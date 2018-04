Dell XPS 13 -arvostelu

Jos Steve Jobs olisi vielä elossa ja saisi vastuulleen suunnitella Windows-käyttöisen kannettavan, näyttäisi lopputulos luultavasti jokseenkin Dell XPS 13:lta. Dell meni XPS:n suunnittelussa jopa niin pitkälle, että he kehittivät täysin uudenlaisen tavan kannettavan rungon valmistamiseen. Kone saa sinut unohtamaan kaikki aiemmat käsityksesi XPS 13:sta ja toivottaa tervetulleeksi uuden sulavalinjaisen muotoilun. Päivityksessä on kuitenkin kyse muustakin kuin uudesta muotoilusta, sillä XPS 13 tarjoaa myös huippuluokan suorituskyvyn. Kasvaneet tehot ovat tosin nostaneet myös koneen lähtöhinnan aiempaa korkeammaksi.

Dell vakuuttaa kuitenkin XPS 13:n olevan hintansa väärti ja myös monia kalliimpia kilpailijoitaan parempi. Sanottakoon, että Dellin väitteelle löytyy myös pitkä liuta perusteita. Koneesta löytyy muun muassa uuden sukupolven InfinityEdge-näyttö, jossa on niin kapeat reunat, että 13,3-tuumaisella näytöllä varustettu kone mahtuu 11-tuumaisen kannettavan runkoon. Näytöksi saa kaiken lisäksi valittua myös korkearesoluutioisen 4K-mallin. Dell on kehittänyt XPS:ää varten oman Cinema-ohjelmiston, joka tuo HDR-tyyliset värit ja entistä nopeamman videon suoratoiston tähän ultrabookin kokoiseen kannettavaan.

Olemme kaiken kaikkiaan hyvin vaikuttuneita XPS 13:n päivityksestä – erityisesti upean näytön ja uuden kauniin ruusukultaa ja valkoista yhdistelevän värityksen vuoksi. Itse asiassa olimme uutuuteen niin tyytyväisiä, että se ansaitsi jälleen TechRadarin vuoden paras kannettava -tittelin.

Jos haluat käsiisi uuden XPS 13:n, joka kävi läpi suurimman uudistuksen vuosikausiin, joudut myös harmillisesti maksamaan siitä enemmän kuin aikaisemmin.

Tekniset tiedot Tässä ovat TechRadarille lähetetyn Dell XPS 13:n tekniset tiedot: Prosessori: 1,8 GHz Intel Core i7-8550U (neliytiminen, 8 MB cache, jopa 4,0 GHz)

Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620

RAM: 16 Gt DDR3 (2133 MHz)

Näyttö: 13,3-tuumainen, Ultra HD (3840x2160) UltraSharp InfinityEdge -kosketusnäyttö

Muisti: 1 Tt PCIe SSD

Liitännät: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C), 1 x USB-C 3.1, micro SD-kortinlukija, 3,5 mm kuulokeliitäntä

Verkko-ominaisuudet: Killer 1435 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Kamera: Laajakuva, HD-webkamera (720p) neljällä mikrofonilla

Paino: 1,21 kg

Koko: 30,4 x 20,0 x 0,9-1.5 cm; L x S x K

Hinta ja saatavuus

Vaikka Dell XPS 13 ei enää olekaan yhtä edullinen kuin aiemmin, oikeuttaa sen parantunut suorituskyky korkeampaan hintalappuun.

Nyt jopa edullisin vaihtoehto on varustettu neliytimisellä 1,6 GHz (jopa 3,4 GHz Turbo Boost) Intel Core i5-8250U -prosessorilla. Yritysmaailmassa suosittu XPS 13 ei ole Suomessa kovin laajalti myynnissä tavallisille kuluttajille, mutta lähtötason malli maksaa tarjouksista riippuen noin 1300-1400 euroa. Siinä on kuitenkin vasta tavallinen 1080p näyttö, 4 Gt RAM-muistia ja 128 Gt SSD muistia.

Kuten suurimmasta osasta nykypäivän kannettavista, myös Dell XPS 13:sta löytyy tehokkaampia versioita vaativampaan käyttöön. Kannettavasta myydään nimittäin kahta mallia nopeammalla 1,8 GHz (4 GHz Turbo Boost) Intel Core i7-8550U -prosessorilla.

Uusi ruusukultaa ja valkoista yhdistelevä värivaihtoehto on hieman tavallista musta-hopeista mallia kalliimpi. Emme myöskään löytäneet kyseistä värivaihtoehtoa yhdenkään suomalaisen liikkeen verkkosivuilta, joten uudesta väristä haaveilevat joutuvat todennäköisesti tilaamaan koneensa ulkomailta.

Kaikissa XPS 13:n versioissa on kolme USB-C -liitäntää (joista kaksi ovat Thunderbolt 3 -liitäntöjä), microSD-kortinlukija ja 3,5 mm kuulokeliitäntä.

Mikään kilpailijoiden lippulaivoista ei pärjää Dellin hinta-laatusuhteelle, sillä sekä Googlen Pixelbook, MacBook Pro ja 13,5-tuumainen Surface Book 2 ovat komponentteihinsa nähden XPS 13:a kalliimpia.

Muotoilu

Dell on voittanut vuoden kannettava -tittelimme nyt kolme vuotta peräkkäin, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun XPS 13:ssa muotoilu on muuttunut selkeästi. Ensinnäkin kone on aiempaa ohuempi ja kevyempi.

Dell pienensi XPS 13:n runkoa 30 % aiempaa ohuemmaksi. Kone onkin ohuimmasta kohdastaan vain 7,6 millimetrin paksuinen ja painaa ainoastaan 1,29 kiloa.

Suurin muutos XPS 13:n muotoilussa on kuitenkin uusi valkoista ja ruusukultaa yhdistävä värivaihtoehto. Vaikka lähes kaikki valmistajat tarjoavat nykyään ruusukultaisen vaihtoehdon, vei Dell muotoilunsa uudelle tasolla kehittämällä täyden uudenlaisen materiaalin saadakseen tehtyä haluamansa värityksen.

Dell on erityisen ylpeä uudesta sisäkannesta, joka on valmistettu kiteisestä piioksidimateriaalista, joka on kudottu kiinni kannettavaan yhdeksällä komposiittikerroksella.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun lasikuitumateriaali on kudottu kiinni kannettavaan. Kutomisen jälkeen päälle on levitetty vielä titaanioksidipäällystys, joka antaa koneelle likaa hylkivän helmiäismäisen kiillon.

Harmillisesti näytön reunoilla oleva pehmeähkö muovi on kuitenkin ehtinyt harmaantua runkoon verrattuna viime viikkojen käytön aikana.

Emme voi olla myöskään mainitsematta sitä, että Dell on vihdoinkin siirtänyt hölmösti sivuun sijoitetun webkameran keskelle konetta. Kaiken lisäksi kameran IR-linssi osaa myös kirjata käyttäjän sisään Windows Hellon biometrisellä tunnistuksella. Infrapunavalo välkkyy kuitenkin hieman turhan voimakkaasti.

Uusi 720p webkamera on suunnilleen yhtä tarkka kuin uusimman MacBook Pron kamera, mutta se ei kuitenkaan pärjää Pixelbookin 60 kuvaa sekunnissa -ruudunpäivitysnopeudelle. Surface Book 2 sen sijaan päihittää kaikki edellisistä 1080p kamerallaan.

Webkameraan on yhdistetty neljä mikrofonia, jotka ovat sijoitettu rungon etuosaan parempaa voimakkaamman äänisignaalin saamiseksi. Mikrofonien äänenlaatu pärjää videopuhelussa erinomaisesti kilpailijoilleen.

Dell tarjoaa myös oman ääniohjausjärjestelmänsä nimeltä Cortana. Tällä hetkellä järjestelmä ei kuitenkaan ole yhtä tarkka kuin Google Home tai Amazon Echo. Kone tunnisti englanninkielisen äänikäskyn muutaman metrin päästä koneen etupuolella, muttei reagoinut mitenkään yritettäessä samaa koneen takapuolelta. Suomi ei kuulu ainakaan toistaiseksi Cortanan tuettujen kielten joukkoon.

Näyttö

Yksi selkeimmistä parannuksista uudessa XPS 13:ssa on uusi näyttö. Kiiltäväpintaisen näytön saa nimittäin valittua myös 4K Ultra HD kosketusnäyttönä huimalla 3840x2160-resoluutiolla. Näyttö onkin terävämpi kuin kenelläkään saman hintaluokan kilpailijoista.

Kosketusnäyttö on päällystetty 0,65-prosenttisella heijastamattomalla pinnoitteella, joka pyrkii vähentämään kosketusnäytöille tyypillisiä näytön heijastuksia.

Emme tosin ole huomanneet heijastuksissa suurta eroa käyttäessämme kannettavaa muutaman viikon ajan. Näytön kirkkaus on sen sijaan kiitettävällä tasolla. Jo 10 % kirkkaus riittää nimittäin kannettavalla kirjoittamiseen ja lukemiseen.

XPS 13:ssa on 1500:1 kontrastisuhde ja 100 % sRGB väriprofiili, joten mustat värit näyttävät siltä kuin pikselit sammutettaisiin videoiden tummien kohtausten aikana. Myös kuvien värit ovat upean syviä. Näyttö vastaa herkästi ja joustavasti kosketukseen.

Arvosteltu ensimmäisen kerran tammikuussa 2018.