080 Ti også en dampkammerløsning som strekker seg over hele kretskortet. Nvidia lover at hele systemet jobber sammen slik at det kan levere «ultrakjølig» og stille ytelse.

Under egen testing her hos oss fant vi ut at den nye kjøleløsningen som sitter på Founders Edition-utgaven fungerer som Nvidia lover. GPU-en er kald og kortet er stillegående. Likevel ser det ut til at den nye kjøleløsningen var sårt tiltrengt, noe Nvidia ikke har vært like høylytte om. Både RTX 2080 Ti og RTX 2080 er noen grader varmere enn forgjengerne – selv når de ikke utfører noe arbeid.

Selv om ingen av kortene oversteg 80 grader celsius, så kan vi tenke oss at de raskt hadde blitt overopphetet hadde de tatt i bruk den mer tradisjonelle blåser-løsningen.

Ytelse

Etter ettertrykkelige tester kan vi trygt slå fast at Nvidia RTX 2080 Ti er det kraftigste grafikkortet i verden.

Ikke bare fullstendig parkerer det GeForce GTX 1080 Ti, det er også raskere enn Nvidia Titan Xp – og ikke med små marginer. Nvidias nye flaggskip holder seg omlag 2000 poeng over Xp i nær sagt alle syntetiske ytelsestester, og leverer minst 10 ekstra bilder i sekundet (FPS) i alle spilltestene.

Nvidia lå allerede foran AMD, og nå virker det nesten som selskapet har aktivert Warp-motorene og hoppet frem til neste galakse. Det eneste som truer dette kortet er RTX 2080 til 8300 kroner, som kontinuerlig er i hælene på Ti-varianten gjennom alle testene våre, men som aldri helt klarer 60 FPS-grensen ved 4K.

Sett bort i fra ytelsestestene, så kan vi melde om at vi nå endelig kunne spille «Destiny 2» i utrolige 70 til 100 FPS samtidig som spillet kjørte i 4K HDR, med absolutt alle innstillinger satt til det maksimale. Samtidig klarte kortet å spille nye «Shadow of the Tomb Raider» i respektable 50 til 55 FPS med lignende innstillinger i 4K.

Rent bortsett fra ray tracing-demoer finnes det dessverre ingen spill som faktisk støtter teknologien, så vi har ingen mulighet til å finne ut av hvordan Nvidia RTX (samlebetegnelse for den nye teknologien i de nye kortene) påvirker ytelsen i praksis. Det vi imidlertid har funnet ut er at «Shadow of the Romb Raider», og andre spill som har Nvidia RTX påslått, ser fabelaktige ut når ray tracing er i bruk.

Under Nvidias GeForce Gaming Celebration-evenement på Gamescom 2018-messen så vi Nvidia RTX levere langt mer realistisk grafikk, og med varierende intensitet, i en steinete ruin i regnskogen. Vi fikk også bakoversveis av hvordan veggene fortonte seg der de skimret mens lys ble reflektert og brutt av materialene.

Når det gjelder bilderate, så kjørte en tidlig utgave (før utgivelse) av «Shadow of the Tomb Raider» i relativt stabile 40 til 50 FPS, hvilket er imponerende, gitt at spillet kjører på én enkelt GPU og klarer å prosessere alle de nye ray tracing-teknikkene.

Vi spilte også «Battlefield V» og «Metro: Exodus» med Nvidia RTX slått på, og så en bilderate på over 100 FPS ved 4K-oppløsning og innstillinger stilt inn på «Ultra». Du kan ta en titt på vår «Battlefield V»-seanse med Nvidia RTX ovenfor (vi deler dette med PC Gamer), som forresten ble tatt opp med Nvidia GeForce Experience.

Overraskende nok klarer Nvidia RTX 2080 Ti å nå dette ytelsesnivået mens det trekker mindre strøm enn Titan Xp- og 1080 Ti-kortene det er raskere enn. Når det er sagt, dette kortet har like stort krav til minimumskapasitet, og det blir dugelig varmt, så man bør forsikre seg om at PC-en det skal settes inn i takler all varmen kortet produserer i kabinettet.

Konklusjon

Det er likegyldig om man er en gamer som har ventet på et nytt og bedre grafikkort, eller om man er en av teknologifantastene som virkelig har tro på Nvidias ray tracing-visjon – GeForce RTX 2080 Ti er den nye kongen på grafikkhaugen.

Etter å ha sett det realistiske lyset som ray tracing muliggjør har vi ingen lyst til å gå tilbake til de raster-baserte og uklare sølepyttene der vi nå forventer nær sagt perfekte refleksjoner. Tensor-kjernene, på den andre siden, ser mer ut som en langtidsinvestering, der kantutjevning og såkalt super sampling på sikt kommer til å koste mindre ytelse.

Prisen på 11500 kroner kan være et vanskelig hinder å forsere for mange interesserte brukere. 8300 kroner kan nok føles vel så spiselig for et RTX 2080-kort som ofte puster RTX 2080 Ti-flaggskipet i nakken. Likevel, er man av typen som allerede vurderer slike summer tenker vi at det er det like greit å gå hoppe bukk over kortene som ikke når helt opp.