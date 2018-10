Nvidia GeForce RTX 2080 Ti – recension

Nvidia GeForce RTX 2080 Ti är en riktig baddare till grafikkort som till slut lyckas knuffa upp bildhastigheten i 4K-spelande över den magiska 60-gränsen, utan några kompromisser och på en enda GPU. Det är inte bara signifikant mer kraftfullt än Nvidia GeForce GTX 1080 Ti (länk på engelska) (och möjligen också starkare än Titan XP). Det här grafikkortet flyttar fram gränserna för datorgrafik med funktioner för raytracing och AI-drivna Tenos-kärnor.

Vi har ingående testat kortet och kan erbjuda vårt slutomdöme om detta ultimata grafikkort för gamers.

Tyvärr är inträdesbiljetten till denna nya grafikvärld enormt dyr och om du inte har riktigt bra övrig hårdvara (till exempel en 4K-skärm och stark processor) så kommer du behöva lägga ut än mer pengar.

Pris och tillgänglighet

Founders Edition-versionen av Nvidia GeForce RTX 2080 Ti går i stort sett inte att få tag på längre men tillverkarnas egna modeller går på smått obscena 13 900 till 16 500 kronor. Det är signifikant mycket dyrare än de cirka 7 000 till 8 000 kronor som vi är vana att se för Nvidia GTX 1080 Ti (länk på engelska).

Samtidigt har det gått väl mer än ett år sen AMD utannonserade sin nya serie grafikkort så RTX 2080 Ti:s närmaste konkurrent förblir Radeon RX Vega 64 som generellt kan hittas för cirka 6 500 kronor.

Specifikationer och funktioner

Medan det kostar nästan dubbelt så mycket som dess föregångare levererar Nvidia GeForce RTX 2080 Ti i alla fall imponerande prestanda med sina 11GB av GDDR6 VRAM, 4 352 CUDA-kärnor och en boost-klocka på 1 635MHz tack vare Nvidias första någonsin självimplementerade fabriksöverklockning på 90MHz.

GPU:n har också två nya sorters kärnor som dess föregångare aldrig hade, i formen av RT- och Tensor-kärnor. RTX 2080 Ti:s 68 RT-kärnor driver raytracing som låter kortet rendera mycket mer komplext realtidsljus och naturliga skuggor som 1080 Ti aldrig kunnat.

Samtidigt är det de 544 Tensor-kärnorna som ger Artificiell Intelligens (AI) till konsumentgrafikkort och Nvidia hoppas att dessa ska användas för att ge mycket mer effektiv kantutjämning. Enligt Nvidia är Turing (länk på engelska) åtta gånger snabbare på att beräkna kantutjämning än Pascal var tack vare maskininlärning.

Tensor-kärnor driver också en ny teknologi som kallas djup maskininlärning som kan öka upplösningen medan den applicerar kantutjämning samtidigt.

Under våra tester körde vi benchmarkprogrammet Epic Infiltrator som ställer en version av temporal kantutjämning mot DLSS. Den föregående lyckades uppehålla en bildhastighet mellan 34 och 117 rutor per sekund medan den senare fick ut mellan 35 och 89 rutor per sekund.

Du hittar också ett förvånande antal nya portar på den här GPU:n. Till att börja med har högbandbreddsanslutningen Nvidia använt i många år för en konfiguration med flera grafikkort bytts ut mot NV Link som lovar 50 gånger högre överföringshastighet jämfört med tidigare teknologier. RTX 2080 Ti har två av dessa anslutningar för att kunna leverera upp till 100GB av total bandbredd som kan användas för att driva flera 8K-skärmar som omger dig.

På baksidan finner vi också ett nytt tillskott: en USB-C Video-ut-port som har blivit vanligare bland bildskärmar. USB-C 3.1 Gen 2-portar stödjer inte bara UHD-video utan kan också skicka 27 watt ström så du behöver kanske bara ansluta en kabel för att driva framtida VR-headsets.

Design och kylning

RTX 2080 Ti och hela den Turing-baserade RTX-serien kom också med det första kylningssystemet som använder två fläktar på så kallade referenskort.

Tidigare så har referenskort generellt använt ett blås-kylarsystem som i essens suger in kall luft genom fläkten för att kanalisera den heta luften ut genom baksidan av kortet. Ett tvåfläktssystem däremot tar kall luft och slänger det mot ett öppen kylfläns för att blåsa ut varm luft i varje riktning.

Medan blås-kylare är jättebra för att isolera resten av dina komponenter från het luft så har deras kylningskapacitet historiskt sett varit lägre eftersom en ensam fläkt endast kan flytta på en begränsad mängd luft. Två eller fler fläktar kan flytta mycket mer luft men lämnar mer samlad värme inuti ditt chassi. Den här debatten är en av många inom datorindustrin som inte är löst än så när vi genomför våra tester så får vi se om Nvidias beslut att lägga till en till fläkt var en bra idé.

Förutom de nya fläktarna så har RTX 2080 Ti också en fullängds ångkammare som täcker kortets hela kretskort. Nvidia har lovat att hela systemet fungerar för att leverera ultrakylning och låg ljudnivå.

I våra egna tester kom vi fram till att referenskortens nya kylare fungerade precis som utlovat eftersom de höll GPU:n kall och tyst medan den arbetade. Däremot verkar det som om de nya kylarna var mer behövliga än Nvidia ville erkänna eftersom både RTX 2080 Ti och RTX 2080 (länk på engelska) låg några grader högre än deras föregångare, till och med när de gick på tomgång.

Även om inget av grafikkorten gick över 80 grader så kan vi tänka oss att de enkelt hade blivit för varma om de hade varit utrustade med en vanlig blås-kylare.

Högre är bättre
Higher is better
Lower is better

Prestanda

Efter att ha testat korten genomgående kan vi med säkerhet säga att Nvidia RTX 2080 Ti är det kraftfullaste kortet i världen.

Inte nog med att den varvar GeForce GTX 1080 Ti, den springer också ifrån Nvidia Titan Xp, och inte med lite heller. Nvidias nya GeForce-kort har en ledning på 2 000 poäng i nästan varenda syntetiska benchmark-test och levererar i alla fall 10 gånger fler rutor per sekund (fps) i alla våra spelbaserade test.

Nvidia låg redan före AMD och nu är det nästan som om företaget har hoppat in i nästa galax. Det enda hotet mot kortets totala dominans är det väsentligt billigare RTX 2080 som hela tiden ligger hack i häl i alla benchmarks men ändå misslyckas att fullständigt bryta 60 bildrutor per sekund-barriären i 4K-spelande.

Högre är bättre
Higher is better

Utanför benchmarks kunde vi äntligen spela Destiny 2 på otroliga 70 till 100 rutor per sekund i 4K HDR på högsta inställningarna. Det nyligen släppta Shadow of the Tomb Raider kom upp i ganska höga 50 till 55 rutor per sekund med liknande 4K ultra-inställningar.

Tyvärr, om vi bortser från raytracing-demos finns det inga spel som faktiskt stödjer funktionen än. Vi kan inte riktigt säga hur Nvidia RTX kommer att påverka prestandan hos framtida spel. Vad vi kan säga är att spel som Shadow of the Tomb Raider och andra spel med Nvidia RTX påslaget såg fantastiska ut med raytracing påslaget.

Vid Nvidias stora Gaming Celebration-event vid Gamescom 2018 såg vi Nvidia RTX leverera mycket mer realistisk grafik där olika intensiteter sågs i steniga ruiner i regnskogen. Vi kunde inte sluta titta på hur väggarna skimrade när ljuset reflekterades och bröts på dem.

Gällande bilduppdateringen så såg vi en tidig version av Shadow of the Tomb Raider köra i mestadels jämna 40 - 50 rutor per sekund, vilket är imponerande med tanke på att spelet körs på en enda GPU samt alla nya raytracingtekniker.

Vi spelade också Battlefield V och Metro: Exodus med Nvidia RTX 2080 Ti och såg resultat över 100 rutor per sekund i 4K och med alla grafikinställningar inställda på ultra. Du kan se hur det såg ut ovanför (vi delade det med PC Gamer) när vi fångade det genom Nvidia Geforce Experience-appen.

Konstigt nog drar Nvidia RTX 2080 Ti faktiskt mindre ström för att uppnå de här resultaten än Titan XP och 1080 Ti. Med det sagt, den här GPU:ns lägsta fungerande strömnivå är ändå dubbelt så mycket som tidigare nämnda kort och det blir varmt snabbt så se till att din PC är redo att skicka ut all den varma luften innan du installerar det.

Slutligt omdöme

Vare sig du är en PC-gamer som ivrigt sett fram emot ett nytt mer kraftfullt grafikkort eller om du verkligen tror på Nvidias vision om en framtid i raytracingens tecken så är GeForce RTX 2080 Ti det bästa i grafikkortsvärlden.

Efter att ha sett det realistiska ljus som raytracing kan producera vill vi i all ärlighet inte återgå till traditionellt rastreriserade grumliga vattenpölar där vi egentligen vill ha otroliga reflektioner. Tensor-kärnor å andra sidan ser ut som om de kommer ge fördelar på lång sikt genom att reducera belastningen från kantutjämning och supersampling.

Det nästan provokativt höga priset på cirka 14 000 kronor kommer sätta hinder för många intresserade användare. RTX 2080 som är ett nästan lika lockande grafikkort är ett antal tusenlappar billigare och erbjuder häpnadsväckande nog nästan exakt samma prestanda som Nvidias mest avancerade kort. Men om du tidigare funderat på att lägga lika mycket på det nästan lika dyra Titan XP så är det kanske lika bra att satsa på ett GeForce RTX 2080 Ti.