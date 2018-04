Bästa grafikkorten 2018: de bästa GPU:erna för gaming

På senare tid har vi upptäckt att världen av grafikkort upplever stora förändringar. De bra nyheterna är att Nvidia's försäljningssiffror är positiva, vilket betyder att grafikkort fortfarande har en hög efterfrågan. De dåliga nyheterna är att ingen kan köpa grafikkort (GPU) till tillverkarnas rekommenderade pris (MSRP) just nu på grund av kryptovaluta-grävning. Kort sammanfattat innebär det att en grupp människor försöker göra sig en snabb hacka genom att köpa upp alla GPU:er de kan, med målet att använda dem för att gräva Ethereum, Bitcoin och till och med Dogecoin.

Med andra ord står gamers inför ett dilemma. Vi kan vänta på att nästa generationens grafikkort lanseras (som Volta) eller köpa de bästa grafikkorten just nu för gaming. Vem vet? Du kanske kan sälja dina kort till en kryptogrävare och tjäna pengar under nästkommande månader. Under tiden kan du dock använda ditt val av grafikkort för att köra de senaste och mest krävande spelen, som till exempel Kingdom Come: Deliverance och Metal Gear Survive, och spel som faktiskt är bra, som Final Fantasy XV.

Du bör ha i åtanke att marknaden för de bästa GPU:erna är tät och fullpackad med olika alternativ. Det är därför vi ville skapa denna lista över de bästa grafikkorten du kan köpa idag. Vi har finkammat ett dussintal av de grafikkort som vi använt det senaste året och valt de som skiljer sig mest från mängden. Oavsett vem du håller på i kriget mellan Nvidia och AMD har vi hittat de bästa grafikkorten för en mängd olika användningsområden och situationer.

Det bästa grafikkortet: Nvidia GeForce GTX 1060

Den bästa GPU:n för att börja med pc-gaming

Streamprocessorer: 1,280 | Core-klocka: 1,506MHz | Minne: 6GB GDDR5 | Minnesklocka: 8Gbps | Strömkontakter: 1 x 6-pin | Utgångar: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, DL-DVI

Briljant 1080p-prestanda

Fantastiskt överklockning

Ingen SLI-kompabilitet

Det bästa grafikkortet är det som erbjuder mest prestanda för pengarna. Därför är det vår gemensamma bedömning att Nvidia's GeForce GTX 1060-grafikkort saknar motstycke när det kommer till rent värde. För en blygsam summa pengar erbjuder detta grafikkort gamers full HD 1080p- och – med lite överklockning – 1440p-upplösning och till och med 4K-gaming. GTX 1060 stöder dock inte SLI, så du kommer att vara begränsad till att använda endast ett kort.

Det bästa 4K-grafikkortet: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

Titan X-prestanda utan Titan X-priset

Streamprocessorer: 3,584 | Core-klocka: 1,480MHz | Minne: 11GB GDDR5X | Minnesklocka: 11GHz | Strömkontakter: 1 x 6-pin; 1 x 8-pin | Utgångar: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

Titan X-lik spelprestanda

Förbättrad kylning

En dyr investering för de flesta

Medan Nvidia GTX 1060 kanske ger dig mest prestanda per krona är Nvidia GTX 1080 Ti den ultimata uppgraderingen för 4K-gaming. Det kanske ser ut som att det är ett mindre uppgraderat Nvidia GTX 1080-kort, men detta grafikkort slår nästan Titan Xp på fingrarna som världens mest kraftfulla GPU tack vare snabbt videominne och en klart högre räkning av CUDA core's. Det är fortfarande ingen match för två GTX 1080's i SLI, men detta enskilda kort är billigare och stöder ett större utbud av spel. Om du letar efter ett kort som klarar av 4K-gaming är Nvidia GTX 1080 Ti det bästa valet.

Det bästa QHD-grafikkortet: Nvidia GeForce GTX 1070 Ti

All around-vinnaren för 1440p-gaming

Streamprocessorer: 2,432 | Core-klocka: 1,607 | Minne: 8GB GDDR5 | Minnesklocka: 8Gbps | Strömkontakter: 1 x 8-pin | Utgångar: 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.0b, DL-DVI

Bemästrar 1440p-gaming

Klart förbättrad prestanda överlag

Signifikant högre energiförbrukning

Blir varmare än Nvidia GTX 1070

Klättrar vi ner några nivåer i grafikkortshierarkin hittar vi Nvidia GeForce GTX 1070 Ti – det bästa grafikkortet för QHD-gaming. Detta kort är ett bra mellanläge mellan GTX 1070 och GTX 1080. Medan 1080-kortet är för dyrt för 1440p-gaming, och där 1070-kortet inte riktigt når ända fram, bemästrar GTX 1070 Ti QHD-upplösningen perfekt. I vårt egna test klarade kortet att köra Forza Motorsport 7 i uppemot 93 bildrutor per sekund i 2,560 x 1,440. Det kan också köra Shadow of War i över 60 bildrutor per sekund med samma upplösning.

Det bästa full HD-grafikkortet: AMD Radeon RX Vega 56

Kraftfull grafikprestanda för 1080p-gaming

Streamprocessorer: 3,584 | Core-klocka: 1,156MHz | Minne: 8GB HBM2 | Minnesklocka: 800MHz | Strömkontakter: 2 x 8-pin | Utgångar: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

Maxad 1080p-prestanda

Hög energiförbrukning

Kan bli ganska varmt

AMD Radeon RX Vega 56 är det bästa grafikkortet på marknaden just nu för Full HD-gaming och våra tester visar att det är snabbare än Nvidia GTX 1070. Men på grund av bitcoin-grävningsmanin kommer det att bli mycket dyrare, åtminstone för tillfället. Vega 56 är möjligtvis lite för bra för Full HD-gaming, men det kommer att komma väl till hands för 144- och 240hz-skärmar och vara framtidssäkrad för den ökade mängden krävande spel. Användare kan också förvänta sig en riktigt bra 1440p-upplevelse med detta grafikkort.

Det bästa VR-grafikkortet: AMD Radeon RX Vega 64

AMD’s återkomst till premiumsegmentet

Streamprocessorer: 4,096 | Core-klocka: 1,247MHz | Minne: 8GB HBM2 | Minnesklocka: 945MHz | Strömkontakter: 2 x 8-pin | Utgångar: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

Imponerande benchmark-resultat

GPU-tuningskontroll

Högre energiförbruking än Nvidia Pascal

Tar man klivet förbi traditionell pc-gaming är AMD Radeon RX Vega 64 kortet med all kraft för att hantera krävande VR-spel, både nu och i framtiden. Med 4,096 streamprocessorer, 256 texturenheter och 8GB HBM2-minne, är varje del minst lika kapabel som Nvidia GeForce GTX 1080, och till ett lägre pris dessutom. Om inte annat är detta det främsta AMD-kortet av dem alla.

Det bästa mini-grafikkortet: Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini

Streamprocessorer: 3,584 | Core-klocka: 1,506 | Minne: 11GB GDDR5X | Minnesklocka: 10Gbps | Strömkontakter: 2 x 8-pin | Utgångar: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DL-DVI-D

Världens minsta 1080 Ti

SLI-stöd

Underlägsen prestanda

Blir varmt och högljutt

När du bygger en microATX- eller mini-ITX-dator är det viktigt att hitta de minsta delarna, utan att för den delen kompromissa på prestandan. Även om det är givet att du möjligtvis behöver offra ett par bildrutor per sekund för en mer kompakt form, är Zotac's GeForce GTX 1080 Ti Mini världens minsta grafikkort. Med en storlek på bara 211 x 125 x 41mm (8,31 x 4,92 x 1,61 tum) finns det inte mycket som står i vägen för 4K-gaming.

Det bästa budget-grafikkortet: Nvidia GeForce GTX 1050

Den lilla GPU:n som kan

Streamprocessorer: 640 | Core-klocka: 1,354MHz | Minne: 2GB GDDR5 | Minnesklocka: 7Gbps | Strömkontakter: PCIe | Utgångar: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, DL-DVI

Rimligt prissatt

Liten storlek

Maximalt 2GB videominne

Nvidia GTX 1050 kanske inte ser ut som så mycket på pappret med bara 2GB videominne, men denna prisvärda GPU spelar spel bättre än vad du tror. Om du är beredd på att sänka inställningarna till medium kan du spela Overwatch, CS:GO och andra populära shooters i silkeslena 60 bildrutor per sekund. Tack vare sin kompakta storlek är den också perfekt för mindre datorbyggen och streaming på pc-datorer.

Det bästa grafikkortet för e-sport: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Konkurrenskraftig för både e-sport och i pris

Streamprocessorer: 768 | Core-klocka: 1,290MHz | Minne: 4GB GDDR5 | Minnesklocka: 7Gbps | Strömkontakter: PCIe | Utgångar: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, DL-DVI

Bra för 1080p-upplösning

Bra överklockningspotential

Större än 75W TDP

E-sportspel strävar ofta efter ett högre antal bildrutor per sekund än att kunna rendera de snyggaste grafikdetaljerna och det är här som Nvidia GTX 1050 Ti gör sig bäst. Det är ett prisvärt men starkt kort som med enkelhet kan spela de flesta e-sportspelen i över 60 bildrutor per sekund. Det kostar något mer än lillebrodern Nvidia GTX 1050, men du kommer att uppskatta den extra kraften som gör det möjligt att spela framtidens e-sporttitlar samt ett och annat AAA-spel.

