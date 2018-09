Førsteinntrykk: iPhone XS Max

iPhone XS Max ser etter alle solmerker ut til å være den perfekte oppgraderingen for eiere av en iPhone Plus som foretrekker en større formfaktor med større skjerm og større batteri. Apple inkluderer alle de store nyhetene fra den mindre modellen, men gir dem et mye større spillerom i denne modellen.

Apple fornyet iPhone-modellene i fjor med iPhone X, men ikke Plus-modellen. Det tok de igjen i år med lanseringen av iPhone XS Max, og den har alle forbedringene vi finner i iPhone XS og en massiv skjerm på 6,5 tommer. Blant nyhetene er støtte for to SIM-kort, et forbedret kamera og en lynrask A12 Bionic-prosessor samt 512 GB lagring.

Pris og lanseringsdato for iPhone XS Max

iPhone XS Max ble lansert i dag og kan forhåndsbestilles allerede på fredag, 14. september kl. 09.01. Salget åpnes en uke senere, 21. september.

IPhone XS Max kommer til å være tilgjengelig i tre konfigurasjoner; 64 GB, 256 GB og 512 GB. Apple har priset 64 GB-modellen til 12 690 kr mens 256 GB-versjonen vil selges for 14 490 kr og 512 GB vil gå for 16 790 kr.

I pris ligger iPhone XS Max 1 200 kr høyere enn den noe mindre iPhone XS.

Design

Som med foregående generasjoners Plus-modeller så er iPhone XS Max en større versjon av iPhone XS. Den er IP68-sertifisert, som betyr at den er vanntett ned til 2 meter i opptil 30 minutter.

Med målene 157,5 x 77,4 x 7,7mm havner den i samme nabolag som Samsung Galaxy Note 9. Den måler nemlig 161,9 x 76,4 x 8,8 mm. Den føles overraskede lett ut i hånden til å veie 208 gram.

Men den er stor, og du vil ikke ha sjans til å håndtere den med kun én hånd.

Den vil komme i tre farger; sølv, stellar grå og gull. Gull fremstår spesielt slående. Også denne modellen kommer med glass både foran og bak, men Apple forsikrer om at dette er det mest robuste glasset noensinne.

Skjermen

Skjermen på 6,5 tommer er den største skjermen Apple har puttet i en iPhone noensinne. Derav navnet, Max. Det er et OLED-panel med en oppløsning på 2688x1242, med samme pikseltetthet som i iPhone XS, 458 ppi.

Det er fortsatt et skjermhakk på på toppen, men med en større skjerm er det mer plass på hver side av den. Forhåpentligvis vil apper som er designet for iPhone X fungere fint med den nye oppløsningen, men vi må få testet litt mer før vi kan kommentere på det.

Skjermen støtter TrueTone og 120 Hz input som iPhone X. Apper kan dra nytte av den større skjermen, litt på samme måte som de har gjort på tidligere Plus-modeller.

Apple hevder også at skjermen har 60% bedre dynamisk rekkevidde, noe som bør gjøre bildene og videoene dine mer levende. Vi fikk prøve Bethesda-spillet «Blades», som var visuelt veldig fint. Men vi la merke til litt hakking når vi sveipet rundt i spillets innstillinger.

Kamera

Kameraet på iPhone XS Max ligner på fjorårets iPhone X med to linser, men Apple har gjort forbedringer i både programvare og maskinvare.

Du får fremdeles to 12MP-sensorer på baksiden, men pikselstørrelsen er nå økt til 1,4 mikrometer på vidvinkameraet. Det sekundære 12MP-kameraet er fortsatt begrenset til 2x zoomnivåer med en f/2,4 blenderåpning.

Apple har gjort fremskritt når det gjelder programvare ved å introdusere den nye Smart HDR-modusen med null lukkertid. Kameraet fanger flere bilder som kartlegger ansiktet og segmenterer det, før NPU-en (Neural Processing Unit) kommer på banen og bidrar til at bildet blir best mulig.

Nå kan du også velge mengden bokeh etter at du har tatt bildet. All denne etterbehandlingen kan gjør iPhone like god på å ta bilder som noen av de konkurrerende telefonene med lignende funksjoner, som Google Pixel 2.

Batteri

Forutenom den større skjermen så har iPhone XS Max også det største batteriet Apple har gitt en iPhone noensinne. Apple lover også en batteritid som er over en og halv time mer enn på iPhone X. Samtaletid er forventet å være opp til 25 timer, mens du kan surfe i rundt 13 timer.

Vi skal sørge for å teste batteriet skikkelig når vi får hendene på en av testmodellene. Plus-modellene har historisk sett hatt god batteritid, så vi har store forhåpninger til iPhone Max.

Den tidlige dommen

iPhone Max er helt klart bygget for de som vil ha en stor telefon med en stor skjerm og lang batteritid. Den er strengt tatt en telefon for to hender, men er lik i størrelse med en Plus-modell. Så om du er komfortabel med en iPhone Plus, så kommer du til å føle deg hjemme med en iPhone Max.

Med muligheten for to SIM-kort, et oppdatert kamera og den nye lynraske A12 Bionic-prosessoren, så ser det ut som om Apple kanskje har levert sin beste iPhone hittil.

Om du ikke bryr deg om størrelsen eller prisen (det er kanskje mye å forlange), så er iPhone XS Max det helt klare valget blant de nye modellene. Med XS Max så får du absolutt alt det beste Apple kom med i lanseringen i kveld. Med bedre batteritid og en større, mer livaktig skjerm på kjøpet.

Tidligere nevnte punkter om størrelse og pris er ikke glemt, og det er en kolossal telefon på flere måter. Vi ser frem til å få testet den skikkelig for å finne ut om det bare er en oppblåst versjon av en iPhone XS, eller om det er en superladet versjon du bare må ha.