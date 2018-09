Test: iPhone XS

iPhone XS er, helt åpenbart, den beste telefonen Apple har laget – dette er ingen overraskelse når det er snakk om et nytt flaggskip fra Apple. Spørsmålet er om Apple har gjort nok til å gjøre nettopp denne iPhone-en til den mest attraktive å kjøpe, og om de klarer å unngå at kunder trekker til konkurrentene. iPhone XS er på mange måter bra nok, men er ikke rare oppgraderingen fra fjorårets iPhone X. Den redefinerer heller ingen av egenskapene 2017-modellen hadde – hovedoppgraderingen er kameraet, der Smart HDR utgjør en faktisk forskjell. Er man ute etter en bra iPhone, så treffer man med iPhone XS – likevel kan det være verdt å vente en måneds tid, slik at man kan lese seg opp på iPhone XR også.

Notis fra redaksjonen: Vi har ikke gitt iPhone XS en score riktig enda, siden vi ikke har hatt tid til å teste batteri og kamera fullt ut. Vi kommer til å legge til en endelig score veldig snart, men vi ønsker å forsikre oss om at vi har gått telefonens ytelse skikkelig etter i sømmene før vi kan gi deg en eventuell anbefaling.

Dette er iPhone XS — uttales «10-S», ikke «excess», om du tror det. Utseendet er identisk med fjorårets, og da tenker du kanskje at ikke mye har forandret seg. Det er imidlertid på innsiden forskjellene ligger i år.

Vi er i en litt rar testsituasjon — normalt sett, når man ser nærmere på en «S»-variant av en iPhone, så stiller man seg spørsmålet: «er dette en bedre modell en den nå billigere fjorårsmodellen?»

I 2018 er vi dog i en situasjon der Apple har valgt å gi seg med iPhone X. Med andre ord kan vi gjerne dra paralleller og sammenligne, men dette kommer ikke til å hjelpe deg med å velge hvilken av de to som er best for deg (om du ikke klarer å raske med deg en før den blir utsolgt.)

Hvis du vil ha den beste iPhone-en Apple har laget, så er iPhone XS helt klart mobilen du leter etter — men er forbedringene på innsiden nok til at den er verdt å kjøpe, og er de store nok til å holde følge med konkurrentene?

Man må også ha iPhone XR i bakhodet — en billigere variant i forhold til iPhone XS, men uten at vi har testet den (den kommer senere, i oktober), så er det vanskelig å slå fast at iPhone XS er den beste Apple-mobilen for deg.

iPhone XS pris og lanseringsdato

iPhone XS kan nå forhåndsbestilles i de fleste land rundt om i verden, og kan kjøpes fysisk i butikk fra 21. september.

Når det gjelder pris, så er den (passe) gode nyheten, for amerikanere, vel å merke, at prisene ikke har økt siden fjorårets utrolig dyre iPhone X: $999 er startpris for 64 GB-versjonen i USA, altså det samme som i fjor. I Norge gjør den nye modellen et lite byks til 11.490 kroner, fra fjorårets 10.990 kroner (iPhone X).

256 GB-varianten av iPhone XS går på sin side for 13.290 kroner, mens 512 GB-utgaven koster voldsomme 15.590 kroner.

Selv om prisen for den rimeligste modellen ikke representerer noe avskrekkende krumspring er det fortsatt slik at iPhone XS er en av de aller dyreste telefonene på markedet (rent bortsett fra iPhone XS Max, som vil gå for svimlende $1099, eller 12.690 kroner her i Norge, for varianten med minst lagringsplass.)

Nøkkelegenskaper

Normalt sett ville denne seksjonen inneholdt snakk om alle de nye egenskapene som telefonen bringer med seg – men i dette tilfellet er det ikke mange å snakke om. Apple holder seg resolutt til ideen om å lansere en «S»-telefon der lite annet har forandret seg bortsett fra enkelte ytelsesforbedringer.

Det er ikke slik at det ikke er imponerende og brukbar maskinvare innenbords i iPhone XS, men mye av det kommer ikke til å være umiddelbart merkbart for den jevne bruker.

Antageligvis er den største forandringen, som man også lett legger merke til, den nye fargen. Gullvarianten er mer mokkafarget enn noe annet, med en anelse kobber ved lite lys, og representerer et alternativ til sølv- og stellargrå-alternativene.

Vi kan ikke annet enn å anta at dette var mulig på grunn av at chassiset til iPhone XS er såpass likt det man finner i iPhone X, og at det derfor ikke var spesielt dyrt eller tidkrevende å forandre fargeprosessen.

A12 Bionic-prosessoren

iPhone XS og XS Max har begge samme prosessor

Massevis av ytelse

Neural Engine gir forbedringer over hele fjøla

Merkbart kraftigere på AR

Apple snakker med stolthet om hvor bra den nye prosessoren er, og det med god grunn: det er en av de kraftigste man kan få i en smarttelefon, og den er laget med en 7 nm-prosess.

Dette betyr ikke nødvendigvis så mye for de aller fleste, men kort sagt betyr det at flere transistorer får plass på like mye plass i denne CPU-en med seks kjerner, der to er av den kraftige typen, mens fire er mer effektive.

Selv om fire av kjernene er tregere er de fortsatt kraftigere enn noen av de som finnes i iPhone 6, en telefon som bare er fire år gammel, hvilket viser hvor raskt utviklingen går når det gjelder effektivitet og ytelse i selve motorene i moderne smarttelefoner.

Man kan kanskje spørre seg selv hvorvidt så mye kraft trengs, og joda – hvis man bare er ute etter å surfe på nettet og sende meldinger, så er det fullstendig bortkastet.

Hvis man derimot er ute etter for eksempel å utforske AR, så vil disse ekstra transistorene være til god nytte.

Man har også fått en ny såkalt neural engine med på kjøpet, hvilket gjør at telefonen kan kjenne igjen ting på skjermen, uavhengig om det er snakk om en animoji over fjeset ditt i sanntid når man bruker FaceTime, eller om telefonen prøver å finne ut av hva som trengs for å gjøre bildet man er i ferd med å ta bedre.

Det er vanskelig å virkelig kvantifisere hva denne nye prosessoren tilbyr, rent bortsett fra nettopp det å sette tall på det. Om man kjører iPhone XS gjennom CPU-testprosessen i Geekbench, så viser det seg at dette er en av de aller kraftigste telefonene vi noensinne har brukt: En score på 11.481 er over 1000 poeng bedre enn fjorårets iPhone X, og samtidig bedre enn noe annet vi har sett.

Hastighetsoppgraderingen er lett å merke i bruk, iPhone XS er en av de kjappeste telefonene vi noengang har vært borti.

Det er likevel vanskelig å si hvor mye av forbedringen som kommer fra maskinvaren, og hvor mye som skyldes den forbedrede iOS 12-programvaren – like fullt er resultatet en telefon som oppleves veldig (veldig) rask.

A12-prosessoren har blitt forbedret når det gjelder grafikkytelse også – grafikk i spill på mobil nærmer seg konsollnivå med stormskritt, og vi fikk også teste en håndfull AR-spill.

Når det er sagt er det slik at vi ikke er helt overbeviste når det gjelder AR-spill – de holder på oppmerksomheten i et øyeblikk, men mange av spillene ser ut til å mangle et generelt kvalitetsnivå som eksisterer i typiske iPhone-spill som «Elder Scrolls: Blades», der man har et skikkelig spill blandet med nydelige effekter.

For eksempel spilte vi ElemenTao. Ikke bare manglet det noen som helst form for bruksanvisning, men det var ganske tungtrådd om man prøvde å spille det fra et skrivebord. Dette er selvsagt ikke selve spillet sin feil, men det er sjelden vi har et bord som er mye større og helt tomt tilgjengelig for bruk til å spille alene eller med flere.

Ja, noen av øyeblikkene skapt i AR-spillene er gøyale, men disse kommer med omtrent samme frekvens som antallet ganger man klarer å samle folk til en kveld med brettspill – så det kommer litt an på hva man helst har lyst til å gjøre.