Test: Nvidia GeForce RTX 2080

Nvidias «xx80»-grafikkort (slik som GTX 980 og GTX 1080) har alltid truffet et gyldent punkt når det kommer til fantastisk ytelse som kan rettferdiggjøre deres høye priser. Nå er Nvidias Turing 20-serie med grafikkort en realitet, og GeForce RTX 2080 viser at selskapet fortsatt vet hva kundene vil ha. Denne gangen er utsalgsprisen enda høyere, men ytelsen er også tilsvarende forbedret – så forbedret at vi nærmer oss bristepunktet for barrieren som har hindret oss fra å spille med 60 bilder i sekunder i 4K.

Pris og tilgjengelighet

Akkurat idet vi hadde blitt vant til den krasse prisen på Nvidia GTX 1080 gir Nvidia ut RTX 2080, et grafikkort som har et enda høyere prispunkt: Ulike varianter av kortet går typisk for mellom 8200 og 9300 kroner, og det finnes også en variant fra ASUS til over 10.000.

Som vanlig slipper også Nvidia sin egen Founders Edition-versjon av kortet med en noe høyere klokkehastighet enn referansedesignet. Dette ser ikke ut til å være tilgjengelig i norske butikker i skrivende stund, men det kan forhåndsbestilles fra Nvidias egen hjemmeside til 8.499 kroner.

RTX representerer altså et kraftig prishopp for Nvidias GPU-er. Det er ikke lenge siden Nvidia GTX 1080 Ti kostet like mye som denne nye modellen, med priser rundt åtte-ti tusen. Med denne nye serien GPU-er, ser det ut til at Nvidia nok en gang øker standarden for hva man kan forvente seg å betale for moderne og kraftige grafikkort.

For et solid grafikkort til en billigere penge, er det nesten bare Radeon RX Vega 64 (med priser helt nede på fem-seks tusen kroner) man kan belage seg på. AMDs beste Vega-GPU har imidlertid begynt å miste litt av glansen allerede etter et år på markedet, og det er få tegn på at Team Red kommer til å introdusere et nytt grafikkort i nærmeste fremtid.

RTX 2080 vil være tilgjengelig over hele verden fra 20. september 2018, men vi forventer at de blir vanskelig å få tak i med mindre du har forhåndsbestilt.

Spesifikasjoner og funksjoner

Rent teknisk er RTX 2080 et steg videre på alle mulige punkter: Det har flere CUDA-kjerner, raskere GDDR6-videominne og til og med den aller første 90 Mhz-fabrikkoverklokkingen (på Nvidias Founders Edition-kort).

Ved siden av dette introduserer kortet et nytt sett med 46 RT-kjerner og 468 Tensor-kjerner, og disse spiller en viktig rolle når man skal rendre ray tracing i sanntid og drive med kompliserte utregninger knyttet til kunstig intelligens. Begge disse funksjonene er eksklusive for Nvidias nyeste kort.

Du vil merke en rekke forskjeller på mange andre områder også: For eksempel vil vanndammer, glass og andre speilende overflater nå forvandles til faktiske speil for første gang i dataspill.

Tensor-kjernene er ekstra imponerende: Ved å introdusere slik AI i vanlige grafikkort, hevder Nvidia at alle Turing-basert GPU-er vil være i stand til å prosessere anti-aliasing åtte ganger raskere. RTX 2080 kan også benytte seg av en ny Deep Learning Super Sampling-funksjon, som er mye mer effektiv når man bruker super sampling og anti-aliasing samtidig.

De AI-spesialiserte Tensor-kjernene er også essensielle for Nvidias nye, superenkle overklokkingsfunksjon.

Populære overklokkingsapplikasjoner som EVGA Precision X1 og MSI Afterburner vil nemlig nå kunne integrere en ny NV Scanner API-funksjon. Dette vil i bunn og grunn justere GPU-en din opp langs en presis mikrovolt-kurve, samtidig som den tester for stabile overklokkingshastigheter og -spenninger.

Den nye testen fjerner kort og godt all gjetting knyttet til det å maksimere GPU-en din, og dette er en av de beste funksjonene ved den nye Turing-serien.

Test-enhetens spesifikasjoner CPU: 3,7 Ghz Intel Core i7-8700K (hexa-core, 12MB cache, opp til 4,7 GHz)

RAM: 32 GB Vengeance LED DDR4 (3200 MHz)

Hovedkort: Asus ROG Strix Z370-E Gaming

Strømforsyning: Corsair RM850x

Lagring: 512 GB Samsung 960 Pro M.2 SSD (NVMe PCIe 3.0 x4)

Kjøling: Thermaltake Floe Riing 360 TT Premium Edition

Kabinett: Corsair Crystal Series 570X RGB

Operating system: Windows 10

Ytelse

Nvidia RTX 2080 er merkbart dyrere enn forgjengeren, men heldigvis leverer den også resultater som gjør investeringen verdt det. Den nye GPU-en yter mye bedre enn GTX 1080, og den kan stille med bemerkelsesverdig høye benchmark-resultater – resultater som til og med utklasser GTX 1080 Ti og Titan Xp.

Med unntak av storebroren, Nvidia RTX 2080 Ti, vil du ikke finne grafikkort som er særlig mye kraftigere enn dette.

Det nye RTX-kortet vil gi deg en enda mer merkbar ytelsesforbedring hvis du driver med gaming. Spilling i 1080p viser for eksempel et sprang på 20-40 ekstra bilder i sekundet, og samtidig makter Nvidia RTX 2080 å nå helt opp til 60 fps når man spiller i 4K – og det er pokker så imponerende.

Ved siden av benchmark-testene noterte vi oss at RTX 2080 også klarte å oppnå 40 fps med maksimale innstillinger og 4K i Shadow of the Tomb Raider. Destiny 2 ga enda bedre resultater, med en bildefrekvens som la seg mellom 60 og 75 fps, også dette med 4K, ultra-innstillinger og HDR aktivert.

Endelig dom

Hvis du er forberedt på å betale de dyre dommene dette grafikkortet krever, vil du neppe bli skuffet over det du får for pengene. Med unntak av Nvidia RTX 2080 Ti finnes det ikke grafikkort som er bedre enn dette – svært få klarer i det hele tatt å levere 4K-gaming i 60 fps helt på egenhånd.

Men selv RTX 2080 er farlig nær å ikke klare å levere denne silkemyke bildefrekvensen i Ultra-HD-oppløsning. Hvis du ikke liker å inngå kompromiss og helst vil unngå lavere innstillinger, vil den enda kraftigere Nvidia RTX 2080 Ti være et bedre valg.

Personlig ville vi nok fremdeles valgt Nvidia RTX 2080: Det treffer et passende punkt midt mellom ytelse og pris, og selv om man kanskje må spare litt ekstra eller benytte seg av tilgjengelige kredittkort, er det antagelig vel verdt det.