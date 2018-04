Google Pixelbook – recension review

Med ord om att det nu är möjligt att ladda ned tidiga versioner av Google Fuchsia och installera för privat bruk, är vi inte förvånade om det finns ett återuppstått intresse i Google Pixelbook – en hybrid i både funktion och fysik. Googles senaste flaggskepp inom bärbara datorer har mycket att erbjuda, vilket företagets snarlikt prissatta Chromebook Pixel-serie aldrig kunde göra.

Mer specifikt ger denna 2-i-1-laptop användare ett smakprov av Android, samtidigt som den behåller funktionerna och designen från det omtyckta Chrome OS. Google Pixelbook packar ned en hel del modernitet i en mogen, konvertibel formfaktor, och om ryktena stämmer så kan den till och med få ett dark mode-läge som grädde på moset.

Google Pixelbook använder en stylus som lindrar mycket av smärtan du kan förvänta dig av att använda Android-applikationer på en bärbar dator, men tyvärr säljs den separat. Samtidigt utgör det faktum att du kan vända maskinen 360 grader in och ut en annan övertygande orsak till att köpa Google Pixelbook för sin växande mängd användningsområden.

Det kanske är en Chromebook-möter-Nexus vid första anblick, men dess specifikationer är klart överlägsna. Med en 2,400 x 1,600 pixelskärm och 7:e generationens Intel Core i-processorer är Google Pixelbook ingenting att skratta åt. Särskilt inte med tanke på den blygsamma prislappen som skickar Apples jämförbara enheter till skamvrån.

Spec Sheet Här är Google Pixelbook-konfigurationen som skickades till TechRadar för recension: CPU: 1,2GHz Intel Core i5-7Y57 (dual-core, 4MB cache, upp till 3,3GHz)

Grafik: Intel HD Graphics 615

RAM: 8GB LPDDR3 (1,866MHz)

Skärm: 12,3 tum QHD (2,400 x 1,600, 235 ppi) LCD touchskärm (400 nits, 72 % NTSC color, 3:2 aspect ratio)

Lagringsutrymme: 256GB SSD (eMMC)

Portar: 2x USB-C 3.1, hörlurs/mikrofoningång

Anslutningar: 802.11ac Wi-Fi (2 x 2 MIMO), Bluetooth 4.2

Kameror: 720p-webbkamera (60fps)

Vikt: 1,1 kilo

Storlek: 11,4 x 8,7 x 0,4 tum (290,4 x 220,8 x 10,3mm; B x D x H)

Pris och tillgänglighet

Vi ska inte ens försöka att sticka under stolen med det: Google Pixelbook är en extremt dyr Chromebook. Den börjar på drygt 10 000 kronor och når taket på runt 17 000 kronor – utan att ens räkna in Pixelbook Pen (som ligger på runt tusenlappen), även om Google generöst nog har inkluderat en pennhållare för de som behöver förvara sina pennor.

För det priset får du också 7:e generationens Kaby Lake Intel Core i5-processorer på båda ingångsmodellerna – 128GB-modellen och 25GB-modellen (som kostar runt 12 000 kronor) med 8GB RAM. Värstingmodellen kommer dock med 512GB lagringsutrymme och en Core i7-processor med 16GB RAM. Alla dessa processorer tillhör Intels Y-serie chip (låg kraft, låg värme), vilket betyder att Pixelbook-modeller är fläktlösa.

Men låt oss nu prata om hur Pixelbook står sig mot detta års Samsung Chromebook Pro och Asus Chromebook Flip – två laptops som designades i nära samarbete med Google för att rivstarta firmans Android app-push på Chrome OS. Båda dessa laptops har märkbart lägre prissättning, där Samsung och Asus för närvarande säljer sina diton för ungefär 5 000 kronor respektive 4 5000 kronor.

De är dock klart sämre prestandamässigt och har samma, 6:e generationens Intel Core m3-processorer som är skapade för låg kraft, och därmed låg värme, vilket tillåter den att utnyttja den fläktlösa chassidesignen. Med det sagt är de båda vackra Chromebooks i sin egen rätt, även om de erbjuder betydligt mindre minne och lagringsutrymme.

Sammanfattningsvis är dessa två Chromebooks en bättre affär för vad Chromebook-plattformen är idag, men Pixelbook handlar inte om vad som är bättre idag – det handlar om framtiden. Google Pixelbook är till Chromebooks av framtiden vad Microsofts Surface-serie var till 2-i-1 Windows 10-enheter som följde det.

Design

Pixelbook är verkligen ett vackert resultat av åratal av arbete från Googles sida i att förfina en enhetlig design över all sin hårdvara. Men Pixelbook kan också ses som en sorts mognadsprocess för Googles Chromebook-designfilosofi.

Detta är, utan tvekan, Googles mest attraktiva och genomtänkta datorenhet hittills. Varje designelement har uppnått stil och substans i lika stor utsträckning – från den aluminiumborstade ramen till handledsstödet och undersidan i gummi.

De som inte har köpt en laptop senaste åren kanske behöver vänja sig vid att bara ha två USB-C 3.1-portar. Men den är åtminstone redo för framtiden. På tal om det är webbkameran också redo för en ökad videofokuserad framtid, med 720p-upplösning och 60 bildrutor per sekund.

Tyvärr kan inte detsamma sägas om ljudprestandan. Likt andra tunna bärbara datorer har Google tryckt in högtalarna under tangentbordet, och resultatet är ett fruktansvärt burkigt ljud. Som tur är finns det en 3,5mm-hörlursingång som låter dig ansluta Pixelbook till externa högtalare eller ett par hörlurar.

På plussidan är styrplattan i glas en fröjd att använda. Den följer rörelser otroligt bra och noggrant med både enskilda och flera touchrörelser. Dock märkte vi att styrplattan inte tycker om när vi vilar vår tumme mot den för att klicka medan vi använder pekfingret – en vanlig företeelse, men inte undertecknads personliga preferens.

Pixelbook-tangentbordet är bland det bästa vi någonsin har testat. Det bakgrundsbelysta tangentbordets tangenter är väl fördelade, och tryckkänsligheten på 0,8 mm är förtjusande med kraftfull feedback. Vi uppskattar också det subtila, djupt tillfredsställande klickljudet som tangenterna ger ifrån sig – det skiljer sig från alla bärbara datorers tangentbord vi har testat, och nu kommer vi att förvänta oss det överallt.

'Pixeln' i Googles bärbara dator förtjänar sitt namn när det kommer till 3:2 Pixelbook-skärmen. Med 235 pixlar-per-tum (ppi) och noggrann färgreproduktion är denna skärm bland de bättre som finns, Chromebook eller inte, som Surface Pro (267 ppi) och 13-tumsmodellen av MacBook Pro (227 ppi).

Panelen fungerar bra för filmer och bilder, och inte minst bildredigering. 400 nits ljusstyrka hjälper avsevärt till i detta avseende, men det är fortfarande en glansig skärm, och en sådan står sig inte jättebra mot direkt solljus. Hur som helst är skärmen också väldigt exakt vid beröring, speciellt under Pixelbook Pen-användning.

Pixelbook Pen och Google Assistant

Först och främst – det är verkligen synd att Pixelbook Pen inte är inkluderad i priset, då den otvivelaktigt är viktig för upplevelsen. Däremot håller vi inte med om att pennan inte är värd priset – för det är den till 100 % – förutsatt att du har råd.

Pixelbook Pen fungerar utmärkt som en stylus och den erbjuder stor tryckrespons samt lutningsstöd, vilket gör det till en fröjd att rita på skärmen. Skärmens snabba respons hjälper det digitala bläcket att följa pennans rörelser noggrant, till den grad att någon fördröjning är omöjlig att se.

På Pixelbook Pen finns en ensam knapp som mer eller mindre är en Google Assistant-knapp, men den verkar också integrera några av de nya Google Lens-teknologierna som finns i smartphones som bland annat Google Pixel 2 . Trycker man på knappen samtidigt som man ritar förvandlas bläcket till en tjock blå färg, men den ritar dock inte ut någonting.

Istället skickas allt som fångats inom det blå bläcket till Google Assistant för analys, vilket i sin tur presenterar vad som helst och allt som Googles servrar mäktar med om vad du cirklade in. Cirkla in en bild av en noshörning, så kommer Google Assistant att ta fram en Wikipedia-sida om djuret. Google's kunskapsdiagram är så avancerat att vi cirklade in en bild av Office Space's Ron Livingston, och Google Assistant spottade tillbaka hans karaktärs namn, Peter Gibbons, före den berättade mer om skådespelaren.

Detta kommer att vara ett otroligt kraftfullt verktyg för studenter, men vanliga användare kommer också att dra fördel.

Ett annat plus gällande Pixelbook Pen är att den har öppnat upp Google Keep för att stödja input från pennan, till och med från låsskärmen, vilket gör antecknande mycket enklare. Det finns till och med appar som kan transkribera Pixelbook Pen's klotter till traditionell text.

En enorm nackdel med Pixelbook Pen är att den inte går att fästa i laptopen på något sätt, inte ens via magneter (som på Surface Pro). Denna designmiss gör det mycket enklare att tappa bort pennan som kostade dig så mycket pengar. Dessutom körs den på AAA-batterier – en uppladdningsbar lösning hade varit mycket mer värd prislappen.

Angående Google Assistant kan den tjänsten nås via antingen en dedikerad tangentbordsknapp eller via röststyrning (om du inte investerar i en Pixelbook Pen). Däremot fungerar bara den sistnämnda funktionen när laptopen är inloggad – att väcka Pixelbook med ett "Hej, Google"-kommando är tydligen under arbete, enligt våra källor.

Generellt är Google Assistant precis lika hjälpsam som på smartphones, och renderas på exakt samma sätt, med ett OS-nivåliknande chattarkiv samt röstrespons.