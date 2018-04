Google Pixelbook -arvostelu

Googlen Pixelbook on ensimmäinen Chromebook, jota voi aidosti verrata parhaisiin Windows- ja Mac-koneisiin. Koneen erinomainen muotoilu ja huimat ohjelmistouudistukset tekevät siitä ylivoimaisesti parhaan Chromebookin.

Googlen uuden Fuchsia-käyttöjärjestelmän julkaisun myötä uskomme myös Googlen Pixelbookin herättävän uutta kiinnostusta.

Google Pixelbook on hybridilaite, jota voi käyttää normaalin kannettavan lisäksi myös tablettina. Tämän 2-in-1 -kannettavan monipuolisuus ei jää pelkästään kahteen fyysiseen käyttötarkoitukseen, vaan käyttäjä pääsee myös kahden käyttöjärjestelmän makuun. Pixelbook käyttää Androidista tuttuja ominaisuuksia säilyttäen kuitenkin Chrome OS:än toiminnallisuuden ja ulkoasun. Google on onnistunut myös muotoilemaan Pixelbookin nykyaikaisesti.

Lisävarusteena ostettava Googlen Pixelbook Pen -kosketuskynä tekee myös Android-ohjelmien käyttämisestä luontevaa. Koneen näytön saa lisäksi käännettyä täydet 360 astetta, joten Pixelbookia voi käyttää todella monipuolisesti.

Ensivilkaisulta Pixelbook saattaa vaikuttaa jollain tavalla Chromebookin ja Nexuksen sekoitukselta, mutta sen tekniset tiedot ovat todella vaikuttavat. Kone on nimittäin varustettu 2400 x 1600 näytöllä ja seitsemännen sukupolven Intel Core i -prosessoreilla.

Osa artikkelimme linkeistä johtaa englanninkielisille sivuille. Teemme jatkuvasti töitä saadaksemme entistä useamman sivun suomen kielelle.

Tekniset tiedot Tässä ovat arvostelua varten saamamme Google Pixelbookin tekniset tiedot: Prosessori: 1,2 GHz Intel Core i5-7Y57 (kaksiytiminen, 4 MB cache, TurboBoost 3,3 GHz)

Näytönohjain: Intel HD Graphics 615

RAM-muisti: 8 Gt LPDDR3 (1866 MHz)

Näyttö: 12,3-tuumainen QHD (2400 x 1600, 235 ppi) LCD -kosketusnäyttö (400 nittiä, 72% NTSC-väri, 3:2 kuvasuhde)

Muisti: 256 Gt SSD (eMMC)

Liitännät: 2x USB-C 3.1, kuuloke- ja mikrofoniliitäntä

Verkko-ominaisuudet: 802.11ac Wi-Fi (2 x 2 MIMO), Bluetooth 4.2

Kamerat: 720p webkamera (60fps)

Paino: 1,1kg

Koko: 290,4 x 220,8 x 10,3 mm; L x S x K

Hinta ja saatavuus

Ensinnäkin, Googlen Pixelbook on erittäin kallis Chromebookiksi. Konetta ei saa ostettua mistään suomalaisesta kaupasta, mutta verkkokaupasta tilattuna sen hinta lähtee noin 1500 eurosta, mikä on käytännössä samaa tasoa MacBook Pron kanssa. Hinta ei sisällä vielä Pixelbook Pen -kosketuskynää, joka maksaa noin 80 euroa. Google tarjoaa kynän mukana sentään ilmaisen kynänpidikkeen.

Sekä 1350 euron 128 Gt:n perusmallissa että 1650 euron 256 Gt:n keskiluokan mallissa on Kaby Lake Intel Core i5 -prosessorit ja 8 Gt RAM-muistia. Malliston lähes 2600 euroa maksavassa lippulaivassa on 512 gigatavun SSD-levy, Intelin Core i7 -prosessori ja 16 gigatavua RAM-muistia. Kaikki malleista ovat miellyttävän hiljaisia, sillä niissä ei ole tuulettimia.

Moni vertaisi Pixelbookia Asuksen Chromebook Flipiin, sillä molempien koneiden ideana on tuoda Android-sovellukset Chrome-käyttöjärjestelmään. Chromebook Flip on kuitenkin reippaasti Pixelbookia edullisempi, sillä se maksaa vain noin 800 euroa.

Asuksen malli on tosin myös merkittävästi Googlea tehottomampi, sillä siinä on ainoastaan kuudennen sukupolven Intel Core m3 -prosessori sekä vähemmän RAM-muistia ja tallennustilaa. Vaikka Chromebook Flip onkin kiinnostava peruskone, vie Googlen Pixelbook Chromebookit myös ammattimaisempaan käyttöön.

Pixelbook on monessa mielessä Chromebookeille sitä, mitä Microsoft Surfacebook 2 on Windows-käyttöisille hybridilaitteille. Pixelbook on Chromebookien suunnannäyttäjä.

Muotoilu

Googlen on hionut vuosia yhtenäistä ulkoasua laitteilleen ja myös Pixelbook jatkaa valmistajalle tutulla linjalla. Uskomme kuitenkin, että Pixelbook on myös näyte siitä mihin Googlen Chromebookien muotoilu on menossa lähivuosina.

Kone onkin epäilemättä Googlen tyylikkäin ja parhaiten suunniteltu laite tähän mennessä. Kaikki yksityiskohdat alumiinisesta rungosta ja hiotuista reunoista kumiseen rannetukeen ja pohjaan tuntuvat tarkoin harkituilta. Kaikki elementit täyttävät tarkoituksensa ja näyttävät tyylikkäältä.

Koneessa on ainoastaan kaksi USB-C 3.1 -liitäntää, mikä saattaa kuulostaa vähältä, jos et ole ostanut uutta kannettavaa muutamaan vuoteen. Liitäntöjensä puolesta kone on kuitenkin valmis tulevaisuuteen. Koneesta löytyy myös laadukas 720p webkamera, joka kuvaa 60 kuvaa sekunnissa.

Kaiuttimet eivät sen sijaan kerää meiltä samanlaisia kehuja. Kevyille ja ohuille koneille tyypilliseen tapaan kaiuttimet ovat ahdettu näppäimistön alle ja lopputuloksena on juuri niin metallinen ääni kuin pelkäsimme. Onneksi koneesta löytyy myös 3,5 mm kuulokeliitäntä, jolla koneeseen saa kiinni kunnolliset kuulokkeet.

Pixelbookin lasista kosketuslevyä on ilo käyttää. Levy vastaa kosketukseen erinomaisesti niin yhdellä sormella käytettäessä kuin monta sormea vaativilla eleilläkin. Huomasimme kuitenkin, ettei kosketuslevy toiminut kovin hyvin, jos hiirtä liikutti etusormella samaan aikaan kun käytti peukaloa klikkaamiseen. Tämä ongelma ei välttämättä vaivaa kaikkia, vaan riippuu lähinnä siitä, miten kosketuslevyä on tottunut käyttämään.

Koneen näppäimistö on yksi parhaista koskaan testaamistamme. Taustavalaistu näppäimistö on selkeä ja 0,8 mm painuvat näppäimet palauttavat napakasti. Pidimme myös näppäinten hienovaraisesta ja miellyttävästä äänestä.

Pixelbook ansaitse nimensä upean näyttönsä ansiosta. 3:2-kuvasuhteella varustettu näyttö mahduttaa 235 pikseliä tuumaa kohden ja kilpaileekin sillä parhaiden kannettavien näyttöjen kuten 267 ppi:n Surface Pron tai 227 ppi:n 13-tuumaisen MacBook Pron kanssa. Myös Pixelbookin värintoisto on erittäin tarkka.

Näyttö sopii erinomaisesti videoiden katseluun tai jopa kuvanmuokkaukseen. Kirkkautta riittää aina 400 nittiin asti, joten koneen kiiltävää näyttöä voi käyttää huoletta jopa kirkkaassa päivänvalossa. Kosketusnäyttö reagoi kosketukseen erittäin tarkasti, etenkin Pixelbook Pen -kosketuskynän kanssa.

Pixelbook Pen ja Google Assistant

On sääli, ettei Pixelbook Pen -kosketuskynä kuulu laitteen hintaan, sillä se on niin keskeinen osa sen käyttökokemusta. Suosittelemmekin ostamaan kosketuskynän lisävarusteena, koska se on todella hintansa väärti.

Pixelbook Pen tunnistaa tarkasti painalluksen voiman ja kynän asennon, joten se sopii mainiosti vaikkapa piirtämiseen. Näyttö vastaa kynän kosketukseen todella nopeasti, joten näytölle piirtyvässä jäljessä ei kykene havaitsemaan minkäänlaista viivettä.

Kosketuskynää voi hyödyntää myös näppärällä Google Assistant -toiminnolla. Google Assistant -nappia painamalla voit ympyröidä näytöltä mitä tahansa, jonka jälkeen Google osaa automaattisesti etsiä tietoa siitä.

Kun ympyröimme kuvan virtahevosta, Google Assistant etsi meille eläimestä kertovan Wikipedia-sivun. Assistant onkin suunniteltu etsimään ensiksi kaikista olennaisin tieto, jota käyttäjä todennäköisimmin tarvitsee. Esimerkiksi ympyröidessämme elokuvahahmon, Assistant osasi kertoa niin hahmon kuin elokuvankin nimen ennen lisätietoja itse näyttelijästä.

Tämä toiminto on varmasti erityisen hyödyllinen opiskelijoille, mutta mahdollistaa muillekin käyttäjille uuden interaktiivisen tavan oppia.

Pixelbook Penin myötä myös Google Keep tukee nyt kosketuskynää. Muistiinpanojen tekeminen onkin miellyttävän helppoa. Ulkoisten sovellusten avulla kosketuskynällä kirjoitetun tekstin saa jopa muutettua digitaaliseen muotoon.

Pixelbookissa on tosin myös pari ärsyttävää puolta. Ensinnäkin, sitä ei saa millään tavalla kiinni kannettavaan, joten kynä unohtuu helposti kotiin tai pahimmassa tapauksessa katoaa kokonaan. Siinä ei myöskään ole akkua, vaan se toimii tavallisilla AAAA-paristoilla.

Google assistantin saa toimimaan myös ilman kosketuskynää joko nappia painamalla tai äänikomennolla. Äänikomennot toimivat tosin ainoastaan, jos olet kirjautuneena kannettavalle. Koneen herättäminen "Hey Google" -äänikomennolla on kuulemma vielä kehitysvaiheessa.

Google Assistant toimii Pixelbookissa aivan samalla tavalla kuin vaikkapa Googlen kehutussa Pixel 2 XL:ssä. Assistant on käytännössä samalla tasolla Applen Sirin ja Amazonin Alexan kanssa. Google Assistant ei tosin toimi ainakaan toistaiseksi suomen kielellä.