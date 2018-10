Test: Microsoft Surface Go

Surface Go er en lekker maskin som gir deg en glimrende Windows 10-opplevelse i et 10-tommers nettbrett.

Microsoft Surface Go, som er en mindre og rimeligere variant av Suface Pro, er endelig her. Den bringer ikke med seg noen store overraskelser, men det er kanskje like greit.

Surface Go er slik alle mindre Windows-nettbrett burde vært helt siden begynnelsen: alt du liker med Surface Pro – bare mindre. Her blir du ikke begrenset av et nedstrippet operativsystem (selv om det skal sies at du får Windows 10 i S-modus forhåndsinstallert), og ingen merkelige kompatibilitetsproblemer. Surface Go er bare en mindre Surface som fungerer som du forventer.

Selvfølgelig måtte Microsoft inngå noen kompromisser for å lage en Surface på denne størrelsen, og det har først og fremst gått utover ytelsen. Samtidig må forventningene selvfølgelig skaleres tilsvarende mye. Surface Go er det nettbrettet Surface 3 skulle vært for flere år siden, og det var verdt ventetiden.

Avhengig av hva slags behov du har, så kan Surface Go lett fungere som et daglig verktøy for både arbeid og filmtitting. I kappløpet om å lage det ultimate lette nettbrettet til daglig bruk, har Microsoft nå lekende lett hoppet bukk over konkurrentene.

Spec Sheet Her er spesifikasjonene til Surface Go-modellen vi har hatt inne til test: CPU: 1,6 GHz Intel Pentium Gold 4415Y (to kjerner, 2 MB cache)

Grafikk: Intel HD Graphics 615

RAM: 8 GB LPDDR3 (1866 MHz)

Skjerm: 10 tommer, 1800 x 1200 (217 ppi, 3:2 format) PixelSense berøringsskjerm

Lagring: 128 GB SSD

Porter: 1 x USB-C 3.1, Micro SDXC kortleser, Surface Connect-port, hodetelefonutgang

Tilkoblinger: IEEE 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Kamera: 5 MP (1080p video) frontkamera med Windows Hello-støtte, 8 MP (1080p video) bakkamera med autofokus

Vekt: 520 g

Mål: 245 x 175 x 8,3 mm (B x D x H)

Pris og tilgjengelighet

Den versjonen av Surface Go vi har testet har en veiledende pris på 5899 kr, og dette er den sprekeste versjonen Microsoft tilbyr. Alternativt kan du gå for den rimeligere varianten med 64 GB eMMC-lagring og 4 GB RAM.

Surface Go kan forhåndsbestilles fra Microsoft og enkelte andre norske nettbutikker nå, og den skal slippes for salg 28. august.

Irriterende nok fortsetter Microsoft å selge essensielt ekstrautstyr separat. Surface Pen koster 1019 kr, mens de nye tastaturdekslene som er laget for Surface Go koster 1299 kr for de tre fargene burgunder, kobolt og platinum. I tillegg finnes det en litt enklere variant av dekselet i sort til 999 kr.

Apples seneste iPad som må kunne regnes som Surface Gos argeste konkurrent, går på sin side for 3490 kr for den rimeligste varianten med 32 GB flash-lagring og 2 GB RAM. Da får du altså halvparten så mye lagring og RAM, men du får til gjengjeld en skarpere skjerm. Vil du ha en iPad som kan måle seg med Surface Go når det kommer til lagring må du ut med 4190 kroner, men du får fortsatt bare 2 GB RAM.

Samtidig er Asus Transformer Mini svært lik Surface Go, med tanke på at den også er et 10,1 tommer stort Windows-nettbrett med en utfellbar støtte. Da får du også 128 GB lagring, 4 GB RAM og pekepenn og tastaturdeksel med i esken for bare 4690 kroner. Samtidig må det sies at skjermen ikke kan måle seg med verken iPad eller Surface Go når det kommer til skarphet.

Design

Ved første øyekast virker den 520 gram tunge Surface Go bare som en krympet Surface Pro, og i det store og hele er det akkurat det den er. Samtidig er det tydelig at Microsoft har gjort seg flid med designet, og intensjonen har nok vært å gjøre den mest mulig brukervennlig og tiltalende for blant annet studenter.

Det første som hinter om at Surface Go er rettet mot et bredere publikum, er den tydelige avrundingen av hjørnene. De skarpe kantene til Surface Pro er stort sett borte, og den nye versjonen av Surface har dermed fått en egen distinkt identitet.

Den fantastiske utfellbare støtten er tilbake og kan fortsatt vippes nesten 180 grader, og det gjør Surface Go godt egnet til tegning og notatskriving.

Microsoft har også klart å få plass til en USB-C-port, en Surface Connect-port og en minnekortleser i Surface Go, og det er langt mer enn iPad kan skryte av. Altså er det ikke bare mulig å utvide lagringsplassen til Surface Go, men du har også to ulike muligheter til å koble til eksternt utstyr som skjermer mot iPads ene Lightning-port.

Det nye tastaturdekselet er naturlig nok også mindre, men Microsoft har likevel klart å få plass til et tastatur i tilnærmet full størrelse. I tillegg får du en pekeflate i glass som er dypere enn den du fikk med Surface Pro. Alt i alt føles det nye tastaturet like responsivt som før, og selv om det er mindre føles det ikke spesielt trangt i bruk.

Unntaket er kanskje når du har maskinen på fanget, men dette er noe du eventuelt må venne deg litt til. Det kan også virke som tastene er plassert litt tettere sammen enn på vanlige tastaturer, og du må dermed venne deg til å plassere hendene litt tettere når du legger pekefingrene på F og J.

Uansett er Surface Go mye mer komfortabel å skrive på enn andre 10-tommers nettbrett, og det er en seier i seg selv. Til sammenligning får du med iPad Smart Keyboard de merkelige runde tastene som ikke alle liker, og den har heller ingen berøringsflate fordi iOS ikke støtter det.

Skjerm og lyd

Microsoft fortsetter sin vane med å levere gode skjermer med Surface Go. Med sine 1800 x 1200 piksler er dette riktig nok ikke den skarpeste 10-tommer skjermen vi har sett, og iPad kommer nå med 2048 x 1536 piksler.

Likevel er skjermen til Surface Go en fryd å bruke. Den har utrolig presise farger, og video og bilder ser fantastiske ut. Samtidig er 3:2-formatet selvfølgelig best egnet til arbeid og nettsurfing, og 16:9-video gir deg mye bortkastet plass.

Som med de fleste andre nettbrett er kantene rundt skjermen ganske brede, og det er for at du skal kunne holde den uten å komme borti skjermen. I tillegg er det også nødvendig for at tastaturdekselet skal få en skikkelig vinkel når du skriver.

Ikke minst gjør de brede kantene at det blir plass til fremovervendte høyttalere på hver side av skjermen. Til å være så små spiller disse høyttalerne overraskende kraftig, dypt og nyansert, og det gjør Surface Go like godt egnet til multimediebruk som til lett arbeid.