Samsung Galaxy S10 review

De Galaxy S10 is een echte Samsung smartphone, valt onder de S-serie en past helemaal bij het 10e jubileum van Samsung. Met een nieuw Infinity-O scherm, zo groot dat hij de frontcamera verstopt, en met een driedubbele camera achteraan waarmee je ultra-groothoekfoto's kunt nemen. De vingerafdrukscanner die in het scherm zit is heel fijn voor de gebruiker zelf, terwijl de draadloze PowerShare heel prettig is voor je vrienden. Dat zijn een hoop veranderingen - weet wel dat er een behoorlijk prijskaartje aanhangt, en dat de Galaxy S10e en S10 Plus worden gezien als betere opties.

De Samsung Galaxy S10 zou het onderwerp van het gesprek moeten worden, een smartphone die bedoeld is om de vraag: 'Heb ik echt een upgrade nodig?' te veranderen in: 'Ik heb echt een upgrade nodig!'

De Samsung S10 maakt het wel waar, zo blijkt uit onze test die anderhalve maand duurde - met een paar duidelijke kanttekeningen.

Het is het 6,1-inch Infinity scherm dat deze smartphone echt verkoopt. Het introduceert een bijna randloos ontwerp, dat van boven tot onder is uitgerekt met pixels die over de ronde hoeken aan de zijkanten buigen. Er is geen ruimte voor grote scherpe randen op de Samsung smartphone van 2019.

Bron afbeelding: TechRadar

Het nieuwe Infinity-O scherm, dat je ook kunt vinden bij de grotere Galaxy S10 Plus en goedkopere Galaxy S10e, is zo groot dat het in feite de frontcamera verstopt in een klein gat in het scherm. Alle belangrijke sensors zijn netjes achter het levendige en heldere Super AMOLED scherm gestopt.

Achter het glas bevindt zich ook de nieuwe ultrasonische vingerafdrukscanner. Je zult geen vingerafdrukgedeelte meer op de achterkant vinden, of ergens anders zichtbaar op de smartphone. Samsung heeft de sensor op de voorkant geplaatst, onzichtbaar, waar hij ook hoort volgens ons.

De Samsung S10 heeft van kleine gaten in schermen officieel een trend gemaakt, nadat het idee werd gepresenteerd bij de Honor View 20, en interne vingerafdrukscanners worden steeds meer mainstream nadat ze verschenen op de OnePlus 6T, Huawei Mate 20 Pro en een paar Vivo-smartphones.

Het doel van dit alles is het bereiken van die 93,1% screen-to-body ratio, aan de voorkant van de smartphone. En als we eerlijk zijn, vinden we het een stuk beter dan de traditionele notch. Het zal niet teleurstellen nadat je een paar uur hebt doorgebracht met de Samsung Galaxy S10.

Maximalisatie is ook het idee achter de camera met drie lenzen aan de achterkant van de smartphone. Samsungs camera-assortiment heeft lenzen waarmee je normale, telefoto en nieuwe ultra-groothoekfoto's mee kunt maken. De ultra-groothoekcamera focust op vastleggen wat er voor je staat, zonder dat je een paar stappen achteruit moet zetten.

Natuurlijk hebben LG smartphones ultra-groothoeklenzen al jaren aangeprezen, net als nieuwste de LG V40, maar de camera van Samsung is consistenter bij omstandigheden met weinig licht. En die functie is nu eindelijk beschikbaar bij een top smartphone die je wil hebben.

De Samsung S10 heeft ook functies die voor iedereen beschikbaar zijn. De Wireless PowerShare maakt het mogelijk om de rug van de S10 te gebruiken om een andere Qi-compatibele smartphone draadloos op te laden. Of de nieuwe Galaxy Buds, die het omgekeerde draadloze oplaadidee van de Huawei Mate 20 Pro hebben gekopieerd.

De Samsung S10 is een samensmelting van andere enkele kenmerkende functies verpakt in een smartphone, terwijl Samsungs ingenieurs zo veel mogelijk technische functies erin proppen - snellere Wi-Fi 6 en HDR10+ zaten voorheen nog niet in smartphones. En dat is eigenlijk waar Samsung het beste in is.

De Samsung Galaxy S10 staat voor een decennium aan Galaxy S smartphones, en terwijl er weinig innovatie is in de afgelopen jaren van de meest populaire smartphonemerken, inclusief Samsung (Bixby en AR Emoji zijn niet super), heeft de S10 genoeg nieuwe functies om zich te verkopen.

Zijn er nog wel minpunten? Als je geen problemen hebt met het formaat van de Samsung Galaxy S10 Plus, dan is het onze eerste keus, dankzij zijn extra batterijduur, grotere scherm en betere prestatie tijdens het gamen, en de prijs is ook niet zo slecht. Als je de S10 overweegt, omdat je geld wilt besparen of een kleiner scherm prefereert, dan ben je beter af met de 5,8-inch S10e. Samsung heeft de beste smartphones voor 2019 (tot dusver), maar zijn grootste concurrent is niemand minder dan zichzelf.

Samsung Galaxy S10 lanceringsdatum en prijs

Samsung Galaxy S10 specificaties Gewicht: 157g

Afmetingen: 149.9 x 70.4 x 7.8mm

Besturingssysteem: Android 9

Schermformaat: 6,1 inch

Resolutie: QHD+

CPU: Octa-core chipset

RAM: 8GB

Opslag: 128/512GB

Batterij: 3.400mAh

Camera's achteraan: 16MP + 12MP + 12MP

Frontcamera: 10MP

De lanceringsdatum van Samsung was 8 maart en hij werd gepresenteerd op 20 februari, bestellingen werden al meteen gedaan in een aantal landen.

Er zit wel een addertje onder het gras bij Samsungs plan om iedereen te laten upgraden naar deze specifieke smartphone. De Samsung S10 is duur, duurder dan de Galaxy S9, hoewel hij duidelijk beter is qua prijs-kwaliteit dan de iPhone XS, die nog meer kost en een kleiner 5,8-inch scherm heeft.

En dan is het ook nog zo dat Samsungs grootste concurrent in 2019 Samsung zelf is. De Galaxy S10e is goedkoper en bijna net zo goed, terwijl de Galaxy S10 Plus de smartphone is die je wilt mits je het eens bent met zijn prijs en schermformaat. En dat zegt niets over de Galaxy S10 5G en de Samsung Galaxy Fold, waar de early adopters kijken naar echte innovatie voor een hogere prijs.

De prijs van de Samsung Galaxy S10 begint bij 899 euro voor een model met 128GB aan opslag.

Bron afbeelding: TechRadar

Als je meer geheugen nodig hebt (en niet het microSD-slot van de Galaxy S10 wilt gebruiken) dan kun je kiezen voor het model met 512GB, die 1149 euro.

Vind je de uitstraling van deze smartphone wel mooi, maar de prijs een tikkeltje te hoog? Besef dan dat Apple 10 euro meer rekent voor de kleinere 5,8-inch iPhone XS, met maar de helft van het interne geheugen, 64GB.

Scherm

De schermen van Samsung zijn zo goed dat 'zelfs onze concurrenten ze gebruiken', zo zegt Samsungs Brand Manager Paul Guzek tegen TechRadar. Een overduidelijke sneer naar Apple. Maar we geven ze geen ongelijk.

Het 6,1-inch 19:9 Super AMOLED scherm van Samsungs S10, ziet er beter uit dan alles wat Samsung aan zijn rivalen verkoopt en het is gekroond tot het meest accurate kleurenscherm van een smartphone dat er ooit is geweest.

Het heeft elegante ronde randen met pixels die over de zijkanten heen vallen, dat gaat gepaard met een helderheid voor betere zichtbaarheid als je buiten staat en HDR10+ ondersteuning voor superieur contrast en prachtige kleuren.

Er is bovendien een QHD+ resolutie die een pixeldichtheid creëert van 550ppi, wat ervoor zorgt dat alles op het scherm extreem gedetailleerd is. Echter, de smartphone komt tekort als het gaat om Full HD+, wat er wel goed uitziet en je waarschijnlijk niet eens het verschil merkt bij een smartphone van dit formaat, tenzij je hem gebruikt voor VR en vijf centimeter van je gezicht afhoudt. Ook behoudt hij de batterij, door minder pixels te verbruiken.

Bron afbeelding: TechRadar

Het nieuwe Infinity-O scherm is wat deze smartphone onderscheidt van de rest, zowel positief als negatief. Samsung heeft de notch aan de bovenkant van zijn smartphones omzeild, en heeft in plaats daarvan een uitgesneden gat in de rechterbovenhoek van het scherm gemaakt voor de frontcamera, net als de Honor View 20.

Leidt een camera met een opening meer of minder af dan een met een notch? Wij zouden zeggen minder, gezien de tijd die we hebben besteed aan de Samsung S10. Hij zit comfortabel aan de rechterkant bij het notificatiemenu, en laat genoeg ruimte over voor de tijd, batterij en de verbindingsiconen naast alle notificaties die je zou hebben.

Het geeft Samsung ook meer schermruimte om mee te spelen dan voorheen, en laat het grote 6,1-inch schermformaat je niet afschrikken.

De afmetingen van de S10 zijn 149,9 x 70,4 x 7,8 mm (en hij weegt 157g), dus hij is iets langer en breder dan de S9 met zijn 5,8-inch scherm, en ook merkbaar dunner en wat lichter.

Die minimale stijgingen in hoogte en breedte zijn er gekomen door de Samsung S10's screen-to-body ratio van 93,1% (bij de S9 was het 83,6%). De S10 Plus beschikt over een 6,4-inch scherm met hetzelfde screen-to-body ratio en een prima formaat als je ermee om kunt gaan. Maar, als je geneigd bent valse aanrakingen uit te voeren aan de hoekjes (met name als je aan het typen bent) vanwege de randloze hoeken, blijf dan bij de normale S10.

De rande steken wel uit aan de boven- en onderkant van het scherm, zelfs al hebben we gezegd dat ze niet groot waren. Samsungs top speaker blijft domineren en er is een dunne maar merkbare rand aan de onderkant.

Het valt wel op dat de onderste rand groter is dan de bovenste, het leidt misschien nog wel meer af dan de punch-hole camera.

Er is maar weinig wat je niet zal aanstaan aan het nieuwe scherm - als de Infinity-O je niet constant afleidt.

Ontwerp

Je zult niet heel erg onder de indruk zijn van de rest van het ontwerp van de Samsung Galaxy S10. Hoewel er wel een aantal duidelijke verbeteringen, twee verrassingen en een oude klassieker aanwezig zijn.

Zijn dunnere aluminium frame zit geklemd tussen glas, voor de achterkant kun je kiezen uit Flamingo Pink, Prism Black, Prism Blue, Prism White, Canary Yellow en Prism Green. De kleuren van de Samsung Galaxy S10 variëren per regio.

Bron afbeelding: TechRadar

Er zit een hele kleine hobbel aan de achterkant waar de camera zich bevindt met een driedubbele lens, terwijl we helemaal niks hebben gezien van Samsungs onzichtbare omgekeerde draadloze oplaadmodule hieronder. Het is een bijzondere strakke look, vergeleken met de vele camerahobbels en vingerafdrukscanners aan de achterkant van vandaag.

We hadden geen moeite met het activeren van Samsungs Wireless PowerShare, nadat we het hadden aangezet via de instellingen in de notificatiebalk. We plaatsten onze Galaxy Buds case op het onderste derde deel van de S10 en de oortgjes begonnen vrijwel meteen met opladen. Hij heeft zelfs onze iPhone XS Max opgeladen.

Samsung heeft twee scenario's uitgelicht, waarin Wireless PowerShare van pas kan komen: terwijl je een smartphone van een vriend moet opladen, of 's nachts je Galaxy Buds opladen, waardoor je aangesloten S10 een mobiele Qi-oplader wordt. Samsung zegt er wel bij dat PowerShare niet werkt als de batterij van je smartphone onder de 30% zit.

Het beste aan de Samsung Galaxy S10 is toch wel het formaat. We hebben het al eerder gezegd, de afmetingen zijn 149,9 x 70,4 x 7,8mm en gezien het schermformaat past hij zo precies in de palm van je hand.

Bekijk onze Samsung Galaxy S10 hands-on galerij.

Image 1 of 17 Bron afbeelding: TechRadar Image 2 of 17 Bron afbeelding: TechRadar Image 3 of 17 Bron afbeelding: TechRadar Image 4 of 17 Bron afbeelding: TechRadar Image 5 of 17 Bron afbeelding: TechRadar Image 6 of 17 Bron afbeelding: TechRadar Image 7 of 17 Bron afbeelding: TechRadar Image 8 of 17 Bron afbeelding: TechRadar Image 9 of 17 Bron afbeelding: TechRadar Image 10 of 17 Bron afbeelding: TechRadar Image 11 of 17 Bron afbeelding: TechRadar Image 12 of 17 Bron afbeelding: TechRadar Image 13 of 17 Bron afbeelding: TechRadar Image 14 of 17 Bron afbeelding: TechRadar Image 15 of 17 Bron afbeelding: TechRadar Image 16 of 17 Bron afbeelding: TechRadar Image 17 of 17 Bron afbeelding: TechRadar

Het is mogelijk om de Samsung S10 met één hand te gebruiken, door ronde hoeken aan de voorkant en de achterkant waardoor de smartphone smaller lijkt dan hij eigenlijk is.

Het omhulsel van glas en metaal biedt echter weinig grip. Laat je je smartphone snel uit je handen vallen, dan raden we bij deze aan om een hoesje te kopen. Dit zodat je wat extra grip hebt.

Wat ook onzichtbaar is, aan de voorkant, is de vingerafdrukscanner. Terwijl een hoop Android-smartphones een vingerafdrukscanner achteraan gebruiken, blijft Samsung bij de sensor die naar voren is gericht en dat loopt door tot de Galaxy S7.

De overstap naar de achterkant voelde wel wat vreemd aan bij Samsung smartphones - maar met de S10 zit hij dus weer terug naar de voorkant. Deze keer verborgen onder het glas.

Dit is een ultrasonische vingerafdrukscanner, anders dan de optische sensors bij de OnePlus 6T en Huawei Mate 20 Pro bijvoorbeeld.

Samsung gebruikt technologie die door Qualcomm wordt ondersteund, die zogezegd beter is en veiliger is, door het maken van een 3D scan van je print, en daarbij werkt het ook als je vingers nat en koud zijn. Twee scenario's waar optische scanners mee worstelen.

Bron afbeelding: TechRadar

Hij werkt vrij goed, maar het is niet zo snel als een optische vingerafdrukscanner. Je zult niet moeten wachten - het lezen, registreren en ontgrendelen duurt minder dan een seconde - maar de vlotheid van scanners die niet geïntegreerd zijn in het scherm ontbreekt.

Er lijkt ook een iets hoger mislukkingspercentage te zijn. Je moet je vinger op de exacte plek zetten, en daarbij moet je ook wat druk zetten anders werkt het niet. Het is even wennen, maar uiteindelijk wordt het wel beter.

En een klassieker die niet is veranderd sinds de eerste S smartphone een decennium geleden op de markt verscheen: de 3.5mm-hoofdtelefoonaansluiting.

Samsung is een van de weinige smartphonefabrikanten die de standaard hoofdtelefoonaansluiting erbij leveren in 2019. En ze doen dat ondanks de introductie van de draadloze Galaxy Buds, en het verminderen van de dikte van de Galaxy S10.