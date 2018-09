Test: Samsung Galaxy Note 9

Galaxy Note 9 er større enn tidligere Note-modeller på alle måter. Den har en større 6,4 tommer skjerm, et større 4000 mAh-batteri og større lagringsplass med mulighet for hele 1 TB. Kameraet er også forbedret litt, og den Bluetooth-tilkoblede pekepennen kan aktivere egentilpassede snarveier. Verre er det at prisen også har blitt større.

Samsung Galaxy Note 9 er litt større, litt mer fargerik og litt sprekere enn tidligere Note-telefoner, men du må også være forberedt på at den er mye dyrere.

Dette er den største Android-telefonen som vil fange oppmerksomheten din i 2018, med en stor 6,4 tommer Super AMOLED-skjerm, et enormt 4000 mAh-batteri som varer hele dagen, opp til 512 GB internlagring og 8 GB RAM.

Setter du inn et 512 GB SD-kort (som Samsung gladelig selger deg), ender du opp med den første 1 TB-telefonen som er i vanlig salg i Norge.

Den gode nyheten er at Note 9 ikke føles større enn fjorårets Galaxy Note 8 som hadde en skjerm på 6,3 tommer skjerm, og den arver mye fra Galaxy S9 og S9+ inkludert kameraspesifikasjonene.

På baksiden finner du et dobbelt 12 MP-kamera, som har dobbel lukker-teknologi og kan gjøre opptak i supersakte film. AR Emoji er også tilbake med mer detaljerte justeringsmuligheter, men du kan fortsatt ikke regne med at de vil ligne på deg.

Et par nye kamerafunksjoner er helt eksklusive for Note 9, som den automatiske optimaliseringen av ulike motiver og utbedring av feil i bilder. Samtidig skal det sies at Samsung har for vante å rulle ut slike funksjoner for eldre modeller senere.

S Pen er utstyrt med Bluetooth og kan aktivere ulike snarveier på avstand, og i motsetning til Bixby-knappen kan du velge og tilpasse snarveier selv. Har du lyst til å posere for et bilde på 10 meters avstand? S Pen fikser både det og mye annet. Det fungerer bra, men det kan bli en utfordring å finne et sted å plassere telefonen din trygt.

I motsetning til hva som er tilfelle for telefonen, så føles dessverre prisen mye større ut enn før. Grunnmodellen med 128 GB lagring og 6 GB RAM ligger nemlig på iPhone X-nivå når det kommer til pris. Ifølge Samsung er Note 9 ment for seriøse brukere, og den fysiske størrelsen, lagringsplassen, batterikapasiteten og prisen vitner om det. Selskapet ser for seg den typiske Note 9-eieren som en person som bruker mye tid på telefonen, og vil ha det beste av det beste. De kjøper også den beste TV-en, det beste lydanlegget osv.

Note 9 har blitt vår toppanbefaling når det kommer til mobiltelefoner for øyeblikket, men det forutsetter at du vil ha en enorm og funksjonsrik telefon med pekepenn, og hater å spare penger. De reduserte prisene på Galaxy Note 8 er den største trusselen mot denne oppgraderte modellen akkurat nå.

Nedenfor ser du de første opptakene våre av Galaxy Note 9 i bruk:

Pris og tilgjengelighet

Slippes 24. august.

9 990 kr for 128 GB lagring og 6 GB RAM.

12 490 kr for 512 GB lagring og 8 GB RAM.

Samsung Galaxy Note 9 slippes 24. august, og det er tidligere enn noen hadde forventet for et år siden. Note 8 kom ut i september i fjor, og teorien er at Samsung ønsker å komme den forventede lanseringen av iPhone 11 og iPhone 9 i forkjøpet. De er forventet å komme i september.

Prisen på Note 9 er på nivå med iPhone X, og vi hadde håpet at den skulle bli lavere. I Norge koster varianten med 128 GB lagring og 6 GB RAM 9 990 kr, mens du må ut med 12 490 kr for 512 GB lagring og 8 GB RAM. Den rimeligste modellen dobler altså lagringsplassen sammenlignet med iPhone X til tilnærmet samme pris.

Velger du å forhåndsbestille Galaxy Note 9, gir også Samsung deg 2000 kroner ekstra i innbyttepris for din gamle Note- eller S-telefon, og 1000 kroner ekstra for en rekke telefoner fra andre merker. Innbytteprogrammet kan du lese mer om her .

Det er også kjent at fargevalgene som slippes i USA er Ocean Blue med en gul S Pen, og Lavender Purple med en lilla pen, mens vi i Norge vil få førstnevnte i tillegg til en modell som kalles Midnight Black. Det er mulig den lilla varianten vil dukke opp på et senere tidspunkt, men det vet vi ingenting om ennå. For øvrig finnes det også en bronsjefarget utgave som skal selges i noen territorier.

De magiske triksene til nye S Pen

Bluetooth-pekepenn med snarveiknapp

Fungerer på opptil 10 meters avstand, og kan brukes som fjernutløser

Lader raskt når den ligger i telefonen

Nye S Pen er den store gimmicken til Note 9, og den kan utføre trylletriks fra 10 meters avstand. Samsung har klart å presse et bittelite batteri og en liten Bluetooth-antenne inn i pekepennen sin, og det gjør at den kan utføre ulike funksjoner på avstand. Det har blitt en gimmick vi liker – i hvert fall innimellom.

Image 1 of 2 Et langt trykk på pekepennen starter kamera-appen. Image 2 of 2 Sideknappen på S Pen lar deg bytte mellom bak- og frontkamera, og ta bilder.

Hva kan du egentlig gjøre med den? Du kan for eksempel starte kamera-appen ved å holde inne knappen i enden av S Pen, bytte til selfie-modus med et kort trykk, og ta et gruppebilde med et dobbeltklikk.

Det er mye enklere enn å aktivere selvutløseren som Samsung har skjult i kamerainnstillingene, og mindre knotete enn å vifte med hånden foran kameraet så du aktiverer den gest-styrte kamerautløseren.

Samsung lar deg også tilpasse snarveiene som du vil, og her er noen av forslagene som er nevnt:

Kamera: start kameraet / ta et bilde

Kamera: start kameraet / start videoopptak

Musikkspiller: start og stopp avspilling / bytt til neste spor

Fotogalleri: hopp til neste bilde / hopp til forrige bilde

PowerPoint: hoppe frem og tilbake mellom sider

Samsung skal gjøre en SDK tilgjengelig, slik at også tredjepartsapper skal kunne styres på denne måten. Det blir altså mulig å tilpasse snarveier som du vil så lenge apputviklerne støtter funksjonen.

S Pen må lades, men Samsung oppgir at 40 sekunder med lading skal gi 30 minutter med standby-tid. Det stemmer også bra med vår testing.

Du finner også en nyttige batteriindikator for pekepennen på varslingslinjen, så du slipper å bekymre deg for når den skal gå tom for strøm.

Vi merket at det er mye lettere å holde S Pen fulladet enn å lade Apple Pencil som hører til iPad Pro. Den lades nemlig ganske enkelt ved å sette den i sporet sitt i telefonen, og det er jo der du stort sett har den når du ikke bruker den uansett. Apple Pencil har på sin side ingen steder å hjemme seg, og det er heller ikke så lurt å gå rundt mens du har den plugget i lightning-porten. Her er det opplagt at Samsung har erfaring med pekepenner fra før.

Image 1 of 3 En memo-funksjon starter automatisk når du trekker pekepennen ut av telefonen mens skjermen er av. Image 2 of 3 Fargen på blekket er lik selve pennen. Image 3 of 3 Når vi bytter til en lilla Note 9, blir også blekket lilla.

Med Blue Ocean-varianten av Note 9 får du en mer dynamisk gul S Pen, og det gir en fin kontrast. Den skriver også med gult digitalt blekk, mens Lilac Purple-varianten har en lilla pen med lilla digitalt blekk.

Alle variantene støtter den samme Air Command-funksjonaliteten, og du kan tegne, skrive ned notater, notere på skjermbilder, oversette fremmede språk og sende live-meldinger (som var fjorårets S Pen-gimmick). Alle disse funksjonene fungerer også selv om batteriet i pennen er tomt.

Samsung sier at Bluetooth er et nytt stort steg frem for S Pen, men vi kan ikke unngå å tenke at dette steget kanskje ikke er helt nødvendig for denne telefonen.

Samsung mener at snarveier som for eksempel lar deg ta selfies «låser opp et helt nytt nivå av fotografering» og det kan jo gi deg noen dramatiske selfies, men proffbrukerne som Note-serien tradisjonelt har vært rettet mot er kanskje ikke like interessert i sånt.

Det er gøy å kunne ha begge hender i bildet og få med hele kroppen. Samtidig var det en utfordring å finne noe å sette telefonen på når vi skulle ta selfies foran noen av New Yorks kjente landemerker.

Så tenkte vi tilbake på Samsungs egne eksempler. Der brukte de stativ da de tok et gruppebilde, mens en annen slang seg ned på sofaen og latet som han tok en selfie uten å egentlig gjøre det – det ville nemlig også vært vanskelig uten stativ.

Image 1 of 7 Fjernutløsning er en god idé i teorien og det fungerer noen ganger, men det er ofte vanskelig å finne et sted å sette telefonen og vinklene blir ofte lite flatterende. Ta en titt på bildegalleriet vårt. Image 2 of 7 En normal selfie bør se mer ut som dette, med en bedre vinkel og skikkelig lys. Skal man få med hele seg med en slik vinkel, må man uansett bruke stativ. Image 3 of 7 Uansett hva vi gjorde ble det rart, og bildene ble utvasket sammenlignet med vanlige selfies. Image 4 of 7 Nei, ikke i nærheten engang. Image 5 of 7 Bare tenk deg Matt i dette bildet som er tatt med bak-kameraet. Det var noe sånt vi var ute etter å få til med pekepennen, men ting går ikke alltid helt som planlagt. Image 6 of 7 Dette bildet vi tok sammen med DJ Gray Rizzy ble bedre. Det er ikke perfekt, men vi fant i hvert fall et sted å sette telefonen som ikke var på gulvet. Image 7 of 7 Enda et forsøk. Poenget med selvutløseren er at du skal slippe å spørre noen om å ta bilde for deg eller finne frem et stativ. Det skal gjøre det enkelte å ta bilder på avstand. Problemet er bare at du må finne et trygt sted å plassere telefonen.

Bruker du telefonen i jobb, vil du ha et nytt opplagt bruksområde for pekepennen: du kan kjøre en PowerPoint-presentasjon uten å måtte koble til en bluetooth-fjernkontroll. Slike har bare den ene funksjonen, så hvis du kan bytte den ut med S Pen så kan det være med på å gjøre telefonen mer attraktiv for deg.

Utover det kan alle ha nytte av memo-funksjonen som fungerer mens telefonen er av. Den bruker ikke Bluetooth og den er ikke engang ny (den dukket først opp på den ulykksalige Note 7), men den fortjener å bli nevnt. Når du drar ut pekepennen mens skjermen er av, så får du nemlig automatisk opp en notat-app på skjermen med sort bakgrunn.

På den måten kan du skrible ned notater uten å låse opp telefonen eller starte en bestemt app. Det gjør det veldig enkelt og raskt å ta notater, og det er kanskje en liten ting men vi har brukt funksjonen mye.

Det er også fint at disse notatene lagres automatisk, men vi har kommet over en svakhet med den blå utgaven av telefon der du skriver med gult blekk. Notatene ser helt greie ut mot den sorte bakgrunnen, men når du åpner notatene i S Notes-appen etterpå så får de en hvit bakgrunn som gjør det vanskelig å lese den gule teksten. Her hadde sort fungert mye bedre.

Nedenfor ser du våre første bilder av Galaxy Note 9 med S Pen: