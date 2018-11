Test: Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3 XL er den beste storskjermsmobilen du kan få kjøpt i dag, en telefon som kan ta forbløffende bilder, bilder dine venner aldri ville trodd er blitt tatt med en smarttelefon. Du må være komfortabel med det fremtredende skjermhakket øverst på den 6,3-tommer store skjermen og godta en høyere pris, noe som begge er ventede ulemper ved telefoner med stor skjerm i 2018. Batteriet er dessuten mer utholdende, noe som er hovedårsaken til at du vil velge denne telefonen fremfor den ellers like 5,5-tommers Google Pixel 3.

Google Pixel 3 XL er den beste kombinasjonen av stor skjerm og godt kamera i 2018, en fulltreffer når det gjelder å tilby en vidstrakt, fargerik skjerm og bilder vennene dine aldri ville tro kom fra en smarttelefon.

De to baksidekameraene på 12 MP er den først årsaken til å vurdere denne Android Pie -drevne mobilen, og de to forovervendte kameraene, der den ekstra linsen er for gruppeselfier, er de to neste grunnene. På fotografifronten har Googles mobil et overtak på alle andre vi så langt har testet.

Den har akkurat samme kameraer, forovervendte høyttalere, Snapdragon 845 og 4 GB RAM som den enhåndsvennlige Google Pixel 3 , men XL-versjonen er den du skal vurdere å kjøpe, på grunn av dens store 6,3-tommer OLED-skjerm med redusert innfatning og dens 3430 mAh-batteri med større kapasitet.

Normalt foretrekker vi uansett større skjermer, men Pixel 3 XL har et stort skjermhakk det er vanskelig å ignorere, og den er enda større enn på iPhone XS Max . Den er en designmessig merkverdighet, og svært kontroversiell blant Pixel-tilhengere, men den er ment å gi bedre plass til meldingsvarselsikoner, klokke og batterikapasitet, som alle er plassert ved siden av åpningene for selfiekameraene og den øvre høyttaleren.

Den gir deg utvilsomt større skjerm, men ikke i så stor grad som den målte størrelsen på 6,3 tommer antyder. For oss oppleves 6,3-tommers-skjermen til Samsung Galaxy S9+ og den 6,4-tommers Note 9 som større og mer oppslukende. Googles designtilnærming er mer funksjonell enn innbydende, og lar de to selfiekameraene gi skjermen litt asymmetrisk ubalanse.

Google Pixel 3 XL ender opp som det beste valget for dem som ønsker seg så perfekte bilder du kan få på en smarttelefon, og allerede er vant til å bruke en temmelig stor mobil. Den lar seg vanskelig skalere ned, men de litt gjerrigere dimensjonene til Pixel 3 på 5,5 tommer passer nok bedre i hendene på de fleste av oss. Den har heller ikke alt – her er det ikke noe spor til et microSD-kort eller en hodetelefonutgang – men om du er villig til å godta det spesielle designet, vil du få gjennomgående gode bilder sammen med en ganske stor skjerm.

Se vårt førsteinntrykk av Google Pixel 3 og Pixel 3 XL i videovinduet under...

Lansering og pris

Google Pixel 3 XL ble lansert i USA den 18. oktober, men i likhet med tidligere Pixel-modeller selger ikke Google den offisielt i Norge.

Likevel finnes den tilgjengelig i en del norske nettbutikker, og det er da snakk om gråimport som ofte innebærer at du må betale mer enn den ellers ville kostet.

For øyeblikket får du 64 GB-varianten av Pixel 3 XL i salg i minst tre norske nettbutikker for 11.990 kroner. Vi har ikke klart å finne 128 GB-varianten i noen norske butikker ennå, men den vil nok dukke opp snart.

Det er også verdt å legge merke til at du får forgjengeren Pixel 2 XL for rundt 6000 kroner hvis du klarer deg med 64 GB lagring og rundt 7500 hvis du vil ha 128 GB. Samtidig er XL 3 et par hundrelapper rimeligere enn iPhone XS Max i laveste konfigurasjon.

Design

Google Pixel 3 XL trekker ikke smarttelefondesignet i en revolusjonerende retning, men vi ser noen tilfredsstillende endringer fra fjorårets Pixel 2 XL . Baksiden i glass og aluminium er borte, og er erstattet av utelukkende glass i en totoneutførelse. Øverst er glasset glinsende, mens resten består av matt og teksturert glass.

Du får en mer sømløs overgang mellom de to overflateteksturene som gir en behagelig berøring. Den samme typen glass, Corning Gorilla Glass 5, beskytter forsiden. En aluminiumsramme holder de to glassoverflatene sammen – og dette er det eneste metallet du kan se.

Pixel 3 XL passer i én hånd, men det krever to hender å bruke den, og den er litt glattere å holde i enn Pixel 2 XL. Forskjellen er ikke grensesprengende, men vi endte opp med å foretrekke de litt knappere dimensjonene til den vanlige Google Pixel 3 nettopp av denne grunnen.

Det gjennomførte glassdesignet har to fordeler. For det første beveger LTE-signalene seg lettere gjennom en glasstelefon enn gjennom en smarttelefon med bakside i aluminium. Det kommer til å bli viktig, ettersom produsenter og leverandører av telefoner etterstreber overlegne 5G-hastigheter i 2019. For det andre er trådløs lading innlemmet i Googles økosystem igjen, noe vi ikke har sett siden plastmobilen Nexus 6.

Google Pixel 3 XL er mykere i kantene, og alt er blitt avrundet og glattet ut, noe som overfører tankegangen bak Googles Material Design-programvare til maskinvarefronten. Metallrammens kanter er polerte, og fingeravtrykksleseren på baksiden er flatere.

Det mykere designet er ikke nok til å imponere deg ved siden av andre telefoner. Den har ikke den elegante krumningen som skjermen til Samsung Galaxy Note 9, og i nederst stikker den mer ut enn iPhone XS Max. Skjermhakk eller ikke – Google vinner uansett ingen designpris.

Men Pixel 3 XL er mer funksjonell. Den har to selfiekameraer, to forovervendte høyttalere, og dessuten Active Edge, som gjør at du kan aktivere Google Assistant ved å klemme kantene innover. Vi foretrekker dette fremfor en dedikert AI-knapp, noe som irriterer oss ved de nye telefonene fra Samsung og LG, med egne AI-knapper som fort kommer i veien.

Bare husk på at Pixel 3 XL ikke har et standard 3,5 millimeters hodetelsfonuttak (akkurat som Pixel 2 XL), men den leveres med USB-C øreplugger i esken denne gangen. Designet har heller ikke funnet plass til et microSD-kortspor. Du låser deg til den interne lagringsplassen på 64 GB eller 128 GB så snart du kjøper telefonen.

Pixel 3 XL leveres i tre dempede farger: Clearly White, Just Black og en rosaaktig Not Pink. Vi fikk to reaksjoner på vår enhet i Clearly White-valøren: at det var den mest elegante fargevarianten, og at den virker litt billig og plastaktig. Alle likte hintet av mint-farge i startknappen, noe man bare får med Clearly White-versjonen.

Skjerm, nedsenkning og innramming

Google Pixel 3 XL har en raus 6,3-tommers OLED-skjerm i dimensjonene 18,5:9, QHD+-oppløsning og HDR-støtte med ekte svarttoner. Skjermen er av høyere kvalitet enn den problematiske P-OLED Pixel 2 XL -skjermen, der fargene virket avmattede og det ble avsatt innbrente spøkelsesbilder.

Her får du mer skjerm og mindre ramme, der skjermen utgjør 83 prosent av overflaten (en økning fra 76 prosent), takket være en 6,3-tommers skjerm (opp fra 6 tommer). Den store skjermen holder seg innenfor mer eller mindre de samme dimensjonene på 158 x 76,7 x 7,9 mm. Akkurat dette er et flott fremskritt fra ingeniørene hos Google.

Det er imidlertid to skritt frem og ett tilbake når det gjelder skjermhakket på toppen. Ingen vi har snakket med liker den. Noen sa at den ikke bryr dem så veldig, og mer positivt enn det ble det ikke. For oss som testet den i en periode på flere dager sammenhengende, opplevde vi det som vanskeligere å ignorere hakket da vi bladde i websider og så på videoer. Den er ikke like lett å overse som nedsenkningen på iPhone X.

Men vent litt, vi oppdaget noen programvareknep som kunne bøte på dette problemet. Googles skjulte meny for utviklerverktøy gir deg mulighet til å skjule nedsenkningen visuelt, men da vil meldingsvarslingsikonene, klokken og batteriindikatoren skyves lengre ned. Tredjepartsappen Nacho Notch er bedre. Den samler alle disse opplysningene i det formørkede skjermhakkrommet, og man kan lurer på hvorfor dette ikke er løst i telefonens egen programvare.

Skjermhakket burde ikke ødelegge for deg hvis du faktisk ønsker deg det beste kameraet i klassen, og vil at telefonen din skal være så stor som mulig. Programvareknepene hjelper absolutt også.