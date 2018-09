Førsteinntrykk: iPhone XR

iPhone XR kommer til å bli Apple-lanseringens hit, men den kommer også til å gå litt under radaren fordi den blir overskygget av toppmodellene.

Likevel blir den altså en hit og det er ikke fordi den gjør noe spesifikt spesielt bra, men fordi den kommer til å være den mest tilgjengelige versjonen (prismessig) i den prydefulle iPhone XS-serien.

Det at XR eksisterer viser for alvor at den fysiske hjem-knappens æra er over – dette vil nok være bekymringsfullt for enkelte, men nå har altså alle de nye iPhone-telefonene blitt lansert, og samtlige bruker designet med heldekkende skjerm der man tar i bruk Face ID-ansiktsgjenkjenning for å låse opp telefonen.

Her er dog det store spørsmålet: er det denne varianten man har lyst til å oppgradere til? Apple har gjort noen hestehandler i sin higen etter lavere pris, så føler man at resultatet representerer nok for pengene?

Hva er forskjellen på de tre nye telefonene? Ta en titt på vår video-guide:

Pris og lanseringsdato

Når det gjelder utgivelsesdato, så er det slik at man kan forhåndsbestille fra 14. september og hente (eller kjøpe) i butikk fra 21. september. Vi forventet at denne modellen kom til å bli noe forsinket, så dette er gode nyheter for alle som ønsket seg en noe billigere iPhone.

Prisen på iPhone XR er noe som kommer til å være attraktivt for potensielle kjøpere: modellen går for 8690 her til lands, og har med det en langt mer tilgivelig pris enn sine storesøsken iPhone XS og iPhone XS Max, hvilket stjal alle overskriftene under Apples lanseringsevenement.

Design

Alle ryktene om iPhone XR i forkant av lanseringsevenementet fokuserte på hvordan dette kom til å bli den «rimelige» varianten i årets familie, og med det ble den kjent som en slags heslig hybrid laget av brokete og odde Apple-deler – et Frankensteins monster.

Lite overraskende siden det er Apple vi snakker om, et selskap som har et visst fokus på design (og hvis hoveddesigner ble gjort til ridder for innsatsen, for pokker). Dette er på ingen måte en stygg enhet.

Ved siden av iPhone XS, joda – ikke fullt så attraktiv. Den har noe tykkere kanter rundt skjermen, og noen av materialene brukt er ikke fra samme øverste hylle som hos storebror, mens baksiden likevel er av glass.

Vurdert på sine egne premisser tar telefonen likevel seg godt ut – den kan til forveksling ligne på fjorårets iPhone X, om man ikke holder de to for nære hverandre.

Den er åpenbart noe større enn iPhone XS / X, takket være en litt mer røslig skjerm på 6,1 tommer, som trenger å omkranses med metall og andre assosierte komponenter.

Den føles likevel som en iPhone i hånden, med de kurvede kantene som faller ned i skjermkantene, og to høyttalerriller på bunnen av enheten (selv om bare én faktisk er i bruk).

Den føles litt mindre slank enn de to andre modellene Apple nettopp lanserte – men ikke drastisk, og ikke på en spesielt dårlig måte. Målt opp mot prisen er dette et helt akseptabelt kompromiss.

Heller ikke i denne modellen finner man noen utgang til hodetelefoner – Apple fører stadig en modig krig mot minijackens tyranni — så man må se seg nødt til å ta i bruk ørepluggene med Lightning-plugg som følger med i esken.

Man skal kunne ta i bruk sine egne 3,5 mm-baserte hodetelefoner om man bruker et adapter – men vi hører rykter om at dette ikke vil følge med i esken i årets utgaver. Dette er antageligvis også et forsøk på å kutte kostnader, men vi må nesten vente og se hvordan den fysiske pakken kommer til å se ut.

Resten av iPhone XR-designet er forutsigbart om man har sett en iPhone X, eller sett bilder av nye XS. De samme knappene for volum og aktivering av Siri er også her på henholdsvis venstre og høyre hånd.

Det er vanskelig å mentalt prissette telefoner bare ved å holde i den nå om dagen – mye fordi de generelt er så mye dyrere – men årets iPhone-billigvariant føles saktens ikke billig, og imponerer ganske så mye i forhold til XS.

Screen

Mye av snakket i forkant av lanseringen fokuserte på skjermen i iPhone XR. Den skulle komme til å være 6,1 tommer, ha tykkere skjermkanter og bruke LCD-teknologi fremfor OLED, for å holde kostnadene nede.

Vel, det ser ut som om dette stemte på en såkalt prikk, Apple utviklet den nye Liquid Retina-skjermen til bruk i denne modellen. Dette betyr at selv om den teknisk sett har lavere kvalitet – man har ikke HDR-funksjonalitet med denne skjermen, for eksempel – så er fargene og den generelle kvaliteten slett ikke verst.

Kanskje ikke så rart, i og med at Apple brukte LCD-teknologi i iPhone-sortimentet senest i fjor (mens rivaler some Samsung har gitt seg med denne teknologien). Apple vet hvordan man lager et LCD-panel som sparker fra seg.

En telefon med en såpass stor skjerm føles selvsagt også ganske stor i hånden – man får definitivt inntrykk av at dette er en røslig telefon – men den føles likevel ikke uhåndterlig. Dette på grunn av skjermen som strekker seg fra kant til kant.

Det er en ting man bør merke seg om man oppgraderer fra en eldre iPhone: sideforholdet i skjermen er på 18:9, hvilket er tynnere enn det vanlige 16:9-sideforholdet som mange er vant med.

Dette er bare et problem når man bruker apper eller ser på filmer i landskapsmodus, siden skjermhakket på toppen (der kameraene, høyttaleren og sensorene er) kommer til å være i veien når man velger å fylle skjermen med innhold.

Selv om dette kommer til å være en sjeldenhet, er det likevel verdt å merke seg, i og med at enkelte ikke likte skjermhakket i fjorårets iPhone X noe særlig.

Kamera

Kamera i iPhone XR er svakere enn i de andre telefonene Apple lanserte denne gangen, og det har bare en sensor å bruke til portrettmodus. Kameraet du faktisk får er imidlertid det samme som hovedkameraet i iPhone X.

Det betyr først og fremst at du ikke får mulighet til zoome optisk, og ikke kan ta portrettbilder med begge sensorene samtidig som med iPhone XS og XS Max. Focus Pixels-funksjonen gjør imidlertid at du likevel kan få til dybderegistrering og uklare bakgrunner, og det ser rimelig bra ut med tanke på at det er trikset til med programvare.

Du kan til og med justere graden av uskarphet i etterkant med en skyveknapp i bunnen av skjermen. Apple påstår at de er først ute med dette, men vi har sett det mange ganger med blant annet Galaxy S9 Plus, så det blir interessant å høre om Apple eventuelt mener de gjør noe annerledes.

På baksiden sitter det en 12 MP-sensor, mens fronten har et TrueDepth-kamera som brukes til både ansiktsopplåsing og selfies, og selv om Apple ikke gjorde noe stort poeng av funksjonaliteten så skal den være like god som den vi fikk med iPhone 8 i fjor.

De har også fått med Smart HDR, og i bildene vi så klarte iPhone XR helt tydelig å få veldig mye ut av det ene kameraet sitt ved å kombinere lyse og mørke eksponeringer på en intelligent måte.

I løpet av vår raske testing på demonstrasjonsområdet ble bildene vi tok veldig skarpe og fargerike, men det er vel egentlig mest fordi alle smarttelefonkameraer er mer enn gjennomsnittlig gode nå om dagen.

Vi har i hvert fall inntrykk av at du som bare vil ha mulighet til å ta fine bilder uten for mye dilldall, vil bli fornøyd med iPhone XR.

Batteri

Vi kjenner ikke hele spesifikasjonslisten til iPhone XR, men det er gode grunner til å tro at den kan ha bedre batteritid enn man først skulle tro.

Apple har sannsynligvis gitt den litt mindre RAM enn de større modellene, og kombinert med den effektive A12 Bionic-prosessoren vil det hjelpe på batteriforbruket. Skjermoppløsningen til iPhone XR er også litt lavere, noe som vanligvis også hjelper, men det skal samtidig sies at LCD-teknologi ofte er mer strømkrevende enn OLED. På den positive siden har Apple sikkert fått plass til et litt større batteri i det større chassiset.

Vi må teste iPhone XR skikkelig for å finne ut om batteritiden holder mål, og vi har opplevd at iPhone-modeller ikke har holdt så lenge som vi håpet tidligere.

Vår tidlige dom

De billigere iPhone-modellene er aldri de mest spennende, men de selges ofte i det største antallet, og det finnes gode argumenter for å tro at iPhone XR vil gjøre nettopp det.

Vi synes imidlertid at Apple har tatt et underlig valg ved å gjøre den så stor. Det er mulig at de har gjort det med tanke på det asiatiske markedet der store telefoner er veldig populære, men det kan bli et problem for mange vestlige kjøpere. En mindre iPhone SE-modell er det mange savner, men det er tydelig at Apple har best seg for at større er bedre.

Resultatet er uansett en telefon der Apple har fjernet noen av de mest fordyrende elementene fra iPhone XS, og tilbake står vi med en stor men fortsatt imponerende pakke.